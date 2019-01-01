Кукла. Часть 3. Конец

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:17

Mrs.Owl Просмотров: 32 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:17 by

Я оттолкнула Лизу и она сильно ударилась спиной о пол, и, кажется, это дало нужный эффект, она пришла в себя. Мы ещё долго сидели на полу, пока у нас происходила эта потасовка, кукла опять пропала.- Лиза, убери свои учебники с моей полки. Слышишь? - она всё так же разглядывала себя в зеркале. - Оглохла? Лиза?!- А? Что? Ты мне? - сестра повернулась ко мне.- А кто из нас Лиза-то? Собаку вроде Джек зовут. Учебники убери, говорю, - я указала на свою полку.Она не спеша подошла к полке и переложила свои учебники к себе.Вы можете назвать меня сумасшедшей, но Лиза с той ночи была словно не моя Лизка. Она часто не отзывалась на своё имя, манера речи была совсем другой, словно ей не восемь, а лет так двадцать, но пыталась притвориться ребенком. Бывало даже могла что-то ляпнуть на французском, озираясь, никто ли не слышал.Однажды я, проходя мимо нашей комнаты, застала её вьющейся у зеркала, она напевала французскую песенку и пыталась как-то модно сочетать свои детские вещи.Лиза моя особо в зеркала не пялилась... кроме что, когда зубы чистила и расчесывала волосы, но французский она тем более не знала и не слушала таких песен, а про моду я вообще молчу. И тут она выдала:- Бедная, бедная Лизонька. Забрала тебя куколка. Эх, красавицей же я вырасту! - улыбнувшись, словно себе же и ответила, - уи!Я от услышанного выронила книжку, которую хотела почитать в гостиной. Лиза... точнее то, что сидело в ней, повернулась и, не удивившись, вернулась обратно к зеркалу, и продолжала петь.Да! Она знает, что я всё поняла. Боже мой! Лиза... Она там, в кукле. Что делать? Как её спасать? Мне хотелось подойти и накостылять этой француженке... Да только как же я подниму на неё руку, ведь она моя маленькая Лиза, пусть только телом... Но всё же.Вы не представляете, каково это... Когда ты сидишь за столом со всей семьей и лишь ты знаешь, что с вами нет Лизы, что, возможно, она уже никогда не сядет с нами кушать или смотреть телевизор, никогда не пойдет в школу и не поцелует меня в щечку... На этих мыслях я в слезах выбегала из-за стола и бежала в комнату. На мамины вопросы француженка отвечала лишь, что я соскучилась по подруге, которая уехала в другой город.А ночью ко мне приходит моя Лиза. Да, та самая кукла, на ней теперь новый шрам, который обозначал, что копилка пополнилось душой Лизки.Кукла плачет и я вместе с ней, она не может разговаривать, лишь тянет ручки, чтобы я её прижала к себе. Мама ненавидит это куклу, за её страшный образ, и грозит выбросить. Вот Лиза и прячется, ведь днём она обычная игрушка, без каких либо признаков жизни.Мы пытались вернуть мою сестру в её тело. Читала заклинания, конечно, это всё не помогало. Я избегала француженку, а она лишь хохотала надо мной, зная о моих мучениях и попытках вернуть мою маленькую сестренку.Джек часто сам прятал куклу днём, мама ведь каждый день искала её. И всё-таки нашла...Однажды ночью она не пришла ко мне и я забеспокоилась, а утром мама мне сказала, что выкинула её. У меня была истерика. Я рыдала во весь голос, просила вернуть мне её, умоляла найти и вернуть, на что мама уже хотела звонить психологу, но я сама успокоилась.С тех пор прошло четыре года, а я всё еще живу в одной комнате с незнакомым мне человеком. Совсем недавно мне приснилась моя маленькая девочка, она сказала, что долго искала меня и как-то раз мальчишки, увидев валяющуюся куклу, решили сжечь её.- Они подожгли моё платье и бросили в костер, но мне не было больно... И я полетела наверх, мне так стало легко... Кажется, я умерла, Кать, - она улыбнулась.- Лиза! - разрыдалась я, - я не могу без тебя! Мне так плохо... Ты мне нужна тут, живая и здоровая!- Катя, - она крепко обняла меня, - я всегда буду рядом и буду ждать тебя. Я люблю тебя! И маме с папой скажи это!И тут я проснулась... Я плакала всю ночь. А утром мне было так легко, как не было легко ближайшие четыре года. Я передала её слова, но родители не приняли их всерьёз. А я знаю, что Лиза теперь с нами и ждет нас. Где-то там... Как она и мечтала: в доме из шоколада, а подушки и кровати из мягкого зефира.- И мы тебя любим, Лизонька, - сказала я, глядя в небо.

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