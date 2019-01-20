Зов прошлого. Часть первая. Пробуждение

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:37

Ведро с болтами Просмотров: 34 Комментарии: 4 +1 Сегодня, 11:37 by

28 декабря, 2049 год.- Чёрт, уже 28-ое! Видимо, этот новый год я снова проведу в одиночестве! - медленно протянул Дмитрий, устало глядящий в монитор компьютера. Часы показывали 18:37. За окном был снегопад, люди шли, торопились кто куда, кто с работы домой, кто подарки родне на новый год покупать. Внезапно зазвонил телефон. Дима удивился, ведь ему редко кто-либо звонил, у него было не очень много друзей, из-за чего он очень страдал, ведь одиночество ему уже совсем надоело, но он не решался делать никаких шагов на пути к социализации.Он поднял телефон. Это оказался его старый друг, который, к сожалению, жил в другом городе.- Привет, Димон, как жизнь молодая? - проорал в трубку Данил, который был уже пьян.- Да всё так же хреново, ты же меня знаешь.- Да брось, всё отлично! Я тут вот чё подумал. Почему бы тебе не приехать на новый год в Питер? Отметим новый год вместе! Тут много народу, скучно не будет! - всё таким же радостным тоном вопил Данил.- Да чёрт его знает, - Дима тут же задумался. Делать ему всё равно нечего, деньги есть. Почему бы не поехать? Так ведь хочется отпраздновать новый год весело, не сидя в одиночестве. А ведь в последние два года всё именно так и было. - Ладно. Знаешь что, хорошая идея. Остаётся лишь надеяться, что будут билеты. Ты ведь знаешь, канун нового года всё-таки. Можно, конечно, и машину заказать, но дороговато будет, - уставшим голосом протянул Дима.- Ха-ха! Вот и славно! Так бы сразу. Какого числа будешь? Уже 28-ое!- Да думаю, завтра и поеду. У меня всё равно никаких планов нет.- Отлично! Вот это ты красава, брат! Ладно, давай, до связи! А то тут неотложные дела! - пробубнил Данил и бросил трубку.Какие неотложные дела у него могут быть, если он пьяный? Наверняка ведь продолжит пить. Дима полез в интернет, чтобы узнать, есть ли на завтра билет в Питер из Москвы. Он уже знал ответ, но проверить всё же стоило.- Нихрена тут нету, - раздражённо выпалил Дима. - Что ж, видимо, придется заказывать машину, заплатив ещё больше.Дима решил сразу позвонить, заказать машину. Ему повезло, ведь попался водитель, готовый отвезти в Питер. Дороговато, конечно, но как-никак, новый год на носу. Дима встал, взял ключи от квартиры и вышел в подъезд. Оттуда он медленно побрел на балкон.Достав сигарету из пачки, он закурил и начал думать о своём. Он был несчастен. Постоянно думал о проблемах, и ему очень не хватало общения. Пустая болтовня в онлайне казалась ему чем-то не тем, ему ближе было живое общение. Он посмотрел в сторону магазина, что находился на той стороне. Мимо шли люди, которые счастливо болтали о своём, смеялись. Он им завидовал. Хотел так же смеяться, болтать, не думать о проблемах, в конце концов. Потушив сигарету о пепельницу, он отправился домой готовиться к поездке.Заверещал будильник. Дима медленно потянулся рукой, выключил его и пошел умываться. В восемь часов утра он был уже готов, вышел из дома и начал ждать машину. На улице было ещё темно. А вот и подъехала машина, которую Дима так ждал.- Здравствуйте! - поздоровался водитель.- Утро доброе, - дружелюбно произнёс Дима.Он пристегнулся и уставился в окно, иногда отвечая на вопросы водителя.Яркие неоновые вывески, люди, спешащие на работу, и снегопад. Медленно он начал погружаться в сон. Проснулся он от удара двери. Он понял, что они находятся на заправке. Он тоже вышел из машины. Водитель тем временем отошёл курить, и Дима присоединился.- Извини, я, наверное, разбудил тебя, - виновато сказал Диме водитель.- Ничего страшного.Они немного поболтали и пошли обратно в машину. Только сейчас Дима заметил, что у водителя был навороченный протез вместо руки.- Чёртовы киборги. Чёртовы киборги везде, - сказал бы Дима, если был бы чуточку увереннее в себе.Он вспомнил, что читал в интернете про период с 2015-ый по 2029-ый год. Судя по тому, что он читал, он решил, что раньше было лучше.Они поехали, и Дима снова уснул.Внезапно он проснулся от сильного толчка и грохота.- Какого хрена? - сонно спросил Дима. Когда он открыл глаза, он был в сильном шоке от того, что увидел.Голову водителя проткнула огромная железяка. Он немедленно открыл дверь, вывалился из машины и, немного посидев и переварив только что увиденное, начал потихоньку вставать. Судя по всему, они столкнулись с грузовиком. Однако он тут же заметил, что машина, на которой они ехали, и грузовик выглядели как-то странно. Да, они, конечно, не слабо помялись, однако, было в них странное что-то ещё. Он оглянулся и опять был шокирован. Он был явно в Питере, но отсутствие неоновых вывесок и старинные дома - всё это было очень странно. Он бывал в Питере за два года до этого. И тут точно все было по-другому. Будто он находился в Питере образца эдак 2016-го года.- Хахаахахаха... Хаха... Ха... Чёрт, это даже не смешно, да какого хрена... Почему тут всё такое старое?Он хотел было достать телефон, но в кармане его не оказалось. Это несомненно было странно, но больше его пугало то, что происходит вокруг. Медленно, но верно место аварии окружила толпа зевак.- Какого хрена вы так пялитесь? Вызовите кого-нибудь!Внезапно голова Димы сильно закружилась. В глазах начало темнеть, он начал терять равновесие и потерял сознание.Конец первой части.Дорогой читатель! Спасибо тебе, что прочитал первую часть моего рассказа. Я надеюсь, он тебе понравился.- Ведро с болтами.

Ключевые слова: Будущее боль страдания машина новый год авторская история

Другие, подобные истории: