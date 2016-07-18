Чем опасно фотографироваться в зеркале?

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:02

Moon.Girl Просмотров: 47 Комментарии: 7 +1 Сегодня, 06:52 by

Сейчас очень модно фотографироваться в зеркале, но этого делать нельзя. Почему нельзя фотографироваться в зеркале?Принято считать, что фотоаппарат (точно так же, как и любое зеркало) сохраняет внутренний мир, мысли, переживания, размышления, фантазии человека. Причины, по которым нельзя:1) Зеркало имеет собственную энергетику.2) Любое зеркало - это хранилище ссор, слёз, обид, разочарований и так далее. Если вы сфотографируете свое отражение в нем, то рискуете перетащить в свою судьбу многое из того, что происходило с хозяевами данной вещи.3) Любое зеркало - это портал в мир мёртвых, поэтому, когда вы фотографируете себя напротив зеркала, то вступаете в непростой контакт с потусторонними силами.4) Фотографируя своё отражение в зеркале, вы серьёзно рискуете, играя с собственной судьбой.В древние времена зеркало всегда связывали со злым демоном. Он «сеет» в человеческом подсознании гордыню, самолюбие, принуждает любоваться собой, любить себя. Человек, который находится в «плену» у зеркального злодея, перестает замечать окружающих, становится все более эгоистичнее и заносчивее. Зеркало отнимает энергию, а если ваше фото, сделанное в зеркале попадёт в руки колдунам, то они запросто могут навести на вас порчу. Еще хочу сказать, что многие религии вообще накладывают запрет на какую-либо фотографию (тем более - на зеркальную). Даже монахи сторонятся фотоаппаратов и любых фотоснимков. Можно даже не пытаться их снимать. У людей, служащих Богу, имеются собственные ценности и взгляды, которые стоит уважать и принимать.Ну и напоследок - это дело ваше верить во всё это или нет, но не советую рисковать.

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