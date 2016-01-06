Возвращение

Летяга Просмотров: 114 Комментарии: 3 +3 Вчера, 13:45 by

— Крыло отдай! Отдай, кому говорят! - Ангел раздражённо попытался высвободиться.— Поставь, откуда взял! - злобно прорычал Щенок — Ты вообще меня спросил, хочу ли я куда-нибудь?! Вломился, как вор какой-то, сгрёб в охапку и потащил...Потише ты, не дрова везёшь! - Щенок покрепче вцепился зубами в основание крыла - Слушай, верни подобру-поздорову! Слышишь, ОНА плачет?— Плачет - согласился Ангел - Ничего, поплачет и перестанет, замену тебе найдёт, утешится...Да отпусти ты крыло, сейчас оба свалимся, у меня угол тангажа критический уже!— Не думал, что ангелы такие циники! - Щенок нехотя выплюнул крыло -Тьфу, сальные они у тебя, мыл бы их, что ли? С шампунем, как ОНА!— Не выдают нам шампунь - горестно вздохнул Ангел — в смете не заложен, да и говорят, запахом шампуня напугать кого-нибудь можем.— Слушай, ты - Щенок всё ещё ворчал, но уже не так сердился - Если бы я уже не умер, я от одного запаха немытых крыльев лапы бы склеил! Долго лететь-то ещё?— Почти прилетели, пришлось крюк делать, навигатор опять барахлит. Вот! Слезай. Раскормили же тебя, еле доставил!Ангел бережно опустил Щенка в изумрудную траву рядом с белоснежными резными воротами - Дальше сам.Щенок бодро подошёл к воротам, которые тотчас же распахнулись. Вымощенная столь же белоснежным гравием дорога вела к небольшому двухэтажному зданию.Щенок несмело вошёл.— Новенький? - за стойкой стояла холёная левретка в униформе с надписью "ООО "Мост Радуги" - Имя?— Рекс - ответил Щенок - Мне бы к вашему главному попасть. Меня по ошибке сюда направили. А ОНА ...плачет...— Сначала оформись — сухо ответила левретка — двести двадцатый кабинет, второй этаж по коридору налево. Ах да, ты же читать не умеешь...Дверь с двумя ёжиками.Щенок влетел в указанную дверь. Внутри располагалось нечто, похожее на библиотеку с бесконечным рядом стеллажей.— Ты — Рекс? - поинтересовалась французская бульдожка за стойкой - Сколько земных лет прожил?— Ни одного, Вашими молитвами, только три месяца — Щенок снова начал закипать — Я буду протестовать! Верните меня домой! Там ОНА...плачет...— Не спе... — Щенок не стал слушать, а схватил первый попавшийся формуляр и моментально изгрыз его в мелкие клочья.— Да что ж ты творишь-то! - бульдожка в ужасе схватилась лапами за голову -Тут же все вновь прибывшие за сегодня! Теперь переделывать придётся!— Веди к главному! — Щенок потянулся ко второй папке.— Стой, сейчас! Алло, Вы сейчас свободны? К Вам тут посетитель из новеньких рвётся..Да, срочно, иначе он у меня все формуляры съест, а сами знаете, за переработку мне не доплачивают. Нет, та горсть манны на прошлой неделе не в счёт, Вы сами обещали два визита на Землю по полчаса. Понимаю, что свободных рейсов нет..Хорошо, провожу!Главный Ангел потянулся в кресле и напустил на себя важный вид, который так часто отпугивал непрошеных посетителей.На пороге кабинета появился Щенок.— Здравствуйте! Тут ошибка произошла! - горячо заговорил он, обращаясь к Главному. - Я не должен был сюда попадать! Верните меня назад!Ангел открыл толстую книгу, лежащую у него на столе — Как имя?— Рекс - ответил Щенок.— Никакой ошибки, твоя земная жизнь закончилась сегодня в 15.35 по Гринвичу - Ангел повернул книгу к Щенку -Это — Книга Жизней.Щенок выхватил книгу и с наслаждением оторвал обложку. — Тьфу, и на переплёте экономите! Кожзам, дермантин какой-то...— Отдай сейчас же! — Главный Ангел побагровел так, что, казалось, его вот-вот разобьёт удар — Ты знаешь, что мне ТАМ за это сделают???— Не знаю и знать не хочу! — Щенок принялся за оглавление, отхватив изрядный кусок. — Так что, вернёте назад? Или я вам тут живо всю историю заново перепишу!— Господи! — Главный Ангел - поднял глаза вверх— Слушаю! — пробасили сверху-— Боже, а для собак существует Ад? Ну, или хотя бы чистилище? На недельку...Тут сущее исчадие пожаловало! Нет? Они ад на Земле отбывают? Только Рай или на Землю? Не могу я его в Рай — он мне там всех распугает!Главный Ангел вздохнул и нажал на спрятанную в складках хитона кнопку...— Рекс, Рекс, миленький! —-Ты очнулся! По щекам совсем ещё юной девушки катились слёзы -Живой! А ведь не дышал...И ветеринар сказал, что ты всё...Солнышко ты моё! Любимка!Рекса снова подхватили руки, на этот раз человеческие, не ангельские, и закружили по комнате."А шампунь для ангелов надо было бы попросить" — некстати подумал Щенок — "Воняют они, эти ангелы!"Автор: Мария Бутырская.

Ключевые слова: Ангел щенок девочка ад рай собачья жизнь

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