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Истории из жизни

Парадоксальность времени

Время. Вся наша жизнь проходит по часам и расписана по минутам. Даже те люди, что не соблюдают режим дня, сильно зависят от часов: надо вставать на работу, бежать на автобус, лететь на свидание. И эти самые часы своими стрелками беспристрастно отмеряют минуты нашей жизни. Пока я писал эти строчки, уже пара минут ушла в небытие.

И в этом бешеном ритме жизни иногда замечаешь, что время течет неодинаково, и речь идет не о человеческом восприятии, когда у человека «время летит» или «день тянется как резиновый», а о непонятном явлении. Сейчас я вам подробно расскажу, что имеется в виду.

Я учился в колледже, когда стал замечать некоторые странности. Как-то раз я проснулся темным ноябрьским утром и, позавтракав, стал собираться на занятия. Вытащив из шкафа носки, я взглянул на часы, стоящие в прихожей на трельяже: 7:00. Времени больше, чем надо. Надев носки, я снова взглянул на часы и немного обалдел: 7:06. Блин, я что, носки шесть минут натягивал? Ну я и черепаха!

Одевшись, я снова глянул на часы: 7:25. Боже, помилосердствуйте! Я не мог одеваться целых 19 минут. В самом-то деле. Я не был сонной мухой, я хорошо выспался. «Это с часами что-то не то», — я молнией метнулся в спальню и взглянул на настенные часы: 7:27. «Боже милостивый! Впрочем, они всегда чуть спешат».

Я замкнул дверь, птичкой спорхнул по лестнице с пятого этажа, ибо лифт ждать было некогда, и выскочил на улицу. Остановка находится на расстоянии полукилометров от дома, и обычно быстрым шагом я добирался до нее минут за 6. В этот раз я летел так, что, наверное, смог бы обогнать пулю, выпущенную из АКМ. Летел, шлепая кроссовками по осенним лужам и поднимая тучу брызг.

Прибежав на остановку, взглянул на наручные часы. От увиденного все цензурные слова так и улетучились из моей головы, остались одни маты, которые носились в голове и болтались на языке: 7:45. Кажется, я даже ругнулся. По всем законам, правилам и понятиям сейчас не должно было быть больше 7:35! Не веря своим глазам и часам, я обратился к прохожему. Мужчина взглянул на часы и ответил: «7:49». Все. Мне труба. Я безнадежно опоздал, и директор будет убивать меня у себя в кабинете долго и мучительно.

В колледже я был на хорошем счету как по дисциплине, так и по учебе. В связи с этим директор не предал меня лютой смерти, но весь день продолжалась вот такая ерунда. Время летело слишком быстро, и создавалось ощущение, что события (или только я) просто не поспевают за ним.

На следующее утро все шло своим чередом, как обычно. Я не бежал со всех ног на остановку и тем не менее добрался до нее всего за шесть или семь минут. Все было, как и всегда, как и обычно.

Кончилась промозглая осень, пролетела холодная зима, а за ней пришла весна, с зеленою травою и пахучими цветами. Прошло несколько месяцев с момента вышеописанных событий. Был воскресный погожий день, я решил не "валять ваньку", а переделать накопившиеся за неделю дела, ибо их была целая куча.

Начал с замены воды в аквариумах, их у меня тогда было три, и на это уходила пара часов. Ведь поменять воду недостаточно, надо прочистить еще систему фильтрации, чистка одного внешнего фильтра со всеми его губками и трубками занимает немало времени. К работе приступил в 10 часов утра, работал, особо никуда не торопясь, ведь меня никто не гнал, и каково же было мое удивление, когда, взглянув на часы, я увидел, что время только без десяти одиннадцать. Я управился со всеми аквариумами всего за 40 минут. Здорово!

Я сварил суп (в тот день я был дежурный по кухне), за сколько времени сварил, не знаю, не засекал. А в час дня я отправился гулять, направляясь в отдаленную часть города. Путь туда занимает около трех часов, каково же было мое удивление, когда, взглянув на часы, увидел, что мне и двух часов хватило. На память пришел тот случай в лесу, когда я умудрился пройти 18 километров за 20 минут. Так что два часа — это не рекорд, но какой-никакой результат.

Солнце клонилось к закату, и пришло время идти домой. Район, где я был, довольно глухой и малолюдный, гулять по нему в темноте небольшое удовольствие. Обратно я добирался на троллейбусе и снова оказался на месте быстрее, чем предполагалось. Странно, что все расстояния и дела делаются быстрее обычного, хотя я не спешу, хожу нормальным шагом, а не ношусь сломя голову.

Я шел с остановки домой, не спеша, дыша прохладным вечерним воздухом. Подойдя к своему подъезду, взглянул на часы. Я не помню, сколько времени было, когда я сошел с троллейбуса, помню только, что до дома я дошел за три минуты. А ведь эта та самая остановка, на которую я со всех ног, сверкая пятками и забрызгивая грязью штаны, летел в ноябре, опаздывая в колледж. И если в первом случае время опережало события, то во втором – события опережали время. А на следующий день, как и в первом случае, все события шли своим чередом, как обычно, как и должно быть.

Эти два случая заставили меня задуматься о том, что время в разные дни течет неодинаково. Уважаемые читатели, мне очень интересно ваше мнение по этому поводу, замечал ли кто из вас подобное?
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:20
Сегодня, 15:11 by HelldogПросмотров: 177Комментарии: 2
+6

Ключевые слова: Время часы течение времени

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Комментарии

#1 написал: ХРЕН
Сегодня, 15:44
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молодец заметил
Зарегистрирован: 6.08.2013
#2 написал: Бозкурт
Сегодня, 16:21
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"Уважаемые читатели, мне очень интересно ваше мнение по этому поводу, замечал ли кто из вас подобное?"

Ну как же,как же.Конечно)) На работе вон .... или в интституте на лекции.Сидишь,сидишь,слушаешь преподавателя.Взглянешь на часы,потом ещё раз.Да что ж такое.Минуты не прошло.Он уже столько наговорить успел,у тебя уже голова как шарик от информации, а время ну просто остановилось. Ты уже и вздремнул и спохватился записать самое главное из его речей,а время как резина. А домой зайдёшь,плюхнешься посмотреть отличный фильм.Только присел-оп! Часа как не бывало.Глаза закрыл -уже утро,давай вставай ,беги обратно .А там опять та ж петрушка. Мистикааа)))
Не знаю.Я наверно настолько невнимательный человек,что даже не задумывалась об этом.)
Зарегистрирован: 27.04.2016
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