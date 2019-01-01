Тени. Часть вторая

Estellan Просмотров: 20 Комментарии: 0 0 Сегодня, 01:06 by

- Ну тогда скажи мне, что конкретно тебя не устраивает?- Еще раз тебе говорю, я не могу объяснить это ощущение.Летняя стремительно расхаживала от стены к стене моего дома, приобретая отчетливое сходство с Наставником, от которого меня непроизвольно начинало страшно укачивать, а взгляд сам собой переключался на окно за ее мечущейся фигуркой. Спор проходил уже не первый раз, но к истине почему-то не приводил. Даже не знаю, как наш разговор каждый раз возвращался к теме того, что я не чувствую себя на своем месте на этой работе. Ее это раздражало. А когда что-то раздражает летнего духа, по стенам начинают скакать солнечные зайчики, от чего мое зимнее жилище превращалось в небольшую дискотеку. Даже музыка была, наши голоса разной степени тональности. От моего – усталого, до ее – напористого, полного эмоций.- Тогда, в чем дело? Ты считаешь, что на распределении ошиблись? Назначили тебя на работу, для которой ты не подходишь?- Я не о том…- Ты плохо справляешься?- Хорошо я справляюсь.- У тебя что-то не получается?- Все получается.- Тогда что не так?- Ты считаешь, что до скончания вечности освобождать Тени – это моя работа? Лучшее, чего я заслужил?- А ты считаешь, что эта работа не важна? Она не имеет значения? Ты считаешь, что освобождать запутавшихся… плохо?- Я…- Так вот ты где, - Наставник, возникнув на пороге, метал искры и крохотные молнии. – Я с тобой уже битый час пытаюсь связаться, а ты тут прохлаждаешься?Проигнорировав Летнюю, он прошел в комнату и рывком сдернул меня с дивана, с которым я, за последнюю пару часов, уже успел сродниться.- Верну, для последующей экзекуции, в целости, - заверил он девушку и вытащил меня за порог дома. – Давай, бегом. Все уже собрались, только тебя ждем.Еще пятеро из нашей группы, похоже, уже какое-то время ожидали нас у входа в какие-то живописные руины. Странно. Мы редко работали все вместе. Обычно полную группу собирали только для какого-то большого дела. У нас намечалось большое дело, а я об этом не знал?- Вообще-то, семеро одного не ждут, - поприветствовал меня заместитель Наставника, ощутимо похлопав по плечу лапой, которой позавидовал бы любой уважающий себя медведь.- Вообще-то, вас семеро как раз со мной, - не менее приветливо ответил я, потирая ушибленное плечо.- Ну что, все здесь? Хорошо, – Наставник осмотрел нашу компашку и как-то приуныл.Все мы, в принципе, работали над одним и тем же, освобождали Тени и позволяли им покинуть мир, к которому каждая из них была привязана по своей причине, таким образом, давая шанс на работу и перерождение. Отличительной чертой нашей работы, помимо героического звания «Чистильщик», была черная униформа. Уж не знаю, почему. Все вместе, это вгоняло меня в уныние уже какое-то время. Печаль разбавляла только Летняя, которая время от времени навещала мой дом и пыталась прогнать из него тоску. Но, тяжело прогнать тоску из дома, не избавившись от ее источника. А источником, в данном случае, причиной был его единственный обитатель.Нет, на самом деле я не думаю, что наша работа не важна, не имеет значения или не ценится остальными обитателями посмертного мира… в конце концов, приличная их часть когда-то сама была Тенями. Но все равно, что-то не так. Почему-то моей сущности нет покоя. Да, я освободил многих, помог им, как, например, той же Летней. Но чего-то ощутимо не хватает мне в этом мире.- Не спать! – Наставник встряхнул меня, умудрившись ухватиться за уже отбитое плечо. – Краткое содержание предыдущей серии для тех, кто выпадает из диалога: на данный момент мы имеем подвал, гусары – молчать! В подвале, по предварительным данным, собранным другой группой, имеется крайне недружелюбная Тень. Настолько недружелюбная, что портит жизнь не только чистильщикам, но и живым людям. Не знаю, в чем конкретно ее проблема, но, опять же, по предварительным данным, это бывший владелец мануфактуры. Когда производство пришло в упадок, этот владелец весьма оптимистично покончил с собой, но остался в ее стенах исключительно с целью портить нервы нам и жизнь живущим. Мстительные Тени самые долгоиграющие. Я не знаю, почему другая группа в полном составе не смогла с ней справиться, но в итоге эту почетную обязанность переложили на нас. Из этого я сделал два вывода. Вывод первый – мы сильней другой группы. Вывод второй – халявной работы не ожидается. В тенечке никто не отсидится. Все поняли? Вот и отлично. Вперед.За разбитой дверью был узкий коридор, обильной украшенный какими-то молодежными рисунками, мелкоступенчатой лестницей спускающийся в подвал. Сам подвал был огромным. Сводчатый потолок, глухие стены, каменный пол, полное отсутствие стен, за исключением внешних, лишь колонны поддерживали здание, которое когда-то располагалось над подвалом. Дверь захлопнулась за спиной, вошедшего последним, Наставника, и в этом глухом ударе что-то во мне вообразило звук гильотины.- Абзац, - прокомментировал кто-то из наших в абсолютной темноте.Света тут не было в принципе, зато имелись небольшие бонусы в виде огоньков, которые зажигались в такой вот темноте, у представителей посмертия, по щелчку пальцев. Один за другим послышались щелчки, и в воздух взмыло семь разноцветных огоньков. Не знаю, как остальным, а мне изрядно поплохело.«След» здесь был. Его даже не нужно было искать. Он, подобием огромного зеркала, занимал всю противоположную стену. Метров пятнадцать в ширину и с десяток в высоту. Черно-серый, удивительно двумерный, цвета переливались один в другой, словно манили приблизиться. Страшно даже представить, кто или что живет в таком огромном «следе».- Тени ведь не могут нас видеть или слышать, - хрипло выдохнул кто-то другой из наших.- Угу, только вот, озлобленные прекрасно могут нас чувствовать.Какое счастье, что хоть какую-то толковую информацию Наставник успел мне вдолбить в подкорку.Словно в ответ на мои слова, из «следа» потянулась рука. В принципе, ничего необычного, так они обычно и выбираются из своего спящего состояния в «следах». С той разницей, что из этого «следа» за первыми двумя потянулась третья, потом четвертая, а потом все быстрее и быстрее. Через несколько мгновений их было уже несколько сотен. Меня замутило гораздо отчетливей.- Осторожно! – кто-то шарахнулся от стены. Пришлось расположить огоньки кругом, чтобы увидеть, что все новые и новые черно-серые, какие-то двумерные руки тянутся не только из зеркала, но и из стен, потолка и даже колонн.Как приблизиться к тому, что явно не желает того, чтобы к нему кто-либо приближался?- Надо их отвлечь.- Интересно, как?Замнаставника фыркнул в нашу сторону, приблизился к зеркалу и вскинул руки. «Копье»? Очень любопытно. С мелкими агрессивными Тенями срабатывает. Но положить настолько здоровую таким простеньким оружием? Впрочем, метнуть «Копье» он успел. Казалось даже, что центральный фрагмент «следа» несколько помутнел под атакой. А потом несколько десятков рук вытянулись в стремительном рывке, я успел сделать лишь пару шагов в его сторону, руки обвили его, скрутили в жгут. Если крик и был, то я его не услышал. Тело зама осыпалось между пальцев Тени радужным песком.- Опаньки…Не знаю, кто это сказал, но мои мысли были, в целом, довольно схожими, правда, менее цензурными. Мы сбились в кучку, стараясь находиться подальше от стен и от зеркала.- И что дальше? – выдохнул я, заряжая в активное заклинание «Свет» покруче осветительных шариков, покруче даже «Копья», но все равно сомневаюсь, что оно сработает на такую большую площадь. В коллективной работе многое решает как раз коллективная работа.- Отставить панику, Тень не может нас убить.- Да-а-а-а? А с замом у него вроде неплохо получилось.- Заткнись. Нельзя убить то, что уже мертво. Ты, я, все здесь, все мы мертвые. Просто мы это поняли, а эта Тень еще нет. Только не говори мне, что ты не запомнил то, о чем я тебе говорил на уроке по усмирению агрессивных Теней?- Возврат в изначальную точку?- Именно.- Знаешь, я чет больше не хочу в тот коридор на распределение.Ощутимая затрещина заставила задуматься о том, что Наставник засветил мне ее как минимум локтем, а как максимум – ногой.- Идиот. Ты вернешься в свою начальную точку. Только свою, а не общую. И вообще – отставить панику! Так, ты и ты – к левой стене, жарьте эти клешни «Светом» или гасите «Вспышками». Ты и ты – к правой стене, но ближе к зеркалу, надо его отвлечь. А вот ты, - палец ткнул в мою сторону, - за мной. Попробуем подобраться к «следу». Прикроешь меня теми же «Вспышками». Нельзя дать ему сосредоточиться на одной цели.Легко сказать. Перезарядив заклинание, я пошел за Наставником, стремясь оставаться вне зоны досягаемости теневых конечностей. Вблизи это зрелище поражало еще больше. Ворох рук был похож на диковинный лес, выросший на стене. Пожалуй, этим можно было бы и полюбоваться, если бы не их агрессивность. Почему-то представился лес населенный исключительно плотоядными лианами. На знаю, правда, были ли в этом мире лианы питающиеся призрачной плотью.- А как же зам?- Тень закрыла вход в подвал. Он не сможет к нам зайти.Чудесно.Почуяв нас, руки потянулись в нашу сторону. Устойчивей утвердившись на полу и стараясь не думать о том, почему руки растут только из стен и потолка, может, другая кладка, я выпустил в ворох приветливо протянутых конечностей первый залп «Вспышек». Десяток жгучих стремительных огоньков врезался в черно-серые руки обжигая, давая понять, что к ответной любезности мы не расположены. Протянутые к нам конечности несколько подвяли и утратили былую стремительность.- А чего так слабо? Заряжай на пять десятков.Наставник упал на живот и сейчас приближался к зеркалу черепашьим маневром. Чертыхнувшись, я перезарядил «Вспышки» и выстрелил. Если десяток огоньков лишь поумерил пыл рук, то пять десятков, похоже, заставили задуматься. Примерно треть рук вдруг втянулась в поверхность «следа».- Молодцом. Не останавливайся, - Наставнику до зеркала оставалось метра три. Как далеко был зам, когда на него напали? Вроде дальше.Я снова перезарядился и выстрелил. Рук, на поверхности «следа» осталась примерно половина. Только вот сам «след» как-то изменился. Цвета на его поверхности, до этого переливавшиеся достаточно хаотично, стали подобны волнам. Что-то не так.- Стой! Что-то не так!Крикнуть я успел, успел даже подбежать и ухватить Наставника за ногу, в попытке оттащить. Тень, вынырнувшая на поверхность, тоже не дремала.- Твою же… - рявкнул кто-то из оставшейся четверки.Да, я тоже немного удивился. Вынырнувшая Тень полностью оправдывала размеры такого зеркала. Если обычные Тени были лишь силуэтами себя самих, то этот «красавец» наводил на мысли о том, что его предок согрешил с одним из неизвестных мне огромных станков.- Душа, - крикнул Наставник до того, как это чудовище перехватило его своей лапой. – Он считает себя душой этого места.Нет, ну и вот что прикажете с ним делать? Тело Наставника так же осыпалось цветным песком. «Нам каюк». Новая партия рук вынырнула из «следа» и, опутав меня, потащила по поверхности к монстру. Ну нет. Так просто я не сдамся. К тому же поверхность зеркала, вот она. Благо, одна рука свободна. Пальцы сами начертили на черно-сером зеркале привычный знак, который тут же засветился желтым светом.- Это место давно мертво. Как и ты сам. Ему не нужна душа, это просто камень и железо. Твоя душа может быть свободна от всего этого ужаса…На самом деле я собирался сказать гораздо больше, но стиснувшие тело двумерные руки не дали даже вздохнуть. Боль была. Никогда не думал, что уже мертвые могут чувствовать такую боль.- Эй, ты как?Кто-то похлопывал меня по щекам, заставляя вынырнуть из темноты. Где я? Кто я? Так, стоп. Открыв глаза, я обнаружил себя на диване в своем доме. Рядом сидела Летняя, время от времени пытаясь меня распихать приветливым похлопыванием по щекам. Ага. С размаха.- Изначальная точка, да?- Ты о чем? Что у вас там произошло? Я думала дождаться тебя здесь, а потом появился какой-то цветной песок, целым потоком, откуда-то с потолка и прямо на диван. Пока я ходила за совком, тут оказался ты.- Похоже, меня убили, - я стянул со спинки дивана плед и попытался укрыть им свою нематериальную тушку.- Как убили?! – повезло, что совок она выронила у входа в комнату, иначе, чует моя многострадальная голова, меня им же и отходили бы. А у нематериальных бывают синяки? – Кто? Когда?- Не думай об этом. Но знаешь…- Что?- Ты была права. Я создан именно для этой работы.

Ключевые слова: Тени посмертие духи авторская история

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