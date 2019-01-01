Хаосариус, Дракон Хаоса

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:30

Причина: Стилистика автора сохранена.

Nadezda_lucifer666 Просмотров: 44 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 12:30 by

Раса: Драконы.Возраст: 1000000000 лет.Пол: мужскойКласс: Чернокнижник, Первородный Дракон Хаоса, Бог.Умения: сверхчеловеческие физические данные, телепорт, полет, космическое путешествие, энергетические и магические атаки, бессмертие.Телосложение: плотное.Внешний вид: гигантский, по сравнению со смертными расами, величественный Дракон выглядит весьма внушительно: иссиня-черное массивное тело, чешуя которого покрыта раскаленными венами, словно сделана из темного плавящегося металла. Тело окутано сгустком серного тумана, искривляющего реальность и разрушающего все вокруг себя. Карие глаза, меняющие цвет в зависимости от настроения Дракона. Могучие лапы, крылья, напоминающие языки пламени, дьявольские рога, заостренные концами кверху - имеют преимущественно алую окраску, сменяющуюся желтым цветом, будто они объяты вечным неугасающим огнём. Пасть дракона обусловлена рядом белых и острых зазубренных зубов и открывается до поразительной ширины. У Дракона Хаоса имеется две пары крыльев с алыми шипами. Одни расположены между мускулистыми мощными лапами, другие - на хвосте, изуродованном красными шипами. Кровь Дракона Хаоса - не просто красная густая жидкость, циркулирующая процессы кровообращения в организме, а токсичная разъедающая кислота, одна лишь капля которой может оставлять пепелище на месте зеленой травы и порождать черных ядовитых змей.ХарактерДикий, необузданный нрав и взрывной характер. Chaosarius чрезвычайно непредсказуем. Ненасытный разрушитель миров, воплощение лютой ненависти, безумия и ярости.Способности.Первый из Изначальных Драконов, кто познал всю мощь магии и энергии Бездны, заключающейся вне Вселенского Яйца, но попавшую в него в момент колоссального выброса энергии. Магия скверны образовалась в микромире, но лишь в яйце, где спал эмбрион Дракона Хаоса. Магия, содержащаяся в ядре Вселенского Яйца, эдакой модели будущей Вселенной, питала Изначальных Драконов. Соприкасаясь с энергией скверны, магия полностью поглощалась ей, как в свое время Пустота поглотила первозданный Хаос, постоянно расширяя свои просторы. Chaosarius также умеет телепортироваться.Некромантия.Использует магию Скверны, силу Тьмы и даже магию Света, в своих целях.Место в мире.Заклятый враг Драгониана и своих братьев-драконов. Его считали главным тираном и великим поджигателем войны, именовали Предателем, но на самом деле предали его. Много веков провел в заточении, в самых глубинах планеты, под царством Дракона Земли Изриана. В том месте, где бушуют Элементали Огня, где в поте лица у жерла вулкана трудятся кузнецы-двергвасы, расположена тюрьма с наложенной на ней магической печатью, сдерживающей Дракона Хаоса, закованного в тяжелое множество цепей с невероятно тяжелыми гирями. Там, в кромешной тьме, изолированный от окружающих, на каменных плитах лежал Дракон Хаоса, израненный и потерпевший поражение в жестокой схватке. Он вылизывал свои раны и вынашивал план возмездия. Слишком многие хотели видеть его за решеткой... или в могиле!Семья и друзья.Имеет трех братьев-драконов: Дракона Хранителя Времени Темпуса, Дракона Магии Мэджишера, Дракона Космоса Спатимуса и сестру, Драконицу Природы Нэйчерлиту. Все они составляют Пантеон Изначальных Творцов Вселенной. У Хаосарусa много племянников, детей Изначальных Драконов, включая Аспектов Драконицы Природы и Драконов-Элементалей. Но он не питает к ним любви. Гораздо ближе к нему его создания - Демоны, порождения Искривленной Пустоты, портала Хаоса, возникшего при разрушении Вселенского Яйца. Да и к тем он относится, как начальник к подчиненным. По легенде, у Дракона Хаоса есть любимец по имени Сарефгар, Дракон-Демон, к которому он относится, то как к сыну, то как начальник к подчиненному.Хронология.Сотворение Мира.Прежде всего существовали бесформенная материя - Первозданный Хаос, Свет и Пустота - темная энергия, известная как Бездна. Пустота поглотила Хаос, а при взаимодействии со светом породила мощный колоссальный всплеск энергии, из частиц которого появилось гигантское Вселенское Яйцо, внутри которого, в микромире, в яйцах росли и развивались эмбрионы Изначальных Драконов.Хаосариус (Кэосариус) - бог-дракон Хаоса, по одной из версий сын Дракона Бездны Абуссиуса и Драконицы Мглы (Сумрака) Твиллы, которые появились на свет как духи, олицетворявшие стихии Пустоты и Тьмы, зародившейся в угасающих участках Света, когда Пустота пыталась поглотить его. Однако, в хрониках Дракониана Дракон Сумрака - один из шести Стихийных Драконов, созданных Драконицей Природы Нэйчерлитой в эпоху Сотворения Мира.Сотворение Мира.Дракон Хаоса оказался единственным из Изначальных Драконов, впитавшим в себя энергию Бездны, и не обладавшим особым талантом ни созидать, ни охранять. Дракон Магии, его брат, единственный почувствовал неладное и всеми силами пытался помешать Хаосарусу появиться на свет.Сотворение Мира.Изначальные Драконы с нетерпением ждали рождения Дракона Времени Темпуса, дабы выбраться из Вселенского Яйца, как из вакуумной тюрьмы, и начать сотворять мир по образу и подобию, как во Вселенском Яйце. Но вместо него, вопреки ожиданиям Драконов, появился на свет Chaosarius. Изначальные Драконы уже давно решили вопрос о разделе власти над Вселенной. А уж о том, кто в будущем будет Хранителем Космоса, Магии и Природы, и так было очевидно. Опасаясь, что энергия Скверны, содержащаяся в яйце Дракона Хаоса, поглотит все Вселенское Яйцо, Драконы заключили своего младшего брата в микромире, а Дракон Магии наложил на него магическую печать. Так Chaosarius впервые стал узником. Изначальные Драконы занялись тщательным изучением структур Вселенского Яйца и трепетно ухаживали за не родившимся Драконом Времени.Сотворение Мира.Настало время, когда Вселенское яйцо было полностью изучено, Драконы набрались необходимого опыта в своих познаниях, а магическая печать уже не могла сдерживать Дракона Хаоса. Тогда Дракон Космоса высказал желание покинуть Вселенское Яйцо до того, как энергия Скверны поглотит его. После долгих противоречий Драконы все же уступили. Ударом мощной лапы Дракон Космоса разбил хрупкую поверхность Вселенского Яйца, удерживающую их от давления извне. Скорлупа дала трещины. Драконы поспешно покинули Яйцо, отлетев на два миллиарда километров от него, и с ужасом смотрели, как пульсирующее ядро, не в силах справиться с Пустотой, с невероятной силой проникающей в него, не выдержало напора и разлетелось на куски. Ударной волной Драконов отбросило еще дальше. Лишь невероятно сложное и мощное заклятие мудрого Дракона Магии Мэджишера, позволяло им не только дышать в космическом пространстве, долгое время обходиться без пищи, но и остаться в живых. Chaosarius погиб вместе с Яйцом. Так они думали и ничуть не переживали из-за него.Сотворение Мира. Большой Взрыв.Дракон Космоса Спэйтимус с горечью осознал, какую ошибку он совершил. Ведь вместе с их братцем он погубил и целые миры, и обрек себя и своих собратьев на смерть в открытом космосе. И теперь, как он полагал, они были обречены навечно скитаться по просторам Вселенной, пока не растворятся в космической пыли. Но, к счастью, процесс возрождения Вселенной оказался возобновим. Решив загладить свою вину, в качестве возмещения ущерба, Дракон Космоса стал сотворять множество Галактик, звезд и планет, правильно распределив деятельность каждого из них. Брат и сестра тоже не оставались без дела: Драконица Природы заселяла новые планеты живыми организмами, разумными существами, создавала пригодные для жизни условия, а Дракон Магии помогал ей в этом и сооружал таинственные порталы, дабы те существа различных планет могли взаимодействовать друг с другом и объединяться при нападении их общего врага. Когда сотворение всей Вселенной было завершено, Дракон Магии наделил её свойством постоянно расширяться без ущерба для других и создавать новые формы жизни, новые звезды и Галактики. Сами же Драконы завершили творение последней планеты, на которой впоследствии и поселились и нарекли Драконианом.Сотворение Мира.Chaosarius не участвовал при Сотворении мира. Он выжил при колоссальном взрыве Вселенского Яйца и, подчинив беспорядочную энергию себе, создал астральный портал, в котором появились новые, более устрашающие формы жизни.Дракон Хаоса не простил своих братьев и сестру, обрекших его на верную гибель. В насмешку молодым расам Драгониана, кроме Людей, он сотворил Демонов и вторгся в Драгониан, найти который ему не составило особого труда. Жажда мести, горечь обиды и зависть сделали свое дело: Дракон Хаоса восстал против своих братьев и сестры, разрушая города и сжигая все дотла.Огненные Войны Созидания.Несмотря на численное превосходство собственной армии, Дракон Хаоса потерпел поражение из-за того, что появившийся на свет долгожданный Дракон Времени, ослабил его жизненные силы вместе с Драконом Огненного Озера. Chaosarius получил ранения несовместимые с жизнью. Верные ему Демоны с хохотом и визгом покинули его. Подле Дракона Хаоса остался лишь Сарегар, который пытался отбить у Изначальных Драконов своего господина. Chaosarius предал проклятию своих братьев и потерял сознание на поле битвы. Вскоре он был пленен и заточен в самые недра Драгониана. Но и там его могущество только росло.Войны Созидания.Chaosarius в глубинах подземелья, в тюрьме, закованный в тысячи цепей, привязанных к огромной гире. За долгое время силы покинули его, цепи отяжелели. Страдая от голода, ран, изолированный от окружающих, в полном одиночестве, некогда всесильный дракон строил планы освобождения и будущего возмездия. Жители Драгониана, если и упоминают о его имени, то только с презрением. Жрецы Драконьего Культа предали его анафеме. Даже для Пантеона Дракон Хаоса стал эталоном вселенского зла, которого нужно было уничтожить. Тюремщики-двергвасы, существа, сродни гномам и дворфам, что были вынуждены охранять Chaosariusа вплоть до дня его смерти, переходили подчас все рамки надзирателей и чаще заглядывали к Дракону в клетку, забыв все меры предосторожности. Поскольку Дракон Хаоса не мог умереть, как хотелось его братьям и сестре - богам, а также смертным расам, Двергвасы приносили тухлую пищу и даже подсыпали в неё различные яды, чтобы ускорить процесс гибели Дракона. Но однажды в тюремщиков снизошло озарение, не на шутку напугавшее их. Дракон Хаоса учуял этот страх, как собака запах чужестранца. На минуту силы вернулись к нему. Попытавшись взлететь, Дракон рухнул на пол, ибо цепи не позволяли ему сделать больше четырех шагов. В кромешной тьме своей пещеры он узрел, что магическая печать сдерживала его все эти годы. Мало-помалу он подчинял эту энергию себе и делал попытки к освобождению. Его любимец, демон-дракон Сарефгар исполнил его волю. Хаосариус начал мстить.Жестоко поплатились за все злодеяния тюремщики Дракона Хаоса, Нерин и Дефур. Нерин стал одержим своей любовью к возлюбленной Лионелл, а затем к невесте принца-эльфа Бьянлиас, развязал войну между Двергвасами и Эльфами. А Дефура погубила лихорадка...Более десяти тысяч лет.В Осквернённом Никлоденском лесу, населенном животными-мутантами типа Кото-Пса, трехглавой лягушки Фрогги или восьмилапой Октокозы, в самом эпицентре, где произошел взрыв гигантского магического кристалла, демоны набирались сил и постепенно устанавливали свои законы на Дракониане. Кристалл, поддерживающий жизнь в Никлодене, был не просто камнем, а колоссальный артефакт невообразимой силы. Беда, если он попадет не в те руки. В Хрониках летописца Отрсена говорится, что этот кристалл позволял населявшим лес зверям изменять реальность и создавать жизнь и миры практически без каких-либо ограничений, и что именно его силой наделялись отправляемые на поле брани гибриды - брутальные Тигрольвы, косолапые Гролары... Но после Войны Созидания кристалл взорвался, и темная магия с радиацией распространились по всему материку, превратив его в сильнейший ожог на планете. Вскоре это место облюбовали звери-мутанты, пострадавшие после жуткой катастрофы, которых не принял Внешний Мир, названные Дебуарами, а также демоны, которые совершали набеги на Дракониан каждое кровавое лунное затмение.Именно здесь, заточенный в глубинах Подземья Дракон Хаоса, призвал одного из своих детей, Алптраума, Владыку Кошмаров, и отправил его к камергеру короля Двергвасов Хелгельарна, по имени Гамахут, которого избрал своей жертвой. Именно Гамахо было суждено впоследствии освободить Хаосариуса из вечного заточения, тем самым приблизив Конец Времён для жителей планеты Дракониан. Но сначала Алптраум должен был воздействовать на разум юнца, порождая ночные кошмары и все больше проникая в подсознание, а также придавая этим существам материальную форму и заселяя ими весь Двергвасский городок.Эпоха Треургусского Потрошителя.Джаррод Чикантилос, чья фамилия за последние десятилетия стала зловеще-нарицательной, 30 незабываемых лет он наводил ужас на окрестности Плиотона, Усшара, Вилеорна, орудовал в Штормгарде, Бреосии, Авксоме и других городах Дракониана.Впервые Джаррод заявил о себе в 78г. от Сотворения Мира, когда темному эльфу Гамахо удалось разрушить чары магической тюрьмы Хаосариуса, приложив амулет к печати, сдерживающей Вселенское зло. Но сам Гамахут погиб под электрическим разрядом от соприкосновения амулета и магической печати. Охотник на демонов и берсерк пытались остановить обезумевшего темного эльфа, но опоздали на несколько минут, ибо были задержаны надзирателями. А когда подоспели, то обнаружили обугленные и тлеющие останки Гамахо, и отворенную тяжелую решетчатую дверь темницы первородного дракона, который таинственным образом исчез...В канун Самхайна в городе Треургусе появился странный незнакомец в коричневой шляпе, багровом свитере, кожаных штанах и крутом длиннополом плаще черного цвета. Обосновавшись в укромном уголке, он продвигается по карьерной лестнице, занимает руководящие должности и, добившись расположения ничего не подозревающего мэра, строит планы по стравливанию рас между собой. Когда воцарится хаос, никому не будет дела до его приспешников - демонов, и уж тогда Дракониан будет полностью принадлежать Дракону Хаоса. В день прибытия его в Треургус, первыми жертвами становятся девятилетняя Айлин и её подруга Джанетт, обезображенные тела которых на следующий день обнаружили под мостом, на берегу реки.Следующей жертвой стала Евтолия, которая была задушена, растерзана и брошена в болото. Жуткие происшествия взбудоражили весь город. Сразу же задержали некоего разбойника Кейна, сознавшегося в несовершенном им преступлении спустя три недели пыток. За что сначала был приговорен к 15 годам лишения свободы, а затем казнён.В дождливую погоду, под благовидным предлогом заманивал Джаррод доверчивых детей и подростков в укромные места, заброшенные здания, и расправлялся с ними. Среди жертв таинственного злодея есть представители и других рас - будь то дварфы, будь то эльфы - итог у всех единый. Дозорные, поднятые на уши, сбились с ног в поисках убийцы, но все безрезультатно. Тем временем уже 24 жертвой стал маленький Джиральдо, которого нашли с распоротым животом и оголенным черепом в заброшенном храме.Переехав в другой город, Джаррод познакомился со, ставшим полумертвым, некромантом Кематианом, которого использовал в личных целях, а затем и предал его. При очередном поиске мертвецов разгневанные жители были готовы буквально разорвать обидчика на части. Кематиан был признан виновным. Его, скрутив толстыми веревками по рукам и ногам, приволокли к позорному столбу на центральной площади города, набросали сухого хвороста, и инквизитор исполнил смертный приговор, решив, что "огонь очистит душу" Кематиана. Но некромант остался в живых и долго скрывался в лесной глуши, помышляя о скором возмездии.В лесополосе долгое время скрывался и Джаррод. Он убивал забредших в лес грибников, путников, Лесных Эльфов, провозгласил себя Хозяином Леса, присвоил себе арбалет одного из Лесных Эльфов. Осквернил священную рощу своей сестры, Драконицы Природы Нэйчерлиты, чем вызвал лютую злобу Жрецов Культа Природы.Тем временем началась масштабная операция по поимке злодея. Во многих городах, где он побывал, или еще желает побывать, объявлен комендантский час. Детективы долго сидели в засаде, перекрыв и оцепив всю территорию, но таинственный убийца не давал о себе знать. Началась массовая эвакуация жителей городов Вофлана, Кройи и других населенных пунктов, вглубь материка, степи и горы, где Джаррод ни за что бы не потревожил их. Это дало свои плоды. Череда преступлений на время прекратилась, но это было лишь затишье перед бурей. Возглавлял группу, по выслеживанию и обезвреживанию противника, матерый волк Вильгельм. Но Джаррод скрывался, играя в кошки-мышки. Трудно было описать отчаяние, охватившее опытнейших сыщиков. Списки погибших с каждой минутой пополнялись все новыми именами, каждый день находили все новые обезображенные тела, с отрезанными частями тела и выколотыми глазами, ибо Джаррод панически боялся взгляда своих жертв.Затем, в 88 году, в г. Кериксе, 17 октября, произошло массовое убийство мирных жителей в двухэтажной таверне и за ее пределами. В конечном итоге - семьдесят семь погибших, а предполагаемый убийца - парень Ладислаус с ружьем, застрелился в библиотеке на втором этаже. До самого момента ареста Джаррода Чикантилоса многие считали парня истинным убийцей, покончившим с собой, и хотели было поставить точку в этом деле, но Джаррод с воодушевлением признался, что в тот злополучный день он сам помог Ладислаусу устроить взрыв и стрельбу, а парнишка, как и Гамахут, был лишь пешкой в его игре, так с его помощью ему блестяще удалось замести следы и запутать дозорных, стражников и прочих следователей.Охота на Красного Зверя наконец завершилась в 98 году от Сотворения Мира. В таверне, куда зашел Джаррод хлебнуть бутылку рома, его встретил Кематиан и его спутники, осматривающие подозрительную внешность последнего. Даже человеческое обличие выдавало Дракона Хаоса с потрохами, начиная от чешуйчатых кистей рук, словно сделанных из костей, из которых торчали длинные и острые, как лезвие, когти, и заканчивая пылающими красным пламенем глазами. Раскрыв истинный облик брутального Джаррода, Кематиан спровоцировал драку, которая окончилась бы куда худшими последствиями, если бы вовремя не подбежала стража. 21 февраля 98г., когда состоялся расстрел опасного злодея, на счету которого было от 956 до 1012 жертв, тело Джаррода материализовалось в израненного массивного дракона, спустившегося в Подземье, дабы залечить свои раны.Хоть Джаррод Чикантилос был мертв в этом мире, дела его все же продолжали жить и спустя годы после его казни. Появились своего рода последователи, среди которых был ужас Анбицевского парка Маннавард, свирепый Мордрагор.Конец Времён (альтернативная вселенная).В Гроте Времен, где расположено подземелье, охраняемое Драконом Тёмных Времён, аватаром Дракона Темпуса (Хронорму), существует мрачное развитие событий: спустя тысячи лет заточения, Хаосариус призывает своего сына, дракона-демона Сарефара, Тёмного Спасителя, уничтожить магическую печать с помощью артефакта, затем разрушает половину Дракониана, оставив вместо себя своего сына. Воспользовавшись Крутовертью Хаоса, он воспаряет в космические просторы и телепортируется в Солнечную систему, где объединяет свои усилия с драконианцем Лордом Драконусом, а Демоны Хаоса становятся Десантниками Хаоса.Те, кто основал хаосизм на Дракониане, стали рабами Дракона-Демона Сарефгара.

Ключевые слова: Дракон хаос темное искусство фэнтези авторская история

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