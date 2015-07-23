Безликие

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 18:46

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 68 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 18:46 by

- Послушай, Дань, ты обратил внимание, что ближе к вечеру некоторые люди в деревне закрывают ставни на окнах?- Да, Жень, закрывают. Я сколько себя помню, к бабке на лето приезжал, всегда так было.- А зачем, не пойму? Лето, духота на улице несусветная, а они наглухо затворяются. Воров что ль боятся? Так тут и красть-то нечего! Семь домов на всю деревню. И то уже на ладан дышат.- Не воров, Жень.- А кого?! Кто сюда сунется-то? Пока эту деревушку средь леса найдёшь, постареть успеешь! Это ты по памяти находишь! А я, между прочим, пока тебя в месте условленном ждал, думал и компас, и навигатор с ума сошли. Один крутится, как бешеный, а второй показывает, что я в тихом океане, ну или где-то близко к нему.- Согласен! - ответил Даня. Техника тут шалит. А окна закрывают от безликих. Это страшилка какая-то из детства. Бросил Даня как бы между прочим.Диалог шёл между двумя давнишними друзьями. Данилой и Евгением. Женя давно хотел на пару недель от мирской суеты сбежать, а Даня возьми и предложи сгонять к старой бабке в деревню.Деревня располагалась где-то в Архангельской области. Среди тёмных вековых лесов. Ещё мальчишкой Данька приезжал сюда к родне. В то время деревня была не чета теперешней. Около полсотни домов, добротных, бревенчатых. В каждом дворе хозяйство. Да детей полна изба.Даня любил сюда приезжать. Компания ребятни собиралась внушительная, и чем себя занять они находили всегда.Рядом с деревней было огромное озеро, рыбы там водилось немерено. И берег был замечательный со стороны деревни, ровный, песчаный. Купайся, ныряй до одури...Всё было хорошо в деревне, бегай беззаботно, веселись с ребятнёй.Были, правда, и странности. Например, ни при каких обстоятельствах нельзя было переплывать на противоположный берег.И ходить туда пешком, огибая водяной круг озера, тоже было нельзя.Там, на другом берегу, за каменистым пляжем начинался мрачный лес.И хоть густым и непролазным он был почти везде, но почему-то именно эту часть леса называли "Мрачной".Причину запрета детям не объясняли. Нельзя и всё. За непослушание, прознавший про попытки нарушить правила родитель, мало того, что мог выпороть, да ещё и гулять почти неделю не выпускать. Страшнее наказания, чем домашний арест, ребятне и представить было невозможно.В принципе дети и не собирались нарушать "взрослые законы", тем более, что дел и на этом берегу озера хватало.И лишь однажды маленький Данька, залежавшись на пляже дольше всех и уже собравшийся догонять друзей, обернулся на тот лес.Ему показалось, что та, другая сторона озера, будто в сумерках, хотя солнце палило нещадно. Смотря на противоположный берег, он вдруг почувствовал, как по его спине пробежали мурашки. Лес, словно живой, всматривался в мальчишку. Но, молодо, зелено, схватив мокрое полотенце, Данилка мчался в след своим друзьям. А потом это ощущение мурашек по спине и вовсе забылось.Вторым негласным правилом был запрет на шатание по улицам после десяти вечера. А именно в это время солнце уходило за высокие деревья, и на деревню опускались сумерки. А ещё, сразу после десяти, во всех домах наглухо закрывались ставни. Опять же причину этого ребятне никто не объяснял. Для родившихся здесь это было само собой разумеющимся. А приезжие привыкали к этому правилу уже спустя пару дней. И ничуть не удивлялись этому.Один раз Вовка, друг Данилы, тоже, кстати, приезжий с большого города, спросил у своей бабули: «Зачем запирать окна, если жарко?» Ответом было размытое; "Чтоб безликие тебя не увидели". Когда Вовка доложил ответ своим друганам, они долго чесали затылок, силясь понять это странное слово "безликие". Не найдя объяснения, их интерес к закрытым ставнями иссяк. Больше в деревне никаких странностей не было, а потому каждое лето, с огромным удовольствием, Данька ждал, когда поедет к бабуле.И вот сейчас, уже будучи взрослыми мужчинами, Данила и Женя решили провести лето в той далёкой деревушке. И хоть от былой стати почти ничего не осталось, и большинство деревенских жителей перебрались в город, ближе к цивилизации, некоторые всё же остались. В их числе была и Данина бабка. Старенькая, но довольно энергичная Варвара Тимофеевна.- Какая страшилка? - продолжал диалог Евгений.- Женьк, если честно, я и сам не знаю кто это. Сколько раз в детстве приезжал в деревню, а никого так и не встречал. Если так хочешь, можно у бабули спросить, когда домой приедем, - Подытожил Данила. - Где-то глубоко в памяти что-то шевелится, про людей или не людей. Точнее сказать не могу. Пока был мелким, мне не рассказывали. А когда стал старше, уже и в деревню почти ездить перестал. На этом разговор о безликих закончился. Беседа плавно пересекла в разряд "ни о чём".Ближе к обеду, вернувшись с прогулки по местности и усевшись за стол, Евгений снова поднял тему о безликих. Но обращался он уже к суетившейся на кухне бабе Варе.- Баб Варь. Объясни мне, вы зачем в такую жару окна ставнями закрываете?- Зачем-зачем? А затем, чтоб те, кто под окнами шарится, в дома не заглядывали.- А кто шарится? - не понял Женя.- Так безликие, - Ответила б. Варя, а затем, видя, что Женя так и продолжает выжидательно на неё смотреть, громко вздохнув, добавила:- Ох, Женька, любопытный ты! Да чего рассказывать-то, всё одно - не поверишь. Вы городские материалисты, а у нас тут, в глуши, своей материализм. И очень он от вашего отличен.- Ба, да расскажи ты ему свои байки, - встрял в разговор Данила.- Во как говоришь! Байки! - ответила бабушка, многозначительно подняв вверх палец. - А мы меж тем с этими байками всю жизнь рядом живём. И хоть сейчас-то ужо потише вокруг стало, чай в леса уже единицы шастают, а нет-нет, да и появится новый безликий, да и выйдет к людям.- Стоп, баб Варь, давай по порядку! Безликий это кто? - уточнил Женя.- Безликий, милок, это тот, кто в лесах глухих сгинул, да не упокоился. Память людская ещё кое-как в них теплится, вот они и идут к людям.- Чё-то я не понимаю, в каком смысле они идут? Если сгинули и не упокоились, значит умерли. А если умерли, то как идут? - не понял Евгений.- Так и идут. Голодно им. И помнят, что где люди, там еда.- В смысле как зомби идут? - ошарашено смотрел Евгений на бабу Варю. - Такого не бывает! Мы в 21 веке живём. Про зомби только в фильмах...- Ну вот, я ж говорила, что не поверишь, - безразлично произнесла бабуля.- А я говорил, что байка, - снова встрял в разговор Даня.- Нет, стоп! - нахмурился Женя. - Даже если и байка, то не на пустом месте. Значит, складывались легенды или, чего там у нас на Руси, поверья. С чего всё это началось-то? - спросил он, смотря на б. Варю.- Для начала, почему безликие? У них что, лица нет?- Почему нет, - ответила бабушка, - есть. Безликие – потому, что нет в них лика человеческого, жизни в них нет. Так, мешок с костями.- Пошли дальше, - продолжал задавать вопросы Женя. - А к людям зачем идут?- Голодно им, вот и идут. Днём не шастают, «Мрачный» лес их дом. А ночами могут в деревню прийти. Вот и закрываем ставни. Они в окна заглядывают. Может запах какой идёт от живых людей, чуют и стучат в стекло, словно не видят его, и не понимают, почему войти не могут.- Зомби-апокалипсис рулит, - Засмеялся Данила. Женя, как мог, пытался сохранить серьёзное выражение лица.- Всё бабуль, последний вопрос. А много их тут?- Когда-то много было, сейчас нет. Но ходят. Оно ведь как? Раньше-то лесом жили. Охота, грибы, вот и гибли люди, заплутав в чащобе. А сейчас и деревни-то полупустые, а вас, городских, разве в лес затащишь? Вы сейчас по магазинам ходите, а не по лесам, - засмеялась баба Варя. - Вот их мало и осталось. Не пополняются ряды-то. И слава Богу, - подытожила она, перекрестясь.- Да уж, история, - многозначительно произнёс Женька. И взглянул на Данилу, тот, скорчив "страшную" гримасу и скрючив пальцы на руках, вдруг тихо и протяжно подвыв "У-у-у-у-у", разразился заразительным смехом.На этом разговор о страшном и оборвался.Спустя пару часов, переждав полуденный зной, ребята отправились рыбачить на озеро.Данила, напялив забродники, пошёл со спиннингом вдоль берега, а Женя, усевшись в лодку, погрёб подальше от берега. Тишина и покой стояли над озером. Солнце уже не пекло, ветра почти не было, мирно и плавно покачивалась лодка Евгения. Даже рыбу ловить не хотелось. Ему было по-настоящему лень кидать блесну, такое умиротворение овладело молодым человеком, что он, собрав свой спиннинг, просто сидел в лодке и любовался окружающей красотой.Мысли текли вязким киселём, периодически возвращаясь к теме разговора за обедом."С чего люди взяли про каких-то безликих? Всё-таки любит наш народ сказки сочинять" - думал Женя, безотрывно смотря на "Мрачный" лес. Лес как лес, пожал он плечами и взялся за вёсла. Медленно, раз за разом отталкиваясь от озёрной глади, Женя приближался к противоположному берегу.И, когда до берега оставалось не больше 30 метров, он вдруг остановился. Какое-то странное чувство тревоги заворочалось внутри. Женя не моргая смотрел на тёмную полосу леса, он не понимал, что это чувство вызывало, и потому сделал ещё пару гребков к берегу. В какой-то момент ему показалось, что там за деревьями что-то шевелится. Появилось неприятное ощущение, что из-за них кто-то за ним наблюдает. Как заворожённый смотрел он в лесную чащу, пытаясь что-то в ней увидеть. Опять взявшись за вёсла, он уже было собрался ещё ближе подплыть к берегу, как вдруг раздался громкий и резкий свист.Женя от неожиданности дёрнулся и понял, что звук шёл с того берега, на котором остался Данила. Повернувшись, он заметил, как друг настойчиво машет руками, жестикулируя, чтобы он возвращался.Взявшись за вёсла, Евгений повернул лодку в сторону деревни. Уже отплыв от «Мрачного» берега достаточно далеко, Женя обернулся. Там, на каменистой полосе, перед лесом стоял человек. Неестественно свесив голову на плечо, он смотрел на отплывающую лодку Евгения.Уже приплыв на берег и выйдя из лодки навстречу Даниле, Женя спросил, не видел ли он силуэт на берегу. На что Даня отрицательно покачал головой.- А зачем звал-то? - спросил Женя Даню.- Не знаю, - с растерянной улыбкой отозвался тот, - запреты из детства всплыли наверное. - Привычка - страшная сила, - сказал он, усмехнувшись. - А кого ты там, говоришь, видел?- Да уже и не уверен, что видел, - отозвался Женя, собирая вещи в рюкзак. - Наслушались сказок с утра, вот и чудится. Пошли уху варить, я смотрю, ты недаром по камышам лазил!- Недаром, - улыбнулся Данила, поднимая вверх руку с садком, в котором лежала пара щук.Вечер прошёл спокойно: наевшись вкусной, наваристой ухи, ребята разошлись спать по комнатам. Уже через сон Женя услышал, как скрипнули ставни. Верная традициям Варвара Тимофеевна закрывала на ночь ставни.Сколько на данный момент было времени, проснувшийся от непонятного шороха, Даня не знал. В доме стояла тишина и полная темнота. Лишь в дальней комнате, где спала хозяйка дома, виднелся еле заметный свет. Лампадка над иконами мягко освещала красный угол.Потихоньку встав и стараясь не скрипеть половицами, Данила направился к кухне. Очень хотелось пить. Подойдя к столу и зачерпнув кружкой из ведра с питьевой водой, молодой человек поморщился. Вода оказалась тёплой.Закрытые ставни и двери не пускали в дом и капли прохладного ночного воздуха.Взгляд упал на часы. Два часа ночи. Обувшись и подойдя к двери, Данила отодвинул задвижку. Свежий ночной воздух приятно хлынул в лицо. Осторожно затворив за собой дверь, Даня вышел на крыльцо и шумно втянул прохладный деревенский воздух.Уже сидя на ступенях, Данила, казалось, не мог надышаться, возвращаться в душный дом совсем не хотелось.«Может пойти прилечь на веранде?» раздумывал он. Как вдруг где-то у забора, возле смородиновых кустов, заметил движение.Всматриваясь в темноту, он силился различить силуэт. Шевеление продолжалось. Молодой человек поднялся со ступенек и сделал шаг во двор, ближе к кустам. Какое-то неприятное чувство шевелилось внутри, и Даня вдруг вспомнил ощущение из далёкого детства. Когда глядя на «Мрачный» лес, по его спине пробежали мурашки.Остановившись, он безотрывно смотрел на куст. В какой-то момент ему стало стыдно за свой детский страх, и он сделал решительный шаг вперёд. В этот же момент из кустов ему навстречу вышла тень.Странно ссутулившись, будто под тяжестью, стоял человек, безвольно повесив руки вдоль тела.- Эй, ты чего здесь? - тихо спросил Данила. Человек ничего не ответил. - Ты здесь как оказался-то? - продолжил молодой человек, приближаясь к кустам. И вдруг сделал резкий шаг назад. Резкий запах ударил в нос. Запах прелых листьев, ила и ещё чего-то тошнотворно сладкого исходил от незнакомца.От неожиданного выпада Дани человек будто вздрогнул. Вытянул вперёд одну руку и сделал шаг навстречу. Нетвёрдой походкой он направлялся к Даниле, шумно принюхиваясь и издавая тихие звуки похожие на рычание.- Эй, мужик, ты чего? - опешил Данила, - не подходи! Ты вообще на частной территории, - попытался вразумить он его.Никак не реагируя на слова, человек вдруг сделал стремительный прыжок и повалил Данилу на землю. Падая, затылком Данила приземлился на камень, последнее, что он помнил, это свет, пролившийся в темноту из настежь распахнутой двери дома, и бабу варю, почему-то с кастрюлей в руках, громко молотящую по ней же чем то железным. Мир в его глазах померк...- Как же так баб Варь? - свистящим шёпотом спрашивал Женя старушку.- А вот так. Говорила вам! А вы ведь не верите! Всё вам байки, да сказки.Даня открыл глаза. Он лежал в комнате бабы вари, на её кровати. Ставни в комнате так и не раскрыли, мягкий отблеск лампады был единственным источником света. Его колыхание тонко касалось ликов святых, от чего в комнате было ощущение необычного покоя и умиротворённости. Он не подавал вида, что пришёл в себя, слушая шёпот доносящий с кухни.- А кастрюля то зачем? - опять вопрошал Женя.- Так они шума боятся. В лесу, где безликие обитают, вечный покой. Туда люди не суются, зверьё тоже чует неладное. Вот и живут они в полной тиши. И ночами-то выходят к деревне, потому что тишина. Все ж спят, - ответила варвара Тимофеевна.- Говоришь, за едой они идут. Ну так и пусть едят чего найдут. Почему их так боятся то?- Ох, милок, беда в том, что не разбирают они в еде. Им, что белка лесная, что курица хозяйская, что человек. Шевелится, знать живое, знать съедобное. Они раньше-то, когда их много было, столько кур у деревенских потаскали! Пока люди не смекнули, что закрываться ночами надо.- Бред какой-то! - произнёс Женька. - Хулиганит кто-то, а вы на каких-то безликих сваливаете. В милицию бы обратись, что шпана появилась и курей таскает!- Обращались! А толку-то! Вот ты поверил?! Нет. И они не верят. А куриц искать. Ну приехали с собаками, побродили по окрестностям. В «Мрачный» псы не пошли, а ночи ждать, чтоб кого-то словить, сами служаки не остались. Сказали, глупости говорим, да пожелали беленькой пить поменьше.В этот момент в кухню вышел Данила.- Ну ты как, Дань?! Участливо спросил Женька. Что ночью-то случилось? Я уж, когда на шум-то выскочил, и не было никого вокруг. Один ты лежал, да баба Варя с кастрюлей своей в обнимку, - попытался пошутить он.- Нормально, - отозвался Данила. - Чёрт знает, что случилось. Мужика видел. Говорить с ним пытался, а он молчит. Потом как прыгнет! Мужик как мужик, странно шёл, но чего ночью не померещится. Темень была, хоть глаз коли! Одно непонятно, воняло от него так, что меня чуть не вывернуло.- А чем воняло? - спросил Женя.- Гнилью! - вместо Дани ответила баба Варя.- Может и гнилью, - согласился с ней внук. - Прелым лесом и тиной несло сильно.- Не могу поверить, что зомби существуют, хоть убейте - не могу! - сказал Евгений.- Да какие зомби! Отозвался Данила. Алкаш какой-то в горячку ударился. Вот и объяснение.- Ну-ну, - пробормотала баба Варя, - алкаш так алкаш. Вечерами-то больше не выходите на улицу! - сказала и вышла по делам.- Ну что, пойдём теперь на рыбалку к вечернему клёву? Или будем зомби бояться? - спросил Женя.- Глупости! - махнул рукой Данила. - Но в следующий раз возьму с собой фонарь и топор! Шутки шутить со мной больше не дам. Вечером собираемся. - Сказал он, трогая шишку на затылке.Ближе к вечеру, как варвара Тимофеевна не отговаривала ребят, они всё же собирали снасти.В какой-то момент, уже перестав уговаривать, она ушла в дом.- Ну? - Произнёс Женя, обращаясь к Даниле, - ничего не забыл?- Сумка с перекусом дома, - отозвался тот, - сейчас схожу, заберу.Пошёл в дом, а вышел уже с рюкзаком за плечами. Через пару минут отправились в путь, держа курс на озеро.На этот раз по камышам и по берегу решили не ходить. Погрузились в лодку и отплыли.Закатное солнце золотило верхушки деревьев, стоял тёплый летний вечер. По всему краю озера лягушки сходи с ума, оглашая окрестность трескучими звуками.- Дань, ну неужели и правда такое может быть?! - спросил Женя.- Ох, Женька, я и сам отказываюсь в это верить. Но знаешь какая штука. Когда-то давно, ещё мальцом, я однажды испытал странное чувство страха, взявшееся из ниоткуда. И вот в эту ночь то чувство опять вернулось. Было темно, и я не разглядел лица. Но то, что он двигался как в фильмах про зомби-апокалипсис, это факт. Единственное, в кино они как варёные ходят. А этот вроде и варёный, а как ближе подошёл - так скакнул, что я не ожидал такой прыти!- Может и правда алкаш местный, словил белочку и шарился по чужим огородам, - не унимался Евгений, всё ещё отказываясь верить- Может и алкаш, - пожал плечами Данила. - Плевать на него, - вдруг резко сказал он и, достав спиннинг, начал забрасывать его в воду. Его примеру последовал и Женя.На озеро опускалась ночь. Рыба ловилась как по заказу. Щучки и маленькие, и увесистые, цеплялись за блесну, словно никогда не ели. За азартной ловлей ребята и не заметили, как потемнело, и лёгким ветерком их лодку всё ближе прибивало к берегу "Мрачного" леса.- Женька, да уймись ты Женька, - вдруг зашептал Данила, толкнул друга в бок.- А ты чего шёпотом? - спросил тот, поворачиваясь к Даниле.Даня сидел прямой, как палка, и смотрел в сторону леса. Повернувшись туда же, Женя затих. До берега оставалось каких-то двадцать метров. И там, у самого леса, стояли люди. Их было трое. В полном безмолвии они наблюдали за сидящими в лодке, неестественно свесив голову на плечи. Опустившийся сумрак не давал внимательно их рассмотреть.Медленно, стараясь в темноте скрыть любое движение, Данила потянулся за веслом. Не отрывая взгляда от людей на берегу, он шарил рукой по дну лодки.- Ух-хух-ух, - вдруг резко и зловеще проухал где то неподалеку филин. Люди вдруг словно дёрнулись и, как по сигналу, все трое сделали шаг вперёд.Так же, от неожиданности, дёрнулись и ребята. Даня выхватил весло и пытался вставить его в уключину. Женя искал второе весло. От шевелений лодка начала раскачиваться и, потеряв равновесие, он упал в воду. Тишину ночи разорвал громкий всплеск. Бултыхаясь в воде и создавая волну, сам того не желая, Женя подталкивал лодку ближе к берегу.Трое на берегу уже по колено стояли в воде и тянули руки навстречу приближающейся лодке. И вот уже цепкие пальцы ухватились за корму, когда вдруг денька громко заорал:- Данила, прыгай в воду!!!Не раздумывая, оттолкнувшись как мог, Даня выскочил из лодки и погрёб от берега к центру озера, туда, где над водой виднелась голова Жени.Отплыв на безопасное расстояние и приблизившись к другу, Даня сказал:- Мы не доплывём до противоположного берега. Слишком далеко. Нужно как-то скрыться от их взгляда.- Давай нырнём и выплывет на этот же берег, но дальше. А потом по суше, когда всё стихнет, дойдём до лодки и попытаемся на ней уплыть обратно.- Этот лес - их территория, они могут быть где угодно, - произнёс Даня.- Значит, найдём дубину потяжелее, - ответил Женя и, сделав глубокий вдох, нырнул под воду. Даня последовал его примеру.Спустя несколько минут, стараясь не производить шума, ребята вышли на берег. Радовало уже то, что ночь была тёплая, и замёрзнуть в мокрой одежде им не грозило. Устроившись так, чтобы за их спинами было озеро, а перед лицом лес, ребята пытались отдышаться.- Наши действия? - спросил Данила.- Не знаю, - отозвался шёпотом Женя. - Можно отсидеться до утра, а засветло что-нибудь придумать. А можно пробовать пройти к лодке и уже, наконец, понять, что это за существа.- А если это то, о чём говорили местные? - продолжил Даня- Ну, тогда мы попадём в историю, как первые вступившие в схватку с ходячими мертвецами, если, конечно, про нас кто-то вспомнит, - попытался пошутить Женя.- Разочарую тебя, - принял шутку Данила, - но первая вступившая в схватку, была баба Варя со своей кастрюлей.Тихонько засмеявшись, не потерявшие самообладания, ребята направились туда, где прибилась к берегу лодка.Шаг за шагом, стараясь не шуметь, в почти полной темноте они пробирались сквозь заросли. По пути Женя нашёл увесистую дубину и решил прихватить её с собой.В какой-то момент, шедший вторым, Данила схватил за футболку Женю и замер. Женя застыл тоже. Медленно повернув голову к Дане, он взмахнул головой, как бы спрашивая, что случилось.Не произнося ни слова, пальцем Данила указал в сторону. Там, метрах в пяти от них, кто-то стоял, безвольно свесив голову на грудь.Женьке показалось, что он услышал биение своего сердца, так часто и громко оно застучало.Постояв какое-то время неподвижно, ребята поняли, что остались незамеченными. Так же, стараясь не издавать звуков, они тронулись дальше.Вот, в просветах между деревьями, они увидели свою лодку. Один безликий стоял рядом с ней по колено в воде, а два других копошились на берегу, издавая чавкающие звуки.- Они рыбу что ль нашу жрут? - возмущённо прошептал Женька.- Видимо да, - отозвался Данила.Тянулись минуты, озеро обволакивала оглушающая тишина. Расправившись с рыбой, безликие постепенно замирали, впадая в своё обычное, отрешённое состояние.А тот, который стоял в воде у самой лодки, неуверенной походкой направился к суше. Подволакивая ногу и минуя своих, уже почти застывших, собратьев, он направлялся в лес. Проходя мимо кустов в которых засели ребята, он вдруг остановился и шумно втянул воздух.Даня и Женя замерли. Воздух рядом с ними наполнялся тошнотворным запахом. Женька крепче в руке стиснул свою дубину."У-хух-У-хух" где то совсем рядом снова заухал филин. Дёрнувшись, как от удара, безликие один за другим, тяжёлой, шаркающей походкой направились в сторону звука.Спустя две минуты ребята, уже сидя в лодке, гребли в сторону деревни что есть мочи.Причалив к берегу и выйдя из лодки, ребята рухнули на землю. Где-то высоко, на макушках деревьев, засветлел рассвет.- Фактически, этот филин спас нас, - проговорил Женя, устремив глаза в небо.- Согласен, - устало отозвался Даня.- Одного не понимаю, как же тут живут люди столько времени и ничего не делают с этим? - произнёс Евгений.- А чего с этим поделаешь? - вдруг откуда-то сзади послышался голос бабы Вари. - Они тут с нами соседствуют сколько деревня на свете стоит! Раньше хуже было, покуда людей больше в лесах гибло. А сейчас, если и выходят безликие, то совсем редко. Да и не боимся мы их. Привыкли. Знаем как отогнать если уж случится встреча. Да и к тому же. Сколько нашей деревне ещё годков то осталось?! Сами видите, пять домов да десяток стариков. Да и тех дети потихоньку в город перевозят, чтоб уход да пригляд за ними проще был. Сгинет деревня, сгинут и они. Кормиться им совсем негде будет. Вот и исчезнут с лица земли.- Но ведь это всё выходит за рамки разумного! Кто бы прознал, можно было бы открытие сделать! - бормотал Женька.- Ох, дети века сего! - вздохнула баба Варя. - Всё бы вам открытия делать. Да в славе купаться. Пойми ты, милок, не всему есть разумное объяснение, и не каждое открытие на пользу идёт!Полночи сюда бегала, всё смотрела, когда появитесь. - пробухтела баба Варя.- А если б не появились? - спросил Даня и уставился на бабулю. - Если б нас съели?!- Тю, Данька, вот ты вырос, а ума то и не набрался. Неужто не поняли, они хоть и страшные, да не очень-то опасные. Силы в них совсем нет. Я ж сказала, так, мешок с костями. Больше пугают. Со временем вообще в труху превращаются. Дед твой говорил, из земли встали, в землю и уйдут.- Интересно, а почему они встают? Почему просто не разлагаются? - не унимался Женька.- Да кто их знает, - отозвалась варвара Тимофеевна. - Мало ли, что в лесах дремучих происходит! Кто ж проверять сунется?!И поднявшись на ноги, ребята направились в сторону дома, каждый размышляя о чём- то своём. А за ними, чуть ссутулившись, плелась Варвара Тимофеевна, скрестив за спиной руки, в которых держала пустую алюминиевую кастрюлю с металлическим черпаком...Автор - Юлия Скоркина.

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