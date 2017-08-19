Истории тети Маши. Часть вторая

Новость отредактировал Lollipop39 - Вчера, 20:57

Причина: Стилистика автора сохранена

astrelez Просмотров: 73 Комментарии: 1 +2 Вчера, 20:57 by

КОСТИЭта история произошла в селе С., на далеком Севере, куда ездила я не по своей воле. Было там поселение, рядом с лагерем. Жили в нем разные люди, большинство - бывшие лагерные поселенцы. Ехать им было некуда после десятки (десяти лет без права переписки) вот и оставались на «малой родине». Старожилом по праву считалась Марфа Иванова Чубарова. Была она петербурженкой, родилась за год до революции. За шесть лет до войны вышла замуж, муж был военным моряком, воентехником первого ранга. В 1941 году, когда началась война, у них было четверо детей - двое мальчиков и две девочки. Всю блокаду Марфа Ивановна провела в Ленинграде. Муж с войны вернулся с красавицей-женой и дал Марфе Ивановне от ворот поворот. Детей он оставил себе. Через некоторое время Марфа Ивановна вновь вышла замуж за геолога, и судьба забросила ее в далекий северный край, который стал для нее родным. Однако личная судьба складывалась тяжело. С мужем прожили семь лет. Родили трех дочерей и сына. Через полгода после рождения последнего, муж Марфы Ивановны пропал без вести, поехал в город и не вернулся. Розыск ничего не дал. Да и искали, наверное, не очень рьяно. Через семь лет погибла старшая дочь Марфы Ивановны, 14-летняя Мария, она ушла купаться на местную речушку и не вернулась. Тело так и не нашли, сильное течение реки Ч., редко отдавало тела утопленников. Похоронили на местном кладбище пустой гроб, в который положили одежду Маши, найденную на берегу реки. Через семь лет пропала без вести еще одна дочь Марфы Ивановны, 21-летняя студентка Елена, она поехала навестить семью, но до дома не доехала. О том, что случилось несчастье, узнали не сразу. Дело в том, что деревня была глухая, и связи практически не было. Однако через месяц, обеспокоенная молчанием дочери, Марфа Ивановна дозвонилась до общежития дочери и узнала, что та уехала домой. Это дело, как и дело об исчезновении отца Елены, вели не слишком активно, считая, что Лена просто сбежала от всех в поисках лучшей доли. Всегда Марфа Ивановна жила обособленно, гостей не привечала, а после того, как младшие покинули родительский дом, и вовсе стала затворницей. Из дома выходила редко - за пенсией да в магазин за продуктами. По прошествии времени умерла и сама Марфа Ивановна. Оставшиеся дети Дарья и Дмитрий, похоронили мать, но жить в лагерном поселке конечно же не собирались. Перед отъездом они сдали дом матери поселковой администрации, которая определила жить в доме очередного поселенца. Новый жилец был выходцем из черноземной полосы нашей необъятной Родины и решил обустроить себе огород. Здесь, на месте будущего огорода и обнаружил он останки. Вначале он решил, что это кости животных, однако, когда очередной ком выкопанной земли явил миру череп, пришлось сообщить куда следовало. Доблестные чекисты, взявшие дело под свой контроль, учитывая, что поселение де-факто входило под юрисдикцию лагеря, быстро нарыли нелицеприятные факты о прошлом мадам Чубаровой. В ходе следствия выяснилось, что никакой молодой жены у инженер-капитана второго ранга Владимира Дмитриевича Войнова не было. Господь хранил его во время войны, он вернулся домой целым и невредимым. Дома его встретила жена Марфа, только вот детей не было. По ее словам, дети не пережили самую тяжелую блокадную зиму 1941-1942 года. Оба они были молоды и надеялись на лучшую жизнь. Прошлое было забыто, и они продолжали жить. Однако, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Однажды, это было через год после возвращения Владимира Дмитриевича, в дверь их квартиры позвонили. Он был дома один, открыл дверь и увидел свою бывшую соседку Валентину Степановну. Сказать, что он удивился, значило бы не сказать ничего. По словам жены, Валентина Степановна тоже умерла в ту же зиму что и дети, и похоронила они их вместе. Если можно назвать похоронами, свалку мертвецов на Серафимовском кладбище. Теперь же «ожившая» соседка смотрела на него. Когда вечером Марфа Ивановна вернулась с работы, она не застала мужа дома. От соседки она узнала, что к ней заходила бывшая соседка Валентина Степановна. Когда поздним вечером того же дня, милиция стучала в ее дверь, в квартире уже никого не было. Инженер-капитан второго ранга Войнов В.Д., был приговорен к 5 годам заключения за убийство гр. Портновой В. С. Суд счел доказанным убийство малолетних детей гр. Войнова В.Д., совершенное гр. Портновой в сговоре с гр. Войновой М.И. В отношении гр. Войновой М.И. было возбуждено уголовное дело об убийстве, был объявлен розыск. Однако, Марфе Ивановне удалось скрыться, дальнейшая ее судьба осталась неизвестной до того времени, когда она вышла замуж и приехала в поселение вместе с новым мужем - Виктором Михайловичем Чубаровым. Кости, найденные на участке дома, где проживала Марфа Ивановна, принадлежали как минимум восьми разным людям. Один из скелетов принадлежал подростку женского пола. На всех костях были найдены следы термической обработки. Несмотря на вскрывшиеся обстоятельства, дело было завершено в связи с давностью срока и невозможностью установить лицо или лица причастных к совершенным убийствам…ПЛАТОКА эту историю рассказала мне моя подруга Наталья. Жила она тогда в небольшом селе, у родителей мужа. Была беременна первенцем. Как-то раз она решила пойти в магазин, была ранняя весна, снег еще лежал, но местами подтаивал, поэтому она надела валенки с галошами. Магазин, в который она пошла, находился недалеко от дома. День был рабочий, поэтому Наталья никого не встретила пока шла в магазин. В магазине она купила продукты, присмотрелась к обновкам в промтоварном отделе, немного поболтала с продавцом и пошла назад. Не успела она и пятидесяти метров пройти, как услышала за спиной шаги. Наталья шла не спеша и была уверена, что скоро прохожий ее обгонит. Однако прошло пять минут, а шаги все также скрипели за спиной. Полюбопытствовав, она остановилась и обернулась. Позади никого не было. Более того, снег перестал скрипеть, как будто тот, кто шел за ней, тоже остановился. Наташе стало неуютно. Она явно слышала шаги за спиной. Она снова пошла в сторону дома и в тот же миг снова услышала шаги за спиной. Она резко обернулась. Шаги тут же стихли. Никого не было. Наталья стала отступать задом наперед. Шагов не было слышно. Идя задом наперед, неожиданно Наталья наскочила на кого-то. Она вскрикнула и обернулась. Там стояла ее свекровь. Она спросила у Натальи, что она делает на улице и почему пятится, а не идет как все люди. Все еще нервно оглядываясь назад, Наташа рассказала ей о том, что с ней произошло. К ее удивлению, свекровь не стала над ней смеяться. Она была очень серьезной. Она взяла Наталью под руку, и они уже вдвоем пошли в сторону дома. За спиной снова послышались шаги. Наташа спросила у свекрови - вы слышите? На что свекровь сказала, чтобы она молчала. Продолжали они путь молча. Только были слышны шаги за спиной. Неожиданно свекровь остановилась. Она спросила у Наташи носовой платок. Недоумевая, Наталья подала матери мужа платок. Свекровь взяла его, что-то прошептала и вдруг платок за забор дома, у которого они остановились. Затем она схватила Наташу за руку и почти побежала. Наташа едва поспевала за ней. Шагов они больше не слышали, только слышно было как хлопнула калитка у дома, где останавливались. Наташа была уверена, что это вышли хозяева дома, чтобы вернуть ей платок. Она хотела остановиться, но свекровь продолжала быстро идти, что-то бормоча себе под нос. Она даже не дала Наташе обернуться. У дома свекровь оставила ее у калитки, строго запретив переступать без нее порог, а вернувшись, принесла с собой небольшой кусок высохшего навоза. Она подожгла его и окурила им Наталью, только после этого позволила невестке войти в дом. Муж Наташи, вернувшийся вечером с работы, после разговора с мамой сообщил жене, что они переезжают в город. На вопрос "когда" последовал ответ: "завтра рано утром". Наташа пыталась спорить, что они не успеют собрать вещи. Муж ответил ей, что вещи им вышлют позже, а они уедут утром на подводе с дядей Иваном, которому все равно надо на станцию и он их подвезет. Рано утром Наталья с мужем уехали в город. Через много лет они приехали на родину мужа, чтобы похоронить его мать. В разговоре с соседями, за поминальным столом Наталья поведала о странной истории, которая произошла с ней здесь много лет назад. После того, как она закончила рассказ, Наталья почувствовала, что все разговоры как-то сами собой увяли. Люди стали прощаться и уходить. Поздно вечером, когда стемнело, к ним в избу постучалась соседка и сказала Наталье, почему соседи быстро разошлись по домам. Оказывается, уже давно ходили слухи о свекрови Натальи, что последняя знается с нечистой силой. Рассказ Наташи только подтвердил эти слухи. В том доме, у которого они останавливались, на следующее утро умерла хозяйка. Молодая еще женщина. Легла спать вечером, а утром не проснулась. Муж ее нашел во дворе чужой носовой платок. Кто-то опознал в нем платок Натальи. Убитый горем вдовец прибежал к Наташе, и не застав её с мужем, устроил скандал родителям. Он обещал найти Наталью с мужем и заставить их ответить за смерть жены. В общем, неизвестно чем бы закончилась эта история. Но, через два дня,на поминках он подавился хлебом и умер на глазах растерявшихся родственников. Однако перед этим вдовец успел рассказать о своих подозрениях всему селу. "Дом родителей, мы продали и больше в это село не ездили", -закончила Наталья свою историю.НАСЛЕДНИКБыла у меня подруга, звали ее Катя. Мы вместе учились в школе, потом пути-дорожки наши разошлись. Не виделись мы с ней, наверное, лет тридцать. Может быть и не свиделись бы вовсе, но умерла моя мамаша, и вышла мне путь-дорога в родные края. Приехала в отчий дом, схоронила мамку, и во дворе встретила подругу. Конечно, вид у меня был не тот, чтобы обниматься, ну да Катька всегда была блаженной. В общем посочувствовала она мне, и позвала к себе чаю попить, поболтать, да и, правду сказать, сколько годочков не виделись! Жила она в родительском доме. За чаем и конфетами, рассказали мы друг дружке про свою жизнь. Когда уже завечерело, пришел домой Никита. Это внук ее был, она мне уже рассказала, что растит сироту. Хороший мальчишка. Спросила, конечно, у Катьки про родителей Никиты, а она вдруг заревела. Насилу успокоила и услышала эту историю. Никитиным отцом был одноклассник ее дочери Марины, Никита Суворов, сын наших знакомых - Михаила и Людмилы Суворовых. Жили они по соседству, через дорогу. Дружили все семьями. Когда Никита сблизился с Мариной, все были только рады. Никита после восьмилетки пошел учиться в ПТУ, стал водителем. Отслужил в армии, вернулся. Завербовался контрактником, отслужил еще три года. За это время Марина закончила торговый техникум, стала продавцом. Была на хорошем счету на работе, как говорилось в одном фильме, спортсменка, комсомолка и просто красавица. Несмотря ни на что, девушка себе вольностей с Никитой не позволяла. Себя блюла, и этим, наверное, Никиту к себе привязала. Парень он был хоть куда, рослый, плечистый, кудрявый, по нему в школе все девки сохли. Вернувшись с контрактной службы, парень устроился охранником, поступил на заочку в институт, купил себе квартиру и машину. Дело шло к свадьбе. В тот вечер Никита как обычно заехал за Мариной на работу. Они поехали к ней, поужинали, сели смотреть телевизор. Начали разговор о свадьбе, о семейной жизни, Марина поделилась своими мечтами, Никита не согласился и предложил свой вариант. Слово за слово, молодые поссорились. Марина корила себя за свой характер, но сделанного было не воротить назад. В общем, через полчаса, обозвав ее истеричкой, Никита вышел из квартиры хлопнув дверью, а еще через несколько минут, она услышала рев двигателя его автомобиля и поняла, что он ушел из ее жизни. Марина все еще плакала, когда раздался звонок в дверь. Так звонил только он, нетерпеливо, резко. Она вытерла слезы и пошла открывать. Никита стоял в дверях с виноватой улыбкой.- Прости меня, - прошептал Кит, обнимая ее.Ну разве могла Марина не простить любимого? Остаток вечера они провели, сидя у телевизора и обнявшись. Так она и заснула, положив голову на колени Никиты. Когда она проснулась утром, то обнаружила, что Кит ушел, пока она спала. Все утро она была в приподнятом настроении, а днем ей позвонила мама Никиты и сообщила, что его не стало. Настоящим потрясением для Марины было то, что по официальным документам авария произошла накануне вечером, в 19:37 , в двух минутах езды от ее дома. В 19:45 приехавшая скорая помощь зафиксировала время смерти Никиты. Ей никто не верил, когда она рассказывала о вечере с Никитой. Врач, наблюдавший Марину, списал её фантазии на нервный срыв. Однако еще большим потрясением стала беременность Марины. Все пытались узнать, кто отец ребенка. Она всем твердила, что Никита, но и этому никто не верил. Родители Никиты отвернулись от Кати и Марины. Через три года после гибели Никиты, погибла и сама Марина, на том же месте, в тоже время в 19:37 в ее машину влетела фура, водитель которой задремал за рулем. В 19:45 приехавшая скорая зафиксировала смерть Марины. Никиту, так назвала Марина сына, взяла под опеку Катя. Такая вот история. Не выдержала я и поинтересовалась у Кати, неужели никогда ДНК анализы не сдавали, ну хотя бы ради интереса? Вздохнула глубоко Катя сказала, что сдавали. Когда скоропостижно скончались один за другим родители Никиты Суворова, Михаил и Людмила, выяснилось, что у них не было никого, кроме Никиты. Суд, в который обратилась Катя за признанием Никиты наследником Суворовых, постановил провести анализ ДНК для удостоверения родственных отношений заявителя к усопшим. Анализ ДНК показал 99- процентную вероятность того, что Никита Суворов старший был отцом Никиты Суворова младшего…

Ключевые слова: кости пропавший без вести людоед платок авария ведьма деревня смерть сирота

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