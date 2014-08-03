Страшная примета

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:07

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 967 Комментарии: 10 +6 Сегодня, 05:07 by

В прошлом году я поменяла свой дом, доставшийся мне по наследству от отца, в деревне на квартиру в районном городке. Всё мне нравилось здесь. В городке прошло моё детство и школьные годы, всё здесь было мне знакомо. Огорчало лишь то, что я была здесь одна - ни друзей, ни подруг. Дочь моя жила за городом, имела свой дом и хозяйство.А весной я познакомилась с соседкой с первого этажа – Катей. Она тоже, после смерти мужа, жила одна. Мы подружились, ходили друг к другу на чай и просто так. Вместе на праздник в центр ездили, концерт смотрели. Я была рада дружбе с Катей. Она ещё работала (убирала по вечерам в какой-то организации), хотя была уже на пенсии.Однажды мне нужно было уехать к внуку Игорю – дочь с другом улетали отдыхать, и мне надо было 10 дней побыть с мальчиком. И вот в день прилета дочери с отдыха произошёл такой случай: я готовила на кухне обед, было очень жарко, и я открыла окно.В этот момент пришло сообщение от дочери, что рейс откладывается. Внезапно что-то слегка задело мою голову и упало на пол. Испугавшись, я стала звать внука из комнаты. Вошёл Игорь, мы осмотрели кухню и обнаружили под столом залетевшую в дом чёрную птицу. В голову полезли нехорошие мысли…Но, слава Богу, дочка ночью была дома. Через пару дней я вернулась в свою квартиру и узнала, что Кати больше нет. Мне рассказали, что практически сразу после моего отъезда она пожаловалась на сердце, пошла в поликлинику, и её направили в стационар, а затем перевели в хирургию, где она и умерла.Из глаз моих полились слёзы. Вот тебе и черная птица в доме. Видать, не врут приметы.Автор: Людмила.

Ключевые слова: Поменяла свой дом на квартиру соседка Катя внук Игорь чёрная птица смерть Кати

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