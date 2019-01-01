Ангел
Она ещё у кассы заметила, как он на неё смотрит. Складывая покупки в пакет, Даша краем глаза видела, что он стоит поодаль.
"Псих какой, что ли", - подумала она, пряча покупки в багажник машины.
Открывая дверь квартиры, она слышала, как Джеки радостно скулила.
- Привет, моя хорошая, - обнимая таксу, говорила девушка, - сейчас, сейчас пойдем гулять.
Погода была чудесная. Больше часа она бродила по берегу пруда, Джеки радостно носилась за мячиком. Возвращались с прогулки уставшие и голодные.
- Джеки, я так хочу есть. А ты? - спрашивала она собаку, пока лифт вёз их на десятый этаж.
Джеки радостно забежала в квартиру и тут же направилась в кухню. Даша пошла за ней, на пороге замерла. За столом сидел тот парень, который смотрел на неё в магазине.
- Как вы сюда попали? Я сейчас закричу. Я натравлю на вас собаку. Джеки, взять.
Джеки радостно виляла хвостом, казалось, она не замечала незнакомца.
- Меня никто не видит, кроме тебя, - ответил незнакомец. - Я твой ангел.
- Мой кто?
- Да, я прекрасно понимаю, что это не поддаётся логике, но это так.
Даша недоверчиво смотрела на незнакомца:
- Я всё равно сейчас закричу.
- Да кричи ты, сколько хочешь. Тебя просто в психушку упекут. Посмотри на собаку, она меня не видит.
Джеки продолжала скакать возле хозяйки, не замечая никого вокруг.
Спустя час они сидели за кухонным столом, пили кофе и непринужденно разговаривали.
- Помнишь, когда в прошлом году на тебя хотели напасть в подъезде, но внезапно убежали? Это я стал между тобой и ими, - говорил ангел, скромно улыбаясь.
- Да? А я думала, они испугались моего страшного крика, - засмеялась девушка.
Ангел говорил, улыбался, а она смотрела на него и думала: "Какой он красивый. Глаза, в которых можно утонуть, никогда не видела таких глаз".
- Ты меня слушаешь? - прервал её размышления ангел.
- Да, конечно, - улыбнулась Даша.
- Я очень хочу, чтобы ты была счастлива, - говорил он. - Я люблю тебя и хочу, чтобы ты никогда не грустила.
- А разве ангелам можно любить земных женщин? - грустно улыбаясь, спросила Даша.
- Нельзя, но и у нас бывают исключения, - засмеялся он.
Они замолчали. Даша смущённо опустила глаза. Ангел отвёл взгляд, посмотрел в сторону облаков.
- Ты помни, что я всегда рядом. Что бы с тобой ни случилось, я всегда буду стоять у тебя за спиной, - говорил он, печально улыбаясь.
- Это значит, я могу в любое пекло, в любой омут с головой? - спросила девушка.
Ангел засмеялся.
- Ну ты это, не наглей давай. Даже ангельскому терпению иногда приходит конец.
Он исчез так же внезапно, как и появился. Даша сидела и смотрела в небо. "А у меня очень красивый ангел", - думала она.
- Ты только никогда не бросай меня, - прошептала девушка в небо.
Автор - Кружево слов.
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Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:28
Вчера, 18:28 by Сделано_в_СССРПросмотров: 44Комментарии: 0
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