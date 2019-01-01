Разговор на перроне

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:24

Сделано_в_СССР Просмотров: 12 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:24 by

Парень вышел на перрон из здания вокзала и поставил тяжелую сумку на землю. Достав из кармана билет и, взглянув на часы, он облегченно выдохнул и принялся осматриваться в поисках свободной скамейки. В паре шагов от него стояла как раз почти свободная. Почти, потому что на самом ее краю сидел старик и, оперевшись двумя руками на палочку, задумчиво смотрел на пути. Подхватив сумку, парень сделал пару шагов и плюхнулся на скамейку.- Думал, что не успею, - скорее себе, чем кому-то, сказал он.- А стоило ли так спешить? - старик повернулся к молодому человеку и посмотрел ему в глаза.- Конечно, - усмехнулся парень, - билет-то оплачен. Не хотелось бы опоздать на поезд.- А, ну да, - кивнул старик, - билет, действительно, оплачен... Далеко собрался?- Далеко. На заработки еду.Старик о чем-то снова задумался, но через минуту снова повернулся к молодому человеку:- А почему тебя никто не провожает?- Вчера проводили, - засмеялся парень и характерным движением почесал горло. - А вы куда едете?- Я не еду, - покачал головой дед. - Я встречаю.- Родственника?- Нет, пассажира одного, - уклончиво ответил старик, - просто пришел пораньше. Мне нравятся вокзалы, здесь особая атмосфера.- Серьезно? - удивился парень. - Лично для меня что вокзалы, что рынки - это жуткие места. Устаешь очень сильно, как будто силы кто-то высасывает.- Каждому свое, - пожал плечами старик и ненадолго замолчал. - Но все же здесь как-то по-особенному. Я люблю наблюдать за людьми... Их обычно провожает куча родственников. Обнимают, улыбаются, суют в карманы пирожки. Затем человек заходит в свой вагон и садится у окошка, чтобы помахать им на прощание рукой. Не знаю, кто придумал эту традицию, но все ее неуклонно выполняют. Вроде как он еще с ними. Сначала машет им рукой, потом пытается знаками показать, чтобы они уже шли домой, а они не уходят. Он же им не чужой человек, правильно? Вот и не уходят. Даже когда трогается состав, они еще долго идут за ним и машут вслед. А потом заканчивается перрон.И он начинает осматривать своих соседей. Он еще не знает, кого судьба подсадила к нему в вагон. Если повезет, то среди них окажется парочка людей, которые не только окажутся ему по душе, но и он им тоже будет симпатичен. С ними он будет разговаривать больше всех, делиться своими припасами, обсуждать новости. В какие-то моменты они будут ему надоедать, и он будет залазить на свою полку и молча смотреть в окно, за которым проносится жизнь. Потом человеку снова станет скучно, и он, соскочив с полки, опять пойдет к ним. В редких случаях с ними можно будет доехать до самого конца пути... Ах, да. В его вагоне обязательно будут люди, которые будут его раздражать. И нужно быть готовым к тому, что таких будет большинство. Впрочем, к нему они тоже не будут испытывать особой симпатии. Поэтому придется терпеть их присутствие. Это обычная жизнь. Одни и те же лица, разговоры, полка, окно...Но иногда судьба будет подкидывать этому человеку подарки в виде остановок. Ох уж эти остановки! Они очень короткие, но сколько эмоций! Он выходит из вагона, смотрит на незнакомых ему людей, дышит полной грудью, разминает затекшие мышцы... В эти моменты ему кажется, что он живет по-настоящему. И окружающий мир перестает быть расплывчатым, как в окошке вагона. Он приобретает цвета, краски и резкость. Но потом звучит гудок, и человек снова запрыгивает в свой опостылевший вагон. И те люди, которые его так раздражали до этого, становятся еще более невыносимыми. Он снова лезет на полку и смотрит сквозь стекло на перрон. Туда, где люди живут, где они могут делать все, что им хочется. Они не ограничены стенками вагона. Он смотрит на них с завистью, с надеждой, что когда-нибудь и он сможет так. Ему в голову даже может прийти мысль о том, что неплохо было бы просто вот взять сейчас, выбежать из вагона и остаться там навсегда. И пусть катится к чертям этот поезд со всеми его пассажирами... Но нет. Нельзя. Билет ведь оплачен. Состав трогается, и яркие вывески и веселые лица сменяются унылым осенним пейзажем. Он снова идет к своим друзьям, чтобы доесть курицу и развлечь себя партией в дурака.А потом наступает момент, когда друзья начинают уходить. Каждый на своей станции. Это грустный момент. Они долго прощаются, улыбаются и ободряюще хлопают друг друга по плечу, но в груди предательски сжимается какой-то комок. Они уходят навсегда. Сначала один, потом другой. И человек остается совсем один. Пытается заговорить с другими людьми, но понимает, что они - другие, не такие, как те. С ними не так интересно, и даже в дурака они играют хуже. И он снова идет к своему окну. А что еще ему остается?И в этот момент человек понимает, что устал. Устал мчаться куда-то на всех парах, проезжая леса и поля, оставляя позади мосты и развилки. И снова начинает вспоминать те перроны на остановках. Там, где играет музыка, улыбаются люди... Но уже поздно. До его пункта назначения осталось совсем немного. А потом состав замедляется, тормозит потихоньку, и он понимает, что все... Приехал. Начинает судорожно собирать свои вещи, но его не покидает мысль: "А не забыл ли я что-то? Все ли вещи я собрал?" Эта мысль не отпустит его до самого выхода. Затем скрип тормозов, и всё. С вещами на выход. А там его уже ждут...- Это вы, конечно, интересно рассказали, - парень посмотрел на часы и, взявшись за ручки сумки, встал со скамейки, - но мне пора уже.Не успел он договорить и сделать пару шагов, как вдалеке раздались крики. Резко обернувшись, он увидел, что метрах в пятидесяти что-то происходит. Люди столпились вокруг лежащего на земле мужчины и что-то бурно обсуждали.- Врача! Есть здесь врач? Человеку плохо! Вызовите кто-нибудь скорую! - истошно верещала женщина, наклонившись над мужчиной.- А вот и мой пассажир приехал, - оживился старик и, оперевшись на палочку, поднялся со скамейки.- Кто? Тот мужчина? Может, помочь чем? - взволнованно спросил молодой человек.- Ты иди, парень, иди, - хитро улыбнувшись, произнес старик, - без тебя разберусь. Опоздаешь еще на поезд, а билет-то оплачен.- Да, но там же...- Иди, - каким-то изменившимся голосом произнес старик и посмотрел парню прямо в глаза. На секунду ему показалось, что зрачки приобрели красноватый оттенок, но тут же снова стали прежними - выцветшими и немного усталыми. - Счастливого тебе пути. И не забывай выходить на остановках. Не так уж их и много в этой жизни.Старик развернулся и медленно направился к скоплению людей.Автор - ЧеширКо.

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