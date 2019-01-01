Тараканы с активной позицией— Как же всё отвратительно!
Макс уронил голову и закрыл руками лицо. Хуже и быть не могло: на работе поругался с начальством и дело шло к увольнению; девушка ушла к другому; друзья крутили пальцем у виска и отдалялись. А всё дело, как они говорили, было в его «тараканах»: от мелких правил, вроде «лгать нехорошо», до больших «надо работать не ради денег, а ради мечты». Но жизнь показывала кукиши, как бы подталкивая в общую струю. Хоть плачь, а всё рушилось к чёртовой бабушке.
— Простите, — послышался тонкий голосок, — но бабушки тут совершенно ни при чём.
Удивлённый Макс открыл глаза. На столе, прямо перед ним, стояли тараканы. Большие такие, на задних лапах, сантиметров пять в высоту. Все в строгих костюмах, у каждого на голове шляпа.
— А?
— Мы спрашиваем, что случилось?
— Вы кто?
— Твои тараканы. Услышали рыдания, решили выяснить, что стряслось. У нас вечеринка намечалась, а ты тут страдаешь и не даёшь развлекаться.
— Это всё вы виноваты!
Столкнувшись лицом к лицу со своими «заморочками», Максим выложил всё, что о них думал. С подробностями о том, как они мешают жить. А в конце припечатал:
— Пропаду я с вами. Может, вы уйдёте?
Тараканы чуть не задохнулись от возмущения. Разом все загалдели, стали грозить маленькими кулачками, топать ногами.
— Стоп!
Вперёд вышел древний седой таракан с тросточкой.
— Прекратите шуметь. Молодой человек абсолютно прав: в его несчастьях повинны именно мы. Не даём ему подлизаться к начальству и сделать карьеру, устроить личную жизнь, ну и вообще. С другой стороны, мы тоже должны где-то жить. Поэтому я предлагаю помочь нашему хозяину.
Толпа снова зашумела. Тараканы встали в кружок и вполголоса принялись обсуждать предложение.
— Вы идите, молодой человек, — улыбнулся седой таракан, — ложитесь спать. Утро вечера мудренее.
Так Макс и сделал. А когда утром вышел на кухню, то на столе, естественно, никого не было.
— Валерьянку надо попить, чтобы не мерещилось невесть что.
Но стоило ему взять кружку с кофе, как из-под неё выскочил вчерашний седой таракан и подмигнул через пенсне.
— Доброго утречка! Так, быстренько пейте кофе, молодой человек.
— Что? Зачем?
— Мы тут набросали план, — таракан продемонстрировал длинный лист, сделанный из обрывка салфетки, — будем выручать!
Максим понял, что сходит с ума.
— Быстрее, молодой человек. Времени почти в обрез.
Таракан заставил второпях позавтракать, одеться и ехать на работу. Там, под диктовку седого, Макс написал заявление об увольнении и положил на стол начальнику.
— Я спятил, — прошептал себе под нос Макс, и решил не сопротивляться. Кто-нибудь вызовет скорую и его увезут в больницу.
— Бегом! Нам нужно туда.
В магазине, таракан, спрятавшийся в нагрудном кармане, заставил купить фломастеры, большой флакон «мыльных пузырей», респиратор и губку на ручке для мытья стёкол.
— Нас ждут великие дела, мой друг, — таракан покровительственно улыбнулся, — наш план, лучшее что с тобой случалось в жизни. Теперь — в парк.
Максим вздохнул и пошёл куда приказали.
— Так, — седой таракан огляделся, — к фонтану. Да, правильно. Садись на бортик. Сколько у нас времени? Отлично! Куда ветер дует? Пересядь на двадцать два шага правее. Замечательно! Доставай мыльные пузыри и дуй.
Радужные сферы полетели над аллейкой.
«Я псих», — думал Максим, — «Уволился с хорошей работы и сижу пускаю пузыри.»
— Ух ты! Класс!
Рядом с Максом села девушка.
— Ты просто волшебник. А я Оля. Дай мне тоже подуть.
Через полчаса он стал обладателем её номера телефона, поцелуя в щеку и обещания встретиться завтра.
— Хе-хе, — потирал лапки довольный таракан, — теперь бегом дальше! Мы уже опаздываем.
Они вышли из парка и на трамвае проехали три остановки. Прошли квартал и оказались перед бизнес-центром — высоченном зданием с зеркальным фасадом.
— Сюда. Надевай респиратор и стекломойку выше держи. Если охранник спросит, ты на пятнадцатый этаж, мыть окна.
Так всё и получилось и Максим без труда оказался внутри. Поднялся на седьмой этаж и остановился перед входом в офис какой-то компании.
— Вон туда, где их стенд, подойди. Стой и смотри на него.
Через пять минут из лифта вышел мужчина в дорогом костюме и юноша с дредами на голове. Они тоже подошли к стенду и стали о чём-то переговариваться вполголоса.
— Хмыкни! А ещё лучше хрюкни! — из кармана подал сигнал таракан.
Максим чуть не рассмеялся и, пытаясь сдержаться, сдавленно хрюкнул. Мужчина покосился на него.
— Вам не нравится наш новый логотип?
— Честно! Отвечай честно, — надрывался тихим голоском таракан.
— Нет, совершенно.
— Почему же?
— Не хватает изящества и выразительности. Так он не будет запоминаться потенциальным клиентам.
— Ха! — неприязненно отозвался тип с дредами.
— Фломастеры! Доставай! — подсказал таракан.
— Разрешите, я покажу, — Максим достал пачку с фломастерами, вытащил несколько штук и прямо по логотипу на стенде изобразил свой вариант.
— Хм, — мужчина покачал головой, — Вы, случайно, не ищете работу? Кажется, у нас есть вакансия дизайнера…
Через полгода Максим женился на Оле. Втайне от всех, на кухонном шкафу он поставил игрушечный стол, посуду и разложил угощение. Специально, чтобы и тараканам было где отпраздновать.
Хорошо, что он не видел безобразного скандала, который устроили тараканы со стороны жениха с тараканами со стороны невесты за места у праздничного стола. Чуть не дошло до драки, но всё кончилось хорошо. Насекомые побратались и за куском торта строили планы на долгую совместную жизнь.
Автор: Александр Котобус Горбов.
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Сегодня, 11:41 by ЛетягаПросмотров: 32Комментарии: 0
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