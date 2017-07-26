Месть волков

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:08

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 26 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 05:08 by

Много лет назад деревня была большой и шумной. Жители засевали поля, держали ферму. По вечерам молодежь устраивала танцы. В том доме, у озера, жили двое: мама и дочка. Они, как и все, работали в поле, но никогда не ходили на посиделки. Дочку звали Ангелиной, и была она писаная красавица. Ее огромные глаза, тугая коса, изящная фигурка вызывали у баб черную зависть, а парней напрочь лишали сна. И, как водится, деревенские стали придумывать про Ангелину с ее мамой всякие небылицы. Но женихов это не останавливало. Уж как только ни пытались подобраться парни к неприступной красавице, но она всех отвергала. А потому озлобленные женихи тоже сочиняли гадости: мол, Ангелина дружит с волками.Однажды летом приехал в деревню парень — городской щеголь. И, конечно, красота Ангелины не могла оставить его равнодушным. Он решил во что бы то ни стало соблазнить Ангелину. И на это даже заключил с мужиками пари. Парень взял ружье и якобы пошел на охоту. Выйдя к дому Ангелины, он упал и стал громко стонать. Девушка побежала на помощь. Молодой человек уверял, что сломал ногу. Кое-как Ангелина смогла дотащить его до дома. Открытой раны не было, но парень то и дело терял сознание. Ночью молодой человек будто бы в бреду признался Ангелине в любви. Сердце девушки начало таять.Не прошло и недели, как молодой человек снова заглянул к Ангелине. Маме девушки парень сразу не понравился. Не поверила она в его искренность. Но Ангелина, кажется, даже дышать без него не могла. Она доверяла ему свои самые сокровенные тайны. Но уже вечером они становились известными всей деревне. Как-то, сидя на любимом месте у озера, молодой человек спросил: а правда ли, что она водит дружбу с волками? Всегда улыбчивая Ангелина вдруг замкнулась, а взгляд стал жестким. Она холодно ответила: «В каждом из нас живет волк, нужно только с ним быть в согласии и любви. Волки — единственные звери, которые умеют мстить и до конца жизни помнят зло. Но также помнят они и добро. Бояться надо не существ в волчьей шкуре, а волков в человеческом обличье».От таких слов парню стало не по себе. Но тут же он попросил у Ангелины руку и сердце. Счастливая девушка радостно воскликнула: «Да!». Теперь в их доме только и говорили, что о предстоящей свадьбе. И вот жених пригласил Ангелину прогуляться к ее любимому озеру. Там, под клятвы и заверения в вечной любви, он и соблазнил девушку.Утром следующего дня жизнь Ангелины превратилась в ад. К дому девушки пришла компания парней и обкидала калитку грязью. Ангелина вышла на крыльцо, чтобы разобраться с хулиганами. Тут же она услышала оскорбления. Она пошла искать жениха, чтобы получить от него объяснения. Его родственники, злорадствуя, поведали Ангелине, что ее, так называемый, жених вернулся в город, где его ждет богатая невеста. Не видя ничего вокруг, Ангелина добралась до дома. Едва взглянув на дочку, ее мать все поняла. Ее сердце сжалось от невыносимой боли. А вечером к ним зашла соседка и рассказала о последних событиях. Она поведала о пари, о хвастовстве пижона своей «победой». Городской в доказательство предоставил личную вещь Ангелины — сорочку с вышитой лилией.Надо ли описывать последующие несколько дней из жизни несчастной мамы и дочки? Всю злобу, зависть, отказы в сватовстве — все вложили в слова и травлю. Парни натянули на грабли сорочку с лилией, подошли к дому Ангелины и дразнили ее. Они вытоптали огород, отравили собаку. Вскоре еще один удар свалился на бедную девушку: Ангелина узнала, что у нее будет ребенок. Ее мама, не вынеся потрясения, умерла. Ангелина почти не выходила из дома. Ей помогали сельчане, неравнодушные к ее беде. В назначенный срок Ангелина родила девочку. Но младенец сразу умер. Смысла жить у Ангелины не осталось. И в одну из лунных ночей она ушла на озеро и больше не вернулась.Тут же нашлись в деревне мародеры, любители легкой наживы. Вечером небольшая компания мужиков пробралась в пустой дом. Они решили остаться там до утра. Наслушавшись страшилок про «нехороший дом», для храбрости запаслись самогоном. Перетряхнув весь нехитрый скарб, компания приступила к застолью. Но чем больше они пили, тем трезвее становились. Какой-то необъяснимый ужас обволакивал все вокруг, заползал за ворот, под одежду, заставляя говорить все тише. От страха мужики боялись даже пошевелиться. Чем темнее становилось за окном, тем зловещее становилась тишина вокруг. Хмель не приходил, лишь ужас сковывал ноги и руки.Один из компании выглянул в окно и тут же отпрянул с диким криком. Прямо на него смотрели глаза волка. Вмиг протрезвевшие мужики сбились в кучу на полу, прижавшись друг к другу спинами, и не сводили с окон глаз. Из зловещей черноты на них смотрели волки. Казалось, что хищников становится все больше, что вот уже их 10, 20 штук. Обезумевшие от страха, потерявшие дар речи, мужики не могли пошевелиться, безмолвно наблюдая весь это ужас. Неожиданно волки отошли от окон, и все заметили в темноте светлый силуэт. Он медленно и плавно приближался к дому. Замерев на несколько секунд, силуэт вдруг бросился на окно, уперся в него ладонями и вплотную приблизился к стеклу. Это была Ангелина! С мокрыми длинными волосами, в белой сорочке с вышитой на груди лилией, она смотрела на незваных гостей черными провалами глаз. Мужики лишились последних остатков разума и воли.Утром никто из них не вернулся домой. Родственники пошли к дому Ангелины. Но долго не решались войти. Дверь оказалась запертой изнутри. Взору вошедших предстала страшная и непонятная картина. Компания была мертва. Мужики сидели на полу, прижавшись друг к другу спинами и уставившись остекленевшими глазами в окна. На их лицах застыл смертельный ужас. Все решили держаться единой версии: мужики перепили, рано закрыли печь и угорели. И только один парень решил обойти дом. Он увидел огромные волчьи следы на земле, царапины от когтей на стенах, а самое ужасное — зеленую шелковую ленточку, какую носила Ангелина. Лишь позже, напившись, он рассказал об этом деревенским.С тех пор все стали обходить дом стороной, а история Ангелины стала обрастать слухами, один невероятнее другого. Кто-то говорил, что на озере в полнолуние выходит из воды девушка с младенцем на руках, садится на камень и поет печальную песню. Были и такие, кто утверждал, что видел в лесу Ангелину, скачущую верхом на волчице. А кто-то говорил, что видел в лесу Ангелину, волчицу и маленького ребенка. Якобы все трое играли и были совершенно счастливы. На том и успокоились люди, говоря, что хоть на том свете несчастная девушка обрела вечный покой.Автор - Лариса Ворожцова.

Ключевые слова: Деревня волки Ангелина обман травля озеро мародеры ужас

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