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Криптозоология

В США открыли гигантского двуногого крокодила

В США открыли гигантского двуногого крокодила

Американские ученые нашли гигантского древнего крокодиломорфа, ходившего на задних лапах. Существо, получившее название «каролинский мясник» (Carnufex carolinensis), было хищником высшего порядка на территории нынешнего штата Северная Каролина в конце триасового периода. О почти необъяснимой находке сообщается в журнале Scientific Reports.

Окаменелые останки хищника были найдены еще десять лет назад, и лежали в запасниках Музея естественных наук штата, пока на них не обратили внимание ученые. Осмотрев окаменелости, палеонтологи поняли, что имеют дело с новым видом хищников. Сканер с высоким разрешением помог им построить трехмерную модель черепа. Также выяснилось, что в высоту карнуфекс достигал как минимум 275 сантиметров. Судя по длине передних конечностей, этот хищник, скорее всего, передвигался на двух задних лапах, подобно одному из видов динозавров – тираннозавру рекс.

Череп животного и вдохновил ученых назвать крокодиломорфа именем, характерным для фильмов ужасов. «У него тонкий, вытянутый череп, десятки острых как бритва зубов — все приспособления, необходимые для того, чтобы срезать мясо с костей жертв», — рассказала ведущий автор исследования Линдси Зэнно (Lindsay Zanno).

Ученые пока не получили непосредственных свидетельств (вроде отметин на костях) охоты карнуфексов. Скорее всего, гигантские крокодиломорфы пожирали этозавров (травоядных архозавров) и дицинодонтов (крупных тероморфов, отдаленных родственников млекопитающих).

24.01.2018


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Сегодня, 21:05 by Сделано_в_СССРПросмотров: 59Комментарии: 5
+4

Ключевые слова: Учёные открытие гигантский древний крокодиломорф

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 21:09
+2
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Так крокодилы и есть динозавры
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#2 написал: Летяга
Сегодня, 21:35
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Комментариев: 6 502
Красавчик!
Я, кстати, относительно недавно узнала, что крокодилы более близкая родня птицам, нежели ящерицам. Удивилась))
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#3 написал: Эвиллс
Сегодня, 22:05
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Крутой зверюга! +
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#4 написал: Tigger power
Сегодня, 22:45
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Цитата: Летяга
крокодилы более близкая родня птицам

Симпотная такая птичка)) +
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#5 написал: Летяга
Сегодня, 23:26
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Комментариев: 6 502
Цитата: Tigger power
Симпотная такая птичка)) +

Да ничО так))

Нет, я понимаю, что "реконструкторы" соврут - недорого возьмут, но там вроде даже какие-то окаменелости в перьях (окаменелых) находили.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
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