Он пришёл

Сделано_в_СССР Просмотров: 6 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:31 by

- Оно двигается! – Танька шептала в трубку. – Он всё-таки пришёл!- Кто? – я не могла понять, о чём говорит подружка. Мы ходили гулять и разошлись по домам минут двадцать назад. Я только что зашла в свою комнату, собиралась уже ложиться спать, когда запиликал мобильник.- Дух! – Танька была в панике.- Какой ещё дух?- Не знаю, Пушкина, наверное! Понимаешь, я пришла, а блюдечко двигается! Само! И стрелочкой мне по буквам показывает слово «Здравствуй».- Как это?- Ну не тупи! Мы с тобой минут двадцать сегодня, то есть уже вчера, рисовали на куске обоев магический круг с буквами и цифрами. Ты забыла уже? Хотели дух Пушкина вызвать, чтоб он на вопросы ответил, стрелку на блюдечке рисовали, заклинание призыва читали.- Да, помню, конечно! - огрызнулась я. - Только ведь ничего не получилось.- Ты сама сказала, что это всё фигня, и потащила меня на улицу, выспрашивать у первого встречного имя будущего мужа. Я всё, и обои, и блюдце на столе оставила, как было. А это не фигня совсем! Он пришёл!- Круто!- Да что ты? - Танька всхлипнула. - Же-ень! Я боюсь! Я в ванной спряталась.- Нечего тут бояться! Ты ж сама хотела духа вызвать и спросить у него про своего Пашку! И про Антона ещё! Вот давай, выходи и спрашивай!- Думаешь? – переспросила Танька.- Да, конечно!- Ладно, подожди минутку.Я слышала, как щёлкнул замок. Танька, похоже, и правда, заперлась в ванной от призванного духа. Гениальное решение, учитывая, что этот дух пришёл сквозь стены.- Блюдце опять двигается. – Прошептала Танька.- Что он тебе показывает?- Н… Е… Сейчас, погоди… Б… О… Й… С… Я… Не бойся! Ладно, не буду!- Давай, спроси у него что-нибудь!- Ага. – Танька помолчала пару секунд. – Как тебя зовут?- О… Л… Е… Г…- Спроси, когда он умер!- Сама спроси! Сейчас громкую связь сделаю. Готово! Говори.- Здравствуй, Олег! – я подумала немного. – Меня Женя зовут.Сердце моё колотилось как бешеное, пока я ждала ответа.-Он показывает «здравствуй»! – сказала Танька, я выдохнула.-Ты можешь ответить на несколько вопросов?- Он показывает «да».Мы общались с духом почти два часа, задавали дурацкие вопросы про будущее, мальчишек и оценки на экзаменах, пока нам обеим не захотелось спать.Зевая во весь рот, я сказала:- Спасибо, Олег, и прощай. Тебе пора уходить.- Он показывает «до свиданья»- Ага. – Я снова зевнула. – Я спать. Давай, Тань, до завтра.- Погоди, блюдце опять двигается.- Чего показывает?- С…П…О…К…О…Й…Н…О…Й…Н…О…Ч…И…- П-почему ты не уходишь? – голос у Таньки дрогнул.Подруга молчала долго. Я слышала только шуршание блюдца по бумаге, Танькино сопение и храп родителей за стеной. Я не выдержала, спросила:- Ну что там, Тань? Что он ответил?- Написал: «Я буду здесь жить» - Танька всхлипнула. – И что теперь делать? А, Жень?- Спать, наверное… Он же пожелал тебе спокойной ночи.- Ага, тебе легко говорить, это ведь не у тебя в комнате дух покойника поселиться решил. – Танька пошуршала чем-то и затопала. – Ладно, я в гостиной сегодня посплю, если вообще удастся уснуть. Давай, до завтра.- До завтра. – повторила я эхом.Уснуть и правда, не удалось. Я до утра думала, что нам теперь с этим Олегом делать. Ну не жить же Таньке с духом покойника под одной крышей, жутко это.Автор неизвестен.

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