Упыри
Ночь уже окончательно погрузила лес в зловещую тьму, когда я увидел в темноте слабый огонек, мерцающий между деревьев. Стараясь не шуметь и не наступать на сухие ветки, я двинулся к источнику света и уже через несколько минут оказался у маленького домика, больше похожего на сторожку. Тусклый свет лился из единственного окошка, расположенного так высоко от земли, что не было никакой возможности в него заглянуть. Когда же я попытался приложить ухо к стене дома, чтобы послушать, что происходит внутри, я чуть было не напоролся головой на гвоздь, вбитый до половины прямо в бревенчатую стену.
Этот домик выглядел довольно странно, но, взглянув на молчаливую и мрачную стену леса, я все же решил постучать. Поднявшись по ступеням крыльца, я заколотил кулаком в массивную дверь. Я слышал, как кто-то подкрадывается к двери, как скрипят половицы под тяжелым телом, как кто-то вслушивается в звуки, раздающиеся снаружи, и всматривается в только ему видимые щели в стене дома. Наконец хозяин дома принял решение хоть как-то отреагировать на мой стук.
- Кто? - раздался глухой голос из-за двери.
- Вы извините, что я так поздно вас потрево...
- Кто? - перебил меня голос.
Я понял, что нужно говорить громче, так как он меня просто не слышит. К тому же, хрустнувшая где-то в темноте леса ветка тут же заставила меня забыть на время о вежливости.
- Откройте! - затараторил я. - Мне нужно где-то переночевать!
- Дома нужно ночевать, а не по лесу шататься, - послышалось изнутри.
- Абсолютно с вами согласен, но до моего дома не меньше сотни километров, а машина, на которой я ехал, сломалась.
- Что за машина? - после недолгого молчания, переспросил хозяин дома.
Я назвал марку.
- Ключи где?
- У меня, конечно же.
Я нащупал в кармане куртки брелок и вытащил его наружу, звякнув ключом о дверь. Хозяин дома молчал, видимо, о чем-то раздумывая. В этот момент мне показалось, что где-то сбоку среди деревьев мелькнула и тут же погасла пара чьих-то глаз.
- Да пустите же меня скорее!
Я снова затарабанил по двери кулаком.
- Ты один? - спросил хозяин.
- Да.
- Зачем в ночь через лес по грунтовке поехал? Есть же объездная дорога.
- Срезать хотел...
- Откуда ехал? Из Дивеево? - продолжил свой допрос хозяин дома.
- Из Никиткино, - ответил я.
- Кто там у тебя?
- Тётка двоюродная.
- Фамилия?
- Чья? Моя или её? - растерялся я.
- Бабки твоей!
Его голос хоть и казался раздраженным, но все же я заметил, что хозяин сторожки понемногу успокаивается.
- У тётки моей фамилия Терентьева. А у меня - Грачёв.
За дверью снова повисла тишина.
- Так что, пустите меня? - подал я голос. - Мне бы до утра перекантоваться, а как рассветет, я пешком пойду обратно в деревню за помощью.
- До Никиткино километров тридцать, не меньше.
- Ну, а что делать? - развел я руками. - Другого пути нет. Здесь даже связь не ловит...
Справа за деревом что-то снова зашуршало.
- Послушайте, тут какие-то звуки... Честно говоря, страшновато. Откройте, пожалуйста, скорее.
Решение давалось для хозяина с большим трудом. Даже из-за двери я всем нутром чувствовал, как он не хочет никого пускать в свой дом. Я провел в ожидании еще несколько долгих минут, то и дело оглядываясь по сторонам.
- Ладно. Значит так... Слушай меня внимательно, турист, - наконец заговорил хозяин дома. - На счет "три" я резко открываю дверь и ты мигом залетаешь внутрь. У тебя на это будет всего полсекунды. Если у тебя там сумка с собой или еще что-нибудь такое - оставь на крыльце, завтра заберешь. Ты меня понял?
- Да, понял. - тут же ответил я. - Открывайте уже скорее.
- Начинаю считать. Один...
Я не успел даже приготовиться к выполнению странного требования хозяина дома, как дверь распахнулась, чья-то сильная рука схватила меня за рукав и рывком втянула в дом. Я кубарем покатился по полу, остановившись в самом центре комнаты. Хозяин дома тем временем уже продевал массивный засов в петли, вбитые в стены. Справившись с этой задачей, он повернулся и принялся осматривать меня с ног до головы, насколько это позволял сделать тусклый свет керосинки, стоявшей на столе в углу комнаты. Я, поднявшись на ноги, занялся тем же.
Передо мной стоял здоровенный мужик лет шестидесяти с густой рыжей бородой, свисающей почти до самого пояса. От нижнего края прищуренного правого глаза через всю скулу проходил глубокий шрам, а возле виска было заметно место, на котором совсем не росли волосы.
- Спасибо, что впустили, - я решил первым начать разговор, - честно говоря, там довольно жутко - звуки всякие, огоньки...
- Живые трупы, упыри, - продолжил мужчина и криво ухмыльнулся.
- Ну, вам лучше знать. Вы же здесь живете, - рассмеялся я.
- Да, пока еще живу, - произнес он и направился к столу в углу комнаты.
Оперевшись на спинку стула, он выжидающе посмотрел на меня.
- Ну, рассказывай, кто ты такой? Очередной журналист из какой-нибудь желтой газетенки?
- Журналист? - удивился я. - А вы здесь вроде как суперзвезда что ли?
Мужчина ничуть не смутился.
- Звезда, не звезда, а известность кое-какую имею.
- И именно поэтому вы и вбиваете гвозди в стены своего дома, да? Чтобы журналисты до вас не добрались?
Я попытался пошутить, чтобы немного разбавить неловкую атмосферу, но оказалось, что хозяин дома совсем не понимает шуток.
- Да, именно для этого, - кивнул он, - чтобы ни журналисты, ни упыри в мой дом не попали.
- Что-то зациклило вас на упырях, - хмыкнул я.
- А что, думаешь, что я шутки шуткую? Так давай я тебя обратно выпущу. Посмотрим, на что тебя зациклит. Если, конечно, до утра доживешь.
Я настороженно взглянул на бородача. Он не создавал впечатления сумасшедшего человека, но то, что он нёс, заставляло задуматься над этим вопросом. Впрочем, судя по всему, он живет здесь один и уже довольно долго. Может лесником работает, а может просто отшельничает. От одиночества чего только в голову не взбредет, чего только не почудится...
- Думаешь, что кукушка у меня совсем поехала? - как будто прочитал мои мысли бородач. - Вот и журналисты эти наслушаются историй от деревенских и едут потом ко мне. Сами какие-то вопросы задают, интересуются... А я же вижу, что не верят ни единому слову моему. Только вот никто из них на ночь здесь оставаться не желает. Пофотографируют меня и быстро тикать, пока не стемнело. Я эти газеты и не видел даже. Не знаю, чего они там про меня пишут... Да и что они могут написать? Что Дед Вадим того... Совсем с ума сошел...
Знакомое имя тут же всплыло в моей памяти.
- Дед Вадим?! Погодите, это вы тот самый Вадим? Охотник за упырями? Мне про вас сосед рассказывал. Он, конечно, тот еще выдумщик, но...
По взгляду бородача я понял, что сболтнул лишнего. Он нахмурился, а взгляд снова стал жестким и неприветливым.
- Ладно, - буркнул он, - неважно это всё. Спать будешь там. Утром чтоб ноги твоей здесь не было.
Вадим махнул рукой куда-то в угол комнаты и на этом его гостеприимство закончилось. Он молча прошел мимо меня и уселся на тахту, стоявшую в другом, неосвещенном углу комнаты.
- До рассвета наружу не высовываться, к двери не подходить, в окошко не смотреть. Захочешь в туалет - вон там ведро стоит. Всё.
После окончания инструктажа, он отвернулся к стене и замолчал. Я уже несколько раз пожалел о том, что назвал своего соседа выдумщиком. Выходит, что этим я косвенно обидел и этого мужика. Пусть он считает себя хоть Юлием Цезарем, но ведь он впустил меня в дом, а не оставил ночевать в лесу... Я шагнул к нему с намерением извиниться, но как только до его кровати осталась пара шагов, он тут же вскочил с нее, выставив перед собой длинный отесанный кол, острый конец которого ткнулся прямо в мою грудь.
- Забыл сказать - ко мне не подходить. Ни с какой целью. Понял? Что бы ни случилось, что бы ни произошло, не вздумай ко мне приближаться. Пожалеешь.
- Да я просто хотел сказать, что...
- Плевать мне, что ты хотел сказать. Я тебя впервые вижу. Кто ты такой? Понятия не имею. Скажи спасибо, что жалко мне тебя стало и я тебя в дом пустил. Обычно я этого не делаю.
- Так я и хотел спасибо сказать, - сделав шаг назад, произнес я.
- Сказал? Молодец. Теперь вали в свой угол.
Я не стал спорить с этим странным человеком и решил последовать его совету. В углу я не обнаружил ничего, что могло бы послужить мне кроватью, поэтому пришлось растянуться прямо на полу, подложив под голову свою руку. Не так уж это и важно. Мне только ночь переночевать и всё...
***
Я проснулся от ощущения чьего-то присутствия. Но не в доме, нет. Каким-то шестым чувством я осознал, что снаружи что-то происходит. Там кто-то есть. Несколько минут я лежал с открытыми глазами, прислушиваясь ко всему, что происходит вокруг. Дед Вадим спал, еле слышно посапывая, керосинка уже догорела и изредка потрескивала остывающими металлическими частями. Больше никаких звуков не было. Казалось, что весь лес замер, наблюдая за тем, что произойдет дальше.
Я медленно, стараясь не скрипнуть половицами, поднялся на ноги и маленькими шажками, переваливаясь с носка на пятку, двинулся к двери. Когда до нее оставался один шаг, Вадим заворочался и что-то пробурчал во сне. Дождавшись, когда его дыхание снова станет ровным, я шагнул к порогу и приложил ухо к двери. Сначала снаружи было тихо, но вдруг я услышал снаружи еле различимый шепот:
- Открой.
Я повернул голову в сторону хозяина дома. Спит. Я снова прильнул ухом к двери.
- Открывай, - снова послышалось оттуда.
Мои пальцы заскользили по доскам, нащупывая засов, которым закрывалась дверь изнутри. Вцепившись в него, я очень медленно, милиметр за миллиметром принялся вынимать его из петель. Это длилось очень долго, но я знал - стоит мне поторопиться и для меня это закончится печально. Наконец, спустя пару десятков минут, засов почти полностью вышел из скоб. Я расслабил пальцы, чтобы поудобнее перехватить тяжелый груз, и в этот момент засов чиркнул по петле. В эту же секунду что-то тяжелое больно ткнулось мне в спину.
Я слышал, как Вадим вскакивает со своей лежанки и тяжелыми шагами бежит ко мне, чтобы надавить на деревянный кол, торчащий из моей спины, и этим добить меня. Но было уже поздно. Последним усилием я рванул засов из петель и толкнул тяжелую дверь... На крыльце стояли молчаливые белолицые люди с почерневшими длинными пальцами на скрюченных руках. Не дожидаясь приглашения, упыри тут же ринулись в дом.
- Сука!!!
Это были последние слова легендарного Деда Вадима, охотника за упырями, на счету которого не один десяток их жизней. Но любая легенда рано или поздно заканчивается...
***
Грачев - моя настоящая фамилия и у меня действительно живет тетка в Никиткино. Почти всё, что я рассказал хозяину дома - правда. Нет, кое в чем я, конечно же, слукавил. К примеру, у меня нет никакой машины, а ключи мы взяли у парочки, которая на самом деле застряла на лесной дороге. Парень подарил мне свою одежду и ключи, а девушка - парфюм и румяна, которые скрыли некоторые мои физиологические недостатки. Добрые попались люди - поделились, чем смогли. Земля им пухом.
Ах да. Самое главное, о чем я умолчал, так это то, что меня две недели назад похоронили на никиткинском кладбище. Но это уже другая история. Неинтересная.
Автор - ЧеширКо.
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Вчера, 17:37 by ЛетягаПросмотров: 76Комментарии: 4
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