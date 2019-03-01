Между

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:44

Сделано_в_СССР Просмотров: 16 Комментарии: 0 0 Сегодня, 01:44 by

Внезапно наступила полная темнота.И невообразимая паника – где я? Что со мной, что? Что это за место? И есть ли это место? Движения тела нет, зато мозг работает, кажется, как слот-машина...Я падаю в шахту лифта, долго, невозможно долго, и нет этому ни начала, ни конца, нет ощущения времени, только ужас от падения в полной темноте. На сто замков запертые в голове моря, города, страны, реки, сады, поезда, самолеты, события, люди – все вырывается наружу на краешке сознания. Что это за место?Ногами ощущаю нежный, как мука, песок, сижу на берегу океана с другом, который разбился десять лет назад на мотоцикле. Значит, он не разбился? Ты живой, Володя? Что со мной? Где я? Скажи мне, ради бога, мне страшно. Он улыбается. Мы разговариваем молча, это недоступно пониманию, но я хочу знать. Скажи мне, душа моя, умоляю, что со мной?Нужно непременно открыть глаза, это невозможно, я точно знаю, что нужно. Но не могу. Круговороты, химеры, ангелы, темнота, слепящий свет, провал… Где я?Передо мной – моя бабуля – молодая, красивая, на ней кримпленовое, в букетах, платье, запах которого я так любила вдыхать, она берет меня за руку и улыбается. Вокруг нее – серые, алые, черные треугольники, квадраты, круги, они все говорят со мной ласково на своем треугольнико-квадратном языке, и я их понимаю, и мне легче…- Что это за место? Где я?- Все хорошо, все правильно, все пройдет, – улыбается бабуля.Проносится дикий смерч, ураган с мокрым ветром, он все сметает на пути. Я чудом остаюсь. За ним приходит благословенная тишина.Затем – яркий всполох огней, нестерпимый свет, как на американских горках, я лечу вниз, в моей голове кто-то все время говорит по телефону.Я понимаю - надо открыть глаза, и все кончится, наконец. А может, глаза открыты? Я не понимаю! Вижу капельницы, в них перетекают ужасные змеи, из одной в другую. Это место, где нет ни времени, ни пространства, есть лишь сменяющие друг друга картинки.Я вижу. Я родилась, мне полгода, мне год, я в саду, в школе, в университете, на работе. Это похоже на кино, и в то же время - это самая осознанная реальность. Я вижу свое тело на больничной кровати, вижу группу врачей (а может, и не вижу, кто знает), которые суетятся вокруг, но я понимаю, что это – не я, а «я» - это то, что видит тело на кровати, у «я» нет пола и возраста, ему неведомы ощущения, оно – наблюдает.Приходит ангел. У него грустное лицо и ослепительно белые крылья.- Мне страшно, - шепчу я, - я где? За гранью реальности?- Ты сейчас – между! Нет никакой реальности, ее вообще нет, мы сами ее придумали, -улыбается ангел и берет меня за руку. - Куда ты хочешь? Все теперь возможно – ты сейчас можешь заглянуть в самое сердце тайн мира.- Домой! - молю я ангела.Пески, водопады, автострады, огни, мерцанья свечей, тусклый свет, я схожу с ума? А есть ли этот ум? С чего сходить, Господи, услышь, я погибаю…Я вижу квартиру. Чистота, камин, все идеально на своих местах, почти стерильно. В ней никого нет. Вижу сына – он стоит и молится в храме; вижу родителей, они плачут у себя дома, мама такая потерянная, папа мужественно держится; вижу своего близкого друга - он сидит на скамейке у двери, где написано –«реанимация».- Поговори со мной, - прошу я его. Мне кажется, он меня слышит.- Только не уходи, только не уходи, только не уходи, я умру без тебя, - слышу я в ответ…- Это не страшно, милый, оказывается, совсем не страшно, я уже умерла. Меня нет, мне кажется я – между…И опять – кромешная темнота. Уже знакомые ангелы летают, прикасаясь к руке, и непонятные геометрические фигуры диктуют правила жизни, я привыкла. Я только хочу понять, где я и что со мной. Ответа нет. Нет якоря, за который зацепиться.Между…. Между…..…Есть! Ресторан Якорь в Сухуми. Молодая мама, кофе, мороженое, я не могу дышать. По-моему - я умираю. Нет воздуха. Разряд! Еще разряд. Уплываю…Катя. Подруга, которая ушла от лейкоза. Кати нет уже два года. Катя, где я? Что происходит, Катя?- Ты – МЕЖДУ...- Я не понимаю, Катя, скажи мне???Фитхие, Турция, я лечу с параглайдингом, мы петляем между заковыристых и прекрасных скал, мы чудом находим дорогу в небе и не разбиваемся.«Любимая, что тебе подарить на день рожденья? Кольцо или полет между скал?» - «Конечно, полет, ты еще спрашиваешь», - он ушел навсегда, тот, кто спрашивает, я не могу без него, я умираю вместе с ним, я хочу разбиться, но, конечно, я выныриваю из-под очередной скалы.…Я мчусь в пропасть, это очень страшно…Долгий тоннель, в конце нестерпимо яркий свет. Я ослепну, Катя?- Нет, ты потеряешь слух.Ангелы, где вы???Разряд. Я открываю глаза. Надо мной что-то яркое, по-моему, оно называется лампа. Или нет?Врач, который учился со мной в начальной школе, его зовут Антон. А может, нет.- Доктор, что это?- Кома… вы почти три недели были в коме. Вы помните, кто вы?- Если я та, кем себя считаю, наверное, помню… Или нет?- Пришла в себя, слава Богу, переводим в общее отделение.Перевернутые часы. Оказывается, голова моя запрокинута, и я вижу их вверх ногами. 00-00. Это длится вечно. Не работают они, что ли?Закрываю глаза. Уплываю. Ангел берет меня за руку:- Ну что, поиграем еще немного в жизнь?Автор - Марина Веринчук.

Ключевые слова: Темнота круговороты химеры ангелы слепящий свет провал ангел между

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