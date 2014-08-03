Откуда приходят существа

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:48

Причина: Стилистика автора сохранена.

Loyd Просмотров: 91 Комментарии: 3 +4 Вчера, 18:48 by

Глеба я знал давно, наверное, с младших классов школы. Ещё в то время он любил всякие страшилки, мистику и вообще всё, от чего по спине могли забегать мурашки. Но никто не мог подумать, что увлечение потусторонним пройдёт с ним через года, заведя в такие дебри.После школы я потерял с ним контакт на некоторое время, а когда мы снова пересеклись, он сильно изменился. Это уже был не тщедушный выпускник, а здоровенный, потрёпанный жизнью детина. Он пригласил меня к себе домой на «рюмку чая», где рассказал много интересного про экспедиции, в которые ходил по несколько раз в год, про исследования древних цивилизаций, затерянных городов и паранормальных явлений.- Я сейчас собираю свою команду, - радостно сообщил он. – Если хочешь, можешь присоединиться. Эти лохи из научно-исследовательских контор порядком поднадоели своей зашореностью и узколобостью. Я планирую заняться странными существами, которых время от времени видят в разных концах света. Я хочу понять, откуда они проходят. Другие ли это измерения, подземные формы жизни, а может, древние, затерявшиеся на просторах планеты создания, или они материализованы неким общим сознанием - эгрегором.Вот так пообщавшись о том, о сём, мы разошлись ближе к вечеру. Присоединяться к сомнительной затее я не стал, и без этого хлопот хватает. Как выяснилось позже, команду он так и не собрал, предпочтя работать в одиночку.Год спустя я вновь встретил его на вокзале. Он вместе с миловидной девушкой садился в электричку, направлявшуюся в область. Он представил её как Свету, свою будущую жену. Сказал, что они едут на неделю на дачу, и там её ждёт сюрприз.Девушка сияла от счастья, предвкушая свадебный подарок, но мне почему-то показалось, что под сюрпризом Глеб имел что-то другое. Через четыре дня меня вызвали в полицию, где стали расспрашивать о Глебе и тем чем он занимался. Оказывается, он исчез, а его девушка загремела в больницу с нервным срывом, и несёт какую-то околесицу.Я рассказал о Глебе всё, что знал. Полицейские поняли, что толку от меня мало и отпустили, а я сразу поехал к невесте Глеба. Видок у неё был неважный, встреченная мной на вокзале цветущая юностью девушка теперь напоминала молодящуюся старушку, вздрагивающую от любого шороха. Медсестра сказала, что у неё сильнейший шок и депрессия от пережитого, но всё поправимо, какой-нибудь год, и она снова вернётся в прежнее состояние.Кое-как удалось её разговорить. Может, сказалась моя настойчивость, а может, водка, добавленная в морс по её просьбе, за которыми пришлось сбегать в ближайший магазин.Она рассказала, что сюрпризом было вовсе не кольцо или какое-либо другое украшение, и даже не поездка в отель с пляжем. Глеб показал ей, откуда приходят существа, по крайней мере, некоторые из них.На второй день их пребывания на даче он, дождавшись ночи, выключил весь свет, зажёг большую свечу на столе, сел в кресло качалку, уставившись в тёмный угол комнаты. Ей же велел наблюдать за происходящим из соседней комнаты. Девушка вначале посмеялась над дурацкой шуткой, но это только вначале.Глеб сидел, уставившись в угол минут пять, покачиваясь на скрипучем кресле, по-видимому, впадая в нужное ему состояние.- Кого ты хочешь увидеть? - спросил он у Светы.- На твоё усмотрение, - весело ответила она, наблюдая за «понтами» возлюбленного.- Тогда материализую его, - произнёс он каким-то сонным голосом.Кого его он не пояснил. Примерно ещё через пять минут Свете показалось, что в углу что-то двинулось. Она пригляделась, но ничего не увидела, свет от свечи доходил только до середины комнаты. Через некоторое время оттуда донесся звук, похожий на ворчание, и снова движение, теперь уже более отчётливое. Глеб с торжествующим видом продолжал раскачиваться на кресле.- Многие из них ниоткуда не приходят, - вдруг сказал он. – Их выдумывают люди, а общий эгрегор позволяет материализовать при определённом настрое. Это не видения и, тем более, не галлюцинации. Существа становятся реальны, как мы с тобой, это своего рода неизученная форма жизни без конкретного места обитания. Они такие, какими мы хотим их видеть подсознательно. Вопрос, почему?В углу что-то заворочалось, встало на четвереньки, а потом поднялось на ноги, войдя в круг света. Девушка закричала так, что сорвала горло. Что было дальше, она помнила смутно и обрывками. Падение из разбитого стулом окна, марафон до шоссе через ночной и уже совсем не страшный лес, фура с дальнобойщиками, пост ДПС, больница. Вот и всё, что сохранилось в памяти.Через месяц после беседы с девушкой, я решился съездить на дачу Глеба. Спросив разрешение у убитой горем матери и получив ключи, я направился за город.Добрался до нужного места на автомобиле за пару часов, благо дороги ещё не забились автомобилистами. Дача как дача, ничего необычного. Вот кресло, на котором сидел Глеб, вот лужа стеарина, оставшаяся от свечи. Вот тот самый угол, заливаемый утренним светом, в сторону которого тянутся какие-то царапины по деревянному полу, будто туда волокли что-то тяжёлое, цеплявшееся за пол. А вот…Я присел на корточки, стараясь разглядеть застрявший между досок предмет. Достал из кармана ключ, ковырнул. Это был ноготь…. Ноготь, вырванный с мясом…. По-видимому, он был от указательного пальца. Я ещё раз взглянул на полосы на полу. Если учесть самый бредовый вариант, то Глеба тащили в угол, а он цеплялся ногтями за половые доски.Неужели всё это может быть правдой? Неужели можно материализовать практически любую тварь в любом месте, только сосредоточившись на ней?Я подошёл крышке погреба, оставленного полицией открытым, после вялых поисков. Взглянул вниз, в темноту. Что-то толкнуло меня представить, как там копошится покрытое бурой шерстью существо с длинными костлявыми руками. Постоял так около пяти минут, напрягая воображение, заставляя себя явственно увидеть монстра.Внизу что-то зашуршало, потом, судя по звуку, упала пустая консервная банка, заскрипели уходящие вниз деревянные ступени лестницы. То, что произошло дальше, заставило зашевелиться волосам на затылке.Бледная когтистая рука высунулась из тьмы, подтягивая мохнатое тело с вытянутой головой и абсолютно белыми глазами. Существо пыталось что-то шептать, но, видимо, его речевой аппарат был ещё не до конца сформирован эгрегором, да и ноги не просматривались, ведь я сосредоточился только на руках, туловище и голове.С грохотом захлопнув крышку, я бросился вон. Пришёл в себя в салоне автомобиля на полпути домой. Надеюсь, что не до конца материализованное существо не протянет долго без полностью сформированного тела. Надеюсь, разорвавшаяся связь между создателем и эгрегором убьёт его. Надеюсь, что оно раствориться так же, как и появилось. Надеюсь….2019.

Ключевые слова: Эгрегор существо ноготь дача ночь кресло тьма монстр авторская история

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