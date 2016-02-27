Зов прошлого. Часть третья: Спаситель

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:07

Ведро с болтами Просмотров: 62 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 10:07 by

Я никогда не любил то, что происходит в мире. Люди гонятся за успехом, так яростно хватаются за шанс, шанс стать свободным, но мало у кого действительно получается. Люди хотят выделиться, хотят, чтобы их заметили, хвалили, восхищались ими. Но всё чаще запираются от других. Я в более раннем возрасте тоже хотел, чтобы меня заметили, но вместо этого заперся от всех. Когда я съехал от родителей, мне стало ещё хуже. Постоянное одиночество, проблемы, которые напоминали о себе всегда, депрессия из-за этих же мыслей. Чуть позже появилась апатия. Всё стало казаться бессмысленным. Апатия - от чего она у меня появилась? Нет, проблемы, конечно, тоже сыграли в этом свою роль. Но самая главная причина - отсутствие цели. И вот сейчас, когда я нахожусь в далёком прошлом, у меня, наконец, появилась цель, цель вернуться в своё время. Мужичок, что спас меня от представителя закона, назвал себя Артёмом.- Расскажи мне, как ты оказался в такой ситуации? - спросил меня Артём.- Если я тебе расскажу, ты мне ни за что не поверишь. Посчитаешь меня психом.- Да ладно, - он потушил сигарету.- Расскажи.- Что ж. Я тебя предупредил.Я рассказал ему, как оказался в таком положении.- Хахаха! - долго смеялся Артём, иногда поглядывая на меня, как на психа. И это неудивительно - на его месте я сделал бы то же самое.- То есть ты пришёл к нам из далёкого прошлого? Смахивает на сюжет фантастического фильма. Пришёл к нам с важной целью, целью спасти человечество от Третьей мировой войны? Может, мне тебе помочь найти Джона Коннора?- Я знаю, тебе смешно, - грустно ответил я. - На твоём месте я бы тоже посмеялся. Мне понятна твоя реакция, но я бы сам был бы рад, будь это всё неправдой. Какая мне выгода от этого? Соврать, придумать такую безумную историю. У меня нет такой цели.- Что ж, ладно, допустим, я тебе поверил. И какие у тебя планы? - заинтересованно спросил у меня Тёма.- Нет у меня никаких планов. Я только сбежал из больницы, хожу в этой дурацкой пижаме, без денег, голодный, как волк. И самое дурацкое - я понятия не имею, что делать дальше.- Что ж. Ладно, знаешь, что? Пошли ко мне домой. Накормим тебя, дам тебе что-нибудь из одежды.- Так ты мне поможешь?- Ну а что, мне тебя на улице, что ли, оставлять? Пошли, люблю я помогать людям.Через несколько минут мы зашли в квартиру Артёма. Прошли на кухню, он включил какую-то непонятную приблуду, которая начала шипеть.- А что это? - спросил я.- Это? - показал он мне на шипящую штуку. - Это же чайник, - удивлённо ответил Тёма.- Знакомое слово, но не могу вспомнить, где его слышал. А зачем он нужен?- А нужен он затем, чтоб кипятить воду. Чтобы чай потом пить или бич-пакет приготовить.- У нас такого нет. У нас для этого есть специальные машины. На них вода подогревается, а можно и холодную воду налить.- Пффф, У нас тоже такие есть. Просто не всем нужны. Их чаще, не знаю, в офисах каких-нибудь используют, - он поставил мне на стол тарелку с супом. - Ешь.- Спасибо.Мы начали есть. Иногда я показывал ему на какие-нибудь вещи и спрашивал, для чего они нужны. Потом мы выпили чаю.Артём постелил мне простыню на диване в зале. Разрешил переночевать у него. Но мы долго не спали. Он включил телевизор. Показывали новости.- О! - удивлённо вскрикнул я. - Это же авария, в которую я попал!По новостям показывали место аварии, после чего сказали, что таксист, который вёз меня, погиб, как и водитель фуры."И ещё подросток, который был доставлен в больницу с незначительными ушибами", - вещала ведущая новостей.- Легко ты отделался. Оба водителя погибли, один ты выжил. А ведь на тебе и правда есть ушибы, - сказал Тёма.- Я же сказал, я тебе не вру. У меня нет причин, - спокойно сказал я.- Ладно, не важно. Поздно уже, пора ложиться спать. Мне завтра нужно вставать на работу, - сказал Артём и уже было собирался идти спать, как вдруг в дверь позвонили.- Кто это может быть в такой час? - спросил он и открыл дверь.За дверью стояло двое полицейских.- Доброго времени суток, - поправил полицейский фуражку. - Нам сообщили сегодня в отделе, что видели парня, на вид лет шестнадцать - семнадцать. Сказали, что вы представились как его дядя. Мы хотели бы с ним поговорить.Я понял, что меня нашли. Бежать некуда. Придется ехать с ними.- Это я, - подошёл я.Полицейский глянул на бумажку, после чего заговорил:- Хорошо. Вы должны проехать с нами в отдел. Мы хотим задать вам пару вопросов.Я прошел с полицейскими до машины и сел в неё. Ехали не очень долго и всю дорогу молчали. В самом отделе меня отвели в комнату и сказали ждать. Через пару минут в комнату зашёл человек. На вид лет пятьдесят.- Так... - устало произнёс он. - Меня зовут Валерий Андреевич Королёв. Я - следователь, хочу задать вам вопросы, касающиеся сегодняшней аварии. Так же мне доложили, что вы сбежали из больницы, в которой лежали. Для начала представьтесь, пожалуйста.- Дмитрий Сергеевич Ефремов, - медленно протянул я.- Хорошо. Расскажите мне, куда вы направлялись сегодня днём в районе двух часов?- Я ехал к своему другу... Потом - авария. Когда я пришел в себя, водитель был уже мёртв.- Ещё бы. Такая глыба проткнула голову. Однако это сейчас не важно. Дело в том, что водитель фуры был давно разыскиваемым преступником. По новостям говорили, что он мёртв, но на самом деле это не так. Тело не нашли. Я должен, нет, обязан найти этого преступника. Поэтому я и хочу узнать в подробностях всё. Итак, ты пришёл в себя. Что было дальше?- Я хотел найти мобильник, но его нигде не было. Вокруг уже начала собираться толпа, а в глазах начало мутнеть, и я снова потерял сознание. А очнулся уже в больнице.- То есть водителя фуры ты не видел, правильно?- Так точно.- Что ж... Ладно. Насколько я знаю, когда тебя доставили, у тебя с собой ничего не было, ни паспорта, ни других вещей. Почему?Чёрт. Загнал в тупик. Не могу же я ему сказать, что я на самом деле из далёкого будущего.- Ну? Чего молчим? - настойчиво спрашивает следователь?- Я... Я не знаю. Когда я пришел в себя, у меня вообще в карманах ничего не было. А в рюкзаке, что я брал с собой, была только одежда.- Кстати... Насчёт одежды. Нашли по большей части только зимнюю одежду, к тому же, очень странную. Впервые вижу такой стиль.- Я больше ничего не знаю. Я рассказал всё, что знал. Отпустите меня.- Уж прости. Отпустим мы тебя только тогда, когда выясним, кто ты на самом деле. Конечно, ты говоришь, что тебя зовут Дима, но при тебе ни паспорта, никаких вещей, удостоверяющих твою личность. Придется подождать. А мне пора. Подожди пока тут, скоро за тобой зайдут, - сказал мне следователь, и покинул комнату.- Приехали...Что же теперь будет? Сбежать снова не получится, да и где гарантии, что меня не найдут опять? Застрял в прошлом, так ещё и задержали. Внезапно всё начало мутнеть. И... Темнота. Я снова очнулся в тёмном баре.- Мы снова встретились. Похоже, у тебя начались проблемы. И у тебя совсем нет планов, - сказал мне "другой я".- Да...- Позволь дать тебе совет. Ситуация, в которой ты оказался, несомненно, пугает. Но тебе нельзя сдаваться. Внезапно человек, который врезался в вас, оказался преступником. И что-то подсказывает мне, что это не совпадение. Также у тебя пропали вещи. Они не могли исчезнуть. Даже так - если они исчезли, почему не исчез ты? Ты в это время ещё даже не родился. Водитель фуры, которого, мало того, что не нашли мертвым, так он ещё, оказывается, и давно разыскиваемый преступник... Мне вот кажется, что это неспроста.- Ты прав. Но зачем ему это нужно?- Этого я не знаю... Позволь мне даровать тебе способность. Способность видеть скрытые обычному глазу вещи. Это может помочь тебе в твоих приключениях.- Кто ты такой? Если можешь давать какие-то способности? И при этом не можешь даже рассказать, почему всё это происходит?- В мои способности не входит ясновидение. А насчёт того, кто же я на самом деле... Конечно, я расскажу тебе всё, что тебя интересует. Но чуть позже.Я почувствовал, несильное жжение в глазах, длилось оно недолго, всего пару секунд.- На этом всё, - произнёс мне таинственный силуэт, что представляется "другим мной".Я проснулся в той же комнате, где меня допрашивали.Я уставился на ручку двери. И тут понял, что могу отчётливо видеть на ней отпечатки пальцев. Они были красного цвета... Об этом ли говорил "другой я"? Я отвёл взгляд, посмотрел на тёмное окно, но я прекрасно видел, что находилось за ним. А за ним стоял следователь, что беседовал со мной ранее, и разговаривал с женщиной лет двадцати пяти. Насколько я знаю, судя по просмотренным мною фильмам, допрашиваемый не видит, что находится за такими окнами. Хмм... А эта способность может быть очень полезной! Я начал думать, как её можно использовать в данной ситуации.Пока я думал, в комнату зашла та женщина, с которой разговаривал следователь. Она выглядела устало, но это неудивительно. Работа полицейских, наверное, невероятно сложная. К тому же, уже очень поздно.- Пожалуйста, пройдите со мной, - сказала мне женщина. На её бейдже было написано её имя. "Анна Юдина".Я заметил, что могу не только видеть скрытые от глаз других вещи, но также моё зрение стало ещё лучше. Чудеса, да и только!Мы вышли из комнаты для допросов, спустились на первый этаж, после чего зашли в кабинет. Оказалось, это и был кабинет Анны.- Присаживайтесь, - сказала мне она, показала на стул, после чего прошла и присела за стол. Она протянула мне лист. - Так... Сверху запишите ваше имя, фамилию и отчество. Запишите также всё, что произошло с вами. Как закончите - подпишитесь ниже.- Зачем? Я же уже всё рассказал? - я посмотрел на неё.- Так надо, - ни сказав ничего больше, она уткнулась в монитор компьютера и начала что-то писать.- Ну надо, так надо, - я взял ручку и начал писать.Пока я писал, иногда отводил свой взгляд, рассматривал комнату. В углу стоял шкаф, на его ручках можно видеть отпечатки. Не очень яркие, но заметные. Если сравнивать с теми отпечатками, что я видел ранее, то эти немного тусклее.Я написал всё, что было нужно, и отдал лист Анне. Она прочла это всё, отложила лист и попросила пройти с ней. Мы вышли из комнаты, после чего подошли к стойке, за которой сидел мужчина.- Гена, ты сегодня всю ночь тут? - спросила она у мужчины.- Конечно, Ань, конечно. А что? - спросил мужчина у Ани.- Да вот, последи за пареньком, пока он сидит в обезьяннике.Она открыла дверцу решетки и сказала зайти.- Эй, зачем? - испуганно спросил я.- Эхх... - вздохнула Анна. - Извини. Так тут всё устроено. Подождёшь тут до утра.Я зашёл в этот "обезьянник", сел на скамью и уставился в пол.- Всё, Гена, я ушла, - сказала она мужику, после чего ушла, наверное, домой.Видимо, придется сегодня спать на этой скамье. Пока я разглядывал пол, заметил, что на нём едва заметны отпечатки подошвы. Они были тускло-красные. Видимо, тут кого-то держали, но, судя по тому, что эти отпечатки еле заметны, то уже прошло какое-то время. Я попытался прилечь на скамью. Жёсткая, но что поделать. Сегодня придется спать на этом. Прошел, наверное, час, я вертелся с одного бока на другой, но заснуть никак не мог. Слишком жёстко. Но всё-таки глаза начали уже слипаться. Я наконец заснул.- Вставай, - сказал мне Валерий, следователь, который вчера допрашивал меня.Я еле проснулся. Спалось очень плохо. Кто-то бодрый спал на мягкой кровати, а кто-то на скамейке в обезьяннике.- Пошли, - бросил он мне, и мы пошли в его кабинет.Я был зол, зол из-за того, что не выспался, зол от того, что болела спина.Мы зашли в его кабинет, он присел за стол на своё мягкое кресло, а я присел на ободранный деревянный стул.- Так... Дмитрий, вчера мы полночи пытались выяснить с коллегами, кто же ты такой. Но ни в Питере, ни в Москве не нашли никого, кто подходил бы под твое описание. Что это значит? Ты пытаешься что-то скрыть от нас?Я молчал, не зная, что ему ответить. Он ударил по столу:- Это неприемлемо! Отвечай на мои вопросы! Если так хочешь, наконец, выйти от сюда!В дверь кто-то постучал.- Войдите, - уже спокойно сказал Валерий.В кабинет зашёл Артём. Господи, как же рад я его видеть.- День добрый, товарищ следователь. Я вот пришел за своим племянником, - сказал Тёма Валерию.- Так это ваш племянник? Знаете, мы пытались найти кого-то похожего под его описание, но не нашли никого. Что это значит?Тёма немного молчал, но затем взял себя в руки:- Да понимаете, тут такая ситуация... Он на данный момент нигде не прописан. Я как раз хочу заняться этим вопросом на днях.- Нигде не прописан, значит. Это... Странно. Как же так вышло? - Валерий посмотрел на меня.Я начал выдавливать из себя то, что первое приходило в голову:- Ну... Ээ... Мои родители не так давно погибли, после чего я решил переехать в Питер к дяде. Я выписался из Москвы и поехал в Питер.Валерий поговорил немного с Артёмом.- Так... Ладно, забирай его с глаз моих долой. А, и ещё, - посмотрел на меня Валерий. - Не дай бог ты будешь хулиганить и убегать от моих коллег, как это было вчера, - обезьянником не отделаешься, ты меня понял?Я кивнул. Мы с Артёмом вышли из участка, а потом поехали к нему домой. По пути я у него спросил, почему это вдруг он решил за мной приехать.- Да понимаешь... Вчера все думал о том, что ты рассказал. Не похоже, что ты врешь. Да и взгляд твой был таким честным, что мне даже как-то жалко стало в глубине души. Ну вот я и решил заехать. Думал, не найду тебя в участке, но нашел. Ну, ты расскажи хоть. Что хотели от тебя?- Да допрашивали. Потом отвели в обезьянник, спал очень плохо, и то, час всего, может, даже меньше.- Ну да. Это когда я тебя нашел, было уже поздно. Короче, ночка не самая приятная, да? - улыбнулся Тёма. - Ничего. У меня отоспишься. Завезу тебя домой, сам на работу поеду.Мы приехали к Тёме домой, после чего я завалился спать, а он поехал на работу.

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