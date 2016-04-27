Бабайка

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:24

Антон Марфин Просмотров: 43 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 07:24 by

Это случилось чуть больше года назад. За одни сутки я неожиданно усвоил две весьма неприятных вещи. Первое – не всегда детские страшилки оказываются выдумкой. Второе - наличие железной двери и даже сигнализации не является полным гарантом вашей безопасности.С работы я прихожу поздно, ближе к полуночи. После «веселой» девятичасовой смены на фритюре все как в тумане. От усталости ты будто пьяный. Мышцы гудят, в потном сальном теле чувствуется слегка болезненная и в то же время приятная гибкость. Моя история начиналась именно в один из таких ничем непримечательных вечеров. Я, как обычно, возвращался домой из своей убогой забегаловки. Унылый будний день наконец-то закончился, и теперь меня ждал заслуженный отдых на диване. Сейчас те события кажутся мне сказочным. Будто все это было во сне, а не наяву. Иногда и не понимаешь, что видишь нечто страшное.Выхожу я, значит, из лифта и плетусь к квартире. В шуршащем пакете звенят пивные бутылки. Тут вижу: у соседской двери тип стоит какой-то, но не обращаю внимания и отрешенный прохожу мимо. У порога начинаю копаться в сумке в поиске ключа. Копаюсь долго, раздраженно. И постепенно начинаю чувствовать что-то неладное. Вопрос, что тут забыл этот хрен да еще в такое время, напрашивался сам собой. Хотя поначалу его присутствие меня не смущало. Райончик у нас был более-менее спокойный. Маньяки по подъездам не разгуливали. Да и мало ли еще, кто, кроме меня, полуночничает. Подумал: «Может, соседи ждут кого-то». Но, увидев его одежду, я был сильно удивлен. Сосредоточенно роясь в сумке, я все же невольно глянул на незнакомца через плечо. И вот как глянул, так головы отвернуть и не смог. К слову, с освещением на лестничной клетке у нас проблем нет. По крайней мере, они еще не начались. Поэтому я хорошо разглядел этого мутного типчика.Высокий, под два метра ростом, он почти вплотную стоял к соседской двери и не шевелился. На нем было одето что-то совершенно черное и бесформенное. Плащ или даже монашеская ряса, очень тонкая и опускавшаяся до самого пола. Голову, которая была почти на одном уровне с дверной рамой, скрывал мешковатый капюшон. Видок, мягко говоря, странный. Птичка-интуиция помаленьку начинала бить тревогу. Человек стоял ко мне спиной, и я не видел его лица. Я вообще ничего не видел, кроме его чудаковатого одеяния. Но больше всего меня насторожила его комплекция. Человек был худым и неестественно узким в груди. Это было хорошо заметно даже под свободной одеждой. Чтобы измерить расстояние между его плечами, хватило бы, наверное, школьной линейки. Было сложно сказать, мужчина это или женщина. Создавалось впечатление, что это не человек вовсе, а скелет, накрытый простыней.Мне стало не по себе. С минуту я неотрывно разглядывал этот черный столбец, и за все время он не колыхнулся, не произвел и малейшего движения. На мгновение мне показалось, что он даже не дышит. Нащупав ключи в сумке, я быстро зашел в квартиру и сразу же прильнул к дверному глазку. Ряженый так же неподвижно стоял у двери соседей. «Бабайка, твою мать!» - только и вырвалось у меня. Не то, чтобы я был сильно испуган. Но холодок по спине пробежал. Разбираться в этой ситуации мне совсем не хотелось. Я закрылся на все замки и на том успокоился.В ту ночь за этим странным событием ничего жуткого не последовало. На лестничной клетке все время стояла гробовая тишина. Ко мне в квартиру никто не ломился. По большому счету мне было все равно. Но усмирить интерес все-таки не получилось. Вы бы, наверное, предположили, что это мог быть вор. Но у меня мысли такой не возникло. Для домушника его прикид был слишком уж нетрадиционным. Воспроизводя в памяти его костюм, я даже начинал посмеиваться. Костлявый в черной мантии. Звучит забавно. Да этому дураку и впрямь для полного образа только косы не хватало. И все же, если без юмора, подозрительным был этот человек. Что он там делал? Тягостные мысли маленькими червячками начинали копошиться в голове. Стоило поинтересоваться, кто он такой. Внутреннее недовольство мешало расслабиться. Это было чувство морального проигрыша, когда ты банально струхнул и не сделал того, что обязан был бы сделать. Я решил, что это мог быть один из этих дебильных неформалов, каких на нашей улице водилось достаточно. Но от такого вряд ли можно было ожидать чего-то серьезного. Хуже было бы, окажись этот шест сектантом. Эти перцы у нас тоже встречаются нередко и по домам шарятся в поиске «избранных». Хуже, потому что фанатики, как правило, только с виду безобидные. Я о них знаю не понаслышке. Эти Иисусики брату моему однажды прямо средь бела дня по башке надавали. В таком случая, я точно правильно сделал, что не стал вписываться. Волноваться не стоило. Сосед в десанте служил, мужик был здоровый и по шее мог дать запросто. Уж такой дрищ точно бы несдобровал. Кроме того, сосед часто на охоту ездил. Я видел у него многозарядное ружье. Да и двери они всегда закрывали. Я старался успокоить себя. Думал: «Все ли так нехорошо?» Может, соседи и правда кого-то так поздно ждали. Или, возможно, они уже общались с этим доходягой да и послали максимально вежливо. А он, видимо, наркоман с прожженными мозгами, не понимает слов. Люди сами себя пугать начинают. В девяносто девяти процентах случаев ничего плохого не случается. Я уповал на такое умозаключение. А, иначе говоря, просто плюнул на все. Я не был склонен к душевным саморуганиям и тогдашнее малодушие объяснял сильной усталостью. Да и вообще, я отлично знал, что обо мне соседи были не самого лучшего мнения, хотя въехали они недавно и толком со мной не общались. Сильно надо было им что-то говорить.Я помылся, поел, поторчал в интернете с пивком, как обычно, и лег спать в состоянии полного блаженства. А утром узнал, что в ту ночь у моих соседей бесследно исчез ребенок. Проснувшись, они обнаружили детскую кровать пустой. В поисках сына перевернули вверх дном всю квартиру, мать бегала по подъезду и улице в одной пижаме. Утром во дворе было много народу. Полиция опрашивала жильцов дома. Никто ничего не слышал и не видел. Все были в замешательстве. Вначале я упомянул про железную дверь и сигнализацию. Так вот, на бронированной соседской двери каких-либо следов взлома не было. Все окна были целые. Да и вообще, кто бы решился похитить человека из окна на одиннадцатом этаже? Дверь родители запирали на ключ и держали его при себе. Они спали в соседней комнате, но также ничего ночью не слышали. Если бы кто-то пытался взаимодействовать с дверью, незамедлительно бы сработала сирена. Мальчик никак не мог самостоятельно покинуть квартиру.За свою короткую жизнь мне довелось немало говна прочувствовать. Но такой ужас я испытывал впервые. Больнее всего было смотреть на зареванную мать и трясущегося отца. Вид этой мрачной пары, стоящей в окружении зевак, навсегда отпечатался в памяти. Чувствуя свою причастность к этому делу, я с глазу на глаз рассказал следователю о том, что видел ночью. При родителях я бы просто не смог этого сделать. Следователь слушал мой рассказ явно с недоверием. Что, впрочем, было ожидаемо. Описание подозреваемого казалось немного фантастическим. Я изложил все. Хотя, конечно, для раскрытия дела этого было недостаточно.***Прошел год, но пятилетнего Диму так и не нашли. Я продолжаю думать об этом. Человеческая совесть – страшный экзекутор. На мне лежит доля ответственности, не отрицаю. Но я ведь не мог всего этого предвидеть. Что бы я сделал? Похлопал бы этого черта по плечу? И что тогда? Может, сам исчез бы, как соседский мальчик. Хотя, конечно, пропажа такого человека, как я, вряд ли бы сильно взволновала кого-то. Кошмар… Что с ним только стало? Нет, я не могу отвечать за все. В ту ночь я встретился с чем-то паранормальным. По прошествии времени сомневаться в этом уже не приходится. Иначе как объяснить целый замок, несработавшую сигнализацию, беспечный сон родителей? Я стал очень нервным. Что, если он и правда придет за мной? Что, если я увижу его лицо в глазок? Размышления терзают меня и все чаще вызывают злость. Я не самый приятный человек и никогда особо не скрывал это. Но в негодяи себя не записываю. И не надо меня судить. Подумайте: вы бы сами окликнули его, стоя в подъезде?2019.

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