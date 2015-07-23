Разговор

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:15

Причина: Изменён раздел.

Тавин Просмотров: 46 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 16:15 by

Зимняя ночь. Лежит снег, блестя в тусклом свете фонарей. Голые осины с замерзшими стволами смотрят вниз полуиспуганными глазами. Тонкие ветви переплелись в заледенелом покое. Застывший момент совершенно не нарушаем, никого нет, лишь недалеко гудят на дороге машины. Отблески их фар бегают по стенам ближних домов.Медленно падает снег. Белые снежинки кружатся в воздухе. Раз, два, три, раз, два, три... Белое полотно восстанавливается, закрывая следы и провалы запутанной сетью снежинок. Цепочки следов исчезли. Но вдруг слышится хруст снега и шорох. В переулке появляется девушка с нисходящими из-под шапки на плечи волосами.Девушка идёт, слушая музыку, подпевая и пританцовывая, ничего не видя вокруг. Оранжевая куртка, синяя шапка и темные джинсы. Костюм новогодней ёлки, так что даже с её поведением сбить её мог только слепой или крайне пьяный.Из темноты неосвещаемого фонарями конца аллеи, среди других теней, выделился один силуэт. Силуэт, похожий на человеческий, двигался, и стало понятно, что идёт ещё кто-то. С треском шла девушка, а этот человек шел совершенно бесшумно и гораздо быстрее.Наконец они поравнялись. Человек был бледный с впавшими прозрачно-темными глазами. Очень выдавались скулы. Он был закутан в черное пальто, на шее у него был шарф непонятно-темных цветов. Он из-за этого и из-за своей худобы более походил на тусклую тень, чем на человека. Он тихо шел прямо за девушкой. Странный человек зашипел. Девушка ничего не замечала. Девушка ничего не замечала, человек шипел. Наконец он, кажется, понял, что что-то не так и осторожно похлопал её по плечу. На лице его всплыло неловкое выражение, и от того он стал выглядеть: а-ля мадам Попандур в колядовальном костюме.- А? - обернулась девушка, машинально вытаскивая правой рукой одну "ракушку". - Что такое?Он угрожающе зашипел, показывая острые белые клыки.У девчушки в голове начала складываться цепочка.- Кровь! - безумно закричал он, а её глаза на секунду приняли выражения полной очумелости.Потом она осмотрела его скучным взглядом, опустила одну из поднятых рук вампира и спросила:- Что кровь?- Я буду пить твою кровь! Я - вампир!В её голове, наконец, сложилась цепочка. Глаза девчушки засияли. Она радостно взвизгнула:- Вампир? А вы летать умеете?- Ага, чего захотела! С той осины вниз головой!- А вы разве осины не боитесь?- Чего мне дерева бояться? Оно на меня только упасть может.- Но колья...- Поживи с колом в сердце!- А чеснок?- Воняет... Нюх-то у меня хороший!Она восхищенно молчала.- Вижу, у тебя кровь дурная. У сумасшедших кровь нехорошая... Пойду я...Она схватила его за шарф, он захрипел.- Останьтесь! - она рванула его на себя за шарф.- А вы быстро бегаете?- Ещё чуть-чуть... и я вообще бегать перестану! - прохрипел он.Она отпустила ткань, упырь заперхал.- Ой! - невинным голосом пропищала девушка, - извините... Вот просто... Вы же вампир!- Это ещё не повод меня душить!- Если так... То чем вы от людей отличаетесь, - возмущенно атаковала она, - если вас так просто убить?- А ничем не отличаемся особенным. Только кровь пьем и в гробу весь день лежим...- Так чем отличаетесь? Только тем, что в гробу лежите, а не в кровати?- А разве вы кровь пьете?- Ага... Так что я сомневаюсь, что вы сможете попить мою кровь, - говорила она, кажется, серьезно. - Меня до дна высосали. Совсем.- Ага, понятно... Вот же дети двадцать первого века! Мы же так совсем вымрем!- А вы кажется уже...Вурдалак с агонистическим воплем бросился в поднимающуюся полную луну, в сторону кладбища. Девушка подленько усмехнулась. "Всё-таки быстро бегает".Она пошла дальше домой.

Ключевые слова: Вампир девушка кровь авторская история

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