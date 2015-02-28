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Творческие истории / Несерьезные истории

Что сказал Барсик

После третьей пары, когда Валера, студент строительного техникума, собирался идти домой, ему позвонила мама:
- Валерик, тете Люде твоя помощь нужна.
- Мам, - перебил ее парень, - а чего, дядя Паша ей не может помочь?
- Ты дослушай сначала! Они с дядей Пашей едут в санаторий на три недели. Надо, чтобы ты у них пожил и посмотрел за Барсиком.

Это меняло дело. Конечно, Валера с удовольствием поживет без родительского надзора. В комп - хоть до утра, никаких уборок своей комнаты. И пацанов можно позвать будет. Потом парень вспомнил о хобби дядюшки делать домашние настойки на орешках и апельсиновых корочках и совсем повеселел.

К тете с дядей он пришел за час до их отъезда. Выслушал инструктаж о куриных желудочках и шеях, которые надо отваривать Барсику, о рыбе и молоке, которые надо покупать. Взял деньги на расходы для себя и кота и закрыл за родственниками дверь.

- Ну что, мохнатый? Теперь я твой хозяин, будешь у меня шелковый!

Барсик, здоровенный и пушистый "сибиряк", презрительно посмотрел на новоиспеченного хозяина и отвернулся.

Вечером Валера отварил желудки, попробовал один. А неплохо! Положил полную тарелку, добавил кетчупа, утянул бутылочку из дядиных запасов и приготовился отметить свою свободную жизнь. Коту он кинул кусок минтая, размораживать не стал - и так сойдет. Барс понюхал мерзлую рыбу, заскреб ее лапой и вышел из кухни.

Прошло несколько дней. Студент продолжал кормить кота минтаем, молока, естественно, не покупал, разорился на пару банок кильки. В планах Валеры был созыв друзей на вечеринку, деньги на кота он тратить не собирался.

Наступила пятница, студент пришел домой, собираясь обзванивать пацанов о предстоящем мероприятии.

- Положи телефон! - раздался чей- то голос.

Парень вскочил с дивана:
- Че?! Кто? Кто здесь?!
- Я! - на него с какой-то насмешкой смотрел сидящий на кресле Барс.
- Ты это... че... говорящий?

Кот сощурил желтые совиные глаза:
- Мы все говорящие, только не рассказываем об этом. Я и телефоном умею пользоваться.

Голос у него был совершенно обычный, довольно высокий тенорок.

- И че теперь? - недоуменно спросил Валера.
- Че- че! Теперь ты попал, пацан, я так и знал, что ты накосячишь. Тебя же за настойку только хозяин прибьет. Сколько ты ее вытаскал? А кто на платные порносайты лазил? Кто меня одной мерзлой рыбой кормил? Вот позвоню сейчас, представлюсь соседом и все хозяевам выложу. И маме твоей.
- Да я тебе сейчас! - замахнулся Валера.

Кот страшно зашипел и выставил толстую лапу с выпущенными когтями.

- А может, это, договоримся? - отпрянул парень. - Я тебе сейчас сбегаю, колбасы куплю.

Кот хищно заурчал:
- Нет, бро, теперь колбасой не отделаешься. Щас ты быренько метнешься в аптеку, возьмешь валерьянки. Потом в магазин, фаршика захватишь, молока, сметаны, рыбы хорошей охлажденной. Ну и колбасы заодно. Да, сгущенку прихвати, девчонкам для коктейлей.
- Каким девчонкам? - оторопело спросил студент.
- Что значит, каким? Я друзей пригласил, посидим культурно. Они с женами придут. Чего сидим, кого ждем? Собирайся, тебе еще стол накрыть надо - будешь за хозяйку сегодня.

На часах было десять вечера. Соседку Семеновну беспокоил шум голосов за стенкой:
- Ох и обнаглел Валерка, сколько же он гостей понавел! Орут, как коты мартовские. Нет, надо завтра его матери звонить, пусть приструнит сыночка!

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 05:05
Причина: Добавлен раздел. Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 05:04 by SniffПросмотров: 89Комментарии: 5
+5

Ключевые слова: Кот говорящий студент помощь вечеринка авторская история

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Комментарии

#1 написал: YuliaS
Сегодня, 05:05
+3
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1324|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 358
Ну просто прекрасная история! Особенно про котовечеринку laughing Спасибо, супер!
Зарегистрирован: 28.02.2015
    
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 07:23
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1588|-1)
Публикаций: 74
Комментариев: 4 845
Ой, спасибо за позитив)) Ай да Барсик! Ай да кискин сын! Поделом Валере
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 07:57
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2151|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 395
Валерка совсем уж бездушный, мерзлую рыбу коту)+++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#4 написал: Sniff
Сегодня, 09:27
+1
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (71|0)
Публикаций: 52
Комментариев: 811
Спасибо за комментарии. Валерка теперь исправился, смотрит на котов с уважением, знает, какие они кискины дети)
Зарегистрирован: 20.01.2019
   
#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 12:03
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2684|-1)
Публикаций: 1 594
Комментариев: 10 240
Замечательная юморная история по-жизни. Барсику отдельное спасибо за урок, преподанный Валерке.))) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
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