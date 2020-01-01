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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:58

Fahrengeit Просмотров: 13 Комментарии: 0 0 Вчера, 20:05 by

Будильник не прозвенел, и я был полностью уверен, что опоздаю. Вот зараза, и что делать? Шеф из меня отбивную сделает – он хоть и неплохой мужик, но опоздания терпеть не может. Бросив взгляд на часы, я засек для себя десять минут и бросился одеваться. Так, брюки на месте, рубашка и пиджак тоже, носки… Так, где носки?? Ага, на батарее. Ух, пронесло. В последнее время у меня все из головы вылетает. Позавтракать не успеваю, ну да ничего – мне не привыкать. На крайний случай, перекушу каким-нибудь печеньем на работе. Такой себе завтрак, ну а что поделать? За нерасторопность надо чем-то платить, даже если речь идет о собственном желудке.Будучи уже полностью одетым и держа в руке папку, я глянул на часы. Так, что за не понял? Все еще 9:00? Это как так? Нет, я, конечно, быстро оделся, но ведь не настолько же. «Остановились, что ли?» - была моя вполне логичная мысль, но тут же ее прервал тихий звук секундной стрелки. Он повторился, но по моим подсчетам, не раньше, чем через секунд сорок. Так, попахивает бредом. «Ладно, потом подумаю», - я закрыл дверь на ключ и направился к лифту, который не работал. Да что ж за день такой? Пришлось чуть ли не бежать по лестнице, рискуя в любой момент либо ногу сломать, либо шею свернуть – уж больно древними были ступеньки, некоторые из которых сохранились лишь на половину.Тихо на улице, очень тихо. Молчат птицы, автомобили стоят на месте, и они совершенно пустые. Светофоры не горят, ветра нет, небо какое-то серое, но я не вижу туч! Солнца нет! Клянусь, его просто нет, но оно не спряталось за облаками. Нельзя спрятаться за тем, чего не существует. Я не понимаю, что происходит. Проверил телефон. Связь отсутствует, полностью. Я, наверное, еще сплю. Да, иначе ведь быть не может. Ну ничего, скоро ведь прозвенит будильник, правда? Скажите, что он сейчас прозвонит, пожалуйста!Я вернулся домой. А что еще было делать? Дверь в офис была открыта, но внутри ни души. Компьютеры выключены, телефоны молчат, все кабинеты пустуют. Все на месте вроде, но людей нет. И тишина, мертвая, давящая тишина. Не могу больше. Я хотел включить телевизор, но и он показывает только помехи. Я от мира отрезан! Несколько раз я подходил к краю балкона и кричал, молил о помощи, но в ответ лишь все та же пугающая, сосущая тишина. И эха нет, даже малейшего отзвука его. Я в сердцах запустил стулом в одну из стоявших под окнами машин, но никакого эффекта. Не то, что сигнализации, даже звука удара слышно не было. И еще… Стул исчез! Он будто растворился бесследно в пространстве.Лягу-ка я спать. Ведь не зря говорят, что утро вечера мудренее. Может, уснув сейчас, мне повезет проснуться в реальности? Ну бывает же сон внутри сна, Лео не даст соврать, да? Черт, кажется, у меня уже крыша едет. Ну а что, могло быть как-то иначе?Я сходил в магазин и прихватил сразу две бутылки водки. Естественно, не заплатив, так как платить было некому. Только и оставалось, что подобно доктору Невиллу, разговаривать с манекенами. Жаль лишь, что никаких вампиров не было поблизости – я бы и им обрадовался.Бутылки пустые, но я не чувствую ни малейшего опьянения. Но ведь такого просто быть не может! Хотя, стоит ли теперь чему-то удивляться. Теперь я просто сижу, тупо смотря в стену. Даже книг читать не хочется. На компьютере есть несколько фильмов, но посмотреть их не удастся. Я ведь говорил, что электричество тоже исчезло? Нет? Ну вот теперь говорю.Вдали, между домами, я увидел какое-то зарево, красное, жуткое, словно пульсирующее. Оно закрывало собой все пространство от земли до неба. У меня уже галлюцинации начались, что ли? Ну, хоть какое-то разнообразие. Мне удалось выдавить из себя подобие смешка.Зарево все ближе. Оно окутывает дома, и они исчезают, испаряются в нем, как тот стул, запущенный в автомобиль. И я слышу крики, отчаянные крики оттуда, мольбы о помощи. Господи, мне страшно, руки дрожат, тело немеет. Помогите мне, пожалуйста! Да хоть кто-нибудь!Зарево уже здесь. Оно прямо сквозь стены проходит. Я вижу, как оно тянется ко мне, пытается схватить. Я не хочу, не надо! Я к выходу бросился, но дверь отступила от меня! Да, она будто насмешливо убежала, и я видел ее словно вдалеке. Что за пятое измерение?!Оно коснулось меня. Господи, как больно! Я никогда не чувствовал ничего подобного. С меня будто заживо кожу снимают! Я хочу потерять сознание! Где же ты, болевой шок, когда ты так нужен? Не может человек такого выдержать, ну не может же! А-а-а-а-а-а-а!.. Оно смотрит на меня, оно… оно поглощает меня… Я понимаю, теперь я все понимаю. Но почему так? Почему туда? Не-е-е-е-е-т!***- Конец. Больше мы ничего уже сделать не можем, - хирург устало отложил инструменты и сел в заботливо подставленный стул. Он мог поклясться, что за миг до прямой линии на мониторе пациент на долю секунды распахнул глаза и рот, попытавшись будто прокричать что-то, но на этом все и закончилось. – Зафиксируйте время смерти – 14:00.

Ключевые слова: Время тишина зарево авторская история

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