Любовь вампира

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:28

Sniff Просмотров: 135 Комментарии: 9 +5 Вчера, 16:28 by

Мефодий влюбился. Предмет своих чувств он нашел неожиданно, гуляя от скуки по разным сайтам. Забрел случайно на какой-то 4stor.ru, зевая, прочитал несколько анекдотических рассказов о встречах с вампирами, скептически ухмыляясь, открыл очередной пасквиль... и оторопел.С экрана на него смотрела и улыбалась, показывая острые клычки, очаровательная вампиресса с красным отливом в глазах. Для начала Мефодий наставил ей плюсов и расхвалил все три рассказа, вкупе с автором, затем написал письмо.Мина Харкер, как звали очаровательницу, заметила неожиданного поклонника, тем более, что до этого ее особо не баловали вниманием. Отношения развивались не по дням, а по часам. Уже выяснилось, что они оба из одного города, что Мина бесконечно одинока, и нет никого, кто бы понял и открыл все тайны ее души. Пылкий Мефодий немедленно выразил горячее желание стать первооткрывателем. Встретиться договорились в популярном кафе "У Цепеша".Весь день влюбленный вампир проворочался без сна, и чуть село солнце - принялся за сборы. Привычно побрился на ощупь, надел парадный френч, подарок старого друга из Польши, Збышека Стрыгоня, сдул пыль с бутоньерки. Собравшись, Мефодий зашел в ванную и постучал по трубе. Из-под ванны вылез заспанный Кеша-домовой.- Ну как я тебе? - приосанился Мефодий.- Красавец! Кавалер! - иронически восхитился Кеша. - Цветочки - смотри, не забудь.Вампир стряхнул воду с черных крашеных роз и вышел навстречу своей судьбе.Знакомый официант проводил его к заказанному столу, Мины еще не было. Впрочем, опоздала она ненадолго и оказалась еще красивее, чем на фотографии. Влюбленные, будем называть их уже так, подняли бокалы с "Кровавой Мэри", Мефодий провозгласил тост:- За наше случайное знакомство! - и с удовольствием отпил коктейль. Мина последовала его примеру и вдруг закашлялась, протягивая свой бокал спутнику:- Что это? Гадость какая-то!Вампир недоуменно спросил:- Почему гадость? Кровь свежая, лимонного сока и водки - в меру, - он посмотрел на девушку, с ней явно было что-то неладно.- Какая кровь?! Ты что, дурак?!- Обычная кровь, телячья.Мина позеленела и выскочила из-за стола, судорожно прижав к губам салфетку. Мефодий догнал ее уже на улице.- Подожди! - он схватил девушку за горячую руку... Как, горячую?! Голова влюбленного закружилась, и он шепотом произнес: - Ты не вампир? Ты меня обманула?Мина уже рыдала:- Я вампииир, только не такооой, я в колледже учусь, у нас сообщество вампирское... Я не Мина, я Маааша...- Так вы просто играете? - тихо спросил Мефодий. - Но я думал... Извини, я вызову тебе такси.Усадив зареванную "вампирессу" в машину, Мефодий медленно побрел домой.- Что рано так? - ехидно спросил его Кеша, а узнав, в чем дело, притащил заветную бутыль с мухоморовкой, над которой трясся, как Кощей над златом. Как утешал его друг, Мефодий потом не вспомнил, но ему стало легче.Прошло несколько дней, и на что-то решившийся вампир набрал знакомый номер:- Маша? Это я, Мефодий. А ты сегодня занята?..

Ключевые слова: Мефодий вампир любовь домовой авторская история

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