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Творческие истории

Тайна разрытой могилы

Нынче эта история стала бы предметом журнальных расследований, а в годы моей служебной деятельности подобные случаи тщательно засекречивались.

Дали мне расследовать странную цепь исчезновений. 3 месяца в городе пропадали люди, и росло число висяков, а это уж совсем плохо. Все пропажи, как под копирку. Обращаются родственники за розыском, а концов нет. В числе пропавших было двое грузчиков из разных магазинов, учительница истории, снабженец с велозавода и ещё человек пять. Люди, друг с другом никак не связанные. Пока я изучал списки пропавших, меня дёрнули к полковнику, а там уже паника. Пропал сын второго секретаря горкома. Ситуация истерическая. Мне в помощники присовокупили двух лейтенантов и велели ускорить розыск.

Пошли мы обходить родню пропавших. Два дня ушло на опросы, а результатов никаких. Двое грузчиков оказались между собой знакомы. Оба регулярно меняли работу, а зачастую попадали в поле зрения органов, как тунеядцы, ходили под странными кликухами Петвал и Евгонт. Выдавали себя за поэтов Серебряного века. Ещё была информация, что они собирались в каком-то заброшенном доме, где пьянствовали и читали стихи. Что за дом, узнать, пока, не удалось.

За завтраком жена поинтересовалась, чего это я такой хмурый и задумчивый. Пришлось обрисовать ситуацию, а в ответ она понесла какую-то дичь:

— Так вам дела не раскрыть. Вместо того чтобы ходить по знакомым, лучше бы прислушались, что люди в народе говорят.

Я уточнил:

— И чего же говорят?

— А говорят, что есть на кладбище старуха, которая заманивает к разрытой могиле, а потом люди исчезают. По-моему, это имеет отношение к твоему расследованию.

Я хмыкнул:

— Три оперативника расследуют висяк, а бабы у подъезда его раскрыли.

Сарказм сарказмом, а всё же когда нет зацепок, ухватишься за любую версию. Отправил я лейтенантов на ревизию заброшенных домов, а сам потопал на кладбище. В домике с надписью «Сторож» были двое: мужик с бабой. Я предъявил удостоверение, мужик успел представиться начальником.

— Да какой ты начальник? — закричала на него женщина. - Посмотрите на него, товарищ милиционер. Как его земля носит?

Кстати о земле, — встрял я. — У вас есть разрытая могила, на которую какая-то старуха экскурсии водит?..

Оба выпучились на меня. Первой отмерла женщина:

— При должности, а занимаетесь ерундой!

Я потребовал журнал учёта захоронений. Ругаясь меж собой, они выдали мне журнал, в котором были записи с датами, фамилиями и номерами участков.

В теперешние времена повальной компьютеризации не представить того легкомысленного отношения к документам. А в 1978 году отношения к бумагам в народе ещё не устоялось. Пролистал на три месяца назад, когда начались пропажи, взял на вскидку дюжину захоронений и попросил у ругающихся:

— Проведите меня к этим могилам.

— Чего к ним водить? Не в музее, поди! — ответили мне. — Идите по номерам. План кладбища на стене.

Я сверился с планом и пошёл. Все 12 могил были на краю кладбища. Одна из них, которая значилась за какой-то Стахеевой, оказалась разрыта. Я обрадовался возможности взгреть нерадивых работников кладбища. Составил акт, взял подписки о невыезде и запугал их ответственностью за головотяпство, чтобы знали впредь как себя вести. Заодно выяснил, что у гражданки Стахеевой родни нет и похоронена она за казённый счёт. Месяца три назад о ней спрашивали двое алкашей.

Вернувшись в участок, я узнал, что мои лейтенанты нашли адрес заброшенного дома, в котором находился труп Стахеевой. Выехали мы туда и на втором этаже обнаружили тела пропавших. Зрелище жуткое! В полу выломано несколько досок, никакой мебели, а вдоль стен сидят трупы! И никаких других улик, кроме истлевшей книги, от которой частично сохранилась обложка, а листы рассыпались трухой. Кого подозревать?

Недаром жена у меня — библиотекарь! В городском архиве ей удалось нарыть исторические справки. Оказывается, промышленник Стахеев слыл чернокнижником. Кроме двухэтажного деревянного дома, он владел фабрикой и землями. В его аресте, расстреле и реквизиции принимали участие те, чьи фамилии, в основном большинстве, совпали с фамилиями обнаруженных в той комнате тел. Родословные из архива вскрыли то, что объединяло пропавших. Оба грузчика оказались внуками председателя комбеда Петнова, хотя и через разных жён. Училка-историчка была дочерью комиссара Пестковского, который руководил расстрелом. Снабженец с велозавода был сыном уполномоченного Рейтера, который изымал имущество купца. И такие же сведения по всем, чьи тела были найдены в том страшном доме.

— Мстит за отца, — сказала жена.

Но я не верил во всякую загробную муть, к тому же многое оставалось неясным. Где труп старухи? Почему могила разрыта? И где сын секретаря?

Вновь я пришёл к разрытой могиле. Стоя перед ней, как перед бездной, я спросил чуть ли не вслух:

— Чего ты хочешь? Может, денег?

Нащупал в кармане железный рубль с профилем Ленина, бросил его в могилу. Рубль тогда ого сколько стоил! Но я про то не подумал, был словно в полусне. Вдруг… рядом оказалась неизвестная старуха.

— Ты чего сделал? — гневно воскликнула она. — Ты кого мне в могилу бросил? Ноги моей здесь больше не будет!

И пошла она прочь, а я смотрел, как зачарованный, на развевающийся по ветру кусок её истлевшего платка. В отделении меня встретил счастливый начальник и сказал:

— Нашёлся сын секретаря! Он, гад, на море уехал, а отца забыл предупредить! Закрывай дело!

В эпоху победившего материализма не принято было говорить о потустороннем. Я и закрыл дело, хотя после встречи со старухой уже представлял полную картину действий.

Петвал с Евгонтом услышали шум на втором этаже заброшенного дома. Поднялись, а там старуха вскрывает пол. Алкоголики напугали её до смерти. Потом сообщили в милицию о трупе, где и была установлена её личность. Родни у дочери промышленника Стахеева не оказалось, и она была похоронена за госсчёт. Грузчики подумали, что бабка искала отцовский клад в заброшенном доме. Вскрыли доски, а нашли лишь истлевшую книгу. Полагая, что старуха отыскала драгоценности и была с ними захоронена, поэты разрыли могилу. Тут Стахеева восстала из государственного гроба и погрузила их в то же состояние морока, в каком и я сам был у могилы, когда бросил рубль. Пробужденная к загробному мщению, Стахеева начала преступную деятельность. Начиная с грузчиков и кончая остальными, она погружала жертв в сомнамбулическое состояние, приводила в заброшенный дом, где и умерщвляла. Так действовало проклятие из истлевшей книги, а разрытая могила служила точкой сбора потомков всех причастных к событиям революционной поры. Лишь профиль Ленина на монете помог мне прекратить цепь нелепых смертей и открыть тайну разрытой могилы.

Автор - Юрий Шатура.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:49
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 23:49 by Сделано_в_СССРПросмотров: 73Комментарии: 0
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