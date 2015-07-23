Озерная

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:13

Причина: Стилистика автора сохранена.

epocht Просмотров: 62 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 03:13 by

Меня, как и многих детей, в детстве ссылали в деревню к бабушке. Ну, как сказать ссылали - в общем и целом мне там нравилось, хотя после того как я прочитала все привезенные из города книги, у меня начался информационный голод. Тогда я начала слушать бабушкины разговоры с соседями, на которые раньше не обращала никакого внимания. Вскоре я уже знала многое о других жителей деревни, причем о некоторых даже больше, чем они сами о себе знали. Мне было известно у кого муж алкоголик, чей сын переехал в Петербург, а чей женился в 20 лет, кто перенес инсульт, а кто купил машину в кредит. Как я уже сказала, мне не особо были интересны эти россказни, но пару раз удалось подслушать истории, которые заставляли сдерживать дыхание, чтобы не пропустить ни единого слова. Это были сказочные истории. Первую из них рассказал дядя Леня, из дома с красной крышей.Однажды поехал я на озеро, машину помыть. Подъехал, набрал в ведро воды и начал мыть. Вдруг слышу - какой-то плеск за спиной. Я специально ночью ж хожу, чтобы никому не мешать, а тут плеск. Я обернулся сразу, посмотрел, а нет никого в воде. Ну удивился и начал дальше машину тереть, вроде затихло все. Пошел опять, набрал воду, мою, опять плеск, только повернулся – все затихло. Думаю, может, рыба какая. А потом сам себе отвечаю: да какая рыба? Никогда в этом озере рыбы не было… Пошел опять воду набирать, только опустил ведро в воду, а достать не могу, будто держит что-то. Я тогда больше офигел, чем испугался, конечно. Взял и начал тянуть посильнее на себя, и вдруг вижу… Мать честная! Прямо из воды… две руки высовываются и ведро сбоку хватают. И руки такие… вроде как человеческие, но слишком тонкие и бледные, почти прозрачные. Я тогда сразу резко ведро отпустил, да так, что назад на жопу упал. Потом поднялся и пулей домой, не оглядываясь. Вернулся только утром с женой и Сашей, даже машину отрытой оставил, и наплевать было.Вторая байка показалась мне еще более невероятной. Её рассказала дочь тети-Раи, девушка с коротким хвостиком.В детстве я тоже любила на озеро ходить купаться. Мне нравилось, что там на берегу песочек, в воде водорослей нет, приятно заходить. Но однажды такая история случилась, что, не знаю… по-другому стала относиться. Плыву я, смотрю на лес – красота! Потом чуть-чуть взгляд вниз опустила, и кажется мне, будто на меня со дна смотрит чье-то лицо… Я, от неожиданности, грести перестала и чуть не утонула! Потом выплыла, конечно, только мне показалось, что в момент, когда я с головой в воду погрузилась, что-то белесое перед глазами промелькнуло. Раз – все! Не поняла, что это такое вообще. Испугалась, вышла из воды – вся трясусь. Потом решила, что это, может, медуза какая, но не может быть медуз в этом озере, да и великовато это было для медузы. Потом у меня это все как-то улеглось, успокоилась я к вечеру. Через два дня пошла за водой. Достала ведро из колодца, а там снова это. Вижу, что это белое лицо опять на меня смотрит. Я ведро бросила и расплакалась от ужаса. Ко мне даже женщина какая-то подбежала, спрашивает, что случилось, почему плачу, а я ответить ничего не могу - тогда уже понимала, что не поверят.Не могу сказать, чтобы я в эти истории верила, но не могу сказать, что не верила. Просто интересно было послушать. Но вскоре и со мной произошло нечто подобное.Мы ходили купаться на то самое злосчастное озеро. В том месте, где в воду заходят, простая земля, а чуть сбоку все заросло камышами. Когда я выходила из воды, то заметила, что в камышах кто-то есть, потому что шевелятся они по-другому: не по ветру, а в разные стороны. Я вышла, накинула полотенце и незаметно отошла в сторону. Там я ее и увидела. Она просто сидела на берегу на коленках и молча на меня смотрела.Маленькая, очень худосочная девушка, будто невесомая. Кожа бледная-бледная, волосы серые, а глаза чисто черные. Мы молча смотрели друг на друга, а когда меня позвали, она дернулась и словно растворилась в воздухе. С тех пор я наблюдала ее регулярно: и на том же озере, и на роднике, и в реке, когда мы ходили за грибами. Она выглядывала из воды и наблюдала за мной. Даже когда ее не было видно, я все равно ощущала ее присутствие каждый раз, когда просто дотрагивалась до воды. Когда дело близилось к осени, я уже привыкла и не хотела с ней расставаться, тогда решила начать разговор:- Русалочка, ты будешь меня в городе навещать? Ты же можешь быть везде, даже в кружке воды из родника.- Нет, - ответила она. - Туда я прийти не могу, там вода уже мертвая, - и заплакала. Слезы полились из ее темных глаз, но не каплями, а маленькими ручейками, которые текли по лицу беспрерывно и капали на землю, а она сама становилась все меньше и меньше, пока от нее не осталась только лужица воды.

Ключевые слова: Русалка речной монстр озеро авторская история

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