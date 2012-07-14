Необычные существа

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:42

mehstik Просмотров: 59 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 17:42 by

История произошла со мной в детстве. Было мне, примерно, 4 года. Семья наша на тот момент жила в общежитии... Как-то раз днём я остался дома один, мама ненадолго куда-то ушла.Я сидел в комнате и через некоторое время начал слышать за дверью какие-то звуки. Я открыл дверь и выглянул в длинный тёмный общажный коридор, соединявший между собой несколько комнат. Там было очень темно, и я не увидел источника звука. Идти к выключателю было страшно, я закрыл дверь и вернулся в комнату. Через некоторое время я стал ещё отчётливее слышать, что уже совсем рядом с дверью нашей комнаты кто-то находился. Мне стало совсем страшно. Я отошёл от двери подальше... Было ли то, что случилось дальше, плодом моего детского воображения или произошло на самом деле, судить вам.Дверь отворилась, и я увидел, что в комнату стали забегать какие-то странные серо-зелёные довольно плотные существа. Выглядели они следующим образом: небольшого роста (чуть ниже меня), голова и туловище их были толстенькие, а ножки и ручки очень хрупкие и худенькие. Чем-то они были похожи на лягушат, передвигающихся по-человечески на задних ножках. Было их около семи. Забежав в комнату, они окружили меня со всех сторон... Что было дальше, я не помню.Через много лет мама рассказала, что как-то раз она ненадолго оставила меня дома одного. Вернувшись домой, она не обнаружила меня в комнате и стала везде искать. Нашла она меня на кухне без сознания. Мама привела меня в чувство, и через некоторое время эта история забылась. Рассказав её мне через много лет, она напомнила мне о загадочной встрече с теми существами.Связаны ли эти два случая или нет, для меня до сих пор остаётся загадкой. Но, возможно, что так оно и было.

Ключевые слова: Детство существа мама авторская история

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