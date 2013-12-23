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Творческие истории

Любовь вампира

Мефодий влюбился. Предмет своих чувств он нашел неожиданно, гуляя от скуки по разным сайтам. Забрел случайно на какой-то 4stor.ru, зевая, прочитал несколько анекдотических рассказов о встречах с вампирами, скептически ухмыляясь, открыл очередной пасквиль... и оторопел.

С экрана на него смотрела и улыбалась, показывая острые клычки, очаровательная вампиресса с красным отливом в глазах. Для начала Мефодий наставил ей плюсов и расхвалил все три рассказа, вкупе с автором, затем написал письмо.

Мина Харкер, как звали очаровательницу, заметила неожиданного поклонника, тем более, что до этого ее особо не баловали вниманием. Отношения развивались не по дням, а по часам. Уже выяснилось, что они оба из одного города, что Мина бесконечно одинока, и нет никого, кто бы понял и открыл все тайны ее души. Пылкий Мефодий немедленно выразил горячее желание стать первооткрывателем. Встретиться договорились в популярном кафе "У Цепеша".

Весь день влюбленный вампир проворочался без сна, и чуть село солнце - принялся за сборы. Привычно побрился на ощупь, надел парадный френч, подарок старого друга из Польши, Збышека Стрыгоня, сдул пыль с бутоньерки. Собравшись, Мефодий зашел в ванную и постучал по трубе. Из-под ванны вылез заспанный Кеша-домовой.

- Ну как я тебе? - приосанился Мефодий.
- Красавец! Кавалер! - иронически восхитился Кеша. - Цветочки - смотри, не забудь.

Вампир стряхнул воду с черных крашеных роз и вышел навстречу своей судьбе.

Знакомый официант проводил его к заказанному столу, Мины еще не было. Впрочем, опоздала она ненадолго и оказалась еще красивее, чем на фотографии. Влюбленные, будем называть их уже так, подняли бокалы с "Кровавой Мэри", Мефодий провозгласил тост:
- За наше случайное знакомство! - и с удовольствием отпил коктейль. Мина последовала его примеру и вдруг закашлялась, протягивая свой бокал спутнику:
- Что это? Гадость какая-то!

Вампир недоуменно спросил:
- Почему гадость? Кровь свежая, лимонного сока и водки - в меру, - он посмотрел на девушку, с ней явно было что-то неладно.
- Какая кровь?! Ты что, дурак?!
- Обычная кровь, телячья.

Мина позеленела и выскочила из-за стола, судорожно прижав к губам салфетку. Мефодий догнал ее уже на улице.

- Подожди! - он схватил девушку за горячую руку... Как, горячую?! Голова влюбленного закружилась, и он шепотом произнес: - Ты не вампир? Ты меня обманула?

Мина уже рыдала:
- Я вампииир, только не такооой, я в колледже учусь, у нас сообщество вампирское... Я не Мина, я Маааша...
- Так вы просто играете? - тихо спросил Мефодий. - Но я думал... Извини, я вызову тебе такси.

Усадив зареванную "вампирессу" в машину, Мефодий медленно побрел домой.

- Что рано так? - ехидно спросил его Кеша, а узнав, в чем дело, притащил заветную бутыль с мухоморовкой, над которой трясся, как Кощей над златом. Как утешал его друг, Мефодий потом не вспомнил, но ему стало легче.

Прошло несколько дней, и на что-то решившийся вампир набрал знакомый номер:
- Маша? Это я, Мефодий. А ты сегодня занята?..

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:28
Вчера, 16:28 by SniffПросмотров: 135Комментарии: 9
+5

Ключевые слова: Мефодий вампир любовь домовой авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 16:45
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1554|-1)
Публикаций: 73
Комментариев: 4 720
Я тоже позеленела ещё более. Вампиры — мерзость! Да ещё кровушку пьют — ещё более мерзость green .
Непотребное задумал влюблённый Мефодий. Я в защиту Мины/ Маши серебряными пулями его бы расстреляла. 413
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: conjure one
Вчера, 18:13
+1
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Репутация: (6180|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 2 512
Мухоморовка - это из тарабарской кухни?! +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#3 написал: Sniff
Вчера, 18:19
+1
Группа: Посетители
Репутация: (29|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 595
Цитата: зелёное яблочко
Я тоже позеленела ещё более. Вампиры — мерзость! Да ещё кровушку пьют — ещё более мерзость green .
Непотребное задумал влюблённый Мефодий. Я в защиту Мины/ Маши серебряными пулями его бы расстреляла. 413



Не мы такие-- зысть такая) Им, может тоже люди противны могут быть))

Мухоморовка-- это из национальной кухни домовых)
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:41
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1554|-1)
Публикаций: 73
Комментариев: 4 720
Цитата: Sniff
) Им, может тоже люди противны могут быть))

Это их проблемы laughing .
Я сумерки не смотрела толком из-за некрасивых гг, но отвращение к этим особям навсегда привили.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#5 написал: Sniff
Вчера, 18:46
+2
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Репутация: (29|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 595
А соседний рассказ Вас не смущает, где паразиты людей пачками жрут?) Моего же бедняжку за стакан телячьей крови пристрелить готовы)) Кстати, многие люди охотно кушают ту же кровь в виде кровяной колбасы)
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
#6 написал: Tigger power
Вчера, 18:47
+1
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Репутация: (2105|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 310
Куснуть шоль решил? забыть не может блеска глаз, сердешный) А чего это она так сразу расклеилась, подумаешь кровь ... +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#7 написал: Sniff
Вчера, 18:52
+1
Группа: Посетители
Репутация: (29|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 595
Цитата: Tigger power
Куснуть шоль решил? забыть не может блеска глаз, сердешный) А чего это она так сразу расклеилась, подумаешь кровь ... +++


Не, Мефодий не кусливый) И ваще, он был готов к серьезным отношениям)
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
#8 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:04
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2614|-1)
Публикаций: 1 563
Комментариев: 9 763
Оказывается в сообществах вампиров вовсе не настоящие вампиры.)) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
#9 написал: Estellan
Сегодня, 04:51
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1446|0)
Публикаций: 156
Комментариев: 1 816
Ндааа...
Полюбил оборотень вампиршу. И родились у них детки. И все работали в милиции(с)
Плюсанул)))

Цитата: Sniff
в виде кровяной колбасы)

Шикарная вещь, кстати)
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
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