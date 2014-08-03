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Истории из жизни

Страшная примета

В прошлом году я поменяла свой дом, доставшийся мне по наследству от отца, в деревне на квартиру в районном городке. Всё мне нравилось здесь. В городке прошло моё детство и школьные годы, всё здесь было мне знакомо. Огорчало лишь то, что я была здесь одна - ни друзей, ни подруг. Дочь моя жила за городом, имела свой дом и хозяйство.

А весной я познакомилась с соседкой с первого этажа – Катей. Она тоже, после смерти мужа, жила одна. Мы подружились, ходили друг к другу на чай и просто так. Вместе на праздник в центр ездили, концерт смотрели. Я была рада дружбе с Катей. Она ещё работала (убирала по вечерам в какой-то организации), хотя была уже на пенсии.

Однажды мне нужно было уехать к внуку Игорю – дочь с другом улетали отдыхать, и мне надо было 10 дней побыть с мальчиком. И вот в день прилета дочери с отдыха произошёл такой случай: я готовила на кухне обед, было очень жарко, и я открыла окно.

В этот момент пришло сообщение от дочери, что рейс откладывается. Внезапно что-то слегка задело мою голову и упало на пол. Испугавшись, я стала звать внука из комнаты. Вошёл Игорь, мы осмотрели кухню и обнаружили под столом залетевшую в дом чёрную птицу. В голову полезли нехорошие мысли…

Но, слава Богу, дочка ночью была дома. Через пару дней я вернулась в свою квартиру и узнала, что Кати больше нет. Мне рассказали, что практически сразу после моего отъезда она пожаловалась на сердце, пошла в поликлинику, и её направили в стационар, а затем перевели в хирургию, где она и умерла.

Из глаз моих полились слёзы. Вот тебе и черная птица в доме. Видать, не врут приметы.

Автор: Людмила.
Источник.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:07
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 05:07 by Сделано_в_СССРПросмотров: 967Комментарии: 10
+6

Ключевые слова: Поменяла свой дом на квартиру соседка Катя внук Игорь чёрная птица смерть Кати

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 08:25
+5
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Публикаций: 176
Комментариев: 5 764
К нам в окно стриж залетал, тоже вполне себе чёрная птица. Все живы и здоровы, чего и всем желаю.
Не надо себя накручивать.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
#2 написал: Цветочница Анюта
Сегодня, 09:08
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 8
Примите мои соболезнования. Терять друзей очень тяжело. Мне накануне смерти подруги приснилось, что она мне сообщает о переезде на другую квартиру, где она будет жить одна. Жизнь часто предупреждает нас о чём-то.
Зарегистрирован: 25.07.2017
#3 написал: DimDimka72
Сегодня, 09:40
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 13
Верю в подобные приметы
Зарегистрирован: 16.09.2017
#4 написал: xlarafitum
Сегодня, 10:32
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 111
тоже случалось подобное +
Зарегистрирован: 27.01.2013
#5 написал: Долгопят
Сегодня, 10:45
0
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 208
не обязательно черня птица.К нам однажды в сл.здание залетел попугай неразлучник- красивый , яркий. Но примета в тот день сработала у трох.
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#6 написал: Talisha
Сегодня, 11:58
0
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Репутация: (953|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 2 147
Совпадение. Ко мне птицы залетали - асе живы. Это - к весточке. В данном случае, о смерти подруги
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#7 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 12:18
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 945
Может просто обычное совпадение.
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
#8 написал: Елена Соловова
Сегодня, 13:38
+2
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 64
У меня один раз сорока стучала клювом в окно. Тоже вспомнила примету.Напугалась до чертиков. Я по окну стучу, пытаюсь ее отогнать, она отлетит и обратно возвращается. У меня уже истерика из-за нее началась. Пока муж не подошол разобраться))) у меня на окне алоэ стоит. Я рыхлила землю в горшке, а мини грабли там и оставила, на солнышке они блестели вот ее это и приманило. Грабли убрали, сорока посидела еще немного и улетела. Так она еще пару раз вдругие дни прилетала, запомнила безделушку))) Ну это я так, к слову)
Это мне бабушка рассказывала: довоенное время, бабушке лет 5-6 было. Она в доме по хозяйству и в няньках за больной сестренкой. Было лето, двери в избу открыты. Залетают две очень большие и неописуемой красоты бабочки, ни до ни после таких бабочек она не видела.Как бабушка говорила, что залетели они как к себе домой. Тоесть они не стали трепыхаться в хаотичном полете, как обычно это делают бабочки попадая в помещение,а целенаправленно. Залетели друг за дружкой вначале в сенцы и сразу в саму избу, прямо к люльке где лежала сестра. Я пытаюсь объяснить странное поведение бабочек. Как бабушка выразилась, их полет был сровни солдат на параде, ни влево, ни вправо, а как по проложенному маршруту. Бабушка говорила, что как только бабочки залетели ,у нее состояние непонятное стало, будто все это происходит восне и как в замедленной съемке. Бабочки кружились именно над люлькой с сестренкой, а на бабушку напал как столбняк, она не могла пошевелиться. Потом они так же без лишних трепыханий улетели на улицу. Бабушка в непонятках, что это за новождение такое сейчас было,выбежала вслед за бабочками, а их уже и след простыл. Вернулась в избу, подошла к сестренке, а она уже умерла. Бабушка вначале этот случай не связала вместе, только через сколько то лет, у нее начали закрадываться мысли- может это ангелы были?
Бабуле верю как самой себе. Сочинять такое не будет.
За историю +++
написала как из- под топора. писатель из меня тот еще))...
Зарегистрирован: 10.02.2017
#9 написал: Шарлотта Корде
Сегодня, 14:32
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 74
Ко мне много раз залетали птицы, я тоже боялась приметы.
Помню, был случай. У меня квартира длинная и вытянутая, с одной стороны комната, потом длинный коридор, на другом конце -кухня. Так вот, я утром приоткрыла форточку в своей комнате, и ушла в кухню. Готовлю там что-то... И вдруг что-то как сядет мне на голову, как захлопает крыльями!!!!
Мягко говоря, неприятное ощущение, тем более, что я понятия не имела о птице в доме. Оказалось- каверзная синица, не просто залезла внутрь, так еще и долетела до кухни и села на меня. Я жутко струхнула тогда.
Но ничегошеньки не случилось тогда. И потом много раз залетали разные птицы-хоть бы хны. Так я и разуверилась в примете.
Зарегистрирован: 23.04.2014
#10 написал: Жудит
Сегодня, 15:36
0
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 128
Цитата: Елена Соловова
написала как из- под топора. писатель из меня тот еще))...

Ничего подобного, написали вы просто прекрасно, я под глубоким впечатлением. Представила себе всё так, будто сама там находилась. Напишите историю на сайт, прошу вас.
Зарегистрирован: 17.11.2013
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