Семнадцатый

Летяга Просмотров: 32 Комментарии: 0 +1 Вчера, 21:53 by

Ангел сидел, свесив ноги, на крыше двенадцатиэтажки.— Ну. И кому ты хоть что-то докажешь своей гибелью? Нет, я всё понимаю, бросили тебя... Быть сильной не призываю — и так всё видно. Просто постарайся понять одну вещь: если человек ушёл от тебя — значит, не твой это человек, не по пути вам, а вот если уйдёшь ты, отсюда, из этого мира, то всё — необратимо, назад не вернуть...Думаешь, тебя ждут райские кущи и херувимы?Хер... прости, коллеги мои есть тут, конечно, но на суицидников их благость не распространяется. Это хоть удалось донести до тебя?Девчонка лет восемнадцати, в растянутом свитере, сидящая рядом с ангелом, всхлипнула и икнула.— Но он...обещал...— Мало ли, кто кому и чего обещал. Стой, дура!"Всё-таки прыгнула...Вот ведь нет мозгов у некоторых! — ангел Евграфий беззвучно выругался и подставил крылья, - Мне со вчерашнего вечера указания поступили, что ты тут зачем-то очень нужна, зачем — не уточнили. Дёрнула меня нелёгкая браться за экстренные случаи!"— Семнадцатый, приём! На пересечении Луначарского и проспекта Мира авария! Пострадал ребёнок, Николай, шесть лет."— Тридцать второй, понял, вылет через две минуты. - Евграфий бережно положил девушку на площадку около дома и привёл старушек, которые, охая и ахая, вызвали "скорую"....Маленький Коля уже даже не плакал — беззвучно кричал на ультразвуке. Ангел бегло осмотрел ребёнка — три перелома, больно, конечно, но жить будет.Ангел приобнял Колю. "Малыш, ты не плачь только! Вырастешь — и станешь талантливым ядерным физиком, потерпи..."Коля притих, но очень просил маму взять с собой в больницу "дядю с крылышками"...— Семнадцатый, приём!— Тридцать второй, слушаю! Опять экстренный?— Про суицидницу твою вовсю пресса трубит — выжила, упав с двенадцатого этажа. Синяками и сотрясением отделалась, уже выписана. Варварой зовут.— Тридцать второй, отчего я третий месяц на экстренных вызовах сижу?! Сил нет уже никаких!— Семнадцатый, ты забыл про земную жизнь? Про то, как проходил мимо смертных, нуждающихся в твоей, да-да, именно в твоей помощи?! Уткнувшись в смартфон и отрешившись от мира?! Да, тот бомж был вовсе не бомжем, а профессором института, у которого в метро случился сердечный приступ. Ты прошёл мимо. А помнишь ту бездомную собаку, которая, поджав куцый хвост, подошла к тебе? Она в тебя ВЕРИЛА! А ты прошёл мимо... Отрабатывай карму, семнадцатый, и не ной.Кстати, о собаках — тридцать второй километр окружного, на трассе щенок, работай!...Варя, трясясь, ехала в машине из больницы, не веря в чудо. Отец каким-то мистическим образом отговорил врачей от госпитализации в психиатрический стационар, представив падение дочери как случайность. Визг тормозов — прямо перед колёсами появился щенок, бестолковый, беспомощный..— Пап, я назову его Арчи, хорошо?Евграфий облегчённо выдохнул.Ещё одна задача на сегодня выполнена, можно и домой.Владик проснулся в поту. Ну и сон, прости Господи! Ангелом он был, видите ли...На кухне готовила обед жена, у ног тёрся кот, и жизнь была размеренной и привычной.Только мальчик Коля нет-нет, да и спрашивал у мамы про дяденьку с крылышками, который обнял его и внезапно исчез.Автор: Мария Бутырская.

Ключевые слова: Ангел экстренные случаи карма жизнь

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