Сказки Нового Орлеана. Любовь Зла

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:37

Матвеевский Просмотров: 27 Комментарии: 6 +3 Сегодня, 11:37 by

Тишина. Джонни бодро шагал по извилистой тропинке, едва освещенной луной. Ночная красавица сегодня кокетливо пряталась за вуалью ночного дыма. Света от нее было совсем мало, но Джонни не замечал неудобств. Его глаза лихорадочно блестели в темноте. Все его сознание занимала одна единственная приятная эмоция – предвкушение. Он шел на встречу с любимой.Друзья считали, что Джонни тронулся. Дураки! Ничего они не понимают в искренних чувствах. Раньше он был жалким жуликом, перебивавшимся ничтожными заработками. В Городе Полумесяца таких, как он - тысячи. Он не мог и подумать, что красотка Зизи когда-нибудь ответит ему взаимностью.Он лелеял свою нежную привязанность к Зизи последние пять лет. В его воображении четко проступал ее изящный профиль падшего ангела. Джонни робко мечтал об одном единственно прикосновении, хранил в памяти струю ее духов, неизменно витавших легким воспоминанием в воздухе после того, как она проходила мимо. Ему часто снились насмешливые губы, отливающие багрянцем и напоминавшие капли крови на снегу.Злые языки твердили, что Зизи путается с богатыми мужчинами и живет только ради побрякушек. Джонни не было никакого дело до глупой болтовни. Все мы не святые. Но он прекрасно понимал, что не сможет обеспечить ей достойное существование.Пару лет назад ему повезло с ней познакомиться. Одно время Джонни приносил возлюбленной французские шоколадные конфеты, до которых Зизи была большой охотницей. Как он их умудрялся достать – отдельная история.Угощая любимую конфетами, Джонни признавался ей в любви, на что она неизменно отвечала с меланхоличной улыбкой на устах:— Ах, Джонни, не нужно этих слов…Он грустно вздыхал и замолкал. Но судьба переменилась. Зизи теперь любит его. Определенно!Вот он и дошел. Сам не заметил дороги за размышлениями.Узловатое дерево, мрачно нависающее над землей, и могильный камень, освещенный тусклым серебристым светом. Богатые любовники не захотели раскошелиться на полноценный склеп.Сначала он переживал за свою несдержанность. Как он мог погубить любимую? Но если хорошенько подумать, роковой удар ножом стал ключом от сердца Зизи. Джонни боялся, что она на него обиделась. Но нет. Зизи прошлой ночью приснилась ему счастливая. Она все поняла. И оценила. Она призналась ему в любви и позвала к себе! Не в этом ли счастье?Джонни нервно улыбнулся и взмахнул лопатой. Свежая земля поддавалась легко. Во время работы Джонни грезились нежные руки Зизи и запах ее духов. Она так близко, что кружится голова.Крышка гроба. Влюбленный ласково погладил шершавую поверхность. Скоро они будут вместе. Что это за звук? Тук-тук-тук. Кто-то стучит с ТОЙ стороны.***Утром смотрители кладбища Лафайет не нашли ничего необычного, кроме забытой кем-то лопаты у старого дерева, да обертки от шоколадной конфеты на гранитной плите.

Ключевые слова: Ночь кладбище луна возмездие любовь авторская история

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