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Истории из жизни

Кукла Вуду не игрушка

У меня есть приятельница, которая на днях рассказала ужасную историю!

Ангелинка, это ее старшая сестра, живет с дочкой, которой восемь лет, с мужем в разводе, уже пять лет живут вдвоем. И Ангелина ходит к разным бабкам или шаманам, чтобы наладить свою личную жизнь. Она ездила на Байкал, где якобы жила женщина ясновидящая, которая снимала венец безбрачия, привораживала и наоборот.

Так вот, она туда съездила и привезла, как уже позже выяснилось, оттуда куклу Вуду, которая должна была исправить ее душевное
состояние и каким-то способом привести к ее порогу жениха. Куклу она прятала за икону, на полке. Итак случилось, что дочка этой Ангелины, видимо, подсмотрела, что мама постоянно прячет что-то там за икону, и решила, пока матери дома не было, посмотреть, да нечаянно сняла платок с этой куклы, а под платком была стриженная прядь волос самой Ангелины. Ну, дочка, видать, испугалась, что мама увидит, обратно все засунула и положила на место, а Ангелина с того дня стала себя плохо чувствовать, да и волосы стали вылезать клочьями. К тому моменту она уже поняла, что куклу трогала дочка, но что сделать уже, и ей пришлось ехать к той же самой бабке, которая делала эту куклу для нее. Не знаю, чем закончилась вся эта история, но пока приятельница говорит, что вроде она на поправку пошла. Дай Бог ей здоровья, в следующий раз будет осторожнее с такими прятанками, да и дочке надо объяснить,что можно трогать, а что - нельзя.

Автор: DASSAROVA.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 10:43
Вчера, 10:43 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 154Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Приятельница сестра дочка ясновидящая кукла Вуду

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 13:09
+9
Группа: Модераторы
Репутация: (7652|-1)
Публикаций: 187
Комментариев: 5 823
да и дочке надо объяснить,что можно трогать, а что - нельзя.

А чего "нельзя", того хочется особенно сильно))
Ангелине делом бы каким интересным заняться, а не фигнёй страдать, по бабкам бегая. Глядишь, и спутник достойный бы встретился. А от наведённой "любви" одно расстройство да облысение.
Историю плюсанула)
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
#2 написал: Шарлотта Корде
Вчера, 13:26
+6
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 112
У меня три вопроса.
1. Откуда кукла ВУДУ на Байкале?! Всю жизнь тут живу и ни разу вуду не видела! Вуду это немного другой регион мира!
2. Насколько мне известно, куклу вуду используют с целью навести порчу на врага, никоим образом не на себя.
3. После слов "спрятала за икону" я начинаю смеяться. Меня всегда забавляют люди, которые верят во все подряд чохом!
И в икону, и гадалок с Байкала, и в кукол вуду....
Только ведь православие отрицает любую магию. Значит, они обе вместе никак не могут работать!
Зарегистрирован: 23.04.2014
#3 написал: Шахерезада
Вчера, 18:51
+3
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 241
Цитата: Шарлотта Корде
После слов "спрятала за икону" я начинаю смеяться.

Меня тоже улыбнуло место "парковки" куклы. laughing
Зарегистрирован: 24.05.2014
#4 написал: Snejnay
Сегодня, 07:33
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1080|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 386
Цитата: Шарлотта Корде
У меня три вопроса.
1. Откуда кукла ВУДУ на Байкале?! Всю жизнь тут живу и ни разу вуду не видела! Вуду это немного другой регион мира!
2. Насколько мне известно, куклу вуду используют с целью навести порчу на врага, никоим образом не на себя.
3. После слов "спрятала за икону" я начинаю смеяться. Меня всегда забавляют люди, которые верят во все подряд чохом!
И в икону, и гадалок с Байкала, и в кукол вуду....
Только ведь православие отрицает любую магию. Значит, они обе вместе никак не могут работать!

Просто это интропретация автора. Кукла не обязательно вуду была, но люди если видят куклу, то у них она почему-то вуду. Это доказывает что не все знакомы с терминалогией и тонкостями рабочих магических названий... Очень часто иконы, да и саму церковь используют в своих целях при колдовстве. Так что ничего удивительного в этом нет. За историю плюс.
Зарегистрирован: 14.10.2016
 
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