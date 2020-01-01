Домовой из нехорошей квартиры

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:28

Сделано_в_СССР Просмотров: 6 Комментарии: 0 0 Сегодня, 01:28 by

В музее "Булгаковский дом" живет милейший молодой домовой по имени Бегемот, которому недавно исполнилось только 95 лет. Роста он небольшого - всего 20 сантиметров. Тело покрывает добротная и густая шерсть темно-серого цвета. Гордость домового - длинный хвост с огромной пушистой кистью на конце, а это значит, что лет к 300 Бегемот превратится в солидного высокого домового, и рост его может достигнуть целых 50 сантиметров!Музей пользуется большой популярностью, поэтому здесь каждый день бывают посетители. Экскурсовод Людочка - прекрасная миниатюрная тетенька с аккуратной короткой стрижкой и легкой походкой - очень любит творчество Булгакова и с самозабвением рассказывает пришедшим гостям интересные факты из жизни и работы писателя, уводя всех слушателей в таинственный булгаковский мир.Бегемот хоть и добродушный, но характер у него взбалмошный. И бывает крайне недоволен гостями, снующими туда-сюда по квартире. Зачастую любит подшутить над ними, а иногда и напугать.- Опять она привела каких-то людишек. Вот что им дома-то не сидится?! – бывает, заворчит Бегемот, да скинет какому-нибудь лысому дядьке на голову старенький переплет "Мастера и Маргариты". А при плохом настроении, он как завоет леденящим голосом, что посетители от испуга пускаются врассыпную.После очередной такой проделки Бегемота, Людочка решилась вызвать священника, "дабы изгнать эту нечисть из квартиры, пугающую всех гостей".Услыхав, как Людочка договаривается со священнослужителем, Бегемот лишь усмехнулся и налил в кружку крепкий чай из своего любимого чайника, доставшегося от любимой прапрапрабабушки. Он частенько себя успокаивает, разглядывая причудливую голубую роспись на чайнике и мечтая о нормальном доме, где каждый вечер за столом собирается семья, чтобы обсудить прожитый день, и нет бесконечной суеты и толпы любопытных незнакомцев.Не успел Бегемот полностью погрузиться в свои грезы, как отворилась дверь, и в комнату вошел худощавый высокий брюнет, облаченный в рясу. Его волосы собраны в аккуратный хвостик. Он прищурился и внимательно осмотрел комнату. Домовой прыснул со смеху. И сидеть бы ему тихо, чтобы не навлечь беды, но желание повеселиться взяло верх.Для разминки Бегемот скинул книжку на пол. Это действие заинтересовало необычного гостя, он посмотрел прямо в то место, где сидел домовой. Бегемоту даже показалось, что незнакомец его видит - так внимательно смотрели на него два немигающих больших голубых глаза священника. Но домовой отмахнул от себя эту мысль, как назойливую муху, и принялся дальше шалить. Он скидывал все предметы, что стояли на полке. Когда в комнату забежала Людочка, весь шкаф был уже опустошен.- Вот видите?! Это же кошмар какой-то! Его надо изгнать срочно же! - завизжала Людочка, тыча в стену пальцем.- Да, это Диавол, - мелодичным спокойным голосом сказал священник. - Мы совершим крестный ход и помолимся! С нами Господь.Он достал кадило, комнату наполнил сладкий запах ладана. Бегемот устроился поудобней на кресле и с интересом стал наблюдать за происходящим. Священник начал свой обряд с крестного хода, вооружившись святой водой. Он пошел по кругу и начал окроплять помещение. Несколько капель попали Бегемоту на хвост и живот - тот аж взвизгнул от сильнейшего ожога. А как только священник произнес "Аминь. Аминь. Аминь", домовой тут же оказался на улице, где простоял в оцепенении, пока из дома не вышел его изгнатель с Людочкой. Бегемот решил последовать за ней, и так они оказались дома у Людочки.- А здесь уютненько, - растянувшись в улыбке, промурлыкал Бегемот, достал свой заветный чайничек, устроился в кресле и стал пить горячий вкусный чай.Так Бегемот переселился к Людочке и теперь охраняет ее дом. Хоть семья и небольшая - Людочка живет с мамой - здесь он обрел счастье и покой. Иногда, конечно, шалит, но не пугает обитателей своего нового дома.Автор - lissaKro.

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