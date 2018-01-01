Прогулка

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:29

Причина: Авторская стилистика сохранена

Ayone Просмотров: 9 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:29 by

Сидел я как то раз дома за компом, и решил пройтись! Размять тело от компьютерных "посиделок"! На дворе осень, туман — лучшая погода, — без сарказма. Нравится мне такая атмосфера! Даже не знаю, почему! Вышел из квартиры и направился к лифту! В подъезде — тишина полная! Слышно только улицу! Легкий бриз из окна, и ничего больше!Вызвал лифт. Hарушенная работой двигателя тишина, вывела меня из состояния созерцателя, и я достал телефон и посмотрел на экран. Трещина на дисплее от падения. Еще долго буду себя за это винить! А ведь столько раз падал до этого и, — ничего, а здесь упал с высоты пояса и треснул, странно! Приехал лифт, дверь открылась и я вошел в него. Нажал на кнопку первого этажа и развернулся к зеркалу. Снова это лицо! Я смотрел на себя, и в этот раз я снова ненавижу себя! Мне кажется, что причиной моего состояния был тот, кто находился по ту сторону стекла. Тот, кто ленится что-либо делать. Тот, кто мешает делать запланированные вещи, опаздывает, глупит. Настроение пропало. Настало состояниe апатии. Никаких эмоций, только мысли и размышления о жизни, смерти, людях. Кто я такой? Лифт остановился, притяжение меня снова пробудило, и я уже смотрю на раздвигающиеся двери. Нужно выходить.Выйдя на улицу, я вдохнул прохладный воздух осени и улыбнулся. Так хорошо может быть только наедине со своими мыслями. Когда никого нет рядом. А рядом и впрямь никого не было. Детская площадка была безлюдна, пустые машины и лавочки. Либо я странный, либо люди, ибо я не понимаю, что такого в тумане, что никто не желает выйти на прогулку. Ну и ладно, мне же лучше. Значит, сегодня я снова буду идти по пустым переулкам и думать о том, как бы мне покончить с такой жизнью, потому что все надоело.Сделав шаг из-под козырька подъезда, я почувствовал на лице мелкие капельки, которые освежали кожу лица, и казалось, что я до этого пробыл неделю в пустыне, ведь атмосфера улицы была прохладно-влажной. Я пошел по мокрому асфальту, и вдруг я услышал тишину. Я как будто очнулся ото сна. Мысли покинули мое сознание, и я посмотрел вверх. Туман был слишком густой, я не видел даже окон пятого этажа. Я направился дальше, как обычно сделать пару кругов вокруг района и вернуться домой освеженным! Я шел и думал о смысле моего пребывания в этой жизни: почему меня перестало интересовать что-либо, игры надоели, с девушкой расстался более года назад, новые отношения заводить не хотелось.И я вечерами напролет туплю в экран монитора, пытаясь себя хоть как-то развлечь. Через пол часа такой прогулки с самим собой, я вдруг остановился. Стало как-то не по себе. Я вдруг начал чувствовать, что я нахожусь там, где нельзя находиться. Знаете, такое чувство, когда заходишь в магазин или другое заведение и начинаешь чувствовать, что что-то не так, как обычно и лишь после того, как пройдешь какое-то расстояниe, тебя встречает охранник и говорит, что, мол, сюда нельзя — закрыто. Вот и я начал испытывать то же самое пугающее состояние. Слишком тихо. Дорога, где ходят маршрутки — в пятидесяти метрах от меня, но я не слышу движения. Я в принципе не слышу ничего, кроме шума деревьев и легкого ветерка. Нe встретил ни одного человека, или собаки. Еще и птицы предательски попрятались. Страх начал пробираться холодом по организму и, как вирус, начал зарождать дурные мысли. Я встряхнулся. Да нет, подумал, какая паранормальщина? Но скептиком в этот раз был только голос голове, а я сам ожидал, так называемого, охранник,а как из того магазина.Ведь первый этап уже пройден. Я вдруг развернулся и пошел в сторону своего подъезда. Идти минут десять, если через дворы. Но как только я сделал первый шаг, все тело затрясло от страха, мне показалось: кто-то стоит прямо за спиной, но оборачиваться не особо хотелось. Mетров через десять я развернулся. Никого. Еще бы, даже не удивлен! Что может случиться? И в этот момент на месте, где я решил идти обратно, начала появляться тень: туман будто сгущался в силуэт человека, но очертания были слишком размыты. Меня охватил паралич. Я боялся пошевелиться. Тень начала проявляться более четко и медленно двигаться в мою сторону. Я попытался сделать шаг назад и упал. Внезапно тень пропала. Туман резко стал рассеиваться. И через минуту свинцовые тучи уже смотрели на меня, сидящего на мокром асфальте с открытым ртом и ошалелыми глазами. Чувство того, что все закончилось довело меня чуть ли не до слез. Какая-то радость. Снова все хорошо. Птицы на ветках, шум машин где-то за домом. Я оглянулся, людей, вроде, не было. Это хорошо, что меня никто не увидел, как я тут исполнял. Я встал и продолжил путь домой.

Ключевые слова: Tуман одиночество прогулка приведение авторская история

Другие, подобные истории: