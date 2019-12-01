Призрачный пёс

Сделано_в_СССР Просмотров: 21 Комментарии: 0 +1 Вчера, 22:39 by

Все же есть что-то романтичное в ночной дороге. Садишься за руль, включаешь любимую музыку и мчишь куда-то, раздвигая лучами фар ночную тьму. Весь огромный мир вдруг сужается и превращается в несколько полос, покрытых асфальтом. Кажется, что ничего больше и не существует на этом свете - смотришь по сторонам и не видишь ничего, кроме белых разделительных полос и таких же, как и ты, одиноких путников. Их немного, одни едут навстречу, другие обгоняют тебя или, наоборот, стараются не ускоряться, наслаждаясь ночной дорожной романтикой.С некоторыми можно даже подружиться на короткое время - не подавая никаких знаков, два автомобиля вдруг начинают держаться друг друга и если один из них отстает, то и второй водитель, сам не зная почему, тоже сбрасывает скорость. Когда же их пути расходятся, оба чувствуют какое-то странное чувство, как будто они уже давно знакомы и им совсем не хочется расставаться. Встречаются на дорогах и неприятели, с которыми не хочется даже просто находиться рядом. Дорога - это целая жизнь. Тебя окружают приятные и не очень приятные люди: одни вежливые, а другие - наглые; одни неторопливые, а другие - быстрые и решительные; с одними хочется быть рядом, от других же хочется поскорее избавиться.А как приятно после долгого переезда увидеть в темноте огоньки заправки. Они приветливо светятся в ночи и почему-то всегда поднимают настроение. Ты знаешь, что здесь, в этом оазисе, ты сможешь отдохнуть, перекусить и выпить горячего кофе. Наверное, сотни лет назад так же радовались моряки, заметив на горизонте огни долгожданного порта. Дорога - это целая жизнь.Иван очень любил ночную дорогу. Именно поэтому он решил отправиться к морю со своей девушкой ночью. Катя не возражала, понимая, что дневное путешествие займет гораздо больше времени из-за пробок, созданных толпами желающих погреться на морском побережье. Часы на панели приборов показывали 3:30 утра, а это значило, что до моря они доберутся не раньше, чем к семи часам, что вполне соответствовало их планам.Иван бросил взгляд на Катю. Она спала, откинувшись на спинку пассажирского сидения и скрестив руки на груди. Иван приглушил музыку и, похлопав себя по щекам, уставился на дорогу. С того момента, как они выехали из дома, прошло уже четыре с половиной часа. Встречных машин было немного, да и попутные встречались довольно редко. Дорога на этом участке пути была довольно однообразной, лишь изредка веселя водителей забавными названиями населенных пунктов, указатели которых стояли перед немногочисленными съездами.Иван широко зевнул и встряхнул головой. Немного сбросив скорость, он приоткрыл окно, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Ветер ворвался в салон, заставив Катю недовольно поежиться во сне. Иван на секунду отвел взгляд от дороги, чтобы вытащить с заднего сидения плед и укрыть им девушку. Как только он снова посмотрел вперед, его правая нога тут же перескочила на педаль тормоза, вдавив ее до упора. Когда визг резины об асфальт стих и машина остановилась, побледневшая девушка повернулась к парню.- Ваня, что случилось? - дрожащим голосом спросила она.Иван ничего не ответил. Включив заднюю передачу, он зажег фонарь заднего хода, чтобы осветить дорогу позади автомобиля. Несколько секунд он молча вглядывался в зеркало заднего вида, после чего, включив первую передачу, аккуратно съехал на обочину и заглушил двигатель.- Ваня!- Все хорошо, не переживай, - как можно спокойнее произнес парень и вышел из машины.Включив фонарик на телефоне, он пошел по обочине в обратном направлении, освещая дорогу. Постояв некоторое время у места, где на асфальте двумя черными полосами обозначилось место начала его торможения, он вернулся к машине.- Да что случилось? Ты можешь сказать? - повысила голос девушка.- Все хорошо, Кать, не переживай. Просто я увидел черного пса.- Какого еще пса?- Он стоял на обочине. Большой черный пес. Потом он повернул голову и оскалился, а затем побежал прямо под колеса.- Господи, ты его сбил?Девушка закрыла лицо ладонями.- Нет, - мотнул головой Иван, - я проверил - там никого нет.- Как это нет? Ты же сам сказал...- Кать, успокойся. Все хорошо. Никогда не слышала про черного пса?- Да объясни ты уже нормально, - не выдержала девушка, - я вообще ничего не понимаю!Иван бросил еще один взгляд в зеркало и повернулся к девушке.- Я много раз слышал эту историю, но сам ни разу не видел. Многие водители рассказывают о том, что иногда видят ночью большого черного пса. Иногда он бежит по обочине, иногда стоит на дороге или бросается под колеса.Глаза девушки округлились. Она отстегнула ремень и обернулась, пытаясь рассмотреть кого-то в темноте.- И ты считаешь это нормальным? - проговорила она. - Ты говоришь мне, чтобы я не беспокоилась, а сам рассказываешь мне историю про какого-то призрачного пса? Скорее поехали отсюда!- Да не переживай ты, - улыбнулся Иван, - здесь нет никакой мистики, это просто реакция засыпающего мозга. Я не знаю, как это работает, но этот пес - что-то вроде галлюцинации. Водитель еще не спит, а мозг проецирует в реальность образы сна и человеку начинает казаться всякое.- Ты хочешь сказать, что всем засыпающим водителям снится один и тот же сон? - озираясь по сторонам, спросила Катя.- Нет, конечно. Одним может стена посреди дороги привидеться, другим - теленок или люди. Возможно, что мозг такими образами пытается взбодрить сознание человека... В общем, сейчас лучше будет, если я немного посплю.- Нормально... - хмыкнула Катя, - наговорил каких-то страшилок, а теперь спать ляжет.- Кать, - нахмурился Иван, - страшилки начнутся, когда я усну за рулем, а то, что я рассказал - это всего лишь физиология. Или психология - я не знаю. В общем, сплю минут сорок и едем дальше. Никуда море от нас не убежит.Девушка осмотрелась по сторонам и, немного успокоившись, снова откинулась на спинку сидения, на всякий случай нажав на кнопку блокировки дверей.Через несколько минут Иван засопел и уснул, а за ним уснула и Катя.***Темный высокий силуэт абсолютно бесшумно двигался по пустынной дороге. Заметив что-то на обочине, он остановился и заинтересованно склонил голову набок. Постояв несколько секунд, о чем-то размышляя, фигура сошла с проезжей части.- Привет, лохматый! - произнесла она женским голосом. - Опять тебе не спится по ночам?Услышав этот голос, большой черный пес, сидящий на обочине, оскалился и глухо зарычал.- Ну ладно тебе, не рычи, - произнес силуэт, но все же замедлил шаг, - я же тебе не враг и ты это сам понимаешь.Пес снова зарычал, но интонация рыка еле заметно поменялась. Приняв это изменение за разрешение подойти поближе, силуэт остановился около пса и, протянув руку, погладил его по голове.- Вот видишь, я же ничего плохого тебе не сделала. Чего ты рычишь?Пес прижал уши и снова оскалился. Темный силуэт тут же одернул руку.- Не хочешь дружить? Как хочешь. Я навязываться не буду. Ты мне только на один вопрос ответь - зачем тебе это нужно?Пес лег на землю, вытянув перед собой лапы и жалобно заскулил.- А... Любишь людей? Ну да, ну да... - задумчиво протянула фигура. - Не хочешь, чтобы они погибали, засыпая за рулем? Что ж, это твое дело. Но ты же понимаешь, что всех все равно не спасешь? Эти остановились, а другие поедут дальше, уснут и попадут в мои руки.Пес молча положил голову на лапы и тяжело вздохнул. Силуэт склонился над животным и ласково провел рукой по шерсти на его спине.- Знаешь, я бы поняла тебя, если бы ничего не знала о твоей судьбе. Но, к сожалению, я помню, как все случилось... Скажи мне, пес, зачем ты им помогаешь, если такие же люди, как эти двое, - силуэт махнул рукой в сторону стоящего на обочине автомобиля, - точно такие же люди, как они, сбили тебя в ту ночь и оставили умирать на дороге? Ты мертв, пес. Ты стал призраком. Какое тебе дело до живых людей? Они убили тебя, а ты все также думаешь, что они - твои друзья?Услышав эти слова, пес поднял голову вверх и жалобно завыл.- Тише, тише, дружок, - обняв пса за шею и почесывая его за ухом, произнес силуэт, - разве я сказала неправду? Успокойся. Пойдем со мной, нечего тебе здесь делать.Перестав выть, пес вырвался из ее объятий и, отбежав на несколько метров, как-то обиженно посмотрел на свою собеседницу. Он понимал, что она говорит правду, но не хотел с ней мириться.- Я знаю, тебе больно слышать эти слова, но это так. Ты помогаешь тем, кто тебя убил, дружок. Зачем тебе это нужно?Она хотела еще что-то добавить, но вдруг заметила, что поведение пса вдруг изменилось. Навострив уши, он повернул голову в сторону и повел носом. Силуэт тоже втянул воздух и посмотрел на дорогу. Вдалеке показались два огонька фар.- Ты прав, дружок. Кто-то хочет спать... Ну, этого ты хоть мне оставишь? - спросила она с надеждой в голосе.Пес зарычал и, не обращая внимания на ее слова, бросился навстречу к приближающейся машине. На этот раз он не прыгнул под колеса, а просто пробежал мимо нее по обочине. Силуэт молча наблюдал за тем, как автомобиль пронесся мимо него, не сбавляя скорости, но через несколько секунд двумя яркими огоньками вспыхнули стоп-сигналы, машина плавно съехала на обочину и остановилась.Темная фигура покачала головой и бросила взгляд на призрачного пса, который, с чувством выполненного долга приближался к ней, победоносно виляя хвостом.- Да уж, - хмыкнула она, - собака - друг человека. Даже мертвая. И ничего ты с этим не поделаешь.Она присела на дорогу и, схватив голову пса двумя руками, заглянула в его глаза.- Знаешь, дружок... Мне кажется, что далеко не все люди заслуживают такой любви, но ты ее заслуживаешь совершенно точно.Она ласково погладила призрачного пса по голове, поцеловала в мокрый нос и через мгновение растворилась в темноте.Автор - ЧеширКо.

Ключевые слова: Ночная дорога черный пес призрак смерть темнота

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