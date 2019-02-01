Я Ведьма - 6. Изнанка

Я Ведьма - 6. ИзнанкаЭтот рассказ должен был начаться с предательства Зои, ученицы Розы, которая и научила её азам колдовства. Но Роза - добрая в душе женщина, и попросила меня не говорить плохо о Зое, как бы того, даже самой Розе, и не хотелось бы. И её имя тоже было намерено изменено.
Поэтому, мысленно перенесёмся в молодые годы Розы, когда она только начинала постигать колдовское ремесло, сделав множество ошибок на пути магии.
(...)
Мало кто из новичков знает, что в магии есть своя техника безопасности. Под запретом помогать каждому, кто об этом тебя попросит, без проверки человека заранее. Есть люди, которым бог, в наказание, и послал те проблемы, из которых они должны будут извлечь в этой жизни свои уроки.
Бывает, после очередного сеанса забываешь снять концентрацию, выходишь на улицу, а там - они, эти больные люди, с головой утопленные в своей же собственной выгребной яме.
Их тела источают мерзотные запахи, лярвы сосут последние соки и толкают на преступления, да и сами люди уже не могут жить, не могут получить радость без того, чтобы не сделать сегодня какую-либо пакость.
А вот идёт бабушка, божий одуванчик, одета бедно, ты так и хочешь ей помочь. А следом - раз, и приходят видения, почему она осталась одна, сколько судеб своими руками уничтожила, людей словами похоронила. Теперь-то и она заслужила такую свою старость.
"Знали бы вы заранее, что молодые ****и и растлители несовершеннолетних никуда так просто не исчезают, а они стареют, становясь нашими любимыми бабушками и дедушками, вы бы не то, что не доверили им своих внуков, а даже обходили их стороной, оборвав все связи с ними", - поняла это Роза, правда это было слишком поздно.
(...)
"А Зимы здесь холодные!", - призналась себе Роза, спрятав руки в карманы. Из её рта шёл пар, а на ресницах и кончиках волос был иней.
Роза приехала в Красноярск не только, чтобы получить высшее образование, но и найти себе парня с квартирой. А с внешностью Розы никаких проблем возникнуть не должно было.
Но, будучи одной в новом городе, без связей или знакомств, выжить сложно. Учёба, работа, и вот, уже нет времени и на личную жизнь, да и денег всегда не хватает. Тогда Роза и решила заняться магией.
Её первыми клиентами стали подружки по университету, они все вместе собирались в общежитии, в комнате Розы, и устраивали магические ритуалы. Которые, к слову, получались с первого раза, так к Розе и прицепилось прозвище - Ведьма.
(...)
В один из таких зимних дней, когда учёба уже кончилась, а на подработке был выходной, Роза сидела в общежитии, выглядывая в окошко.
На столе были разбросаны тетрадки, учебники, включена лампа, а Роза, устав от всего этого, хотела какого-то разнообразия, и оно пришло само, постучавшись в двери.
"Тук-тук, не спишь?!", - это была её лучшая подруга, чему Роза очень обрадовалась.
"Да, нет, входи, конечно", - с улыбкой отреагировала Роза, впустив гостью.
Алина пришла не с пустыми руками, она крепко держала пакет с едой, а значит, ей что-то требовалось от Розы, связанное, конечно же, с магией.
Роза очистила стол от ненужных знаний, поставила на стол чайник с горячей водой, сам чай, резаный хлеб, сахар, салями и ветчину. И, несколько минут спустя, Алина перешла к делу.
"У моего парня, Алексея, проблемы с работой, помоги ему, своей магией, найти её", - это звучало от Алины как просьба, ничего более.
После еды Роза сделала рунный амулет, обратившись за помощью к богам, и отдала его Алине, сказав:
"Пусть носит его на шее, не снимая, и тогда, в ближайшее время, он найдёт работу".
Подруги попрощались, и Алина ушла. Этой ночью Розе снились кошмары, её преследовало огромное чудовище, требующее отдать долги. А Роза всё бежала и бежала.
(...)
Наутро Розе стало плохо, и она сильно заболела. Дальше, с пару месяцев она пролежала в больнице с воспалением лёгких, где её ни разу не навестила лучшая подруга, Алина.
А вернувшись в институт, она с удивлением обнаружила, что её из него отчислили, а из общежития выселяют. И никто из подруг не хотел ей оказывать посильную финансовую помощь, на первое время. Она всем стала чужой.
И тем же вечером Роза бродила одна по улице, не понимания, за что же на её голову свалилось такое несчастье. Шёл снег и он был единственным, кто не бросил девушку.
"Аллах, если ты меня слышишь, помоги мне. И я тебе обещаю, что посвящу свою жизнь служению тебе", - в мыслях молила Роза, взывая к справедливости.
В это время, витая в мыслях, к Розе подошла красивая девушка и представилась ей,
"Я вижу в вас хороший потенциал стать ведьмой, хотите обучиться?", - предложила девушка, а Роза даже не знала, плакать ей или смеяться, но её сейчас интересовали гораздо более примитивные проблемы, связанные с банальным выживанием.
"Нет, простите, я наверно... Эм, не смогу посещать ваши курсы", - неловко ответила Роза и добавила. -"Я собираюсь уехать из города, мне здесь-то и жить негде, да и работы нету".
А девушка молча схватила её за руку и повела за собой, а Роза почему-то даже и не сопротивлялась. И местом, куда они пришли, и было то самое сообщество магов, организованное мэром г. Красноярска, Санжаровым Евгением.
(...)
И вспоминая это сейчас, Роза только благодарит судьбу за то, что она предоставила ей шанс выжить. Когда её все бросили, только бог не отвернулся от неё.
И теперь Роза всегда соблюдает технику безопасности, чтобы избегать случаи угрозы для жизни и здоровья при работе с людьми, как было с тем парнем.
Реальность оказалась куда проще, и человек, на фотографии Алины, был давно парализован и должен был вот-вот умереть, но Роза перетянула на себя его болезни и смерть и, чуть было сама не отбросила коньки.
Через год Роза снова поступила в институт, закончила его и открыла своё дело, арендовав маленький офис на Мира 23, где и начала заниматься магической практикой.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:06
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 19:06 by KamazokПросмотров: 18Комментарии: 0
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