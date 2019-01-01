Он пришёл- Оно двигается! – Танька шептала в трубку. – Он всё-таки пришёл!
- Кто? – я не могла понять, о чём говорит подружка. Мы ходили гулять и разошлись по домам минут двадцать назад. Я только что зашла в свою комнату, собиралась уже ложиться спать, когда запиликал мобильник.
- Дух! – Танька была в панике.
- Какой ещё дух?
- Не знаю, Пушкина, наверное! Понимаешь, я пришла, а блюдечко двигается! Само! И стрелочкой мне по буквам показывает слово «Здравствуй».
- Как это?
- Ну не тупи! Мы с тобой минут двадцать сегодня, то есть уже вчера, рисовали на куске обоев магический круг с буквами и цифрами. Ты забыла уже? Хотели дух Пушкина вызвать, чтоб он на вопросы ответил, стрелку на блюдечке рисовали, заклинание призыва читали.
- Да, помню, конечно! - огрызнулась я. - Только ведь ничего не получилось.
- Ты сама сказала, что это всё фигня, и потащила меня на улицу, выспрашивать у первого встречного имя будущего мужа. Я всё, и обои, и блюдце на столе оставила, как было. А это не фигня совсем! Он пришёл!
- Круто!
- Да что ты? - Танька всхлипнула. - Же-ень! Я боюсь! Я в ванной спряталась.
- Нечего тут бояться! Ты ж сама хотела духа вызвать и спросить у него про своего Пашку! И про Антона ещё! Вот давай, выходи и спрашивай!
- Думаешь? – переспросила Танька.
- Да, конечно!
- Ладно, подожди минутку.
Я слышала, как щёлкнул замок. Танька, похоже, и правда, заперлась в ванной от призванного духа. Гениальное решение, учитывая, что этот дух пришёл сквозь стены.
- Блюдце опять двигается. – Прошептала Танька.
- Что он тебе показывает?
- Н… Е… Сейчас, погоди… Б… О… Й… С… Я… Не бойся! Ладно, не буду!
- Давай, спроси у него что-нибудь!
- Ага. – Танька помолчала пару секунд. – Как тебя зовут?
- О… Л… Е… Г…
- Спроси, когда он умер!
- Сама спроси! Сейчас громкую связь сделаю. Готово! Говори.
- Здравствуй, Олег! – я подумала немного. – Меня Женя зовут.
Сердце моё колотилось как бешеное, пока я ждала ответа.
-Он показывает «здравствуй»! – сказала Танька, я выдохнула.
-Ты можешь ответить на несколько вопросов?
- Он показывает «да».
Мы общались с духом почти два часа, задавали дурацкие вопросы про будущее, мальчишек и оценки на экзаменах, пока нам обеим не захотелось спать.
Зевая во весь рот, я сказала:
- Спасибо, Олег, и прощай. Тебе пора уходить.
- Он показывает «до свиданья»
- Ага. – Я снова зевнула. – Я спать. Давай, Тань, до завтра.
- Погоди, блюдце опять двигается.
- Чего показывает?
- С…П…О…К…О…Й…Н…О…Й…Н…О…Ч…И…
- П-почему ты не уходишь? – голос у Таньки дрогнул.
Подруга молчала долго. Я слышала только шуршание блюдца по бумаге, Танькино сопение и храп родителей за стеной. Я не выдержала, спросила:
- Ну что там, Тань? Что он ответил?
- Написал: «Я буду здесь жить» - Танька всхлипнула. – И что теперь делать? А, Жень?
- Спать, наверное… Он же пожелал тебе спокойной ночи.
- Ага, тебе легко говорить, это ведь не у тебя в комнате дух покойника поселиться решил. – Танька пошуршала чем-то и затопала. – Ладно, я в гостиной сегодня посплю, если вообще удастся уснуть. Давай, до завтра.
- До завтра. – повторила я эхом.
Уснуть и правда, не удалось. Я до утра думала, что нам теперь с этим Олегом делать. Ну не жить же Таньке с духом покойника под одной крышей, жутко это.
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Сегодня, 07:31 by Сделано_в_СССРПросмотров: 6Комментарии: 0
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