Палач Рока. Глава 1. Преторианцы

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Новость отредактировал Estellan - 29-11-2019, 21:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

Fahrengeit Просмотров: 119 Комментарии: 0 0 29-11-2019, 21:12 by

Серое небо и ярко-алые облака, будто намертво к нему приклеены. Вокруг, куда ни брось взгляд, раскинулась иссушенная, покрытая черным пеплом долина. Ни малейшего дуновения ветра, ни крошечного лучика солнца – время будто замерло здесь, оставив свое вечное течение. Воздух пропитан едким запахом гари, тусклое мрачное свечение исходит от облаков, не давая пустоши погрузиться в вечную тьму. На западной стороне высится горный хребет причудливой формы, напоминающий окаменевший скелет гигантского чудовища, «голый», без единого намека на какую-либо растительность или хотя бы мох.С гор не сводит глаз одинокий преторианец. Его зеленая броня изрядно потрепанная, местами в трещинах, из которых выступает запекшаяся кровь. Глаза, несмотря на ранения, сверкают: в них читается ненависть, гнев, необузданный, древний, в котором все еще чувствуется сила, могущественной некогда цивилизации покорителей космоса, параллельных измерений. И единственное, что оказалось им неподвластно – это аргент-энергия.Преторианец делает наконец-то движение и извлекает из внутренней неповрежденной ячейки средних размеров пурпурную пульсирующую сферу.- Последний экземпляр, - проговаривает он и, сжав сферу в ладонях, раздавливает ее. В тот же миг по всему телу пробегают языки пламени, словно дополнительным слоем брони обволакивая поврежденную. Глаза полыхают, осколки сферы сыплются на поверхность, исчезая в пепле. Ладони сжимаются в кулаки, сквозь перчатки проступают вздувшиеся костяшки пальцев.Преторианец идет вперед. Он двигается будто бы механически, смотря лишь вперед; шлем он бросил, как и броню.Горный хребет шевелится, раздается гул, а затем жуткий треск, от которого волосы встают дыбом. Даже в сердце закаленного сотнями битв солдата закрадывается ледяная змейка ужаса, и все же он быстро прогоняет ее, после чего поднимает взгляд вверх, к морде совершенно немыслимого чудовища.- Титан! – гремит его голос. – Я пришел за Горнилом. Пришло время вершить Рок, и я твой Палач! – и он с огромной скоростью бросается к монстру, сшибая на пути благодаря эффекту «берсерка» каменные колонны и наросты на теле и конечностях величайшего из порождений аргент-энергии.***Сразу за сооружением исследовательской лаборатории раскинулся буйный лес, прямо-таки кишащий жизнью. Небольшие перепончатые прыгали с ветки на ветку, перекликаясь между собой тоненькими голосами. Некоторые цветы, покрывающие землю и достигая высотой по пояс, стыдливо прикрывались широченными листьями, готовясь раскрыться к вечеру и залить лес ярким золотистым сиянием. Здесь никогда, даже в самый поздний час, не бывает темно.Несколько животных обеспокоено подняли головы, вглядываясь в синее, подернутое легкими перистыми облаками небо. Нечто неведомое, огромное, с широкими желтыми глазами на круглой красной голове и длинными тонкими крыльями спускалось сверху. Испуганные животные с визгами и воплями бросились врассыпную.***Грак подошел к окну, как только послышался знакомый гул, означавший доставку припасов. Преторианский беспилотник прибыл как обычно, в обозначенное время – не то, что минуты, но даже доли секунды опоздания. Он появлялся всегда ровно в то время, когда предыдущие припасы заканчивались. Алгоритм в корабль прописывал сам Грак – доставка приходит раз в полгода, каждого пятнадцатого числа (именно это дата является для него знаменательной – пятнадцатого августа, пять лет назад, он был назначен главным исследователем аргент-энергии, один из источников которой находился на планете Арэй, где возвели впоследствии лабораторию. Хоть она и была почти полностью автоматизированной, все же приборы требовали периодического ухода, да и полноценный анализ не входил в их программу. Тут-то опыт Грака и пригодился.Беспилотник приземлился прямо перед входом, на относительно небольшую металлическую площадку, примагнитившись к ней брюхом. Боковая дверца открылась с тихоньким шипением. Неожиданно для Грака в проеме показался высокий солдат в характерной темно-зеленой броне офицера. За спиной у него висел крупный рюкзак, на плече красовалась новая блестящая плазменная винтовка образца PT-420 – опаснейшее оружие ближней дистанции. На вид же новоприбывшему можно было дать лет тридцать-тридцать пять – высокие сжатые скулы, морщины на лбу и черные, слегка кучерявые волосы. На груди красовалась надпись синего цвета – «Сарж Флинн Тэггарт, корпус 77».Оглядевшись немного, он проследовал к ученому и, слегка натужно улыбнувшись, протянул тому руку и повтори вслух то, что было написано. Грак, с видимой неохотой, руку пожал.- Что здесь делает солдат? – спросил он наконец.- Комитет отправил, - пожал плечами Тэггарт. – Говорят, гнездо Рэдов появилось неподалеку от этого места, вот попросили разобраться.- А я почему не в курсе об этом? – взвился ученый. – А если бы они полезли в лабораторию?! Я бы даже сориентироваться не успел!- Так лишь вчера узнали, и тут как раз Ваш корабль с припасами на подходе был. Вот меня и лучом на него закинули.- А что ж не сюда сразу?.. – но тут же Грак вспомнил, что портал был закрыт, и саржа бы просто выкинуло в открытый космос. И все-таки могли же хоть предупредить!- Ладно, - махнул, наконец, рукой ученый, - пойдем внутрь. Посмотрим, что там за активность такая.***Кабинет Грака был весьма просторным. Дальние стены украшали дорогие красно-зеленые ковры с изображениями различных животных, слева и справа от окна стояло по одному большому шкафу, в каждом из которых за стеклянными прозрачными дверцами разместились приборы и колбы с разноцветной жидкостью – результатом экспериментов Грака с местной флорой и фауной. В некоторых колбах плавали чьи-то клыки, чешуя, частички костей, в том числе и окаменевших. На находящемся напротив шкафов мраморном столе стоял аквариум, в котором меланхолично плавали привезенные с соседней Хэи рыбы, изредка поглядывая на посетителей сквозь прозрачные стенки любопытными взглядами.- Интересные животные, - будто сам себе проговорил Грак, будучи уверенным, что саржа вряд ли что-либо научное заинтересует, но по привычке проговаривал свои мысли вслух. – Иногда показывают слабые зачатки интеллекта. Намного сообразительней здешних аналогов. Кстати, - он обернулся к Тэггарту и не без удовольствия все ж таки отметил признаки какого-никакого, но интереса на лице солдата, - как там на Хэе? Как развитие идет?- Интересуетесь делами людей? – Тэггарт задумчиво почесал затылок. – Разве они имеют хоть какую-то ценность по сравнению с аргент-энергией?- О, вы даже не представляете, какую! – Грак оживился, замахал руками, словно пытаясь отогнать назойливых насекомых. – Разве Вы не замечали их удивительное сходство с нами? Да мы же к одному виду относимся! ДНК, интеллект… А с какой скоростью они развиваются…Тэггарт с откровенной скукой смотрел на него. Грак оказался самым банальным яйцеголовым, которому только дай повод узреть намек на сенсацию. Сам сарж не видел в ударных темпах эволюции людей ничего слишком уж удивительного. В этом они также мало отличались от преторианцев – те ведь тоже не так уж давно, относительно Галактического времени, начали космос покорять. Что же касается физиологии, то даже будучи солдатом Тэггарт отметил, насколько хорошо Хэя и Арэй подходят для развития именно приматов. Состав атмосферы, микроорганизмы, огромные запасы минералов, растительности – то, что так необходимо видам.Не стоит обделять вниманием и то, что во всей Солнечной системе таких планет всего две – собственно, Арэй и Хэя, или же, как их успели назвать люди, Марс и Земля. Больше не было ни одной пригодной для жизни. Так где же еще могли развиться два практически одинаковых вида, как не на этих зеленых соседках?-… а всего через каких-то пару тысяч лет, - продолжал тем временем Грак, - они достигнут, а то и перегонят нас! Вы понимаете, что этой значит? Мы уже на пике развития, наши ресурсы не позволяют нам двигаться дальше, а они лишь начинают свой путь. Вот поэтому нам нужная аргент-энергия, - он внезапно сменил тему. – Иначе совсем скоро мы потеряем контроль над Солнечной системой, окажемся в эволюционном тупике, деградируем!Ученый наконец замолчал, переводя дыхание. Потом взглянул на Тэггарта. Тот смотрел на него откровенно скучающе и отрешенно, и Граку даже стало немного обидно, правда, он быстро успокоился. И действительно, чего это ему взбрело в голову распинаться перед обычным солдатом? Возможно, причиной тому стал мелькнувший интерес, но теперь исследователь уже был уверен, что ему просто почудилось.Не дождавшись от гостя какого-либо ответа, Грак вздохнул и включил над столом виртуальную панель, которая в свою очередь отобразила схематичное изображение леса. И в самом деле, кольцах в ста от лаборатории виделось отчетливое красное пятно, вокруг которого копошились чуть менее яркие тени. Сложно было предположить, чем именно они занимались.Тэггарт снял с плеча винтовку.- Ну что, наведаемся к ним в гости? – спросил он, на что Грак неожиданно с радостью согласился, введя саржа в легкое недоумение – он всегда считал ученых комнатными трусами.***Они не спешили – Рэды передвигаются крайне медленно и способны догнать разве что среднюю черепаху, однако же, при этом обладают немалой физической силой, о чем несколько отрядов уже ранее успели убедиться на собственном опыте. Это было одной из основных причин принятие на постоянное вооружение скорострельных PT-420. Немногочисленные свидетели, которые смогли заглянуть «туда», однако же, сообщали, что видели куда более быстрых существ, за которыми тянулся огненный след. Этому могло быть два объяснения – либо твари в своем мире значительно проворней, либо же существует гораздо больше видов Рэдов. Что, правда, друг другу ничуть не противоречит.- Кстати говоря, - обратился по дороге Грак к своему напарнику, - Вы знаете, откуда они лезут? – и, в очередной раз не дождавшись ответа, продолжил: - Аргент-энергия способна открывать небольшие проходы между измерениями, что давно известно. Как она это делает, еще предстоит выяснить. Но тут есть загвоздка. Доступный источник имеется только здесь, на Арэе. Второй был обнаружен дроном на Афроде семь лет назад, но туда, как Вы понимаете, доступа у нас пока нет – не доросли, так сказать, тамошний ад выдерживать, - он хмыкнул. – Больше ни на одной планете следы этого… вещества обнаружить не удалось, к сожалению. Понимаете, именно поэтому источник тут настолько важен. Измерение, которое мы обнаружили по ту сторону источника, населено очень агрессивными «жителями». Впереди нас ждут еще долгие годы их изучения.На место они прибыли к тому времени, когда Солнце уже вплотную приблизилось к линии горизонта, и вокруг все засияло серебристым свечением – это, наконец, раскрылись цветы, дождавшись своего часа, и раздался их столь приятный благоухающий аромат. Просыпались ночные животные, их голоса наполняли лес, не давая ему уснуть ни на мгновение. Здесь было самое настоящее буйство жизни, красок, равных которым не найти нигде. И ведь даже местные хищники преторианцев не трогали никогда, хоть и не боялись их ничуть – настоящая гармония с природой. Идиллию нарушали лишь несколько темных фигур впереди. Грак и Тэггарт подошли ближе, стараясь не издавать лишнего шума.- Они отличаются, - прошептал сарж, приготовив оружие.- Вижу, - таким же шепотом ответил ученый.И верно, Рэды были совсем не похожи на виденных ранее – крупнее, тело их покрывала чешуя, отдаленно напоминающая рыбью, на широких головах виднелись рога, на руках и ногах (хотя, правильней их было бы назвать передние и задние конечности) имелось по четыре пальца, украшенных острыми кривыми когтями. Существа стояли кругом, ритмично покачиваясь из стороны в сторону, будто находясь в некоем трансе. В воздухе стоял гул, в котором вскоре начали слышаться непонятные слова:- Бар‘Эл… Бар‘Эл… Бар‘Эл, - сиплый голос, так не вписывающийся в окружающую действительность, навевал тревогу.- Они что, вызывают кого-то? – ошарашенно пробормотал Грак.- Без разницы, сейчас я с ними разберусь, - и Тэггарт поднял ствол, будучи готовым, что ученый начнет его останавливать, но тому вновь удалось удивить саржа – он даже не шелохнулся.- Я думал, Вы меня сейчас отговаривать начнете, - усмехнулся солдат. – Мол, это же открытие, новый вид и так далее.- Я что, на смертника похож? – недовольно ответил Грак. – Останки изучу потом, в случае чего. Действуйте.Тэггарт кивнул и, положив палец на спусковой крючок, осторожно продвинулся ближе. И в этот самый момент яркая вспышка осветила поляну, а какая-то невиданная сила толкнула саржа в грудь, отбросив назад. Упав на спину, он успел заметить, как огромная массивная фигура метнулась в сторону зарослей, после чего все поглотил мрак.

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