В США открыли гигантского двуногого крокодила

Сделано_в_СССР Просмотров: 59 Комментарии: 5 +4 Сегодня, 21:05 by

Американские ученые нашли гигантского древнего крокодиломорфа, ходившего на задних лапах. Существо, получившее название «каролинский мясник» (Carnufex carolinensis), было хищником высшего порядка на территории нынешнего штата Северная Каролина в конце триасового периода. О почти необъяснимой находке сообщается в журнале Scientific Reports.Окаменелые останки хищника были найдены еще десять лет назад, и лежали в запасниках Музея естественных наук штата, пока на них не обратили внимание ученые. Осмотрев окаменелости, палеонтологи поняли, что имеют дело с новым видом хищников. Сканер с высоким разрешением помог им построить трехмерную модель черепа. Также выяснилось, что в высоту карнуфекс достигал как минимум 275 сантиметров. Судя по длине передних конечностей, этот хищник, скорее всего, передвигался на двух задних лапах, подобно одному из видов динозавров – тираннозавру рекс.Череп животного и вдохновил ученых назвать крокодиломорфа именем, характерным для фильмов ужасов. «У него тонкий, вытянутый череп, десятки острых как бритва зубов — все приспособления, необходимые для того, чтобы срезать мясо с костей жертв», — рассказала ведущий автор исследования Линдси Зэнно (Lindsay Zanno).Ученые пока не получили непосредственных свидетельств (вроде отметин на костях) охоты карнуфексов. Скорее всего, гигантские крокодиломорфы пожирали этозавров (травоядных архозавров) и дицинодонтов (крупных тероморфов, отдаленных родственников млекопитающих).24.01.2018

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