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Творческие истории

Симбиот. Глава вторая

Следующий день прошёл в сборах. Мы решили уехать как можно быстрее: кто знает, кого может прислать взбесившаяся тётка. Вечером мы уже мчались на Светкиной машине по Московскому шоссе, сухому и пыльному, словно и не было накануне никакой грозы. Нам предстояла беседа с хозяйкой моей съёмной квартиры: будут меня искать или нет, Максу нужно больше пространства.

— Злишься на меня, — прервала неловкое молчание Света.
— Нет. Мне даже нравится.
— Быстро ты адаптировалась.
— Да, я такая — адаптируюсь быстро.
— Это хорошо, — как-то неуверенно ответила она.
— Угу.

Я и вправду не злилась. Мне, в общем-то, было нечего терять: работать я могла дома, парня у меня не было, друзей — тоже, а с родственниками я практически не общалась. Больше того, моя жизнь, кажется, начала приобретать новый смысл. Мы почти всю дорогу молчали и думали каждая о своём, и только Макс радостно улыбался на заднем сидении — похоже, жизнь у тёти Лены ему порядком поднадоела.

Как я и ожидала, из квартиры меня попросили удалиться: жильцам с животными или детьми здесь не рады. Света, как выяснилось, переехала недавно из Москвы и жила в отеле. Мы стали искать новое жильё. Просмотрев больше сотни объявлений на одном известном сайте, мы остановили свой выбор на небольшом домике в деревне, располагающейся неподалёку от Сестрорецка. Аренда такого жилья стоила чуть дороже, чем съёмная квартира в городе, а места было значительно больше.

Неделя пролетела незаметно, мы обустраивались в новом пристанище, учились топить печь и ухаживать за огородом, подключали интернет — это было очень важно для нас обеих, т.к. Света тоже была фрилансером. К вечеру пятницы наши питомцы проголодались. Макс легко мог найти себе еду, а вот нам пришлось подумать, где искать себе ужин — не хотелось привлекать лишнее внимание соседей парой подозрительных исчезновений в первую же неделю.

За кормом для паразитов мы решили отправиться в город. В местных клубах часто ошиваются разные наркоманы и алкоголики — мусор, который, скорее всего, никто не будет искать, а если и найдут, то подумают, что они отбросили копыта от передозировки. Поздно вечером мы уже танцевали под синтетическую музыку в одном злачном заведении на Петроградке, высматривая тех, кто сгодился бы для трапезы — плохо одетых, одиноких и пьяных. Густой табачный дым, проникающий даже в те помещения, где курить было запрещено, пьяный смех молодёжи и однообразные звуки синтезаторов быстро меня утомили и я решила отправиться на свежий воздух. Светке, кажется, это всё нравилось, да и в одиночку она справится быстрее.

Жертва не заставила себя долго ждать. Весело похлопывая крышкой капота, на большой скорости из-за угла вырулила раздолбанная жёлтая «восьмёрка», за рулём, как мне показалось, сидел молодой парень в модной кепке. С жутким визгом это чудо техники затормозило около меня. Водитель выглянул в окно, он оказался далеко не молодым — ему на вид было лет шестьдесят с хвостиком, но одет был, как подросток: кепка с широким козырьком, яркая футболка, рваные джинсы, образ дополняли тоннели в ушах и многочисленные татуировки.

— Хай, бейба! Подвезти?
— Спасибо, я жду, когда метро откроется, — соврала я.
— Ууу, долго тебе ещё ждать, поехали, чаем напою, у меня тут студия неподалёку.

Его зрачки, почти полностью скрывавшие радужную оболочку, в сочетании с запахом перегара, говорили о том, что не стоит садиться в эту машину. Прежняя я ни за что бы не села, но сейчас внутри меня нетерпеливо перекатывался голодный симбиот, показывая мне красочные изображения того, что будет, если я его срочно не накормлю.

— Вы выпивший?
— Да, не переживай, экстази нейтрализует действие алкоголя, — беззаботно произнёс дед, — поехали уже.

«Ещё лучше, разваливающаяся тачка и водитель под наркотиками», — подумала я, садясь в машину. Едва вписываясь в повороты, игнорируя сигналы светофоров и вообще все возможные правила дорожного движения, он привёз меня во двор полузаброшенного техникума.

— Вот и приехали, а ты боялась.

Студия располагалась в подвале. Это был настоящий бункер. В первом помещении, которое условно можно было назвать гостиной, располагался самодельный диванчик из автомобильных кресел, пыльный столик, чайник, микроволновка и бензиновый генератор. Вдоль стен тянулись ряды труб и проводов, уходящие вглубь длинного коридора. Мой новый знакомый заварил чай и стал долго говорить. Травка развязывает язык, как пояснил он. Мужчина рассказывал про свою жизнь, о том, как он пишет песни, как даёт концерты, а ещё он был продюсером и режиссёром. Он даже был мне симпатичен: я бы тоже была не против встретить старость вот так, играя на гитаре, организовывая разные творческие проекты и отрываясь по полной напоследок. Я уже намеревалась оставить этого весёлого старика, но он сделал две большие глупости. Во-первых, он снял кеды… Твою ж дивизию! Запахло не просто несвежими носками, а дерьмом, мочой, дохлыми крысами, тухлыми яйцами и гнилой рыбой одновременно. Это был запах старого зомби, который перед смертью не мылся, как минимум, год! У меня аж глаза заслезились. Нет, от хорошего человека просто не может так пахнуть. Химической атаки ему, видимо, было мало и он решил прибегнуть к физическому и психологическому давлению, положив руку мне на коленку.

— А ты знаешь, я ведь имею большой вес в творческих кругах, я мог бы организовать для тебя выставку, — вкрадчиво проговорил он.
— Спасибо, я как-нибудь сама справлюсь, — ответила я, с огромным трудом подавляя рвотный рефлекс.
— Персональную выставку, — продолжил он, продвигая руку выше.

Он серьёзно? Неужели сам не чувствует, как от него воняет? Впрочем, у него ещё был шанс спастись — я хотела убежать из этой газовой камеры и поискать менее ароматную жертву. Я встала и начала двигаться к выходу.

— Скоро метро уже откроется, я, пожалуй, пойду.
— Ну как хочешь, моё дело — предложить.

Я уже поднималась к двери, но так просто отпускать меня никто не собирался.

— Постой-ка, ты мой телефон не видела?
— Нет.
— А я думаю, видела. Давай проверим.

Чёрт побери, его телефон я бы взяла, разве что, для того, чтобы узнать номер его наркодиллера. Старик с неожиданной прытью подскочил ко мне и больно сжал мою руку.

— Ладно-ладно, забирай, мне не жалко, только придётся сначала отработать, раз по-хорошему не хочешь.

Он схватил меня за горло и швырнул на диван. Что ж, сам нарвался. Моему маленькому синему другу было вкусно. Я с радостью наблюдала, как новые морщины покрывают его лицо, как проваливаются вглубь черепа его глаза, а кожа становится жёлтой. Я была удовлетворена этой охотой — одной лицемерной тварью стало меньше, мир стал чище и прекраснее. О последствиях я не беспокоилась: в этом вонючке было столько наркотиков, что удивительно, как он вообще ещё на ногах держался в момент нашей встречи. Света уже ждала меня возле клуба, и мы отправились домой, чтобы на недельку-другую забыть об особенностях нашей кухни.

— Свет, а почему ты осталась со мной?
— Я… Я не знаю. Наверное, мне стыдно за то, что я с тобой сделала, и теперь нельзя тебя оставлять. И вообще…

Она осторожно отодвинула мои волосы с лица, краснея и смущаясь.

— И ты мне нравишься…

Она приблизилась ко мне и поцеловала. А ведь никто из всех этих мужиков даже не пытался меня поцеловать… Это было так нежно, так мило, что у меня закружилась голова. Светка была тёплая и мягкая, и от неё вкусно пахло. А мне ведь никогда не нравились толстые мужчины. Видимо, не во внешности дело.

Теперь у меня была почти настоящая семья: моя девушка, моя собака, а симбиот в животе заставлял чувствовать себя беременной. Ну вот, родственнички, я и обзавелась второй половинкой, правда, не совсем так, как вы хотели — ха-ха.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:38
Вчера, 16:38 by Daria AntonovaПросмотров: 96Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Паразит любовь наркоман фантастика авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 16:53
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1554|-1)
Публикаций: 73
Комментариев: 4 720
Что-то перебор с финалом. Я не настолько толерантна. Хотя за ужас не считаю.
ГГ симпатии никак не вызывает. Хотя и считает себя «санитаром леса». Жертвы вовсе не овечки, но как-то обыграть может надо было по другому. Чтобы хоть какое-то удовлетворение от трапезы паразита читателю испытать.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: Daria Antonova
Вчера, 18:16
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 14
Цитата: зелёное яблочко
Что-то перебор с финалом. Я не настолько толерантна. Хотя за ужас не считаю.
ГГ симпатии никак не вызывает. Хотя и считает себя «санитаром леса». Жертвы вовсе не овечки, но как-то обыграть может надо было по другому. Чтобы хоть какое-то удовлетворение от трапезы паразита читателю испытать.

Я Свету планировала убить в первой главе, но героини решили по другому)) Маша получилась очень озлобленной, поэтому ей нужен какой-то смягчающий фактор, им должен был стать пёс, но он, как безмолвный персонаж, не очень подходит на эту роль. При всей своей жестокости Маша имеет определённые моральные принципы, которые не позволят ей заразить нового партнёра, так что, она предпочитает встречаться с уже заражённой девушкой. Насчёт симпатии: "санитары леса" не обязаны всем нравиться, они просто выполняют свою работу. Здесь вообще нет положительных героев.
Зарегистрирован: 15.08.2018
#3 написал: Tigger power
Вчера, 20:46
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2105|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 310
Надо же, подобие семьи даже вышло) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#4 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:14
+1
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Репутация: (2614|-1)
Публикаций: 1 563
Комментариев: 9 763
Хоть и не очень я уважаю длинные истории, но эту плюсану.) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
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