Что сказал Барсик

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 05:05

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Sniff Просмотров: 89 Комментарии: 5 +5 Сегодня, 05:04 by

После третьей пары, когда Валера, студент строительного техникума, собирался идти домой, ему позвонила мама:- Валерик, тете Люде твоя помощь нужна.- Мам, - перебил ее парень, - а чего, дядя Паша ей не может помочь?- Ты дослушай сначала! Они с дядей Пашей едут в санаторий на три недели. Надо, чтобы ты у них пожил и посмотрел за Барсиком.Это меняло дело. Конечно, Валера с удовольствием поживет без родительского надзора. В комп - хоть до утра, никаких уборок своей комнаты. И пацанов можно позвать будет. Потом парень вспомнил о хобби дядюшки делать домашние настойки на орешках и апельсиновых корочках и совсем повеселел.К тете с дядей он пришел за час до их отъезда. Выслушал инструктаж о куриных желудочках и шеях, которые надо отваривать Барсику, о рыбе и молоке, которые надо покупать. Взял деньги на расходы для себя и кота и закрыл за родственниками дверь.- Ну что, мохнатый? Теперь я твой хозяин, будешь у меня шелковый!Барсик, здоровенный и пушистый "сибиряк", презрительно посмотрел на новоиспеченного хозяина и отвернулся.Вечером Валера отварил желудки, попробовал один. А неплохо! Положил полную тарелку, добавил кетчупа, утянул бутылочку из дядиных запасов и приготовился отметить свою свободную жизнь. Коту он кинул кусок минтая, размораживать не стал - и так сойдет. Барс понюхал мерзлую рыбу, заскреб ее лапой и вышел из кухни.Прошло несколько дней. Студент продолжал кормить кота минтаем, молока, естественно, не покупал, разорился на пару банок кильки. В планах Валеры был созыв друзей на вечеринку, деньги на кота он тратить не собирался.Наступила пятница, студент пришел домой, собираясь обзванивать пацанов о предстоящем мероприятии.- Положи телефон! - раздался чей- то голос.Парень вскочил с дивана:- Че?! Кто? Кто здесь?!- Я! - на него с какой-то насмешкой смотрел сидящий на кресле Барс.- Ты это... че... говорящий?Кот сощурил желтые совиные глаза:- Мы все говорящие, только не рассказываем об этом. Я и телефоном умею пользоваться.Голос у него был совершенно обычный, довольно высокий тенорок.- И че теперь? - недоуменно спросил Валера.- Че- че! Теперь ты попал, пацан, я так и знал, что ты накосячишь. Тебя же за настойку только хозяин прибьет. Сколько ты ее вытаскал? А кто на платные порносайты лазил? Кто меня одной мерзлой рыбой кормил? Вот позвоню сейчас, представлюсь соседом и все хозяевам выложу. И маме твоей.- Да я тебе сейчас! - замахнулся Валера.Кот страшно зашипел и выставил толстую лапу с выпущенными когтями.- А может, это, договоримся? - отпрянул парень. - Я тебе сейчас сбегаю, колбасы куплю.Кот хищно заурчал:- Нет, бро, теперь колбасой не отделаешься. Щас ты быренько метнешься в аптеку, возьмешь валерьянки. Потом в магазин, фаршика захватишь, молока, сметаны, рыбы хорошей охлажденной. Ну и колбасы заодно. Да, сгущенку прихвати, девчонкам для коктейлей.- Каким девчонкам? - оторопело спросил студент.- Что значит, каким? Я друзей пригласил, посидим культурно. Они с женами придут. Чего сидим, кого ждем? Собирайся, тебе еще стол накрыть надо - будешь за хозяйку сегодня.На часах было десять вечера. Соседку Семеновну беспокоил шум голосов за стенкой:- Ох и обнаглел Валерка, сколько же он гостей понавел! Орут, как коты мартовские. Нет, надо завтра его матери звонить, пусть приструнит сыночка!

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