Продажа дочери

Летяга Просмотров: 99 Комментарии: 1 +9 Вчера, 19:20 by

Они сидели вечером за столом в маленькой кухне и курили по очереди. Семейный совет.- Мы не можем так жить, – говорил он, – и так у нас по две работы, а за ней нужно постоянно приглядывать. Деньги уходят все на дочь. Пора что-то решать.- Сдать в детский дом её нельзя. Это будет катастрофа, – отвечала она. - Если люди про неё узнают...- Знаю, - вздохнул он – Поэтому считаю, что дочка должна погасить свой долг. В конце концов - мы одна семья. И каждый член семьи должен вносить свою лепту.- Не таким же способом! – она ожесточённо раздавила окурок в пепельнице – Она же ещё так мала.- Всем нам приходит время повзрослеть. Ей уже 12 лет. Цыгане предложили большие деньги. С этими деньгами можно будет уехать и купить дом в соседней области. Завести своё частное хозяйство. Мы начнём жизнь заново. И сможем, наконец, отдохнуть.- Твоя идея отвратительна!Он пожал плечами:- Ну предложи свою. Да, мы с тобой плохие родители. Мы честно старались уберечь её все эти годы от внешнего мира. Пытались дать ей образование. Отдавали последнее. Мы вымотались. А она растёт. Она растёт каждый день. Цыгане предложили большие деньги.***Цыган Жужа кинул плотно набитую спортивную сумку к его ногам:- На.Потом, мерзко улыбаясь, смотрел, как он копается в ней - пересчитывает купюры.- Э. Такое говно никто обманывать не будет, – сказал он, разглядывая этого тщедушного измученного человека – Бери и уматывай. А то собак спущу.Собаки, злющие кавказцы, надрывались лаем за воротами цыганского дома. Дом у цыган был огромный – целая крепость за высоким кирпичным забором.- На месяц? Да? Ведь мы договорились? – в голосе человека слышалась безнадёжность.Цыган сплюнул. Захочет, так и не на месяц. Сделка состоялась. Ребёнка увели в дом и спрятали в подвале. Там уже ждал доктор, специально приглашённый и умеющий держать язык за зубами. Теперь Жуже было не интересно общаться с ним. Он считал в уме прибыль, которую получит от девочки.- Ты получил деньги. Теперь она останется с нами. Дальше будет, что будет. Это теперь не твои проблемы, – сказал он и скрылся в воротах.Он смотрел, как цыган уходит, растерянно теребя сумку в руках. Звучно лязгнули замки. За воротами собаки кинулись встречать хозяина. Вздохнул:- Да. Пусть будет, что будет. Вот только не она осталась с вами. А это вы остались с нею. Господи, пусть это будет на моей совести, а не на её!Он пошёл к машине. Закинул сумку с деньгами на заднее сиденье. Поехал в сторону ближайшего придорожного кафе. Теперь нужно было ждать ночи.***Жужа переговорил с доктором. Доктор сообщил, что девочка целая. Здорова.- Что насчёт пересадки органов? – спросил он. - Покупатели уже готовы заплатить за сердце.- Тут надо немного подождать, – осторожно ответил доктор – Составим медицинскую карту. Потребуется отвезти её в мою клинику. Привозите её в среду. Хорошо?Жужа кивнул. В среду так в среду. Ночью должен был приехать Абдул. За невинность девочки уже было заплачено. Женщины готовили комнату для приёма почётного гостя. Девочку вымоют и оденут, как ему захочется. Хорошая сделка. Довольный Абдул даст скидку на товар. Жужа в прибыли. А продать ребёнка на запчасти можно и позже. Он проводил доктора и попрощался с ним.***Ночью он подъехал и остановился напротив цыганского дома. Что бы скоротать время – жевал бутерброды из кафе. Он видел, как ворота открылись и во двор въехали две дорогие машины. Красные номера. Потом из дома зазвучала громкая музыка. Заблеяли бараны. Раздавались весёлые крики."Гостей принимает, - подумал он, – а дочка моя вместо торта. Оно и понятно. Большие люди – большими делами занимаются. А вы попробуйте как мы, каждую ночь её беречь и успокаивать. Сможете успокоить одного ребёнка? Нашего ребёнка. Особенного. Пейте! Гуляйте! Жрите в три горла – пока можете".Он ждал. Он не случайно пошёл на сделку с цыганами. Всё было продумано заранее. Никто не будет проверять цыган – пусть хоть стрельбу в своём доме устроят. Соседи будут молчать в тряпочку. Их все боятся. Пока полиция приедет с проверкой. Пока разберутся, в чём дело. Времени много уйдёт. Жужа думал, что он самый умный? Пусть теперь молится своим цыганским богам. Ждать осталось не долго.Как же тяжело им было. Все эти годы. Как трудно. Они все деньги вкладывали в безопасность. Первые годы – как она родилась, были лучшими. Прекрасный, здоровый ребёнок - это в наше-то время? Потом ей исполнилось 6 лет. И началось. По ночам к дочери приходили тени. Сначала они только пугали, прячась по углам и скрываясь под кроватью, стоило только включить свет. Дочь плакала. Каждую ночь. Но она росла. И тени становились смелее. Они перестали бояться света. Они стали нападать на родителей. Им пришлось забрать её из школы. Пришлось укрепить её комнату. Тени лезли к соседям и пожирали их. Бабушку, живущую этажом выше, они так и не сберегли. Поставили защиту и на окна. Потом бронированную дверь. Потом стали скармливать теням бродячих собак – уж лучше они, чем люди. Дважды они переезжали. Дочь требовала внимания. Спали с женой по очереди. И работали. Много работали, чтобы она ни в чём не нуждалась. Они любили её. Но деньги все уходили - как вода в песок.Он прислушался к крикам из цыганского дома. Послышались выстрелы. Он попросил дочь не церемониться. И она согласилась. Никого нельзя оставлять в живых. Пусть тени насытятся перед долгой дорогой. Когда лай собак оборвался с взвизгом и повисла тишина, он понял – пора. Достал из багажника гвоздодёр и пошёл открывать входную дверь. Замки у цыган на дверях были хорошие.Автор - WarhammerWasea.

Ключевые слова: Дочь цыгане тени деньги переезд

Другие, подобные истории: