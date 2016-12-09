Ангел

Летяга Просмотров: 139 Комментарии: 4 +5 6-12-2019, 23:25 by

- Прощай, милый, мебель можешь оставить себе.Вот и всё.Она ушла.Саня бросил взгляд ей вслед, физически ощущая, как в душе уже гудит пружина, готовая взорваться. Быстро стемневшая вечерняя улица поглощала ее силуэт.То, что она- стерва, ему было ясно еще при знакомстве, два года назад.То, что она - дрянь, он понял только сейчас.Всего пять минут назад они вышли из ресторана итальянской кухни, будучи еще «парой»- веселой, сложившейся милой парочкой. Он устроил очередной романтичный ужин, которые она так обожала…Судьбе понадобилось всего 2 минуты, чтобы разбить этот хрустальный идеал: она достала телефон и, расслабленная вином, неосторожно ответила в трубку: «Да, любимый».А, увидев его изумленные глаза, не смущаясь, двумя предложениями объяснила: уже полгода она не была его женщиной.И ушла.Саня уперся взглядом в капот машины, и даже не пытался взять себя в руки. Ненависть, бешенство, злость неотвратимо распускались в душе подобно грибу ядерного взрыва. Он решительно достал брелок и открыл машину, не представляя, куда он сейчас рванет.«КРЯК!»- послышалось близко со спины, одновременно оттуда же коротко блеснули красные и фиолетовые огни. Обернулся.Ну, конечно, в такой момент только их не хватало. Наверное, подъехали, встали тихонько, с интересом отсмотрели кино, как баба бросает лоха, и вот приступили к делу.Здоровенный инспектор, склонный к профессиональной полноте, вылез из патрульной машины и неспешно подошел к нему.Усы, мясистый нос, толстые пальцы, жезл- все это было направлено прямо в Саню.-Что, знака не видим? Вон там надо было остановиться, - инспектор махнул жезлом куда-то в сторону.Саня поднял глаза вверх: его «тойота», на которой они приехали поужинать, была запаркована точно под знаком, запрещающим остановку.Инспектор немного потянул носом в его сторону, и протянул руку:-Ключи.Саня не стал качать права, что он трезв. Ибо совершенно трезв он не был: пару бокалов вина вместе с этой тварью он в кафе выпил.И передал брелок.Инспектор прямо на капоте развернул планшет и начал писать. Несмотря на то, что до ближайшего столба уличного освещения было полсотни метров, писал он быстро и размашисто.«Профи» -подумал Саня.Вспыхнувшая неприязнь к инспектору быстро прошла. В принципе, инспектор все делал честно: и стоял он под знаком, и с запахом намеревался сесть за руль. Они ведь могли, вообще, подождать, пока он тронется и прижать к обочине- вот тогда это был бы полный капец.Так что с ним обошлись, можно сказать, по- джентельменски. Никакой конфронтации с ним не хотелось.Да, дело даже не в этом. О каком, к черту, штрафе сейчас можно переживать- если только что, на их глазах, была растоптана его любовь?Только что об него вытерла ноги и выкинула, как использованную, драную тряпку женщина, сводившая его с ума!Саня достал сигарету. Захотелось поговорить, пусть даже с инспектором. Ведь тоже, мужик. Должна же быть какая-то мужская солидарность? Не в смысле «пойми, пожалей, отпусти»- а именно выслушать. Ты штрафуй- но и выслушай!...В горло никак не лезла первая фраза, с какой можно было бы начать исповедоваться. Невольно вырвался тяжелый вздох, Саня открыл рот, к горлу подступил комок, но…-Я все видел, - не оборачиваясь, вдруг сказал инспектор,- не надо об этом.Сане показалось, что он почувствовал в его интонации почти дружеское: «не кисни, возьми себя в руки».А, может, только показалось.Наверное, показалось.В любом случае нужно взять себя в руки. То есть, успокоиться. Гонять пьяным в бешенстве по городским вечерним улицам в поисках приключений на задницу -очень плохая идея. Даже преступная.Инспектор выпрямился, спросил.-Запасные ключи дома?-Ага.Инспектор нажал кнопку брелка, когда доводчик потянул стекла вверх, бросил ключи в щель окна. Машина закрылась и маргнула огнями.Инспектор сложил составленную бумагу вдвое и сунул ему в руку со словами: завтра до12 часов заберешь отсюда.-И что мне теперь делать? -тупо спросил Саня, понимая, как непонятно он задал вопрос: то ли про штраф, то ли про неправильную парковку.То ли про то, как ему теперь вообще жить без этой восхитительной женщины?Инспектор, словно прицелившись, махнул жезлом вдоль улицы.-Двигаться в том направлении.Саня повернул голову в указанном направлении. Не понятно, что имел в виду инспектор: то ли стоянку такси в трехстах метрах от ресторана, то ли то, что в том направлении, в 5 километрах была улица и был дом, в котором на 10 этаже была чудесная квартира с видом за реку, в которой еще витал аромат духов прекрасной твари...Но патрульный не стал ничего объяснять, погрузился в машину и уехал.Саня, спохватившись, пощупал карман: вернул ли ему инспектор документы? Документы были на месте.Оглядев машину, он двинулся по тротуару вдоль улицы с редкими огнями.Вот теперь можно отдаться тяжелым мыслям.И эти мысли не заставили себя долго ждать, уже через пару шагов в голове понеслось: «Сука! Тварь!..».Но длилось это не долго: через сотню метров на пути появилась скамейка на тротуаре, прямо под фонарем.Скамейка была не пустой, ее занимала девушка. И еще кот. При его приближении они оба посмотрели на него внимательным взглядом.-Можно? - Саня вопросительно кивнул на свободное место.Она кивнула головой, продолжая его разглядывать. Кот промолчал. Он подвинул кота к середине скамейки и сел с другого края.- Я закурю?- Как хотите. Вы от Петра?- Петр? Не знаю такого, -подумав, он переспросил: -Ждете кого-то? Может, мешаю?- Да, пожалуй, жду. Но нет, не мешаете.Саня почувствовал, что вдруг успокоился. Да пошла она! Пусть катится, и подальше. Как говорится, еще не известно, кому повезло. Лучше уж сейчас это выяснить, чем потом, когда…Когда- что? Хрен знает. Но ведь могло бы всякое случиться. Они могли пожениться, завести детей. А потом она взяла бы трубку и кому-то ответила: «Да, любимый».Он, действительно, успокоился. Тихий летний вечер, свежая прохлада и симпатичная незнакомая девушка на скамейке. Короче, как это ни поразительно, но у него сейчас вдруг хорошее настроение. Он даже не уверен, требуется ли ему сейчас кому-то открыть душу или нет. Пожалуй, он справился, и надобности в этом нет. Он просто покурит молча и пойдет домой. А завтра заберет машину, оплатит штраф, и начнет новую жизнь, в которой больше никогда не будет места этой дряни.Но девушка вдруг прервала его плавный ход мыслей. Видимо, что-то в его поведении, облике внушило ей доверие к нему.Она сразу перешла на «ты».- Можно тебя спросить?Он неопределенно пожал плечами: есть вопрос- спрашивай.-У меня сейчас странная история была. Не могу понять, что это было, -она немного помолчала. - Еще полчаса назад я была в страшно отчаянной ситуация. Хоть вешайся. Даже была мысль прыгнуть с крыши.-Отчаянные ситуации бывают редко, если контролировать себя,- ответил Саня, вспоминая, как пятнадцать минут назад хотел напиться и гонять по городу до первого столба.- Это если умеешь себя контролировать. А если нет? А если вообще не от тебя зависит?Саня подумал, что настал момент поинтересоваться ее проблемой.-А что случилось-то?-Меня выгнали из дома. Отчим выгнал. Мама умерла неделю назад, и отчим выгнал, сказал: проваливай. А мне некуда идти. Вообще некуда. Совсем.Саня криво улыбнулся:-А от меня только что ушла жена. Ну, не официальная. Но все равно. Два года вместе… - и тут Саню все же прорвало.Видимо, пружинки в душе бывают двух видов: явные и скрытые. Явные можно успокоить сигаретой, спустить на тормозах.А скрытые все равно развяжутся и выпрямятся.Почти без эмоций и интонаций он выложил незнакомке про то, как познакомился, как он был счастлив, как возил по заморским курортам, одевал в дорогое, покупал золотое, как души не чаял, как мечтал о крепкой большой семье, как она делала что хотела - и чем это вот только что кончилось.Рассказывая, Саня вдруг подумал, что это- банальность, что это- такое типично уличное откровение незнакомцев. Саня даже подумал, что сейчас она начнет хрестоматийное утешение: «Не все женщины такие. Вы обязательно еще встретите настоящую любовь…»Но незнакомка утешать его не стала, видимо, своя беда в ее голове сидела крепче:-Да, вот так вот и получается, доверяешь- а в результате сидишь на улице.В общем, выгнал ее подлец-отчим в одном платье, в тапочках, без денег, без документов, без ничего.Кот перебрался поближе к нему , и тут Саня подумал, что вполне может предложить ей пойти к нему переночевать. Абсолютно без задних мыслей пригласит домой, накормит, уложит спать.А утром она что-нибудь придумает, как быть дальше. Он уже было открыл рот с предложением, но девушка снова вздохнула:-Не знаю, сколько его еще ждать.Саня вспомнил про загадочного посыльного от Петра, про которого она сказала в самом начале беседы.-А этот Петр, что, обещал помочь?-Ну, он уже помог, морально. Можно сказать, успокоил. Я же правду сказала, что хотела с крыши прыгнуть. Нет, правда, было очень плохо.-А Петр- это твой знакомый?-Нет. Вот это и странно, он просто на улице подошел час назад. Я вот сидела тут, и выбирала, в какой дом зайти... Он сказал, что он- ангел…Саня вздрогнул. Свихнувшиеся девушки всегда вызывали у него настороженность. От них всегда не знаешь, чего ждать. Жаль, что ненормальная. А ведь такая симпатичная, светленькая, глазки умные.Жаль!- … я сперва не поверила. А он сразу мне говорит: потерпи пару месяцев, отчим твой скоро за решетку сядет, там и останется надолго-долго. А квартира – она твоей мамы, ты там будешь жить.- Он из прокуратуры что ли? -спросил Саня, удивляясь собственной глупости.- Да нет же. Я ему ничего и сказать-то не успела: ни про отчима, ни про маму, ни про квартиру,. И даже что меня выгнали –не успела. Да и рассказывать не собиралась. Он просто сразу знал откуда-то все это.У Сани отлегло от сердца: она- нормальная. Просто доверчивая. Это не страшно.- И что дальше?-Вот так все сказал, а потом говорит: тебе надо пару месяцев где-то пожить, а потом все уладится, как он сказал.- И он сказал, что он- ангел?-Да, ангел. Петр. Ангел Петр. Такой важный весь, солидный. Он даже в какой-то форме был, кажется.Они одновременно улыбнулись. Улыбка у нее была просто восхитительной. Девушка продолжила:- И еще он сказал: если немного тут подождешь, я пришлю кого-нибудь подходящего, с записочкой, от меня. Он поможет.Она лукаво посмотрела на Саню:-А у тебя нет записки от него?-Нет. Очень сожалею, мне очень жаль, но нет, - Саня был абсолютно искренен, ему, действительно, было очень жаль.-Мне тоже, - призналась девушка, - что ж буду ждать дальше.Она заметно сникла и опустила взгляд.С другой стороны, подумал Саня, черт с этим шутником, Петей: ободрил девчонку -и на том спасибо. А дальше уже он может о ней позаботиться.Да. Он может о ней позаботиться, хотя бы пару месяцев.Он, реально может ей помочь.Саня подумал, что принял решение.-Послушай, я не буду навязываться, но эта история с Петром, с ангелом… ну, она немного…- Неправдоподобная? Да, это выглядит именно так. Но… он сказал мне еще кое-что. Что мог знать только мой ангел-хранитель. Однажды в детстве, когда мама и папа были живы, мы поехали в сад, на машине…Дальше она не стала говорить, Саня заметил слезинку.Она глубоко вздохнула, помолчала, и, без объяснений, закончила:-…это мог знать только ангел, настоящий ангел.И, через несколько секунд, подняв на него глаза, вытерев слезу, тихо, но твердо окончила:-Я буду ждать, он не мог обмануть… - и вдруг дополнила: - если хочешь, может посидеть тут со мной…Кот поднял голову и вопросительно посмотрел на Саню.Саня улыбнулся.В принципе, ничего страшного. С ангелом или без ангела, но он ей поможет. Просидит тут с ней всю ночь, а утром она забудет про шутника. А потом он решит все ее вопросы.Самое главное для него сейчас: не потерять с ней контакт. Он собрался с духом и решительно выговорил:- Конечно, я посижу. И еще, давай телефонами обменяемся, на всякий случай? Не важно, получится с Петром, не получится - в любом случае запиши мой номер. И свой номер тоже дай.Это было сказано так, что девушка сразу поняла: это просит мужчина, а не самец.- У меня нет с собой телефона. Вообще, ничего. Даже записать не на чем, -растерянно ответила она.Саня похлопал по карманам в поисках бумажки и ручки.Ручка в кармане была. А бумажка оказалась только одна- протокол от патрульного инспектора.Плевать. Вот на ней он и напишет.Он развернул бумагу под фонарный свет, достал ручку и… замер. Можно сказать, застыл.-Что-то случилось?- встревожилась девушка, и заглянула ему через плечо:На бланке стандартного протокола размашистым почерком инспектора была выведена надпись: «Предъявитель сего документа направлен мной, лично. Ан. Петр» -и подпись.Автор: GenrichM.

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