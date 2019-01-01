Чайка

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:46

Причина: Стилистика автора сохранена.

Бабушка Лукерья Просмотров: 27 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 05:46 by

Проклятые чайки орали за окном так, что, казалось, взорвётся голова. Ненавижу этих птиц! Ладно бы ещё я жил на море. Но нет, эти твари были городскими помоечными птицами, которые, разжирев, словно куры, всё время рылись в мусорных контейнерах и вальяжно расхаживали по дорогам, даже не пытаясь увернуться от едущих машин. Нескольких из них я переехал - в другой раз не будут под колёса лезть! Вот сегодня днём ещё одна такая, шальная, птица получила своё по заслугам, одной орущей заразой стало меньше. Да что ж они так разорались-то?! Я открыл глаза, в комнате стоял полумрак, разгоняемый лишь слабым свечением экрана ноутбука. После тяжёлого дня я просто отключился на диване под монотонный бубнёж какого-то ролика в интернете. Я хотел, было, перевернуться на другой бок и снова заснуть, так и не раздеваясь, но противный птичий крик снова резанул слух. Стало понятно, что заснуть сразу пока не выйдет. Пришлось лениво подняться и, зевая, отправиться на кухню что-нибудь пожевать перед тем, как окончательно ложиться спать. Противный крик наконец-то стих. Ожидая, когда нагреется поставленный на плиту чайник, я выглянул в открытое окно и осмотрел двор. Удивительно, но ни одной чайки - ни в небе, ни у мусорных баков. Ну и славно, убрались куда-то, только меня разбудили. Я постоял у окна ещё немного, вдыхая тёплый майский воздух.Наконец, чайник за спиной издал громкий свист. Налив кипятка в любимую чашку и забросив в неё же пакетик с дешёвым чёрным чаем, я быстренько нарезал бутербродов. Взял чашку в одну руку, тарелку с едой - в другую и уже готов был тащить всё это в комнату. Но тут со стороны открытого окна послышался стук. Словно кто-то стучался в раму. Я остановился на полпути, привлечённый этим звуком, и обернулся. Никого. Тишина. Но лишь только я направился в сторону комнаты, стук повторился. Я снова обернулся и снова ничего подозрительного не увидел. Однако неприятное ощущение чьего-то пристального взгляда, появившееся в этот момент, заставило меня вернуться и осторожно поставить на кухонный стол чай и тарелку. Я внимательно вглядывался в слабо освещённое окно – за это время успело уже достаточно стемнеть, полумрак потихоньку затягивал кухню. Неожиданно неясная тень мелькнула в углу окна за полупрозрачной шторой, и я напрягся ещё больше, пытаясь понять показалась ли мне она или правда там что-то было. Я простоял так несколько секунд, настороженно всматриваясь в окно. А потом подумал, как, должно быть, забавно смотрюсь со стороны. Да какая разница, что там? Надо-то всего лишь закрыть окно, и пусть что бы там ни было, остаётся по ту сторону. Я быстро пересёк кухню, взялся за оконную ручку и хлопнул рамой. В этот же миг я почувствовал, как что-то сильно ударилось о стекло, меня оглушил пронзительный птичий крик и, от неожиданности, я сам заорал вместе с ним! Чайка! Она ударилась об оконное стекло в тот момент, когда я закрывал раму. Оглушённая птица, потеряв несколько перьев, рухнула на подоконник по ту сторону окна и замолкла. Я тоже перестал кричать, но всё ещё учащённый, от внезапного испуга, пульс лихорадочно скакал. Безмозглая кура! Не видишь, куда летишь что ли? Чайка тем временем, похоже, уже пришла в себя и вытаращилась на меня через стекло.- Лети давай отсюда! - я нервно махнул рукой, прогоняя птицу, но она не пошевелилась, продолжая буравить меня своим жёлтым немигающим взглядом, полным какой-то жуткой ненависти. От этого взгляда мне стало совсем неуютно, но признаться себе в том, что меня перепугала какая-то банальная птица, я не мог.- Слышишь, нет? - грозно прикрикнул я на неё, ударив кулаком по стеклу. Чайка даже не вздрогнула. Лишь нехотя сделала пару шагов в сторону и снова уставилась мне в глаза гипнотизирующим взглядом. Мерзкая тварь.- Ну и сиди тут, - мне надоела вся эта ситуация. Не хватало ещё весь вечер провести в разборках с тупой птицей. Я взял со стола свой скромный ужин и направился в комнату. На полпути обернулся, чтобы убедиться, что чайка всё ещё сидит за окном, но там уже никого не было. Почему-то это вызвало у меня вздох облегчения, и со спокойной душой я добрался до дивана.Провалявшись часа полтора, поглощая чай с бутербродами и развлекая себя смешными видео в интернете, я и думать забыл о безумной птице. В квартире было уже достаточно темно, а я так и не удосужился включить свет, благо окружающие предметы всё ещё можно было различить в сумерках майской ночи. Был уже первый час, пожалуй, пора было укладываться спать. Я направился в ванную, но, пересекая коридор, боковым зрением уловил что-то непривычное и, выглянув обратно, в ужасе замер. На пороге кухни зловещей грязно-серой тенью стояла чайка. Лунный свет из окна подсвечивал её крупное тело, перепончатые лапы, острый крупный клюв. Жёлтые, как прежде полные ненависти глаза, казалось, светились своим собственным светом, гипнотизируя меня. Я снова почувствовал бешеный ритм собственного сердца, гулкими ударами бьющегося о грудную клетку. Во рту пересохло, а мысли в голове носились с лихорадочной скоростью, пытаясь понять, откуда в закрытой квартире взялась чайка. Я сам не мог объяснить себе, почему в присутствии этой птицы вот уже второй раз меня охватывал какой-то непонятный животный страх.Наконец, промелькнула одна здравая идея, и мозг тут же зацепился за неё. Наверняка это другая чайка, которая залезла в дом ещё до того, как я закрыл окно. Может, это она и орала, когда я проснулся. И хотя что-то внутри меня отчаянно убеждало, что это та самая чайка, что пялилась на меня через окно, я старательно пытался откинуть эту версию. Птица тем временем даже не шелохнулась. Я осторожно, не сводя с неё глаз, протянул руку и снял с крючка ванной двери полотенце. Не самое лучшее вооружение, но всё-таки. Надо загнать её на кухню прежде, чем она начнёт метаться по квартире. Перехватив двумя руками полотенце, я стал медленно наступать. Чайка, казалось, сменила гневный взгляд на презрение, но не шелохнулась. Это было уже слишком.- Слышь, ты! Ну-ка давай, на кухню двигай! - грозно произнёс я, готовый в любой момент пустить в ход полотенце. Чайка, к моему огромному удивлению, что-то негромко крикнула, развернулась и вразвалочку потопала на кухню, скрываясь за холодильником. Я устремился за ней, по пути включая свет и на кухне и в коридоре.Окно оказалось открыто, а птицы нигде не было видно. Обыскав каждый угол кухни, я так и не смог найти место, куда запряталась чайка. По всему выходило, что убралась в открытое окно. Окно меня тоже смущало - я же прекрасно помнил, что закрывал его, тем самым едва не прибив другую птицу. Или ту же самую - не суть важно. Однако я быстро сообразил, что закрыв раму, не удосужился повернуть ручку вниз. А значит, окно было всего лишь прикрыто. Скорее всего, его и открыло сквозняком, предоставляя прекрасную возможность этой мерзкой птице проникнуть внутрь моей квартиры. Картина сложилась просто идеально, что несколько успокоило меня. Заглянув ещё раз в каждый угол и убедившись, что чайки нигде нет, я закрыл окно, отметив про себя в этот раз, что ручка опущена до предела. Пора было заканчивать все эти полуночные приключения и ложиться спать, что я немедленно и сделал.Проснулся я, судя по ощущениям, через пару часов, от непонятной тяжести в области груди. Словно что-то тяжелое придавило меня своим весом. Я попытался перевернуться на бок, но не смог. Ничего не понимаю. Приоткрыв глаза, я мгновенно оцепенел от ужаса. На моей груди, как и прежде, не сводя своего жёлтого гипнотизирующего взгляда, стояла чайка. Теперь я был уверен, что это была одна и та же птица, но от осознания этого факта легче мне не стало. Я снова попробовал пошевелиться, махнуть рукой, чтобы согнать её, но мне это не удалось: меня словно примагнитило к кровати гигантским магнитом. Я просто не чувствовал собственного тела. Сердце снова пустилось в галоп, от страха мне начинало не хватать дыхания, а лоб покрылся капельками мелкого пота.- Чего тебе надо? - с трудом прохрипел я. В ответ раздался оглушительный птичий крик, чайка приподнялась на лапах, вытянула шею и сильно забила крыльями, едва не попав по моему лицу.Затем она утихла и, снова встретившись взглядом с жёлтыми глазами, я понял, что не могу перестать смотреть в них. Словно невидимые нити удерживали мой взгляд, наполняя всё сознание этим невыносимым жёлтым цветом, который становился всё ярче и ярче. Я не видел и не понимал уже ничего, словно гипнотизируемый удавом кролик, я не мог оторваться, теряя волю и любые мысли о сопротивлении. В последний раз я собрал остатки силы и попытался вырваться из этого жёлтого странного плена, вскочить с кровати и выгнать эту непонятную тварь. Но всё оказалось бесполезно, и через несколько секунд я зажмурился от невыносимо яркого света чаячьих глаз и провалился в небытие.Очнулся я от странного ощущения, словно какая-то неведомая, пока ещё, мне сила оторвала меня от земли и потянула куда-то вверх. Я открыл глаза и увидел прямо перед собой моё собственное лицо! Я хитро улыбался мне же. Как такое может быть? Как я могу видеть себя со стороны? Почему я явно держу на вытянутых руках себя же?!- Ну, вот и всё, - как-то чрезмерно ласково сказал я, который смотрел на меня и снова улыбнулся.Масса вопросов волной пронеслась в моей голове, ничего не понимая, я открыл рот, чтобы потребовать от себя же хоть каких-то объяснений, набрал побольше воздуха и... на всю комнату раздался громкий птичий крик! В панике я заметался, стараясь вырваться и только тут осознал, что рук у меня больше нет, вместо них трепыхались два серых крыла! Что происходит?!- Ну тихо, тихо, - сказал другой я, - сейчас выпущу тебя на свободу!Я всё ещё старался вырваться, ударится хоть обо что-нибудь, лишь бы уже, в конце концов, проснуться от этого страшного кошмара, причиной которому была эта ненормальная птица, прилетевшая на моё окно!Внезапный порыв свежего утреннего воздуха накрыл меня - окно на кухне было распахнуто настежь.- Ну лети! - крикнул другой я мне вслед и выбросил в окно. Я начал стремительно падать, инстинктивно размахивая руками, ставшими теперь крыльями, и, наверное, это смягчило мою посадку, но не сильно. Я рухнул с высоты второго этажа прямо на асфальтовую дорожку перед подъездом и потряс головой, приходя в себя.- Слышь ты! Вали давай с дороги, поганая птица! - раздался громкий крик где-то надо мной.Я повернул голову и увидел стремительно приближающийся автомобиль, из салона которого здоровенный лысый мужик грозил мне кулаком. Огромная чёрная шина беспощадно надвинулась на меня. Резкая боль вперемешку с противным хрустом. Темнота.

Ключевые слова: Чайки мистика птица авторская история

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