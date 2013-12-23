Симбиот. Глава вторая

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:38

Daria Antonova Просмотров: 96 Комментарии: 4 +4 Вчера, 16:38 by

Следующий день прошёл в сборах. Мы решили уехать как можно быстрее: кто знает, кого может прислать взбесившаяся тётка. Вечером мы уже мчались на Светкиной машине по Московскому шоссе, сухому и пыльному, словно и не было накануне никакой грозы. Нам предстояла беседа с хозяйкой моей съёмной квартиры: будут меня искать или нет, Максу нужно больше пространства.— Злишься на меня, — прервала неловкое молчание Света.— Нет. Мне даже нравится.— Быстро ты адаптировалась.— Да, я такая — адаптируюсь быстро.— Это хорошо, — как-то неуверенно ответила она.— Угу.Я и вправду не злилась. Мне, в общем-то, было нечего терять: работать я могла дома, парня у меня не было, друзей — тоже, а с родственниками я практически не общалась. Больше того, моя жизнь, кажется, начала приобретать новый смысл. Мы почти всю дорогу молчали и думали каждая о своём, и только Макс радостно улыбался на заднем сидении — похоже, жизнь у тёти Лены ему порядком поднадоела.Как я и ожидала, из квартиры меня попросили удалиться: жильцам с животными или детьми здесь не рады. Света, как выяснилось, переехала недавно из Москвы и жила в отеле. Мы стали искать новое жильё. Просмотрев больше сотни объявлений на одном известном сайте, мы остановили свой выбор на небольшом домике в деревне, располагающейся неподалёку от Сестрорецка. Аренда такого жилья стоила чуть дороже, чем съёмная квартира в городе, а места было значительно больше.Неделя пролетела незаметно, мы обустраивались в новом пристанище, учились топить печь и ухаживать за огородом, подключали интернет — это было очень важно для нас обеих, т.к. Света тоже была фрилансером. К вечеру пятницы наши питомцы проголодались. Макс легко мог найти себе еду, а вот нам пришлось подумать, где искать себе ужин — не хотелось привлекать лишнее внимание соседей парой подозрительных исчезновений в первую же неделю.За кормом для паразитов мы решили отправиться в город. В местных клубах часто ошиваются разные наркоманы и алкоголики — мусор, который, скорее всего, никто не будет искать, а если и найдут, то подумают, что они отбросили копыта от передозировки. Поздно вечером мы уже танцевали под синтетическую музыку в одном злачном заведении на Петроградке, высматривая тех, кто сгодился бы для трапезы — плохо одетых, одиноких и пьяных. Густой табачный дым, проникающий даже в те помещения, где курить было запрещено, пьяный смех молодёжи и однообразные звуки синтезаторов быстро меня утомили и я решила отправиться на свежий воздух. Светке, кажется, это всё нравилось, да и в одиночку она справится быстрее.Жертва не заставила себя долго ждать. Весело похлопывая крышкой капота, на большой скорости из-за угла вырулила раздолбанная жёлтая «восьмёрка», за рулём, как мне показалось, сидел молодой парень в модной кепке. С жутким визгом это чудо техники затормозило около меня. Водитель выглянул в окно, он оказался далеко не молодым — ему на вид было лет шестьдесят с хвостиком, но одет был, как подросток: кепка с широким козырьком, яркая футболка, рваные джинсы, образ дополняли тоннели в ушах и многочисленные татуировки.— Хай, бейба! Подвезти?— Спасибо, я жду, когда метро откроется, — соврала я.— Ууу, долго тебе ещё ждать, поехали, чаем напою, у меня тут студия неподалёку.Его зрачки, почти полностью скрывавшие радужную оболочку, в сочетании с запахом перегара, говорили о том, что не стоит садиться в эту машину. Прежняя я ни за что бы не села, но сейчас внутри меня нетерпеливо перекатывался голодный симбиот, показывая мне красочные изображения того, что будет, если я его срочно не накормлю.— Вы выпивший?— Да, не переживай, экстази нейтрализует действие алкоголя, — беззаботно произнёс дед, — поехали уже.«Ещё лучше, разваливающаяся тачка и водитель под наркотиками», — подумала я, садясь в машину. Едва вписываясь в повороты, игнорируя сигналы светофоров и вообще все возможные правила дорожного движения, он привёз меня во двор полузаброшенного техникума.— Вот и приехали, а ты боялась.Студия располагалась в подвале. Это был настоящий бункер. В первом помещении, которое условно можно было назвать гостиной, располагался самодельный диванчик из автомобильных кресел, пыльный столик, чайник, микроволновка и бензиновый генератор. Вдоль стен тянулись ряды труб и проводов, уходящие вглубь длинного коридора. Мой новый знакомый заварил чай и стал долго говорить. Травка развязывает язык, как пояснил он. Мужчина рассказывал про свою жизнь, о том, как он пишет песни, как даёт концерты, а ещё он был продюсером и режиссёром. Он даже был мне симпатичен: я бы тоже была не против встретить старость вот так, играя на гитаре, организовывая разные творческие проекты и отрываясь по полной напоследок. Я уже намеревалась оставить этого весёлого старика, но он сделал две большие глупости. Во-первых, он снял кеды… Твою ж дивизию! Запахло не просто несвежими носками, а дерьмом, мочой, дохлыми крысами, тухлыми яйцами и гнилой рыбой одновременно. Это был запах старого зомби, который перед смертью не мылся, как минимум, год! У меня аж глаза заслезились. Нет, от хорошего человека просто не может так пахнуть. Химической атаки ему, видимо, было мало и он решил прибегнуть к физическому и психологическому давлению, положив руку мне на коленку.— А ты знаешь, я ведь имею большой вес в творческих кругах, я мог бы организовать для тебя выставку, — вкрадчиво проговорил он.— Спасибо, я как-нибудь сама справлюсь, — ответила я, с огромным трудом подавляя рвотный рефлекс.— Персональную выставку, — продолжил он, продвигая руку выше.Он серьёзно? Неужели сам не чувствует, как от него воняет? Впрочем, у него ещё был шанс спастись — я хотела убежать из этой газовой камеры и поискать менее ароматную жертву. Я встала и начала двигаться к выходу.— Скоро метро уже откроется, я, пожалуй, пойду.— Ну как хочешь, моё дело — предложить.Я уже поднималась к двери, но так просто отпускать меня никто не собирался.— Постой-ка, ты мой телефон не видела?— Нет.— А я думаю, видела. Давай проверим.Чёрт побери, его телефон я бы взяла, разве что, для того, чтобы узнать номер его наркодиллера. Старик с неожиданной прытью подскочил ко мне и больно сжал мою руку.— Ладно-ладно, забирай, мне не жалко, только придётся сначала отработать, раз по-хорошему не хочешь.Он схватил меня за горло и швырнул на диван. Что ж, сам нарвался. Моему маленькому синему другу было вкусно. Я с радостью наблюдала, как новые морщины покрывают его лицо, как проваливаются вглубь черепа его глаза, а кожа становится жёлтой. Я была удовлетворена этой охотой — одной лицемерной тварью стало меньше, мир стал чище и прекраснее. О последствиях я не беспокоилась: в этом вонючке было столько наркотиков, что удивительно, как он вообще ещё на ногах держался в момент нашей встречи. Света уже ждала меня возле клуба, и мы отправились домой, чтобы на недельку-другую забыть об особенностях нашей кухни.— Свет, а почему ты осталась со мной?— Я… Я не знаю. Наверное, мне стыдно за то, что я с тобой сделала, и теперь нельзя тебя оставлять. И вообще…Она осторожно отодвинула мои волосы с лица, краснея и смущаясь.— И ты мне нравишься…Она приблизилась ко мне и поцеловала. А ведь никто из всех этих мужиков даже не пытался меня поцеловать… Это было так нежно, так мило, что у меня закружилась голова. Светка была тёплая и мягкая, и от неё вкусно пахло. А мне ведь никогда не нравились толстые мужчины. Видимо, не во внешности дело.Теперь у меня была почти настоящая семья: моя девушка, моя собака, а симбиот в животе заставлял чувствовать себя беременной. Ну вот, родственнички, я и обзавелась второй половинкой, правда, не совсем так, как вы хотели — ха-ха.

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