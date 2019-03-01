Не оборачивайся на шорох. Ч1

gutis789 Просмотров: 14 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 17:01 by

Случай этот произошел с моим другом, в истинности его я не сомневаюсь, потому что на такие темы Вася не шутит. И придумывать бы эту страшную историю попросту не стал.Дело в том, что Вася перед экзаменами в универе поехал в деревню – готовиться. За себя он знал – дома около компа будет заниматься чем угодно, только не учебой. Вот, так сказать, и перехитрил сам себя. Вот как раз по приезду и рассказал эту страшную историю про непонятный шум и шорохи.В деревне у него живет дед. Он Васю вообще не напрягал работой или хозяйством – приехал любимый внук - и то в радость. Сидит за книжками, дед своими делами занимается. Все довольны. А за два дня до экзамена раздался звонок от одногруппницы – экзамен перенесли с послезавтра на завтра – у них препод куда-то уезжает, вот и сдвинули. Вроде ничего такого, но тут у Васи началась паника. Дело было вот в чем.Отец за ним должен был приехать как раз завтра, чтобы забрать домой. Раньше никак, потому что сам был не в городе. Никакого постоянного автобуса с деревней, где жило меньше двадцати человек, не было, сюда фельдшер-то раз в несколько дней приезжал, да и то, просто чтобы узнать, не умер ли кто. Ко всем жителям, как правило, приезжали родственники. «Нива» была у соседа деда, но тот еще вчера уехал на рыбалку непонятно на сколько, да мотоцикл с люлькой у тракториста, но тот оказался в таком невменяемом состоянии, что никакого разговора о поездке не велось.Единственный вариант – идти пешком до села, которое находилось в пятнадцати километрах, и от него уже ехать на автобусе. И то не напрямую, а с одной пересадкой. Ну делать нечего, у Васи эта сессия была, так сказать, контрольная – либо закрывать, либо в армию, с его-то не сданной курсовой. Решил идти до села.И тут дед занервничал, стал отговаривать. Говорил: «Да пусть хоть не сдашь, пусть хоть в армию, только не ходи в село». Полчаса препирались, пока Вася не психанул, книжки и вещи в пакет побросал и вышел со двора. Дед нагнал его через минуту.— Ладно, если уж все равно пойдешь, меня послушай, пожалуйста. Ты же знаешь у нас тут речку, я на нее никогда одному тебе ходить не разрешал?— Знаю.— И сейчас нельзя. Тем более, время плохое. Но все равно же пойдешь… Вот по той тропинке топай, до мостика доберешься… Если за спиной услышишь шорох какой – не оборачивайся. Христом Богом тебя прошу. Просто иди, словно ничего не происходит. А уж если совсем плохо будет – матерись.— Дед, ты чего?— Ты меня, старого, послушай! – рассердился тот. – На меня посмотри, похож я на полоумного?— Нет.— Поэтому слушай старика, тебе же добра желаю.Дедушка заставил Васю повторить все то, что ему сказал, после чего отпустил. Стоял и вслед крестил, пока тот из виду не скрылся.Другу было жутко после странного поведения деда, но он старался не думать об этом. Все мысли были лишь о том, как добраться сегодня до дома. Так он и шел. Знакомые места давно остались позади – так далеко ему в детстве и вправду не разрешали заходить. Однако тропа все вилась прямо посреди поля и ничего плохого не предвещала.Вася подошел к небольшой речке, шириной она была всего метров пятнадцать-двадцать, хотя дна видно не было. Он без задней мысли шагнул на мостик и тут позади послышался шум. Сначала раздался легкий всплеск воды, а потом шуршание раздвигаемых камышей и босые ноги затопали по мостику. Тут друг сразу вспомнил все, что говорил дед.Он попытался идти дальше, боясь обернуться, но ноги словно налились свинцовой тяжестью – каждый шаг давался с огромным трудом. И тут он ощутил холодное неживой прикосновение. По словам Васи, это было сравнимо с ударом тока – резко и неприятно. Друга словно прорвало. Мой воспитанный и интеллигентный товарищ матерился так, как не каждому гопнику под силу. Матерился и шел по этому старому мосту все дальше и дальше.Уже перейдя на тот берег, он хотел обернуться, но перед глазами встал дед. Так он и шел до самого села, пересиливая себя. По его признанию, до первого дома чувствовалось присутствие чего-то потустороннего, хотелось развернуться, посмотреть, с чем имеешь дело, лишь огромным усилием воли удавалось сдерживать это. А когда дошел до села, с плеч словно груз свалился.Обернулся – ничего. Только трава позади него мокрая, хотя с него воды не текло. Вот тогда по телу мурашки и побежали.Далее до дома добрался он без проблем. От села его подвезли на машине до городка, а оттуда уже восемьдесят километров он добирался на рейсовом автобусе. Сразу прибежал ко мне, как приехал, и рассказал эту страшную историю о шорохах позади.Позвонил деду, потом уже рассказал все, а на том конце провода старик облегченно вздохнул. Вася все просил рассказать, что там произошло. Дед сказал, что все подробно ему поведает, когда приедет, обмолвился лишь, что большевики там при коллективизации кучу народа положили, некоторых утопили. Вот и остались души неприкаянные. Осталось только узнать, почему по словам дедушки тогда было «время плохое». Мы так тогда думали. Но не судьба, дедушка Васи через три недели умер – сердце.Не знаю, связаны ли эти события. Может да, может нет. Возможно, просто совпадение, ведь он и вправду старенький уже был. По крайней мере, хочется думать именно так.Автор - HellSnjri.ru.

Ключевые слова: Село дед река мостик сессия шаги шорохи

Другие, подобные истории: