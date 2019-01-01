Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Ангел

Ангел


Она ещё у кассы заметила, как он на неё смотрит. Складывая покупки в пакет, Даша краем глаза видела, что он стоит поодаль.

"Псих какой, что ли", - подумала она, пряча покупки в багажник машины.

Открывая дверь квартиры, она слышала, как Джеки радостно скулила.

- Привет, моя хорошая, - обнимая таксу, говорила девушка, - сейчас, сейчас пойдем гулять.

Погода была чудесная. Больше часа она бродила по берегу пруда, Джеки радостно носилась за мячиком. Возвращались с прогулки уставшие и голодные.

- Джеки, я так хочу есть. А ты? - спрашивала она собаку, пока лифт вёз их на десятый этаж.

Джеки радостно забежала в квартиру и тут же направилась в кухню. Даша пошла за ней, на пороге замерла. За столом сидел тот парень, который смотрел на неё в магазине.

- Как вы сюда попали? Я сейчас закричу. Я натравлю на вас собаку. Джеки, взять.

Джеки радостно виляла хвостом, казалось, она не замечала незнакомца.

- Меня никто не видит, кроме тебя, - ответил незнакомец. - Я твой ангел.
- Мой кто?
- Да, я прекрасно понимаю, что это не поддаётся логике, но это так.

Даша недоверчиво смотрела на незнакомца:
- Я всё равно сейчас закричу.
- Да кричи ты, сколько хочешь. Тебя просто в психушку упекут. Посмотри на собаку, она меня не видит.

Джеки продолжала скакать возле хозяйки, не замечая никого вокруг.

Спустя час они сидели за кухонным столом, пили кофе и непринужденно разговаривали.

- Помнишь, когда в прошлом году на тебя хотели напасть в подъезде, но внезапно убежали? Это я стал между тобой и ими, - говорил ангел, скромно улыбаясь.
- Да? А я думала, они испугались моего страшного крика, - засмеялась девушка.

Ангел говорил, улыбался, а она смотрела на него и думала: "Какой он красивый. Глаза, в которых можно утонуть, никогда не видела таких глаз".

- Ты меня слушаешь? - прервал её размышления ангел.
- Да, конечно, - улыбнулась Даша.
- Я очень хочу, чтобы ты была счастлива, - говорил он. - Я люблю тебя и хочу, чтобы ты никогда не грустила.
- А разве ангелам можно любить земных женщин? - грустно улыбаясь, спросила Даша.
- Нельзя, но и у нас бывают исключения, - засмеялся он.

Они замолчали. Даша смущённо опустила глаза. Ангел отвёл взгляд, посмотрел в сторону облаков.

- Ты помни, что я всегда рядом. Что бы с тобой ни случилось, я всегда буду стоять у тебя за спиной, - говорил он, печально улыбаясь.
- Это значит, я могу в любое пекло, в любой омут с головой? - спросила девушка.

Ангел засмеялся.

- Ну ты это, не наглей давай. Даже ангельскому терпению иногда приходит конец.

Он исчез так же внезапно, как и появился. Даша сидела и смотрела в небо. "А у меня очень красивый ангел", - думала она.

- Ты только никогда не бросай меня, - прошептала девушка в небо.

Автор - Кружево слов.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:28
Вчера, 18:28 by Сделано_в_СССРПросмотров: 44Комментарии: 0
+1

Ключевые слова: Магазин касса незнакомец собака квартира парень ангел

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.