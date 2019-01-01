Ангел

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:28

Сделано_в_СССР Просмотров: 44 Комментарии: 0 +1 Вчера, 18:28 by

Она ещё у кассы заметила, как он на неё смотрит. Складывая покупки в пакет, Даша краем глаза видела, что он стоит поодаль."Псих какой, что ли", - подумала она, пряча покупки в багажник машины.Открывая дверь квартиры, она слышала, как Джеки радостно скулила.- Привет, моя хорошая, - обнимая таксу, говорила девушка, - сейчас, сейчас пойдем гулять.Погода была чудесная. Больше часа она бродила по берегу пруда, Джеки радостно носилась за мячиком. Возвращались с прогулки уставшие и голодные.- Джеки, я так хочу есть. А ты? - спрашивала она собаку, пока лифт вёз их на десятый этаж.Джеки радостно забежала в квартиру и тут же направилась в кухню. Даша пошла за ней, на пороге замерла. За столом сидел тот парень, который смотрел на неё в магазине.- Как вы сюда попали? Я сейчас закричу. Я натравлю на вас собаку. Джеки, взять.Джеки радостно виляла хвостом, казалось, она не замечала незнакомца.- Меня никто не видит, кроме тебя, - ответил незнакомец. - Я твой ангел.- Мой кто?- Да, я прекрасно понимаю, что это не поддаётся логике, но это так.Даша недоверчиво смотрела на незнакомца:- Я всё равно сейчас закричу.- Да кричи ты, сколько хочешь. Тебя просто в психушку упекут. Посмотри на собаку, она меня не видит.Джеки продолжала скакать возле хозяйки, не замечая никого вокруг.Спустя час они сидели за кухонным столом, пили кофе и непринужденно разговаривали.- Помнишь, когда в прошлом году на тебя хотели напасть в подъезде, но внезапно убежали? Это я стал между тобой и ими, - говорил ангел, скромно улыбаясь.- Да? А я думала, они испугались моего страшного крика, - засмеялась девушка.Ангел говорил, улыбался, а она смотрела на него и думала: "Какой он красивый. Глаза, в которых можно утонуть, никогда не видела таких глаз".- Ты меня слушаешь? - прервал её размышления ангел.- Да, конечно, - улыбнулась Даша.- Я очень хочу, чтобы ты была счастлива, - говорил он. - Я люблю тебя и хочу, чтобы ты никогда не грустила.- А разве ангелам можно любить земных женщин? - грустно улыбаясь, спросила Даша.- Нельзя, но и у нас бывают исключения, - засмеялся он.Они замолчали. Даша смущённо опустила глаза. Ангел отвёл взгляд, посмотрел в сторону облаков.- Ты помни, что я всегда рядом. Что бы с тобой ни случилось, я всегда буду стоять у тебя за спиной, - говорил он, печально улыбаясь.- Это значит, я могу в любое пекло, в любой омут с головой? - спросила девушка.Ангел засмеялся.- Ну ты это, не наглей давай. Даже ангельскому терпению иногда приходит конец.Он исчез так же внезапно, как и появился. Даша сидела и смотрела в небо. "А у меня очень красивый ангел", - думала она.- Ты только никогда не бросай меня, - прошептала девушка в небо.Автор - Кружево слов.

Ключевые слова: Магазин касса незнакомец собака квартира парень ангел

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