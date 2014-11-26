Упыри

Летяга Просмотров: 76 Комментарии: 4 +9 Вчера, 17:37 by

Ночь уже окончательно погрузила лес в зловещую тьму, когда я увидел в темноте слабый огонек, мерцающий между деревьев. Стараясь не шуметь и не наступать на сухие ветки, я двинулся к источнику света и уже через несколько минут оказался у маленького домика, больше похожего на сторожку. Тусклый свет лился из единственного окошка, расположенного так высоко от земли, что не было никакой возможности в него заглянуть. Когда же я попытался приложить ухо к стене дома, чтобы послушать, что происходит внутри, я чуть было не напоролся головой на гвоздь, вбитый до половины прямо в бревенчатую стену.Этот домик выглядел довольно странно, но, взглянув на молчаливую и мрачную стену леса, я все же решил постучать. Поднявшись по ступеням крыльца, я заколотил кулаком в массивную дверь. Я слышал, как кто-то подкрадывается к двери, как скрипят половицы под тяжелым телом, как кто-то вслушивается в звуки, раздающиеся снаружи, и всматривается в только ему видимые щели в стене дома. Наконец хозяин дома принял решение хоть как-то отреагировать на мой стук.- Кто? - раздался глухой голос из-за двери.- Вы извините, что я так поздно вас потрево...- Кто? - перебил меня голос.Я понял, что нужно говорить громче, так как он меня просто не слышит. К тому же, хрустнувшая где-то в темноте леса ветка тут же заставила меня забыть на время о вежливости.- Откройте! - затараторил я. - Мне нужно где-то переночевать!- Дома нужно ночевать, а не по лесу шататься, - послышалось изнутри.- Абсолютно с вами согласен, но до моего дома не меньше сотни километров, а машина, на которой я ехал, сломалась.- Что за машина? - после недолгого молчания, переспросил хозяин дома.Я назвал марку.- Ключи где?- У меня, конечно же.Я нащупал в кармане куртки брелок и вытащил его наружу, звякнув ключом о дверь. Хозяин дома молчал, видимо, о чем-то раздумывая. В этот момент мне показалось, что где-то сбоку среди деревьев мелькнула и тут же погасла пара чьих-то глаз.- Да пустите же меня скорее!Я снова затарабанил по двери кулаком.- Ты один? - спросил хозяин.- Да.- Зачем в ночь через лес по грунтовке поехал? Есть же объездная дорога.- Срезать хотел...- Откуда ехал? Из Дивеево? - продолжил свой допрос хозяин дома.- Из Никиткино, - ответил я.- Кто там у тебя?- Тётка двоюродная.- Фамилия?- Чья? Моя или её? - растерялся я.- Бабки твоей!Его голос хоть и казался раздраженным, но все же я заметил, что хозяин сторожки понемногу успокаивается.- У тётки моей фамилия Терентьева. А у меня - Грачёв.За дверью снова повисла тишина.- Так что, пустите меня? - подал я голос. - Мне бы до утра перекантоваться, а как рассветет, я пешком пойду обратно в деревню за помощью.- До Никиткино километров тридцать, не меньше.- Ну, а что делать? - развел я руками. - Другого пути нет. Здесь даже связь не ловит...Справа за деревом что-то снова зашуршало.- Послушайте, тут какие-то звуки... Честно говоря, страшновато. Откройте, пожалуйста, скорее.Решение давалось для хозяина с большим трудом. Даже из-за двери я всем нутром чувствовал, как он не хочет никого пускать в свой дом. Я провел в ожидании еще несколько долгих минут, то и дело оглядываясь по сторонам.- Ладно. Значит так... Слушай меня внимательно, турист, - наконец заговорил хозяин дома. - На счет "три" я резко открываю дверь и ты мигом залетаешь внутрь. У тебя на это будет всего полсекунды. Если у тебя там сумка с собой или еще что-нибудь такое - оставь на крыльце, завтра заберешь. Ты меня понял?- Да, понял. - тут же ответил я. - Открывайте уже скорее.- Начинаю считать. Один...Я не успел даже приготовиться к выполнению странного требования хозяина дома, как дверь распахнулась, чья-то сильная рука схватила меня за рукав и рывком втянула в дом. Я кубарем покатился по полу, остановившись в самом центре комнаты. Хозяин дома тем временем уже продевал массивный засов в петли, вбитые в стены. Справившись с этой задачей, он повернулся и принялся осматривать меня с ног до головы, насколько это позволял сделать тусклый свет керосинки, стоявшей на столе в углу комнаты. Я, поднявшись на ноги, занялся тем же.Передо мной стоял здоровенный мужик лет шестидесяти с густой рыжей бородой, свисающей почти до самого пояса. От нижнего края прищуренного правого глаза через всю скулу проходил глубокий шрам, а возле виска было заметно место, на котором совсем не росли волосы.- Спасибо, что впустили, - я решил первым начать разговор, - честно говоря, там довольно жутко - звуки всякие, огоньки...- Живые трупы, упыри, - продолжил мужчина и криво ухмыльнулся.- Ну, вам лучше знать. Вы же здесь живете, - рассмеялся я.- Да, пока еще живу, - произнес он и направился к столу в углу комнаты.Оперевшись на спинку стула, он выжидающе посмотрел на меня.- Ну, рассказывай, кто ты такой? Очередной журналист из какой-нибудь желтой газетенки?- Журналист? - удивился я. - А вы здесь вроде как суперзвезда что ли?Мужчина ничуть не смутился.- Звезда, не звезда, а известность кое-какую имею.- И именно поэтому вы и вбиваете гвозди в стены своего дома, да? Чтобы журналисты до вас не добрались?Я попытался пошутить, чтобы немного разбавить неловкую атмосферу, но оказалось, что хозяин дома совсем не понимает шуток.- Да, именно для этого, - кивнул он, - чтобы ни журналисты, ни упыри в мой дом не попали.- Что-то зациклило вас на упырях, - хмыкнул я.- А что, думаешь, что я шутки шуткую? Так давай я тебя обратно выпущу. Посмотрим, на что тебя зациклит. Если, конечно, до утра доживешь.Я настороженно взглянул на бородача. Он не создавал впечатления сумасшедшего человека, но то, что он нёс, заставляло задуматься над этим вопросом. Впрочем, судя по всему, он живет здесь один и уже довольно долго. Может лесником работает, а может просто отшельничает. От одиночества чего только в голову не взбредет, чего только не почудится...- Думаешь, что кукушка у меня совсем поехала? - как будто прочитал мои мысли бородач. - Вот и журналисты эти наслушаются историй от деревенских и едут потом ко мне. Сами какие-то вопросы задают, интересуются... А я же вижу, что не верят ни единому слову моему. Только вот никто из них на ночь здесь оставаться не желает. Пофотографируют меня и быстро тикать, пока не стемнело. Я эти газеты и не видел даже. Не знаю, чего они там про меня пишут... Да и что они могут написать? Что Дед Вадим того... Совсем с ума сошел...Знакомое имя тут же всплыло в моей памяти.- Дед Вадим?! Погодите, это вы тот самый Вадим? Охотник за упырями? Мне про вас сосед рассказывал. Он, конечно, тот еще выдумщик, но...По взгляду бородача я понял, что сболтнул лишнего. Он нахмурился, а взгляд снова стал жестким и неприветливым.- Ладно, - буркнул он, - неважно это всё. Спать будешь там. Утром чтоб ноги твоей здесь не было.Вадим махнул рукой куда-то в угол комнаты и на этом его гостеприимство закончилось. Он молча прошел мимо меня и уселся на тахту, стоявшую в другом, неосвещенном углу комнаты.- До рассвета наружу не высовываться, к двери не подходить, в окошко не смотреть. Захочешь в туалет - вон там ведро стоит. Всё.После окончания инструктажа, он отвернулся к стене и замолчал. Я уже несколько раз пожалел о том, что назвал своего соседа выдумщиком. Выходит, что этим я косвенно обидел и этого мужика. Пусть он считает себя хоть Юлием Цезарем, но ведь он впустил меня в дом, а не оставил ночевать в лесу... Я шагнул к нему с намерением извиниться, но как только до его кровати осталась пара шагов, он тут же вскочил с нее, выставив перед собой длинный отесанный кол, острый конец которого ткнулся прямо в мою грудь.- Забыл сказать - ко мне не подходить. Ни с какой целью. Понял? Что бы ни случилось, что бы ни произошло, не вздумай ко мне приближаться. Пожалеешь.- Да я просто хотел сказать, что...- Плевать мне, что ты хотел сказать. Я тебя впервые вижу. Кто ты такой? Понятия не имею. Скажи спасибо, что жалко мне тебя стало и я тебя в дом пустил. Обычно я этого не делаю.- Так я и хотел спасибо сказать, - сделав шаг назад, произнес я.- Сказал? Молодец. Теперь вали в свой угол.Я не стал спорить с этим странным человеком и решил последовать его совету. В углу я не обнаружил ничего, что могло бы послужить мне кроватью, поэтому пришлось растянуться прямо на полу, подложив под голову свою руку. Не так уж это и важно. Мне только ночь переночевать и всё...***Я проснулся от ощущения чьего-то присутствия. Но не в доме, нет. Каким-то шестым чувством я осознал, что снаружи что-то происходит. Там кто-то есть. Несколько минут я лежал с открытыми глазами, прислушиваясь ко всему, что происходит вокруг. Дед Вадим спал, еле слышно посапывая, керосинка уже догорела и изредка потрескивала остывающими металлическими частями. Больше никаких звуков не было. Казалось, что весь лес замер, наблюдая за тем, что произойдет дальше.Я медленно, стараясь не скрипнуть половицами, поднялся на ноги и маленькими шажками, переваливаясь с носка на пятку, двинулся к двери. Когда до нее оставался один шаг, Вадим заворочался и что-то пробурчал во сне. Дождавшись, когда его дыхание снова станет ровным, я шагнул к порогу и приложил ухо к двери. Сначала снаружи было тихо, но вдруг я услышал снаружи еле различимый шепот:- Открой.Я повернул голову в сторону хозяина дома. Спит. Я снова прильнул ухом к двери.- Открывай, - снова послышалось оттуда.Мои пальцы заскользили по доскам, нащупывая засов, которым закрывалась дверь изнутри. Вцепившись в него, я очень медленно, милиметр за миллиметром принялся вынимать его из петель. Это длилось очень долго, но я знал - стоит мне поторопиться и для меня это закончится печально. Наконец, спустя пару десятков минут, засов почти полностью вышел из скоб. Я расслабил пальцы, чтобы поудобнее перехватить тяжелый груз, и в этот момент засов чиркнул по петле. В эту же секунду что-то тяжелое больно ткнулось мне в спину.Я слышал, как Вадим вскакивает со своей лежанки и тяжелыми шагами бежит ко мне, чтобы надавить на деревянный кол, торчащий из моей спины, и этим добить меня. Но было уже поздно. Последним усилием я рванул засов из петель и толкнул тяжелую дверь... На крыльце стояли молчаливые белолицые люди с почерневшими длинными пальцами на скрюченных руках. Не дожидаясь приглашения, упыри тут же ринулись в дом.- Сука!!!Это были последние слова легендарного Деда Вадима, охотника за упырями, на счету которого не один десяток их жизней. Но любая легенда рано или поздно заканчивается...***Грачев - моя настоящая фамилия и у меня действительно живет тетка в Никиткино. Почти всё, что я рассказал хозяину дома - правда. Нет, кое в чем я, конечно же, слукавил. К примеру, у меня нет никакой машины, а ключи мы взяли у парочки, которая на самом деле застряла на лесной дороге. Парень подарил мне свою одежду и ключи, а девушка - парфюм и румяна, которые скрыли некоторые мои физиологические недостатки. Добрые попались люди - поделились, чем смогли. Земля им пухом.Ах да. Самое главное, о чем я умолчал, так это то, что меня две недели назад похоронили на никиткинском кладбище. Но это уже другая история. Неинтересная.Автор - ЧеширКо.

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