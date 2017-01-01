Таинственный спаситель

Lynx Просмотров: 37 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 03:21 by

Однажды поздней осенью, задержавшись на дежурстве, я не успела на последний автобус, который шел из райцентра к нашему селу. Пришлось идти на шоссейную дорогу, ловить попутку. Признаюсь, было страшновато, но что было делать, нужно как-то добираться домой.На трассе не было ни души, еще и дождик начался нудный и холодный. Я куталась в пальто и уже решала, что делать дальше, не вернуться ли обратно на работу в больницу и переночевать там, как увидела трех парней. Мне стало страшно, когда они направились ко мне и стали предлагать пойти с ними. Все трое были пьяными, и я поняла, что помощи ждать неоткуда, а они не отстанут. Меня охватил такой ужас, что я стала про себя молиться, хотя не надеялась на помощь.И тут на дороге появилась машина, притормозив, водитель открыл дверь, как бы приглашая меня сесть к нему. Я не знала, кто это, но мне было все равно, решила, что хуже уже не будет.Машина рванула с места, и тут я увидела, что за рулем мужчина из соседнего села, смутно знакомый, но со страху я даже имени его не вспомнила. Меня поразило то, что он всю дорогу (а ехали мы минут двадцать) молчал. Я от испугу тоже сидела, прямо как деревянная.Возле дома он так же молча открыл дверь, я вышла и побежала в дом. Муж удивился, так как не ожидал, что я буду так поздно, решил, что я осталась на работе. Часто так случалось, когда были тяжелые случаи. Но когда муж сказал, что не слышал, как подъехала машина, я стала ему рассказывать, что со мной приключилось, кто меня подвез.По странному выражению его лица я поняла, что он мне не верит. Я расплакалась, муж стал успокаивать и спросил, уверена ли я, что меня подвозил именно Алексей (тут я тоже вспомнила его имя). «Разве это так важно?» - ответила я. «Он же умер в прошлом году, мы еще на работе на похороны ему собирали», - тихо произнес муж.Нужно сказать, что лет пять перед этим событием мой муж, рискуя своей жизнью, спас сына Алексея, когда тот провалился под лед и стал тонуть.Мы до утра не спали, думали, как такое могло быть. Решили, что это душа умершего человека так отблагодарила моего мужа за спасение ребенка. Я могу в это поверить, так как на работе в больнице насмотрелась всякого.

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