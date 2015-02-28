Что сказал Барсик

Что сказал БарсикПосле третьей пары, когда Валера, студент строительного техникума, собирался идти домой, ему позвонила мама:
- Валерик, тете Люде твоя помощь нужна.
- Мам, - перебил ее парень, - а чего, дядя Паша ей не может помочь?
- Ты дослушай сначала! Они с дядей Пашей едут в санаторий на три недели. Надо, чтобы ты у них пожил и посмотрел за Барсиком.
Это меняло дело. Конечно, Валера с удовольствием поживет без родительского надзора. В комп - хоть до утра, никаких уборок своей комнаты. И пацанов можно позвать будет. Потом парень вспомнил о хобби дядюшки делать домашние настойки на орешках и апельсиновых корочках и совсем повеселел.
К тете с дядей он пришел за час до их отъезда. Выслушал инструктаж о куриных желудочках и шеях, которые надо отваривать Барсику, о рыбе и молоке, которые надо покупать. Взял деньги на расходы для себя и кота и закрыл за родственниками дверь.
- Ну что, мохнатый? Теперь я твой хозяин, будешь у меня шелковый!
Барсик, здоровенный и пушистый "сибиряк", презрительно посмотрел на новоиспеченного хозяина и отвернулся.
Вечером Валера отварил желудки, попробовал один. А неплохо! Положил полную тарелку, добавил кетчупа, утянул бутылочку из дядиных запасов и приготовился отметить свою свободную жизнь. Коту он кинул кусок минтая, размораживать не стал - и так сойдет. Барс понюхал мерзлую рыбу, заскреб ее лапой и вышел из кухни.
Прошло несколько дней. Студент продолжал кормить кота минтаем, молока, естественно, не покупал, разорился на пару банок кильки. В планах Валеры был созыв друзей на вечеринку, деньги на кота он тратить не собирался.
Наступила пятница, студент пришел домой, собираясь обзванивать пацанов о предстоящем мероприятии.
- Положи телефон! - раздался чей- то голос.
Парень вскочил с дивана:
- Че?! Кто? Кто здесь?!
- Я! - на него с какой-то насмешкой смотрел сидящий на кресле Барс.
- Ты это... че... говорящий?
Кот сощурил желтые совиные глаза:
- Мы все говорящие, только не рассказываем об этом. Я и телефоном умею пользоваться.
Голос у него был совершенно обычный, довольно высокий тенорок.
- И че теперь? - недоуменно спросил Валера.
- Че- че! Теперь ты попал, пацан, я так и знал, что ты накосячишь. Тебя же за настойку только хозяин прибьет. Сколько ты ее вытаскал? А кто на платные порносайты лазил? Кто меня одной мерзлой рыбой кормил? Вот позвоню сейчас, представлюсь соседом и все хозяевам выложу. И маме твоей.
- Да я тебе сейчас! - замахнулся Валера.
Кот страшно зашипел и выставил толстую лапу с выпущенными когтями.
- А может, это, договоримся? - отпрянул парень. - Я тебе сейчас сбегаю, колбасы куплю.
Кот хищно заурчал:
- Нет, бро, теперь колбасой не отделаешься. Щас ты быренько метнешься в аптеку, возьмешь валерьянки. Потом в магазин, фаршика захватишь, молока, сметаны, рыбы хорошей охлажденной. Ну и колбасы заодно. Да, сгущенку прихвати, девчонкам для коктейлей.
- Каким девчонкам? - оторопело спросил студент.
- Что значит, каким? Я друзей пригласил, посидим культурно. Они с женами придут. Чего сидим, кого ждем? Собирайся, тебе еще стол накрыть надо - будешь за хозяйку сегодня.
На часах было десять вечера. Соседку Семеновну беспокоил шум голосов за стенкой:
- Ох и обнаглел Валерка, сколько же он гостей понавел! Орут, как коты мартовские. Нет, надо завтра его матери звонить, пусть приструнит сыночка!
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 05:05
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Сегодня, 05:04 by SniffПросмотров: 89Комментарии: 5
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