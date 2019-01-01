Качели

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:36

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ацкий Ангил Просмотров: 58 Комментарии: 0 +1 Вчера, 23:36 by

- Натуль! Ну сколько можно? Прошло уже 8 месяцев, и никаких результатов. Какой сделаем вывод? Не помогают тебе профессиональные психологи. Впрочем, это предсказуемо. Сплошь и рядом одни шарлатаны, которые вымогают деньги. Может, согласишься все-таки на мое предложение?- Но ведь ты не профессионал. Ты - самоучка.- Ничего подобного, я потомственный волшебник, - улыбнулся Саша, - ну или, если хочешь, колдун. Меня дед обучал.- Вот как раз этого я и боюсь, - содрогнулась Ната, - как и твоего деда.- Но ведь меня не боишься?- Тебя не боюсь. Я опасаюсь за результаты.Этот спор между супругами продолжался уже месяц. Наталья никак не поддавалась на уговоры мужа, и при этом они оба страдали от недостатка сна: ей снился кошмар, она вскакивала среди ночи в поту, со спертым дыханием, будила Александра, и до утра они не могли снова заснуть. Самое удивительное то, что кошмар, по ее словам, снился один и тот же, но вот что именно снилось - она никак не могла вспомнить. Никакие сеансы у психологов не помогали, никому так и не удалось выяснить, что же именно снилось Наташе. Из-за этого она потеряла интерес к жизни, пропал аппетит, она здорово потеряла в весе, осунулась, подурнела, боялась выходить на улицу и вообще смотреть на деревья, даже из окна. А еще больше она боялась ложиться спать. И заснуть могла только лишь после приема снотворного, хотя и это не помогало: кошмар посещал ее каждую ночь.Саша вздохнул, откинулся на спинку дивана и уставился на потолок.- Ты ведь знаешь, что я тебя очень люблю? Что ты мне дороже моей собственной жизни? - спросил он.- Знаю, милый. Я тебя тоже. И очень перед тобой виновата, что подвергаю таким мукам.- Ну, в таком случае, ты должна догадываться, что я не причиню тебе никакого вреда. Мы лишь только узнаем, что именно тебе снится, и искореним этот недуг. Главное ведь докопаться до истины, а там дальше уже всё проще простого.Наташа накинула на плечи плед и укуталась в него. Ее знобило, потряхивало, тело покрылось мурашками.- Не знаю, как это объяснить, но мне от чего-то очень страшно. Может быть, и не нужно ничего узнавать?- В таком случае мы умрем от бессонницы. Оба. Ты этого хочешь?Она опустила голову на грудь, поджала под себя ноги, на глаза навернулись слезы.- Конечно же, нет. Вся проблема в том, что я уверена: ты это узнаешь. Но вдруг это нас погубит?- Малыш, хуже не будет. Поверь мне. Просто поверь.Наталью затрясло еще сильнее. Она лихорадочно раскачивалась в кресле, потупив глаза в пол и, наконец, сказала:- Хорошо. Давай попробуем. Но я хочу, чтобы ты знал, что я на это иду только ради тебя.- Умница, - улыбнулся снова Саша, - Наконец-то! Готова начать прямо сейчас?- Да. Что я должна сделать? Прочитать молитву, перекреститься и выпить святой воды?- Ничего похожего. Я тебя попрошу просто расслабиться. Плед можешь оставить на себе, самое главное, чтобы ты расслабила все мышцы и отпустила все мысли. Знаю, это непросто, но я тебе помогу.Он подошел к ней сзади, положил руки на ее голову и закрыл глаза. Тепло от его рук плавно растекалось по телу Наташи, у нее появилось чувство спокойствия, озноб прошел.- Вспомни один из самых счастливых моментов в своей жизни. Но нужны все детали. Окружающая обстановка, где ты сейчас, что видишь, какие запахи улавливаешь, что делаешь, что чувствуешь, и главное - сколько тебе сейчас лет. И сделай глубокий вдох, и выдох.Веки Наташи начали тяжелеть и опускаться, она проваливалась в настоящий транс. После выдоха она резко снова вдохнула, но уже не тот воздух, который был в их квартире. Пахло свежей молодой травой. Потом над головой она увидела небо. Господи, как же давно она не смотрела на него! Зрелище было восхитительным: цвета - как в детстве. Ярко-голубое небо и плывущие на нем белые барашки облачков. Летнее солнце освещало вокруг зеленое великолепие. Было так тепло, легко и приятно, что в этой иллюзии хотелось застрять навсегда.- Рассказывай.Ната начала описывать окружающий ее рай. В том числе чириканье птиц, легкий ветерок, свежий воздух.- А еще я сейчас вижу многоэтажку. Этажа, наверное, 24. И рядом с ней растет огромное дерево. Его крона выше самого верхнего этажа. Приблизительно у центра ствола, к ветке привязаны качели. Обычная доска, обработанная рубанком, болтается на двух крепких с виду канатах. Сажусь, начинаю раскачиваться и не могу остановиться. Хочется все выше и выше подняться, чтобы дотянуться рукой до этого бескрайнего неба. Вначале испытываю радость, но чем выше поднимаюсь, тем становится тревожнее. И не от того, что смогу свалиться с такой высоты, а потому, что не в силах себя остановить от этого раскачивания. Тело не повинуется.- Что ты сейчас чувствуешь?- Это невозможно объяснить. Одновременно и восторг и ужас.- Хорошо. Не останавливайся, говори дальше.Руки Наташи заметно дрожали. Она судорожно сглотнула и, с видимым усилием, продолжила.- Наконец-то я раскачалась до самого верхнего этажа, и предстоит лететь обратно. Голова ужасно кружится, воздуха в легких не хватает, вниз возвращаться боюсь, не знаю, почему. Просто очень страшно опускаться, не то, что подниматься. И я слышу хруст ветки, к которой привязаны качели. Он отдается прямо у меня в голове. Я его чувствую даже физически. Канаты дрожат в моих руках. Опустилась до середины... Ветка, в самом деле, вот-вот сломается, я это вижу... А ты? Что ты здесь делаешь, Саша? Тебе тут совсем не место!- Где я?- Смотришь на меня с балкона. Не могу сосчитать, но этаж где-то 12-й или 13-й. Близко к центру самого дома. Улыбаешься. Сзади тебя стоит женщина. Не могу ее разглядеть. Кто она, ответь, пожалуйста!- Малыш, я не знаю. Что ты еще чувствуешь?- Страх. Холод. И слышу хруст ветки. Она сейчас сломается и я упаду.- Сколько тебе сейчас лет?- Двадцать пять. И мы с тобой познакомились ровно месяц спустя, как я отпраздновала свой День рождения.И тогда у Александра в мозгу пазл полностью сложился. Он совершенно ясно и четко понял причину происходящего. Вихрь мыслей пронесся в голове, проигрывая все возможные варианты исхода. А если так? А если эдак? И понял, что так и эдак будет тщетно. Наконец он вернулся к реальности и принял решение.- Не бойся, падай! Это и будет спасением. Ты наконец-то избавишься от этого наваждения. Больше не увидишь ни дерева, ни качелей."Я ведь могу разбиться, упав с такой высоты", - это была последняя мысль Наташи. Ветка все-таки с треском переломилась, и Наталья полетела вниз головой навстречу Земле.- Вот и все, милая. Чуть страха, и больше никаких страданий. Ни тебе, ни мне, - сказал Саша, пощупав пульс на сонной артерии. Он отсутствовал. - Женщина, которую ты видела, это моя сестра. Вы с ней мало знакомы, но она тебя возненавидела с первого взгляда. Прости, что ничего не смог за эти годы с этим поделать. Единственное, чем мог помочь - ограничить ваше общение. Никакие разговоры с ней не помогали, она рвала и метала из-за того, что я тебя люблю больше, чем ее. Но ведь добралась-таки до тебя... Не мытьем так катаньем. Такой уж она человек. Ее ведь тоже дед премудростям своим обучал. А ты не скучай, мы скоро снова будем вместе.Александр подоткнул плед под плечи своей жены и сделал запись в блокноте. После чего спокойно открыл входную дверь, наполнил ванну теплой водой и положил на полочку в ванной блокнот, и свой мобильник. Достал опасную бритву и позвонил в скорую, объявив, что по такому-то адресу обнаружены два трупа. После чего лег в теплую воду и вскрыл себе вены.Когда приехала скорая, Сашу уже было невозможно реанимировать. Он прожил после их прибытия минуты 2.В блокноте же было написано: "Не буду милосерден, говоря, что в моей смерти никто не виновен. Всем, что произошло, я обязан своей сестре. Спасибо, сестричка, тебе, за все. Низкий поклон. Надеюсь, теперь ты будешь по-настоящему счастлива!"Причину гибели Саши установили без вскрытия. Очевидная потеря крови. А вскрытие Наташи... Думаю, диагноз и так понятен: остановка сердца.

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