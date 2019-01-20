Тихий дом

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:30

Сделано_в_СССР Просмотров: 128 Комментарии: 4 +4 Вчера, 15:30 by

Всю свою жизнь я шёл по, казалось бы, правильно выбранному пути, даже не представляя, в какой ад он способен завести меня. Казалось, ещё совсем не давно, я был, вполне себе обычным человеком. У которого есть дом, постоянная работа, семья и несколько друзей. Человеком, которому не нужны великие потрясения и кардинальные перемены. Человеком без странностей и здравым скепсисом. Который не верит в мистику и не водит знакомств с сомнительными личностями. Одним словом, я был самым обыкновенным, ничем не выделяющимся среднестатистическим жителем нашего небольшого города.Но, как это иногда бывает, все может изменится в одно мгновение. И прошу Вас, каждый день молите Господа о том, чтобы ничего подобного никогда не случилось с Вами. Поверьте, лучше прожить всю жизнь в счастливом неведении, чем, всего лишь, на миг заглянуть в глаза абсолютному ужасу.Все началось одним, ничем не примечательным, холодным апрельским утром. Я как обычно шёл на свою работу. Было, где-то, около восьми утра. Ничто вокруг не предвещало ничего необычного. Я работаю на железной дороге, обходчиком путей. До нашего офиса я обычно добирался пешком. Всего каких-то пятнадцать минут от дома и вот, я уже заступаю на службу. Я всегда ходил одним и тем же маршрутом. Эти места мне знакомы как свои пять пальцев.Я неторопливо вышагивал вдоль железных путей, обрамленных с обеих сторон мрачной лесополосой. Небо, не по-весеннему пряталось за армадой свинцовых туч. Все молчаливое пространство, покрывала шаль мучного тумана. Вокруг было спокойно и тихо. В голове у меня крутились самые обыкновенные рутинные мысли.Внезапно я увидел перед собой какую-то бесформенную тень, неожиданно возникшую метрах в двадцати от меня. Я продолжал идти в её сторону, пытаясь на ходу рассмотреть очертания. В тумане было невозможно понять, Человек ли это? Животное? Или вообще, какой ни будь неодушевленный предмет.Чем ближе я приближался, тем чётче становились очертания. Поравнявшись я наконец увидел, что это была девушка. Она лежала на рельсах, пытаясь по ним ползти. В глаза бросались её странные и неестественные движения. Руки, казалось были парализованы, из-за чего, она двигалась по земле как червь или как неуклюжая змея. Её белый саван был вымазан грязью и кровью. Позади, точно след, протянулся липкий черный шлейф.Я решил, что произошла ужасная трагедия и немедленно поспешил к ней, чтобы чем-то помочь. Я наклонился, пытаясь расспросить о том, что с ней случилось. Девушка, наконец заметила меня. Я подался ближе и мне удалось рассмотреть ее полностью. Увиденное тут же привело в неописуемый шок. Её кукольное лицо и покрытая чешуёй кожа, были идеально белыми. Взъерошенные волосы, больше напоминали какие-то водоросли. А вместо ног, безобразно болтались два уродливых, похожих на щупальца, отростка. Она взглянула на меня стеклянными глазами, беззвучно распахнув беззубый рот, будто выброшенная на берег рыба. Все это заставило меня мгновенно содрогнутся. Происходящее казалось каким-то нереальным и чуждым. Её мертвенный взгляд, порождал во мне животный панический страх. Мне тут же захотелось убежать от этого места, как можно дальше.Но не успел я броситься прочь, как это существо крепко вцепилось в меня тонкими костлявыми руками. Обхватив голову стальной хваткой, оно потянуло меня на себя, стараясь соприкоснуться со мною лицами. Я безуспешно пытался вырываться и кричал как обезумевший. В следующий момент наши взгляды встретились. Мой, испуганный и полный отчаяния и её, холодный и безразличный. В этот миг стали происходить уже совсем необъяснимые вещи.Лицо этого существа, вдруг стало искажаться и резко темнеть, превращаясь в какую-то конусовидную воронку. До тех пор, пока не приняло форму небольшой чёрной дыры, поглощающей свет и все окружающее пространство. Вырываться было уже бесполезно. Я завизжал от ужаса пожираемый чернеющей бездной.Со всех сторон меня окутала тьма. Я почувствовал, что падаю куда-то вниз.Осознание того, что в любую секунду это падение может закончится смертельной встречей с землёй, приводило в неописуемый ужас. Я кричал, но все мои вопли были едва слышны. Такое обычно бывает в местах, где не от чего отразится эху. Не имея и малейшего представления о том, где я нахожусь и что вообще происходит, я обреченно сжался в позу зародыша и уже молча продолжил бесконечное падение.Трудно сказать, сколько времени я находился в этой бездонной пропасти. В какой-то момент мне показалось что я вижу под собой нечто неясное. Небольшая светящаяся точка, заметно ширилась и росла. Я вдруг понял, что она приближается ко мне. Впрочем, вероятно, это я приближался к ней с невероятной скоростью. Снова мысли о неминуемой и скорой смерти охватили мой разум. Я беспорядочно заболтал руками и ногами точно утопающий.Тем временем свет уже превратился в плоскость. Я действительно падал. Внизу стали проступать первые очертания ландшафта. Он напоминал пустыню с неестественно оранжевыми дюнами. В следующую секунду меня окутала, внезапно налетевшая песчаная буря. Песок моментально забил глаза и рот, от чего стало невозможно дышать.Последнее что удалось разглядеть, было то, что земля уже находилась, всего лишь, в нескольких метрах от меня. Затем, последовал неимоверной силы удар. Пронзительная боль тут же сковала все тело.Я распластавшись лежал на песке, не веря тому, что, до сих пор жив. Происходящее явно не могло быть реальным. Ведь, падая с огромной высоты, людям свойственно разбиваться и погибать. Изо рта вывалился протяжный стон. Я откашлялся и кажется, меня стошнило. Шоковое состояние заставило моментально вскочить на ноги. Стряхнув с одежды и лица остатки песка, я осторожно огляделся.Вокруг разливалась бескрайняя пустыня. Какая-то необычная, точно из фильмов о полетах на другие планеты. На горизонте редели высокие красные кактусы, с загибающимися в спирали макушками. Кое где дымились миниатюрные кратеры, пахнущие серой и горелым тряпьем. Я посмотрел вверх и увидел ржавое знойное небо. Оно тоже не было таким, к которому мы привыкли. Все в этом мире казалось чужим и враждебным.— Наверное, это безумие или галлюцинации,— размышлял я. — Вероятно, я впал в кому и сейчас всего лишь вижу кошмарный летаргический сон, — ничто на свете не могло меня убедить в реальности происходящего.Полуденное солнце, небывалых размеров, плавило воздух и обжигало кожу. Стояла невыносимая жара. Я вытер пот со лба и сделал несколько шагов, как мне показалось, на восток.На песке виднелись чьи-то следы. Похоже, две огромных змеи, проползли здесь в сантиметрах друг от друга. Сам не понимая, зачем, я двинулся в сторону уводящего следа.Я шел и с каждым шагом силы покидали меня. Ноги сделались ватными и увязали в песке. Грудь все еще болела после удара, и я с трудом глотал раскаленный воздух.Повсюду виднелся один и тот же сюрреалистический пейзаж. Мир будто застыл в режиме стоп-кадра. Лишь штиль неожиданно сменяли налетающие, не весть откуда, горячие песчаные бури. Которые заканчивались так же внезапно, как и начинались.Я прошел, наверное, несколько километров, прежде чем упал от бессилия. Продолжая, еще какое-то время, свой путь ползком, я вдруг заметил, что начало смеркаться.Солнце зашло, и уже не было так невыносимо жарко. Впервые за все это время, вдруг повеяло живительной прохладой. Я сглотнул пересохшим ртом.Голова раскалывалась от щемящей боли. Окончательно потеряв силы, а вместе с ними и здравый рассудок, я заснул прямо под открытым небом.Последнее, что я почувствовал обрывком сознания, было то, как кто-то неведомый и невидимый доселе, подскочив ко мне, тут же принялся жадно рвать мою плоть. Пользуясь для этого, чем то, на вроде клюва. Я чувствовал нестерпимую боль, но сил на сопротивление у меня уже не было. Я понял, что умираю…Потом я долго и мягко парил в абсолютной темноте. Окруженный оглушительной тишиной, я не ощущал своего тела. Все органы чувств казались атрофированными. Лишь где-то в глубине того, что от меня осталось, пульсировал, отдающий теплом, неясный звук, похожий на белый шум. Что-то внутри говорило мне, что это место называется «Дом».Звук плавно нарастал, становясь четче. В какой-то момент, мне показалось что я вижу его. Звук приобрел форму и напоминал экран телевизора со сбитым каналом. Тысячи мерцающих точек на сером фоне рассыпались в бесконечности. Шипение эфира рисовало цвета. Окружающий меня мир начал приобретать более яркие очертания. Я даже узнал то место, где теперь находился. Железная дорога, обрамленная лесополосой. Та самая, по которой, когда то, еще в другой жизни, я так часто ходил.Сейчас я лежал на путях обернутый кроваво грязным саваном. Руки не слушались меня. Мои ноги стали похожи на длинные щупальца, а с головы свисали мокрые спутанные волосы. Я начал ползти, извиваясь как червь, в поисках живой души.— Прошу Вас, каждый день молите Господа о том, чтобы ничего подобного никогда не случилось с Вами. До тех пор, пока свинцовые тучи плотно сковывают небо этого мрачного мира, а молочный туман вытекает с утренних болот. Живите в блаженном неведении и даже не думайте заглядывать в глаза абсолютному ужасу.Я вижу перед собой девушку. Она настороженно приближается ко мне. Ее взгляд полон страха и недоумения. Она пытается что-то говорить, но я не могу разобрать слов.Еще мгновение и мои пальцы впиваются ей в голову. Девушка кричит и пытается вырваться. Я чувствую ее животный страх. Испуганный взгляд, полный отчаяния, умоляет о пощаде.Она просто не понимает, что я не желаю ей зла. Ее жизнь больше никогда не будет прежней. Я заберу ее отсюда с собой. В то место, где она станет абсолютно счастливой. Я заберу ее в наш Тихий Дом.Автор - Морфей.

Ключевые слова: Житель обходчик путей туман бесформенная тень белый саван существо дом

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