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Творческие истории

Возвращение

— Крыло отдай! Отдай, кому говорят! - Ангел раздражённо попытался высвободиться.

— Поставь, откуда взял! - злобно прорычал Щенок — Ты вообще меня спросил, хочу ли я куда-нибудь?! Вломился, как вор какой-то, сгрёб в охапку и потащил...Потише ты, не дрова везёшь! - Щенок покрепче вцепился зубами в основание крыла - Слушай, верни подобру-поздорову! Слышишь, ОНА плачет?

— Плачет - согласился Ангел - Ничего, поплачет и перестанет, замену тебе найдёт, утешится...Да отпусти ты крыло, сейчас оба свалимся, у меня угол тангажа критический уже!

— Не думал, что ангелы такие циники! - Щенок нехотя выплюнул крыло -Тьфу, сальные они у тебя, мыл бы их, что ли? С шампунем, как ОНА!

— Не выдают нам шампунь - горестно вздохнул Ангел — в смете не заложен, да и говорят, запахом шампуня напугать кого-нибудь можем.

— Слушай, ты - Щенок всё ещё ворчал, но уже не так сердился - Если бы я уже не умер, я от одного запаха немытых крыльев лапы бы склеил! Долго лететь-то ещё?

— Почти прилетели, пришлось крюк делать, навигатор опять барахлит. Вот! Слезай. Раскормили же тебя, еле доставил!



Ангел бережно опустил Щенка в изумрудную траву рядом с белоснежными резными воротами - Дальше сам.

Щенок бодро подошёл к воротам, которые тотчас же распахнулись. Вымощенная столь же белоснежным гравием дорога вела к небольшому двухэтажному зданию.



Щенок несмело вошёл.

— Новенький? - за стойкой стояла холёная левретка в униформе с надписью "ООО "Мост Радуги" - Имя?

— Рекс - ответил Щенок - Мне бы к вашему главному попасть. Меня по ошибке сюда направили. А ОНА ...плачет...

— Сначала оформись — сухо ответила левретка — двести двадцатый кабинет, второй этаж по коридору налево. Ах да, ты же читать не умеешь...Дверь с двумя ёжиками.



Щенок влетел в указанную дверь. Внутри располагалось нечто, похожее на библиотеку с бесконечным рядом стеллажей.

— Ты — Рекс? - поинтересовалась французская бульдожка за стойкой - Сколько земных лет прожил?

— Ни одного, Вашими молитвами, только три месяца — Щенок снова начал закипать — Я буду протестовать! Верните меня домой! Там ОНА...плачет...

— Не спе... — Щенок не стал слушать, а схватил первый попавшийся формуляр и моментально изгрыз его в мелкие клочья.

— Да что ж ты творишь-то! - бульдожка в ужасе схватилась лапами за голову -Тут же все вновь прибывшие за сегодня! Теперь переделывать придётся!

— Веди к главному! — Щенок потянулся ко второй папке.

— Стой, сейчас! Алло, Вы сейчас свободны? К Вам тут посетитель из новеньких рвётся..Да, срочно, иначе он у меня все формуляры съест, а сами знаете, за переработку мне не доплачивают. Нет, та горсть манны на прошлой неделе не в счёт, Вы сами обещали два визита на Землю по полчаса. Понимаю, что свободных рейсов нет..Хорошо, провожу!



Главный Ангел потянулся в кресле и напустил на себя важный вид, который так часто отпугивал непрошеных посетителей.

На пороге кабинета появился Щенок.

— Здравствуйте! Тут ошибка произошла! - горячо заговорил он, обращаясь к Главному. - Я не должен был сюда попадать! Верните меня назад!

Ангел открыл толстую книгу, лежащую у него на столе — Как имя?

— Рекс - ответил Щенок.

— Никакой ошибки, твоя земная жизнь закончилась сегодня в 15.35 по Гринвичу - Ангел повернул книгу к Щенку -Это — Книга Жизней.



Щенок выхватил книгу и с наслаждением оторвал обложку. — Тьфу, и на переплёте экономите! Кожзам, дермантин какой-то...

— Отдай сейчас же! — Главный Ангел побагровел так, что, казалось, его вот-вот разобьёт удар — Ты знаешь, что мне ТАМ за это сделают???

— Не знаю и знать не хочу! — Щенок принялся за оглавление, отхватив изрядный кусок. — Так что, вернёте назад? Или я вам тут живо всю историю заново перепишу!

— Господи! — Главный Ангел - поднял глаза вверх

— Слушаю! — пробасили сверху

-— Боже, а для собак существует Ад? Ну, или хотя бы чистилище? На недельку...Тут сущее исчадие пожаловало! Нет? Они ад на Земле отбывают? Только Рай или на Землю? Не могу я его в Рай — он мне там всех распугает!

Главный Ангел вздохнул и нажал на спрятанную в складках хитона кнопку...

— Рекс, Рекс, миленький! —-Ты очнулся! По щекам совсем ещё юной девушки катились слёзы -Живой! А ведь не дышал...И ветеринар сказал, что ты всё...Солнышко ты моё! Любимка!

Рекса снова подхватили руки, на этот раз человеческие, не ангельские, и закружили по комнате.

"А шампунь для ангелов надо было бы попросить" — некстати подумал Щенок — "Воняют они, эти ангелы!"



Автор: Мария Бутырская.
Источник.
Вчера, 13:45 by ЛетягаПросмотров: 114Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Ангел щенок девочка ад рай собачья жизнь

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Комментарии

#1 написал: Ksenya078
Вчера, 15:58
+2
Группа: Посетители
Репутация: (212|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 253
Какая душевная стори! Какой умный и целеустремлённый Щенок. Она плачет... очень пронзило, до боли знакомое чувство. Благодарю за историю,+++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
     
#2 написал: Tigger power
Вчера, 16:06
+1
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Репутация: (2284|-7)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 820
Щеноненавистники пусть отъедают плюсы)) нас все равно больше +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#3 написал: Estellan
Вчера, 22:43
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (1630|0)
Публикаций: 171
Комментариев: 2 139
Жаль, что остальные не возвращаются.
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
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