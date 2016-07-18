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Страшно интересно

Чем опасно фотографироваться в зеркале?

Сейчас очень модно фотографироваться в зеркале, но этого делать нельзя. Почему нельзя фотографироваться в зеркале?
Принято считать, что фотоаппарат (точно так же, как и любое зеркало) сохраняет внутренний мир, мысли, переживания, размышления, фантазии человека. Причины, по которым нельзя:

1) Зеркало имеет собственную энергетику.
2) Любое зеркало - это хранилище ссор, слёз, обид, разочарований и так далее. Если вы сфотографируете свое отражение в нем, то рискуете перетащить в свою судьбу многое из того, что происходило с хозяевами данной вещи.
3) Любое зеркало - это портал в мир мёртвых, поэтому, когда вы фотографируете себя напротив зеркала, то вступаете в непростой контакт с потусторонними силами.
4) Фотографируя своё отражение в зеркале, вы серьёзно рискуете, играя с собственной судьбой.

В древние времена зеркало всегда связывали со злым демоном. Он «сеет» в человеческом подсознании гордыню, самолюбие, принуждает любоваться собой, любить себя. Человек, который находится в «плену» у зеркального злодея, перестает замечать окружающих, становится все более эгоистичнее и заносчивее. Зеркало отнимает энергию, а если ваше фото, сделанное в зеркале попадёт в руки колдунам, то они запросто могут навести на вас порчу. Еще хочу сказать, что многие религии вообще накладывают запрет на какую-либо фотографию (тем более - на зеркальную). Даже монахи сторонятся фотоаппаратов и любых фотоснимков. Можно даже не пытаться их снимать. У людей, служащих Богу, имеются собственные ценности и взгляды, которые стоит уважать и принимать.
Ну и напоследок - это дело ваше верить во всё это или нет, но не советую рисковать.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:02
Сегодня, 06:52 by Moon.GirlПросмотров: 47Комментарии: 7
+1

Ключевые слова: Зеркало демон душа авторская история

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Комментарии

#1 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 07:06
+1
Онлайн
Группа: Посетители
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Публикаций: 0
Комментариев: 309
Бггг))))))) Сколько у меня селфи в зеркале, ууууу)))))
Ну одном сайте одна мне впаривала, что фотографироваться в зеркале может только она, она маг, а все остальные теряют несколько тел. О_О. Но там диагноз у тётки был (без стёба). Она даже в своё время секту какую-то организовывала... Были в сети материалы по её делу.
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 07:31
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1282|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 487
Так вот, оказывается, зеркало и селфи во всем виноваты smeh .
Раньше люди были добрыми и не заносчивыми. Пока селфи не придумали
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#3 написал: Light_a_dark
Сегодня, 07:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 35
В зеркала не только нельзя фотографироваться, туда и смотреться часто не нужно. Это не есть хорошо. Не то, чтобы тела теряются, теряется энергетическая часть оболочки. Считается, что от этого раньше стареют внешне, теряется привлекательность. Если в это верить и сопоставить привлекательность мужчин и женщин в предпенсионном возрасте, то - да. Мужчины в возрасте гораздо привлекательней женщин одногодок в своем большинстве. Им некогда разглядывать себя в зеркала. Умылся - и уже красавец.))))
Зарегистрирован: 10.07.2018
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 07:38
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1282|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 487
Цитата: Light_a_dark
Мужчины в возрасте гораздо привлекательней женщин одногодок в своем большинстве

На мой взгляд — как раз наоборот))) А животные то чего стареют? Без зеркал и селфи?
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#5 написал: Light_a_dark
Сегодня, 07:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 35
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Light_a_dark
Мужчины в возрасте гораздо привлекательней женщин одногодок в своем большинстве

На мой взгляд — как раз наоборот))) А животные то чего стареют? Без зеркал и селфи?



В возрасте около 50? Женщине надо на себя в этом возрасте потратить часть своей жизни на приведение себя в соответствующий вид. У нас же как? У нас чаще молоденькие девушки с пожилыми сходятся, чем молодые парни с пожилыми тетями (при условии, что доход у пожилых одинаково высок;)))) А стареют - это (повторюсь) теряют свою (не люблю это слово) сексуальность. При этом я не имею ввиду алкоголиков и наркоманов, там другая история. Как говорила одна моя знакомая (очень приятная женщина внешне и внутренне)" Я бы законом запретила женщине после 45 иметь любовников. Это же ужас, что я увидела сегодня в зеркале. Смотрю туда, а оттуда на меня какая - то старая баба смотрит!!!" А животные - это тоже другая история.
Зарегистрирован: 10.07.2018
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:26
+1
Группа: Комментаторы
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Публикаций: 65
Комментариев: 3 487
Я тоже не про алкоголиков и наркоманов. А про обычные супружеские пары.
Ну, если себя так ненавидеть, то флаг подруге в руки! Видишь страшилище, то и будешь страшилище))) Опять патриархат во всей красе.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#7 написал: Pmariam
Сегодня, 10:09
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Репутация: (1007|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 2 062
если ваше фото, сделанное в зеркале попадёт в руки колдунам, то они запросто могут навести на вас порчу

а если попадет фото не из-за зеркалья, то порчу навести уже будет невозможно! теперь буду знать! good
Зарегистрирован: 22.07.2013
     
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