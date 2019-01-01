Встреча с чудищем

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:30

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 14 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:30 by

Однажды довелось мне в сумерках возвращаться домой в поселок с дальнего кордона. Идти предстояло около двенадцати километров. Дорога, а точнее, тропа, петлявшая по старым вырубкам, была мне хорошо знакома. И поначалу ходьба по ней никаких затруднений не создавала. Напевая куплет из малоизвестной оперетты, я отшагивал километр за километром. Однако, не прошел и трети пути, как неожиданно небо заволокли свинцовые тучи. Опасаясь оказаться в лесу в полной темноте, я решил не рисковать. Поэтому и свернул с вырубки на едва заметную тропинку. Она мне тоже была знакома. Так короче на четыре километра.Едва я ступил в лес, как вдруг громкий, резкий голос заставил вздрогнуть и остановиться. Он был настолько силен, что заглушал все звуки наступавшей ночи.— Э-э-эй! — разнеслось по лесу и вернулось столь же громким эхом.От этих криков встревоженно закаркали вороны. Я даже обрадовался: видимо, кто-то из моих родных или односельчан обеспокоился моим долгим отсутствием и вышел встречать.— Э-эй-эй! — послышалось снова.Сомнений не оставалось: кто-то меня звал.— Я здесь! — крикнул я и собрался продолжить путь, как в ответ раздался дикий, ужасающий хохот.Я снова замер. Хохот перешел в дикий визг и спустя несколько мгновений оборвался.Затем послышалось негромкое:— Ху-бу-бу, ху-бу-бу.И наступила тишина.Едва я сделал несколько шагов, как вновь услышал за спиной дикий хохот. Я остановился, стало тихо. Тронулся — хохот возобновился. Я снова остановился и, ориентируясь на звук, осторожно двинулся обратно. Все опять повторилось. Я даже нервно рассмеялся: звуки доносились с высокого дерева! Просветление наступило сразу: конечно, это кричала ночная птица — филин! Я успокоился, даже развеселился и заторопился домой. Тем более, что временами в просветах проглядывала криворогая луна, озаряя все вокруг тусклым, безжизненным светом. Идти было легче. Так продолжалось до того места, где пришлось обходить бурелом.Огибая его, я интуитивно, но совершенно отчетливо почувствовал, что кто-то смотрит мне в спину. По всему телу пробежала противная нервная дрожь. Я остановился и резко оглянулся. Толком ничего не разглядел, однако, мне показалось, что за поворотом промелькнула какая-то темно-серая тень. Я сразу же попытался успокоить себя: мол, мало ли что может пригрезиться в полутьме. И ускорил ход. Но очень скоро острое ощущение, что кто-то вновь преследует меня, возникло снова. Я в очередной раз остановился в раздумье: что предпринять для того, чтобы выяснить: действительно ли кто-то тащится за мной, и главное — с какой целью. Мне было очень даже не по себе: временами сердце замирало от безотчетной тревоги и неизвестности, я приказал себе: «Ничего не бойся, все зависит от воли Господа».С этими словами, собрав волю в кулак, я неспешно побрел по тропинке. Пройдя через небольшую полянку, перед тем как вновь углубиться в лес, я оглянулся. И тут же невольно отпрянул. И было отчего! На полянку выбралось что-то большое, черное, косматое. Первой мыслью было — медведь. Но, во-первых, я знал, что, за редким исключением, никакой зверь не будет преследовать человека. Даже такой могучий, как медведь. Во-вторых, это существо странно извивалось, постоянно меняя форму. Изумленно, не отрываясь, я смотрел на это, невесть откуда появившееся, чудище, и в голове роились мысли, что это, наверное, мираж. Так бывает в пустыне, когда раскаленные воздушные потоки порождают фантастические видения. Несмотря на то, что увиденное потрясло, я после нескольких минут столбняка пришел в себя, помотал головой, отгоняя наваждение.Едва переступая на ватных ногах, я двинулся дальше. При первых же шагах нервная дрожь прекратилась, и я, то и дело оборачиваясь, постепенно углублялся в лес. Меня никто не преследовал. «Значит, все-таки отвязалось», — обрадовался я, ускоряя шаг. Но ошибся… Через несколько минут вновь почувствовал нервную дрожь. Невольно сразу остановился и оглянулся. Несмотря на то, что в этот момент луна спряталась за облаками, трудно было что-то толком разглядеть. Напрягая зрение, в полутьме я все-таки увидел, что преследователь тоже замер и начал совершать какие-то манипуляции: покачивался из стороны в сторону, размахивал чем-то над головой. Как загипнотизированный, я смотрел на призрак и чувствовал, как от ужаса закружилась голова, пересохло в горле, а спина покрылась холодным липким потом.Видимо, пытаясь выйти из оцепенения, я собрался было крикнуть: «Что тебе, чудище, надо? Зачем преследуешь меня?». Однако, голос мне не повиновался, я поперхнулся, закашлялся, ноги подкосились, но сознания я не потерял, лишь присел на корточки. Какое-то время находясь в полубессознательном состоянии, я упустил из вида призрак. Когда же окончательно пришел в себя, то со смешанным чувством страха и любопытства посмотрел туда, где он только что был. Увы, сколько ни вглядывался, ничего в лунном сиянии так и не увидел. «Может, показалось?" — спрашивал я себя, протирая глаза, как после сна. "Или у меня не все в порядке с головой…», — невольно подумал я и ущипнул себя в запястье. Больно.Двигаться дальше не было сил, и я решил заночевать в лесу. Выбрал огромную разлапистую ель, подлез под нижние ветки, прислонился спиной к стволу и закрыл глаза. И сразу же возник облик призрака: темная, изменявшаяся масса. Только от одного вида путались мысли, бросало то в жар, то в холод. А потому, несмотря на усталость, неимоверную тяжесть во всем теле, я ни на секунду не сомкнул глаз. Мучительная безмолвная ночь продолжалась до тех пор, пока не пробудились птицы, устроившие громогласную предрассветную перекличку. Вскоре на востоке над лесом появилась серая полоска, которая, быстро расширяясь, становилась все светлее.И, как только окончательно развиднелось, я встал, осмотрелся. Все было как всегда: лес, пронизанный лучами взошедшего солнца, тропинка, извивающаяся среди усеянной росинками травы. Словом, не было абсолютно никаких свидетельств того, что произошло со мной этой ночью. Может, это просто бред, плод моего воображения? На всякий случай надо проверить. И я вернулся к бурелому, откуда меня начал преследовать призрак. К сожалению, я и там ничего не обнаружил. Наверное, призрак потому и призрак, что не оставляет никаких следов…Приключения в ночном лесу надолго запомнились мне. Хотя все, кому я рассказывал об этом (в том числе и мои домочадцы), лишь недоверчиво качали головами. Только знакомый ведун, выслушав меня, предположил вот что. Я, перекликаясь с птицей с несвойственными человеку воплями, привел в действие какое-то природное явление, проявившееся в виде призрака. Но поскольку я, опять же, по мнению ведуна, не причинил вреда птице, то и призрак не сделал мне ничего плохого. Хотя, надо признать, заставил сильно поволноваться. Конечно, мне, здравомыслящему человеку, подобное объяснение кажется не слишком убедительным, но другого у меня, увы, нет…Автор - Александр Н.

Ключевые слова: Сумерки лес филин тропинка призрак ужас природное явление

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