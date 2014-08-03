Кукла Вуду не игрушка

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 10:43

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 154 Комментарии: 4 +5 Вчера, 10:43 by

У меня есть приятельница, которая на днях рассказала ужасную историю!Ангелинка, это ее старшая сестра, живет с дочкой, которой восемь лет, с мужем в разводе, уже пять лет живут вдвоем. И Ангелина ходит к разным бабкам или шаманам, чтобы наладить свою личную жизнь. Она ездила на Байкал, где якобы жила женщина ясновидящая, которая снимала венец безбрачия, привораживала и наоборот.Так вот, она туда съездила и привезла, как уже позже выяснилось, оттуда куклу Вуду, которая должна была исправить ее душевноесостояние и каким-то способом привести к ее порогу жениха. Куклу она прятала за икону, на полке. Итак случилось, что дочка этой Ангелины, видимо, подсмотрела, что мама постоянно прячет что-то там за икону, и решила, пока матери дома не было, посмотреть, да нечаянно сняла платок с этой куклы, а под платком была стриженная прядь волос самой Ангелины. Ну, дочка, видать, испугалась, что мама увидит, обратно все засунула и положила на место, а Ангелина с того дня стала себя плохо чувствовать, да и волосы стали вылезать клочьями. К тому моменту она уже поняла, что куклу трогала дочка, но что сделать уже, и ей пришлось ехать к той же самой бабке, которая делала эту куклу для нее. Не знаю, чем закончилась вся эта история, но пока приятельница говорит, что вроде она на поправку пошла. Дай Бог ей здоровья, в следующий раз будет осторожнее с такими прятанками, да и дочке надо объяснить,что можно трогать, а что - нельзя.Автор: DASSAROVA.

Ключевые слова: Приятельница сестра дочка ясновидящая кукла Вуду

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