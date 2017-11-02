Больничная кошка

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:44

Сделано_в_СССР Просмотров: 53 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 11:44 by

Они уходят ночью или под утро. Чаще ночью. Заранее зная, что уйдут. Некоторые не могут смириться. Они задают вопросы. Кому? Никто им не ответит. Все ответы находятся в них самих.Я сижу в обшарпанном кожаном кресле, жмурясь на свет галогенных ламп коридора. В воздухе пляшут невидимые пылинки и чьи-то сны, полные кошмаров.- Ну-ка, иди отсюда, - шикает на меня дежурная медсестра Сонечка. Она хочет казаться взрослой кошкой, но пока еще котенок. И она плачет иногда в раздевалке, я видела. Ничего, привыкнет. Они все привыкают.Я лениво потягиваюсь и спрыгиваю на пол. Этот драный линолеум давно пора поменять. Кажется, сегодня уйдет тот парень, который выбросился с балкона. Люди не умеют падать на лапы, у них нет хвоста. Дурачье. Пойду проведаю. Пусть ему не будет страшно в пути.- Соня, где Максим?- Он в ординаторской. Чай пьет.- Операционную! Срочно! Готовьте плазму, большая кровопотеря. Четвертая плюс.- Бегу, Олег Николаевич.- Соня! Почему у нас в коридоре бродит полосатая кошка?!- Какая кошка?- Тут только что сидела кошка… Черт, вторая ночь без сна.Коридор наполнился вдруг звуками: топотом ног, звяканьем металла, негромкими голосами. Из палат выглянул кто-то из ходячих больных и тут же мигом шмыгнул обратно.- Господи боже…- Соня, перестань. Ты мешаешь вместо того, чтобы помогать.- Олег Николаевич, она же вся…- Я вижу. Тампон. Соня! Не спи в операционной.- Простите, Олег Николаевич.- Ты как будто вчера увидела человеческое тело в разрезе.- А меня даже хотели отчислить с первого курса. За профнепригодность. Я в морге в обморок падала.- Уфф… Как же он ее испластал. Как свиную тушу. Максим, что с давлением?- В пределах нормы. А кто был нападавшим, известно?- В полиции разберутся.- Кс-кс. Иди сюда, Мурка.Я приветливо машу хвостом старушке из двухместной палаты, но проскальзываю мимо. Некогда, некогда. А у вас просто бессонница. Попросите потом Соню, она вас спасет маленькой розовой таблеточкой.В реанимации всегда пахнет мышами. Не могу понять, почему. Стерильно, вымыто с хлоркой, белым-бело, но пахнет мышами. Никогда не видела на этаже ни одной мыши. Наверно, это мыши, которые едят жизни. Грызут потихоньку человека изнутри, грызут… Когда я прихожу, они затихают. Ждут, когда уйду, чтобы выйти из темных нор и приняться за свое.Парень еще здесь, я чувствую его присутствие, но он так слаб. Хотя люди сильны. Сильнее, чем они себе в этом признаются. Я ложусь ему в ноги и всматриваюсь в тоннель, откуда за ним придут. Не бойся, я с тобой.Спустя месяц.- Соня, я опять видел сейчас на окне у столовой кошку. Какого хрена?- Олег Николаевич, ну какая кошка?- Какая, какая… Полосатая, с хвостом. Вы ее прячете, что ли, всем младшим персоналом?- Олег Николаевич, я понятия не имею, о чем вы говорите.- Я вас всех уволю, к такой-то матери… Что вы улыбаетесь? Через полчаса обход.Выглядываю из-за угла столовой. Кажется, хирург ушел, можно продолжать свой обход. Я знала таких людей по прошлым жизням. Громогласные, ворчливые, но совершенно безвредные. Помогут, попутно обложив матом. Не все понимают разницу между формой и содержанием. Лучше спасти с матом, чем столкнуть в пропасть, ласково при этом улыбаясь.А вот о форме… В палате номер шесть лежит девушка, которую изнасиловали, изрезали ножом, а потом бросили в лесу, недалеко от дороги. Бедняга выползла к утру на железнодорожное полотно, где ее и нашли обходчики. Врачи удивлялись, как она смогла выжить. Вопреки всем законам биологии. Я много знаю про законы биологии, а еще больше про отсутствие этих законов там, где они не нужны.У девушки восьмая жизнь. Предпоследняя.- Кс-кс, Кошка, - зовет меня она.- Мрр.- В больницах не может быть животных, - удивляется девушка. Она сидит в кресле, в дальнем тупиковом коридоре у окна, в теплом байковом халате. Кутается в него, словно мерзнет.- Мрр.- Какая ты пушистая. Посиди со мной, Кошка.- Мрр.Девушка гладит меня по спине, безучастно глядя в глухую стену, покрашенную в унылый синий цвет.- Зря я выжила, - вдруг говорит она спокойно, словно раздумывая.Я укладываюсь на колени, обтянутые веселой тканью в горошек, потому что надо слушать.- Вот я читала в интернете, что умирающие видят жизнь, которая проносится перед глазами в последние минуты. А потом их затягивает в тоннель… Сияющий, как звезда или солнце. Ты слышишь?- Мрр.- А я видела не свою жизнь. Вернее, много не своих жизней. Сначала я вроде бы стояла по колено в ледяной бегущей воде и держала за руку маленького мальчика. А потом оступилась и выпустила его руку… Он закричал и ушел с головой под воду. А я не прыгнула за ним. Потом я видела горящий город и мечущихся людей. В каком-то из домов горел мой отец, а я не знала – в каком именно. Это было ужасно. Потом я оказалась в толпе ярко одетых женщин. Они смеялись, задирая юбки, и хватали за рукава проходящих мимо мужчин. И я тоже… смеялась. А в одном видеокадре я насыпала в суп яд. Кажется, я хотела убить своего мужа…Эти картинки сменялись перед моими глазами, словно в детской игрушке. У меня была такая в детстве – калейдоскоп. Можно было сложить мозаику, как угодно красиво. Правда, в том калейдоскопе, что мне снился, складывались только страшные узоры. И ни одного… ни одного светлого и радостного.На мою макушку между ушами вдруг капнуло. Я потерлась головой о безучастную руку девушки, подталкивая ее носом, чтобы она меня погладила. Девушка шмыгнула, вытирая бегущие по лицу слезы.- Уж лучше быть кошкой, правда? – спрашивает она меня, улыбаясь сквозь слезы.Правда. Будешь еще. Если повезет. А не повезет, так начнешь цикл заново. Поплачь, поплачь. Я тоже когда-то плакала. Когда умирали мои дети на руках. Когда меня разрывало на части снарядом. Когда сжигали на костре и когда убивали за преступление, которого я не совершала. Сейчас человеческая память мне ни к чему. Да и короткая она. У нас, кошек, куда длиннее.- Я теперь не смогу родить. Никогда. Интересно, если женщина не замужем, она сможет взять ребенка из детского дома, как думаешь?- Мрр.Я вижу бегущую по коридору Соню. Она ищет свою подопечную, и она сердита.- Казанцева, вы знаете, что давно пора на вечерние уколы?- Простите. Тут… с кошкой вот…Сонечка воровато оглядывается и гладит меня по спине.- Давайте мне Муську, а сами бегом в процедурную. Понятно?Больная кивает и уходит в направлении процедурного кабинета, а медсестра берет меня на руки, подносит к груди, чешет за ухом:- Ах ты ж… полосатая морда. Пойдем в столовую, там сегодня была творожная запеканка. Тебе оставили пару кусочков.- Соняяяя! Опять эта кошка! Немедленно выбросите ее в окно!- Олег Николаевич, какая кошка?- Вы издеваетесь, да?- Нет, я вас люблю, Олег Николаевич.Я улепетываю по коридору в сторону столовой. У дверей старушки с бессонницей останавливаюсь, насторожив уши. Эти звуки ни с какими другими не спутать, ведь в окно палаты осторожно скребется клювом поздняя гостья - смерть.Просачиваюсь через приоткрытую дверь в комнату, запрыгиваю на кровать. Пожилая женщина так хрупка и мала, что под тонкой шерстью одеяла совсем не ощущается ее тело.- Привет, Мурка, - улыбается она. – А у меня что-то так сердце щемит. Хочется очень увидеть внука… А он гриппом заболел. Но мне дали его послушать по телефону. У меня такая чудная невестка. И сын золотой. Приносили вчера торт, апельсины… Хочешь колбаски?Я слушаю холодное шуршание в окне и мурлыкаю, мурлыкаю, заглушая скрип форточки, куда протискивается костлявая лапка. Ох уж эта девятая жизнь.Нет ничего хуже одиночества в такие минуты.Поэтому я рядом.Автор - NemeC17.

Ключевые слова: Больница реанимация кошка девятая жизнь

Другие, подобные истории: