Я Ведьма - 6. Изнанка

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:06

Причина: Стилистика автора сохранена.

Kamazok Просмотров: 18 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 19:06 by

Этот рассказ должен был начаться с предательства Зои, ученицы Розы, которая и научила её азам колдовства. Но Роза - добрая в душе женщина, и попросила меня не говорить плохо о Зое, как бы того, даже самой Розе, и не хотелось бы. И её имя тоже было намерено изменено.Поэтому, мысленно перенесёмся в молодые годы Розы, когда она только начинала постигать колдовское ремесло, сделав множество ошибок на пути магии.(...)Мало кто из новичков знает, что в магии есть своя техника безопасности. Под запретом помогать каждому, кто об этом тебя попросит, без проверки человека заранее. Есть люди, которым бог, в наказание, и послал те проблемы, из которых они должны будут извлечь в этой жизни свои уроки.Бывает, после очередного сеанса забываешь снять концентрацию, выходишь на улицу, а там - они, эти больные люди, с головой утопленные в своей же собственной выгребной яме.Их тела источают мерзотные запахи, лярвы сосут последние соки и толкают на преступления, да и сами люди уже не могут жить, не могут получить радость без того, чтобы не сделать сегодня какую-либо пакость.А вот идёт бабушка, божий одуванчик, одета бедно, ты так и хочешь ей помочь. А следом - раз, и приходят видения, почему она осталась одна, сколько судеб своими руками уничтожила, людей словами похоронила. Теперь-то и она заслужила такую свою старость."Знали бы вы заранее, что молодые ****и и растлители несовершеннолетних никуда так просто не исчезают, а они стареют, становясь нашими любимыми бабушками и дедушками, вы бы не то, что не доверили им своих внуков, а даже обходили их стороной, оборвав все связи с ними", - поняла это Роза, правда это было слишком поздно.(...)"А Зимы здесь холодные!", - призналась себе Роза, спрятав руки в карманы. Из её рта шёл пар, а на ресницах и кончиках волос был иней.Роза приехала в Красноярск не только, чтобы получить высшее образование, но и найти себе парня с квартирой. А с внешностью Розы никаких проблем возникнуть не должно было.Но, будучи одной в новом городе, без связей или знакомств, выжить сложно. Учёба, работа, и вот, уже нет времени и на личную жизнь, да и денег всегда не хватает. Тогда Роза и решила заняться магией.Её первыми клиентами стали подружки по университету, они все вместе собирались в общежитии, в комнате Розы, и устраивали магические ритуалы. Которые, к слову, получались с первого раза, так к Розе и прицепилось прозвище - Ведьма.(...)В один из таких зимних дней, когда учёба уже кончилась, а на подработке был выходной, Роза сидела в общежитии, выглядывая в окошко.На столе были разбросаны тетрадки, учебники, включена лампа, а Роза, устав от всего этого, хотела какого-то разнообразия, и оно пришло само, постучавшись в двери."Тук-тук, не спишь?!", - это была её лучшая подруга, чему Роза очень обрадовалась."Да, нет, входи, конечно", - с улыбкой отреагировала Роза, впустив гостью.Алина пришла не с пустыми руками, она крепко держала пакет с едой, а значит, ей что-то требовалось от Розы, связанное, конечно же, с магией.Роза очистила стол от ненужных знаний, поставила на стол чайник с горячей водой, сам чай, резаный хлеб, сахар, салями и ветчину. И, несколько минут спустя, Алина перешла к делу."У моего парня, Алексея, проблемы с работой, помоги ему, своей магией, найти её", - это звучало от Алины как просьба, ничего более.После еды Роза сделала рунный амулет, обратившись за помощью к богам, и отдала его Алине, сказав:"Пусть носит его на шее, не снимая, и тогда, в ближайшее время, он найдёт работу".Подруги попрощались, и Алина ушла. Этой ночью Розе снились кошмары, её преследовало огромное чудовище, требующее отдать долги. А Роза всё бежала и бежала.(...)Наутро Розе стало плохо, и она сильно заболела. Дальше, с пару месяцев она пролежала в больнице с воспалением лёгких, где её ни разу не навестила лучшая подруга, Алина.А вернувшись в институт, она с удивлением обнаружила, что её из него отчислили, а из общежития выселяют. И никто из подруг не хотел ей оказывать посильную финансовую помощь, на первое время. Она всем стала чужой.И тем же вечером Роза бродила одна по улице, не понимания, за что же на её голову свалилось такое несчастье. Шёл снег и он был единственным, кто не бросил девушку."Аллах, если ты меня слышишь, помоги мне. И я тебе обещаю, что посвящу свою жизнь служению тебе", - в мыслях молила Роза, взывая к справедливости.В это время, витая в мыслях, к Розе подошла красивая девушка и представилась ей,"Я вижу в вас хороший потенциал стать ведьмой, хотите обучиться?", - предложила девушка, а Роза даже не знала, плакать ей или смеяться, но её сейчас интересовали гораздо более примитивные проблемы, связанные с банальным выживанием."Нет, простите, я наверно... Эм, не смогу посещать ваши курсы", - неловко ответила Роза и добавила. -"Я собираюсь уехать из города, мне здесь-то и жить негде, да и работы нету".А девушка молча схватила её за руку и повела за собой, а Роза почему-то даже и не сопротивлялась. И местом, куда они пришли, и было то самое сообщество магов, организованное мэром г. Красноярска, Санжаровым Евгением.(...)И вспоминая это сейчас, Роза только благодарит судьбу за то, что она предоставила ей шанс выжить. Когда её все бросили, только бог не отвернулся от неё.И теперь Роза всегда соблюдает технику безопасности, чтобы избегать случаи угрозы для жизни и здоровья при работе с людьми, как было с тем парнем.Реальность оказалась куда проще, и человек, на фотографии Алины, был давно парализован и должен был вот-вот умереть, но Роза перетянула на себя его болезни и смерть и, чуть было сама не отбросила коньки.Через год Роза снова поступила в институт, закончила его и открыла своё дело, арендовав маленький офис на Мира 23, где и начала заниматься магической практикой.

Ключевые слова: Ведьма больница болезнь авторская история

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