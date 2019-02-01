СемнадцатыйАнгел сидел, свесив ноги, на крыше двенадцатиэтажки.
— Ну. И кому ты хоть что-то докажешь своей гибелью? Нет, я всё понимаю, бросили тебя... Быть сильной не призываю — и так всё видно. Просто постарайся понять одну вещь: если человек ушёл от тебя — значит, не твой это человек, не по пути вам, а вот если уйдёшь ты, отсюда, из этого мира, то всё — необратимо, назад не вернуть...
Думаешь, тебя ждут райские кущи и херувимы?
Хер... прости, коллеги мои есть тут, конечно, но на суицидников их благость не распространяется. Это хоть удалось донести до тебя?
Девчонка лет восемнадцати, в растянутом свитере, сидящая рядом с ангелом, всхлипнула и икнула.
— Но он...обещал...
— Мало ли, кто кому и чего обещал. Стой, дура!
"Всё-таки прыгнула...Вот ведь нет мозгов у некоторых! — ангел Евграфий беззвучно выругался и подставил крылья, - Мне со вчерашнего вечера указания поступили, что ты тут зачем-то очень нужна, зачем — не уточнили. Дёрнула меня нелёгкая браться за экстренные случаи!"
— Семнадцатый, приём! На пересечении Луначарского и проспекта Мира авария! Пострадал ребёнок, Николай, шесть лет."
— Тридцать второй, понял, вылет через две минуты. - Евграфий бережно положил девушку на площадку около дома и привёл старушек, которые, охая и ахая, вызвали "скорую".
...Маленький Коля уже даже не плакал — беззвучно кричал на ультразвуке. Ангел бегло осмотрел ребёнка — три перелома, больно, конечно, но жить будет.
Ангел приобнял Колю. "Малыш, ты не плачь только! Вырастешь — и станешь талантливым ядерным физиком, потерпи..."
Коля притих, но очень просил маму взять с собой в больницу "дядю с крылышками"...
— Семнадцатый, приём!
— Тридцать второй, слушаю! Опять экстренный?
— Про суицидницу твою вовсю пресса трубит — выжила, упав с двенадцатого этажа. Синяками и сотрясением отделалась, уже выписана. Варварой зовут.
— Тридцать второй, отчего я третий месяц на экстренных вызовах сижу?! Сил нет уже никаких!
— Семнадцатый, ты забыл про земную жизнь? Про то, как проходил мимо смертных, нуждающихся в твоей, да-да, именно в твоей помощи?! Уткнувшись в смартфон и отрешившись от мира?! Да, тот бомж был вовсе не бомжем, а профессором института, у которого в метро случился сердечный приступ. Ты прошёл мимо. А помнишь ту бездомную собаку, которая, поджав куцый хвост, подошла к тебе? Она в тебя ВЕРИЛА! А ты прошёл мимо... Отрабатывай карму, семнадцатый, и не ной.Кстати, о собаках — тридцать второй километр окружного, на трассе щенок, работай!
...Варя, трясясь, ехала в машине из больницы, не веря в чудо. Отец каким-то мистическим образом отговорил врачей от госпитализации в психиатрический стационар, представив падение дочери как случайность. Визг тормозов — прямо перед колёсами появился щенок, бестолковый, беспомощный..
— Пап, я назову его Арчи, хорошо?
Евграфий облегчённо выдохнул.Ещё одна задача на сегодня выполнена, можно и домой.
Владик проснулся в поту. Ну и сон, прости Господи! Ангелом он был, видите ли...
На кухне готовила обед жена, у ног тёрся кот, и жизнь была размеренной и привычной.
Только мальчик Коля нет-нет, да и спрашивал у мамы про дяденьку с крылышками, который обнял его и внезапно исчез.
Автор: Мария Бутырская.
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Вчера, 21:53 by ЛетягаПросмотров: 32Комментарии: 0
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