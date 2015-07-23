Рассказ о ночном кошмаре

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:50

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 64 Комментарии: 2 +2 Вчера, 16:50 by

Все прекрасно знают, что тьма - это то, где эти слуги ада живут и процветают. Но есть и такие, что не верят в реальность существования нечистой силы, никогда не испытывали ее действие непосредственно на себе и надеются, что ничего ужасного с ними не может произойти. Эти люди просто слепы в этом отношении. Напечатанное ниже является простым примером пережитого, которое удалось пережить автору, но погиб близкий друг и брат. Рассказ о ночном кошмаре я услышал от непосредственного участника событий.Это случилось летом, когда мне исполнилось семнадцать. Мой брат, Николай, и я спланировали поход на север, к старой охотничьей каюте (так назвал дед, бывший моряк, избушку в лесу) нашего деда.Старик оставил каюту нашему отцу, когда умер несколько лет назад, и хотя наши отношения с отцом были не самыми лучшими после развода с мамой, мы любили старую каюту. Каждое лето мы проводили, по крайней мере, один уик-энд. Избушка была в великолепной лесистой местности, которую мы изучали с тех пор, как были маленькими.Таким образом, мы планировали провести там выходные, только я, мой брат и наш лучший друг с детства - Анна. Если бы я знал тогда то, что знаю сейчас, я бы никогда не пошел в этот поход и не пустил бы своих друзей. Но вы знаете, что "после боя кулаками не машут", и вернуть уже ничего невозможно.Так что в пятницу мы собрали все наше снаряжение и двинулись в путь по направлению к нашей каюте. Нам потребовалось четыре часа ходьбы, чтобы добраться до места, но это стоило того. Красота леса вокруг была неимоверная. К полудню мы распаковали почти все вещи, разложили их по своим местам, приготовились отправиться на рыбалку в старый Крик (озеро) примерно в миле от нашей каюты. То, что нашли возле ручья, который впадал в это озеро, было первым признаком опасности, но тогда мы этого не понимали.Николай был на несколько десятков метров впереди меня и Анны, а мы шли следом и тихо разговаривали, вспоминая детство. Вдруг брат остановился и позвал нас, его взгляд был направлен на что-то со стороны несколько заросшей тропы.- Андрей, Анна! Идите сюда! - и указал рукой на то, что привлекло его внимание.Мы перестали разговаривать и догнали его. То, что мы увидели в высокой траве, заставило нас содрогнуться. Там лежал олень, мертвый, наполовину сгнивший. По-видимому, лежал давно, его останки были высохшие и не издавали никакого запаха, что, обычно сопровождает подобные трупы. Нас очень удивила подобная находка. Непонятно было, почему лесные жители не смогли уничтожить то, что осталось от бедного существа.У меня уже были некие навыки в изучении следов, и хотелось узнать почему погиб олень. Когда я подошел к трупу, я нашел что-то интересное. Все его внутренности исчезли. Не медленно разложились и ушли в землю, но полностью исчезли. Я заметил что-то на обнаженных ребрах. Посмотрел поближе. На всех ребрах и других костях были следы зубов. Дрожь пробежала по моей спине, но я проигнорировал это. Я думал, что олень, должно быть, умер, а койот или какой-нибудь другой мусорщик, нашел это тело и хорошо поел. Даже на черепе были царапины и выступы от клювов птиц. Так что, это было бесполезно для меня (хотел взять некоторые кости для моей коллекции).- Нашел что-нибудь для своей жуткой коллекции? - спросил Николай, когда я вернулся к ним.- Нет, на костях есть отметки, а такие мне не нужны, - ответил я ему, взял свои снасти, и мы продолжили путь к озеру.Мы ловили рыбу почти дотемна. Пока добрались до каюты, уже стемнело. Всю дорогу назад у меня было непонятное беспокойство, затылком чувствовал, как будто на меня смотрели. Я просто проигнорировал это, думая, что это просто страх перед темнотой. В каюте было безопасней и спокойней. Мы разожгли огонь в камине и разложили свои спальные мешки. Рыбу решили приготовить на следующий день, а сейчас поджарить наши хот-доги и свинину из банки. Хот-доги прозевали и они немного подгорели, это рассмешило нас, и мы развеселились до такой степени, что стали бросать обугленными кусочками друг в друга.Уже было довольно поздно. Усталость одолевала нас, и как только наши головы прикоснулись к подушкам спальных мешков, мы просто "потухли". Через некоторое время сна, неясное чувство тревоги разбудило меня. Непонятный страх одолевал меня, и волосы на голове стояли дыбом. Я лежал несколько минут, прислушиваясь к темноте. Сначала было слышно только мягкое дыхание Анны и громкий храп Николая в противоположном углу. Но неожиданно мне почудилось и другое - какое-то неведомое существо шелестело травой за окном и мягко шагало по земле. Через минуту все затихло, я, было, успокоился, но в окне показалось страшное рыло неведомого существа. Оно глядело на меня, не мигая. От страха я зажмурил глаза, а когда открыл их, в окне уже никого не было. Я подумал, что это мне все почудилось, а за окном бегает бродячая собака или койот и, успокоившись от этой мысли, уснул.На следующий день я проснулся от крика Николая, который возмущенно ругался на улице, рассматривая испорченный садок с рыбой, который мы оставили на улице в деревянном ящике, приспособленном для хранения продуктов. Вылез из спального мешка и, спросонку, не мог попасть в дверь, столкнулся с Анной, которая не могла быстро выпутаться со своего мешка. Наконец, мы разминулись и увидели моего брата, который возмущенно крутил в руках сломанный металлический садок для рыбы. Рыба исчезла. От нее остались только жалкие остатки и пятна крови. Вероятно, здесь хозяйничал "преступник", который разбудил меня ночью. Огромные следы вокруг ящика "рассказали" нам, что это был медведь. Мы навели порядок вокруг каюты и пошли завтракать остатками вечерней трапезы. Радовались, что эта еда была в помещении.После завтрака решили немного погулять по лесу. Решили не отставать друг от друга, боялись медведя, который мог быть неподалеку. Еще в школе нам рассказывали правила, которые нужно соблюдать в походах, и одним из них было ношение одежды с неоновым отражателем. Так что у меня была неоновая желтая шляпа. У Анны были гетры с неоновыми оранжевыми отражающими полосками сбоку и соответствующая куртка поверх оранжевой майки, с напечатанной большой радужной совой. И мой брат был одет в походный костюм, темно-зеленый, с ярко-синей толстовкой. У него была отражающая синяя полоса на рукаве и синяя шляпа.Все необходимое упаковали в рюкзак: закуски, бутылочную воду, несколько других полезных вещей и наши собственные комплекты для экстренной помощи. Наборы были еще одним правилом курса безопасности. Они содержали светодиодный фонарик, каждый с дополнительными батареями, водонепроницаемые спички, аварийный нож со свистком, компасом и маленьким зеркалом в ручке.Основательно загрузившись, мы двинулись в путь. Примерно через час добрались до места, которое нам всем понравилось. Это было нагромождение камней, у которого было достаточно места для нас, чтобы сесть и насладиться закуской. Вид здесь был невероятным. После того, как мы отдохнули и перевели дыхание, мы продолжали идти. Было около 3 часов дня, когда мы добрались до места, где мы обычно ходили раньше. Это была поляна рядом с ручьем, небольшой водопад, который падал в маленький бассейн, прежде чем спуститься вниз по склону до места, которое нам нравилось, чтобы рыбачить.Выйдя на поляну, мы все были поражены запахом чего-то мертвого, которое только что начало разлагаться. Это был недоеденный енот, внутренности которого также отсутствовали. Увиденное вызвало у нас неприятный осадок, и как только Анна смогла контролировать ее вздымающийся желудок, мы все трое повернулись и, без единого слова, вернулись вниз по горе, взяв направление к нашей хижине. Пройдя примерно половину пути, мы услышали какой-то шум за деревьями. Его не было видно, но ЭТО шаталось вокруг, и, казалось, следовало за нами. Бессловесно мы все подняли темп. Наш преследователь все еще был там, мы слышали, как он хрустнул через подлесок, следя за нами всю дорогу вниз по горе. Уже было почти темно. На данный момент мы все были очень напуганы. Мы с Анной держались за руки, а Николай шел впереди нас. Он вытащил нож из своей сумки и приготовил его на случай нападения.Мы подошли к двери как раз вовремя. То, что следовало за нами позади, сломало ветки деревьев и швырнуло на нас. Анна уже была внутри, и я ступил на порог, когда Николай втащил меня в комнату и захлопнул за собой дверь. Он бросил засов, который служил замком на двери, и прижался спиной к нему. В то же время снаружи послышалось царапанье когтей по крепкой дубовой двери, и раздался громкий визг. Дверь не поддавалась натиску неизвестного зверя. Несколько раз он бросался на дверь, прежде чем сдался. Мы слышали, как он отступал, но никто из нас не двигался, казалось, что прошло несколько часов, но, вероятно, пролетело всего несколько минут. Анна первой медленно сдвинулась со своего места и заглянула в одинокое окно. Мне очень жаль, что она это сделала.Она упала на землю, слезы чистого ужаса текли по ее лицу. Девушка что-то пробормотала, и нам удалось расслышать: «Волк». На улице появился волк, он очень большой и страшный. Она медленно поползла к нам. Ее голубые глаза были широко раскрыты и полны страха. Она обняла меня, и я держал ее, чувствуя, как она дрожит, как лист.- Это огромный волк, - снова прошептала она. - И он смотрит прямо в дверь. Просто сидел, наблюдая.Она зарыдала. Я держал ее и пытался успокоить. Николай обнял нас обоих и положил голову мне на плечо.Мы сидели, напуганные до смерти и дрожащие. Никто из нас не смел двигаться. Мы не слышали, чтобы ОН ушел, поэтому мы все знали, что зверь все еще там, наблюдает, ждет нас. Именно тогда я понял, что это было там все время. Он наблюдал за нами с первого дня. И это было то, что сожрало рыбу. И теперь оно охотилось на нас. Холод пробежал меня по спине и застрял где-то внизу. Только успел об этом подумать, как крик Анны нарушил тишину, и это было последней каплей для меня. Страх снова охватил меня, по телу прокатилась свежая волна ледяного ужаса. Я не совсем точно помню, что произошло дальше, просто внезапно Анна поднялась и убежала, чтобы спрятаться, а затем раздался ужасный крик, когда "волк" прорвался через дверь. Николай был вырван из моих рук, кричал, и звук рычания последовал за его криком. Что-то горячее и мокрое плескались по моей спине, и я упал, пытаясь отчаянно пробраться под шкаф, где хранились дрова. Крик Николая затих.Затем зверь вернулся и напал на меня, я почувствовал сильную боль в моем плече, когда его зубы погрузились в мое тело. В тот момент я не мог все воспринимать, но понял, что это чудовище стоит на моей спине, огромные лапы держат меня и взламывают два моих ребра, кровь льется из моего плеча, зубы вонзились в мою плоть, мускулы и кости, и чувствовался гнилостный запах его дыхания, как что-то давно мертвое и гнилое.И потом он исчез. Все, что я чувствовал, было агонией. Я словно издалека слышал, как кто-то кричит, но это было так далеко. Я думал, что тогда я сдался. Во всяком случае, отпало всякое желание сопротивляться, но тут мое поле зрения попало что-то блестящее. Я протянул руку и взял этот предмет. Нож, нож моего брата. И точно так же все встало на свои места. Моя рука сжала рукоятку ножа, и я повернулся. "Волк" схватил меня за ногу и потащил к двери. Везде была кровь, а Анна лежала поперек комнаты, ее тело было разорвано, и из ран хлестала кровь. Она уже была мертва.Я поднялся и ударил этого монстра прямо в огромный светящийся глаз. Волк отпустил меня, и я выдернул нож, когда зверь отступил, мотая головой из стороны в сторону. Я поднялся на ноги и бросился вперед. Жажда жизни удесятерила мои силы, снова и снова я погружал нож в его тело, но монстр не унимался, Он только взвизгивал, когда длинное лезвие погружалось в плоть. Я продолжал бить, ярость и страх руководили моей рукой до тех пор, пока лезвие не сломалось в шее чудовища. Волк-монстр упал, глаза зажмурились, хрип и бульканье слышалось, когда кровь выливалась из его горла и разрушенного глаза, а также нескольких других ран. Я опустился на колени, задыхаясь. Чудовище лежало на полу, хрипело и, наконец, вздохнуло в последний раз и больше не дышало. Только тогда я смог разглядеть этого зверя. Он был похож на волка, но слишком огромных размеров, таких волков в нашей местности никогда никто не видел. Таких монстров я видел только по телевизору, в передаче о Юрском периоде. Я слышал о параллельном мире и о пришельцах из этого мира, которые периодически появлялись в нашем измерении, но верить в это не хотелось. Тем не менее, факт остается фактом, гигантский зверь в образе волка лежал передо мной.Страх перед монстром сменился глубокой грустью и болью. Зверь был мертв, но так же был мертв и мой брат, и мой лучший друг Анна. Я издал низкий стон, слезы бежали, омывая мои окровавленные щеки. И тогда мир потемнел.Я очнулся в больнице. Оказалось, что когда мы не позвонили родителям той ночью, как мы и обещали, они вызвали полицию. Двое офицеров подошли к каюте и нашли моего брата, полностью разорванного на части. И они нашли тело Анны и меня в каюте, я был едва жив. Я потерял много крови в борьбе за свою жизнь.В тот же день, когда я очнулся, меня посетил следователь полиции, и первым его вопросом было: "Кто был четвертым с нами, что за человек найденный мертвым в каюте, от ножевых ранений?" Естественно, я не знал, кого там нашли, ведь нас было только трое и тот страшный зверь. «Неужели оборотень?» - промелькнуло в голове, но ведь их же не существует в природе.Теперь я знаю, что оборотни существуют, и я уже один из них. Есть ночи, когда я мечтаю бегать в лунном свете, охотиться на бедных беззащитных существ и погружать зубы в их плоть, чувствовать их кровь сладкую и острую на моем языке. Есть ночи, после которых я просыпаюсь, покрытый с головы до пят грязью и травой. И кровь. Вкус меди во рту.Итак, теперь я верю в то, что живет в темноте. Ужасные вещи, которые погружают вас в ужас. И я знаю, что они настоящие. Я знаю, потому что теперь я один из них. И я боюсь ночи, когда я мечтаю охотиться за бедным человеком. Я боюсь больше всего этого. И я боюсь того дня, когда я больше этого не стану бояться. Настанет тот день, когда я стану настоящим монстром, безжалостным и страшным, стану кошмаром для всех в ночной темноте.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Тёмная сущность тьма ночной кошмар лес избушка озеро волк монстр

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