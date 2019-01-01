Она рисует смерть

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:15

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 88 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 13:15 by

Умение моей подружки, несколькими небрежными линиями создать целый пейзаж или портрет, меня всегда изумляло. Как я ни старалась понять секрет этих линий - ничего не получалось. Тут уж либо дан тебе такой дар, либо нет. Мне не было дано. Но талант Ники неожиданно стал приобретать демоническую направленность.В первый раз это случилось на четвертом курсе института. Мы сидели в аудитории-амфитеатре и пытались слушать лекцию. Профессор что-то уныло бубнил у подножия пирамиды, студенты вяло конспектировали. Вероника отодвинула в сторону свой ноутбук и достала из сумки большой блокнот.Подруга с детства увлекалась рисованием. Не то чтобы она ходила в какую-то студию или выезжала на пленэры. Но постоянно носила с собой блокнот и коробку простых карандашей, иногда доставала их и начинала рисовать нечто, возникшее в глубине ее сознания. Картинки по большей части были абстрактными и мрачными. Однажды я спросила: почему сейчас, в кафе, она изобразила именно это - большую птицу, несущую в когтях женскую фигуру?Вероника в ответ пожала плечами, потом ответила:- Захотелось. Смотри, вон та барышня, у нее лицо такое грустное. А это не птица, это ангел.- Типа он ту тетку несет прямо в рай? - хмыкнула я.Ника искоса взглянула на меня, продолжая возить карандашом по листу бумаги.- Типа того... - она вдруг выдернула лист из блокнота, изорвала на мелкие кусочки и сказала фразу, на которую я тогда не обратила внимания, но она врезалась в память и всплыла потом, когда уже случилось страшное:- Фигня! Выпутается тетка...На рисунке, который лежал перед подругой на той лекции, явно был изображен наш препод. Тощее лицо, очки, волосы торчком... Вот только рот открыт широко, будто он то ли кричит, то ли чем-то давится. Мне картинка показалась забавной, я захихикала. Федор Ярославович гневно взглянул в нашу сторону:- Куприянова и Шапошникова, что вас развеселило?Он взял со стола стакан с водой, глотнул и вдруг закашлялся. Да так сильно, что кто-то из парней с первого ряда вскочил и стукнул препода по спине.Профессор в ту минуту был похож на нарисованного Вероникой человечка. И мне стало не по себе.Чертовщиной какой-то повеяло. Лекция закончилась.Мы вышли из корпуса и не спеша побрели по бульвару в сторону метро.- Соня, - вдруг сказала Ника, - мне страшно. Мои рисунки... Они часто сбываются. Я начинаю что-то видеть и чувствую, что должна это изобразить. Спать не могу, пока не нарисую. Просто с ума схожу. И оно сбывается. Вот сегодня на лекции... Я же хотела, чтобы препод заткнулся.Я засмеялась:- Подруга, ты насмотрелась сериалов. «Сверхъестественное» или что-то этом духе. Не бери в голову. Просто совпадение! Водичка нашему Феде попала не в то горло.Увлечение захватывало Веронику все больше. Она обзавелась красками, мольбертом, большими листами картона и грунтованного ДВП. Проводила много времени, накладывая и накладывая, одно на другое, разноцветные пятна. И постепенно из них возникали странные образы. Всегда мрачные, всегда трагичные.Подружка продолжала рисовать свои пророчества, но говорить о них не любила. Но однажды она мне позвонила:- Соня, приезжай скорее! Я, бросив все дела, взяла такси и рванула к Нике. Меня поразило ее лицо: глаза горят, губы трясутся. Бедняжка показала на мольберт:- Смотри! Всю ночь рисовала!Это был портрет окровавленной женщины под колесами автомобиля, еще живой, но уже умирающей. Мой портрет. Узнаваемый...- Сонечка, я не хочу тебя убивать! Но я вижу вот это! Помнишь, на нашем переезде электричка в автобус врезалась? Вот!Она вытащила из кучи листов рисунок той самой аварии.- Вероничка, - я обняла подругу, - ты просто под впечатлением...- Я нарисовала это за две недели до аварии! - заорала Ника. - Я рисую смерть, и потом они умирают! Чужие люди! Соседская кошка! Моя бабушка! Людкин хахаль-алкаш! Она мне рассказывала, что этот гад ее бьет, хотела, чтобы он сдох. И я его нарисовала всего в крови. Через неделю он выпал из окна по пьяни! А теперь... теперь...Подруга упала на пол и завыла, вцепившись в волосы руками, измазанными в краске. Мне стало жутко, но я взяла себя в руки.- Сейчас мы твою картину порежем на куски и сожжем. А пепел выбросим в окно. И все, колдовство развеется...Так мы и сделали. Подруга успокоилась, я поехала домой.Возле своего дома решила перебежать улицу, не дожидаясь зеленого сигнала. Каблук попал в какую-то расщелину на тротуаре, я споткнулась, упала на колени.На меня мчался автомобиль. Я видела искаженное ужасом лицо водителя, дергала ногой, чтобы высвободиться и... не могла.Он остановился так близко, что я могла дотянуться до бампера рукой. И потеряла сознание...Она рисует смерть… Теперь я верю. Каждому даны свои способности. У неё вот такая, страшная, а может и нет.Автор - Софи.

Ключевые слова: Мистика паранормальные способности смерть рисунок

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