Тараканы с активной позицией

Летяга Просмотров: 32 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:41 by

— Как же всё отвратительно!Макс уронил голову и закрыл руками лицо. Хуже и быть не могло: на работе поругался с начальством и дело шло к увольнению; девушка ушла к другому; друзья крутили пальцем у виска и отдалялись. А всё дело, как они говорили, было в его «тараканах»: от мелких правил, вроде «лгать нехорошо», до больших «надо работать не ради денег, а ради мечты». Но жизнь показывала кукиши, как бы подталкивая в общую струю. Хоть плачь, а всё рушилось к чёртовой бабушке.— Простите, — послышался тонкий голосок, — но бабушки тут совершенно ни при чём.Удивлённый Макс открыл глаза. На столе, прямо перед ним, стояли тараканы. Большие такие, на задних лапах, сантиметров пять в высоту. Все в строгих костюмах, у каждого на голове шляпа.— А?— Мы спрашиваем, что случилось?— Вы кто?— Твои тараканы. Услышали рыдания, решили выяснить, что стряслось. У нас вечеринка намечалась, а ты тут страдаешь и не даёшь развлекаться.— Это всё вы виноваты!Столкнувшись лицом к лицу со своими «заморочками», Максим выложил всё, что о них думал. С подробностями о том, как они мешают жить. А в конце припечатал:— Пропаду я с вами. Может, вы уйдёте?Тараканы чуть не задохнулись от возмущения. Разом все загалдели, стали грозить маленькими кулачками, топать ногами.— Стоп!Вперёд вышел древний седой таракан с тросточкой.— Прекратите шуметь. Молодой человек абсолютно прав: в его несчастьях повинны именно мы. Не даём ему подлизаться к начальству и сделать карьеру, устроить личную жизнь, ну и вообще. С другой стороны, мы тоже должны где-то жить. Поэтому я предлагаю помочь нашему хозяину.Толпа снова зашумела. Тараканы встали в кружок и вполголоса принялись обсуждать предложение.— Вы идите, молодой человек, — улыбнулся седой таракан, — ложитесь спать. Утро вечера мудренее.Так Макс и сделал. А когда утром вышел на кухню, то на столе, естественно, никого не было.— Валерьянку надо попить, чтобы не мерещилось невесть что.Но стоило ему взять кружку с кофе, как из-под неё выскочил вчерашний седой таракан и подмигнул через пенсне.— Доброго утречка! Так, быстренько пейте кофе, молодой человек.— Что? Зачем?— Мы тут набросали план, — таракан продемонстрировал длинный лист, сделанный из обрывка салфетки, — будем выручать!Максим понял, что сходит с ума.— Быстрее, молодой человек. Времени почти в обрез.Таракан заставил второпях позавтракать, одеться и ехать на работу. Там, под диктовку седого, Макс написал заявление об увольнении и положил на стол начальнику.— Я спятил, — прошептал себе под нос Макс, и решил не сопротивляться. Кто-нибудь вызовет скорую и его увезут в больницу.— Бегом! Нам нужно туда.В магазине, таракан, спрятавшийся в нагрудном кармане, заставил купить фломастеры, большой флакон «мыльных пузырей», респиратор и губку на ручке для мытья стёкол.— Нас ждут великие дела, мой друг, — таракан покровительственно улыбнулся, — наш план, лучшее что с тобой случалось в жизни. Теперь — в парк.Максим вздохнул и пошёл куда приказали.— Так, — седой таракан огляделся, — к фонтану. Да, правильно. Садись на бортик. Сколько у нас времени? Отлично! Куда ветер дует? Пересядь на двадцать два шага правее. Замечательно! Доставай мыльные пузыри и дуй.Радужные сферы полетели над аллейкой.«Я псих», — думал Максим, — «Уволился с хорошей работы и сижу пускаю пузыри.»— Ух ты! Класс!Рядом с Максом села девушка.— Ты просто волшебник. А я Оля. Дай мне тоже подуть.Через полчаса он стал обладателем её номера телефона, поцелуя в щеку и обещания встретиться завтра.— Хе-хе, — потирал лапки довольный таракан, — теперь бегом дальше! Мы уже опаздываем.Они вышли из парка и на трамвае проехали три остановки. Прошли квартал и оказались перед бизнес-центром — высоченном зданием с зеркальным фасадом.— Сюда. Надевай респиратор и стекломойку выше держи. Если охранник спросит, ты на пятнадцатый этаж, мыть окна.Так всё и получилось и Максим без труда оказался внутри. Поднялся на седьмой этаж и остановился перед входом в офис какой-то компании.— Вон туда, где их стенд, подойди. Стой и смотри на него.Через пять минут из лифта вышел мужчина в дорогом костюме и юноша с дредами на голове. Они тоже подошли к стенду и стали о чём-то переговариваться вполголоса.— Хмыкни! А ещё лучше хрюкни! — из кармана подал сигнал таракан.Максим чуть не рассмеялся и, пытаясь сдержаться, сдавленно хрюкнул. Мужчина покосился на него.— Вам не нравится наш новый логотип?— Честно! Отвечай честно, — надрывался тихим голоском таракан.— Нет, совершенно.— Почему же?— Не хватает изящества и выразительности. Так он не будет запоминаться потенциальным клиентам.— Ха! — неприязненно отозвался тип с дредами.— Фломастеры! Доставай! — подсказал таракан.— Разрешите, я покажу, — Максим достал пачку с фломастерами, вытащил несколько штук и прямо по логотипу на стенде изобразил свой вариант.— Хм, — мужчина покачал головой, — Вы, случайно, не ищете работу? Кажется, у нас есть вакансия дизайнера…Через полгода Максим женился на Оле. Втайне от всех, на кухонном шкафу он поставил игрушечный стол, посуду и разложил угощение. Специально, чтобы и тараканам было где отпраздновать.Хорошо, что он не видел безобразного скандала, который устроили тараканы со стороны жениха с тараканами со стороны невесты за места у праздничного стола. Чуть не дошло до драки, но всё кончилось хорошо. Насекомые побратались и за куском торта строили планы на долгую совместную жизнь.Автор: Александр Котобус Горбов.

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