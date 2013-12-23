На грани миров

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:25

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 40 Комментарии: 1 0 Сегодня, 10:25 by

2012 году я служил на границе с Польшей. Как-то осенью случился лесной пожар, жителей эвакуировали, с огнем боролись спасатели и солдаты. Через сутки все полностью потушили. Но когда навели порядок, жители вернулись в дома, поступило сообщение, что в самую близкую к границе деревню никто не вернулся. На столах стояла еда, телевизоры и холодильники работали, в комнатах горел свет. А в хлевах надрывались недоенные коровы, визжали голодные свиньи. Испуганные собаки выли и рвались с цепей.Военных и пожарных выстроили широкой цепью и повели в лес искать следы. Не исключалась возможность, что люди, которых по каким-либо причинам не успели эвакуировать, заблудились в дыму и ушли в сторону границы. Поиски осложнялись туманом, сгущавшимся в и без того темном осеннем лесу. Мне выпало идти по глубокому оврагу. Во время дождей его заполняла вода, но в тот день дно было почти сухим, хоть и скользким. На связь мы выходили каждые 10 минут.Через полчаса моя рация замолчала. Заблудиться я не боялся — овраг точно так же привел бы меня обратно. Поэтому я шел вперед, глядя под ноги. Внезапно мое внимание привлекли синие и красные огоньки, мигающие в траве. Я наклонился и поднял детскую игрушку. Стал кричать, однако мне не ответило даже эхо. Прикинув по времени пройденное расстояние, я сверился с картой и глазам не поверил: по плану местности овраг закончился, а я находился посреди болота! Решил вернуться, зацепился за какую-то корягу и, пошатнувшись, ввалился в нишу под высокими корнями сосны.Я поднялся на ноги и понял, что там начинался подземный ход. Испугался, что люди, запуганные историями о конце света, решили покончить с собой. Мало ли психов, которым сектанты дурят головы?! Тоннель делал повороты, поднимался и опускался. Я перестал ориентироваться и радовался, что в ходе нет ответвлений. Впереди забрезжил свет и я постарался двигаться бесшумно.Чем ближе я подбирался, тем расплывчатее становилось все вокруг. Уши заложило, дышать стало трудно. Я предположил, что безумцы могли воспользоваться газом, который начал действовать и на меня. Надо было уходить. Но я решил проверить, есть ли кто живой. Через несколько метров чуть не ослеп от невыносимого сияния. Как сквозь воду я видел мужчин, женщин, детей, которые заходили в стеклянные лифты. Рядом сновали фигуры — высокие, в светящихся серебряных облачениях. Люди в лифтах поднимали вверх головы и руки и начинали таять, пока не исчезали полностью. Я смотрел на странное небо — ясное и синее, на город под ним — с невероятно высокими белыми зданиями. Проведя рукой по земле, ощутил какое-то покрытие, гладкое и теплое. Одна из фигур приблизилась. В голове прозвучало: «Тебе здесь нельзя»…Очнулся в начале оврага. Рация надрывалась позывными. Я откликнулся. Буквально через минуту меня нашли и увезли в штаб. Я никак не мог определиться, о чем надо рассказать, а о чем лучше умолчать. Достал из кармана игрушку, отчитался о подземном ходе. Сказал, что потерял сознание и не помню, как выбрался. По моим следам выслали спецгруппу. Они нашли сосну с двухметровыми корнями, образующими вход в тоннель. Но войти не смогли. Тоннель обрушился. Три дня солдаты копали день и ночь, пока не получили приказ свыше прекратить поиски. В деревню так никто и не вернулся. Поползли слухи о проклятом месте. Всплыли старые легенды о том, как в этих местах во время войны исчез отряд отступающих немцев. А 100 лет назад здесь пропала экспедиция, которая искала тайные клады приверженцев широко известной в Европе оккультной школы.Легенды о массовых исчезновениях побудили меня вплотную заняться этим вопросом. В отпусках я облазал весь район, расспрашивал старожилов, но правды не добился. Самостоятельно пытался отрыть ход, пока руководство мне не пригрозило трибуналом или дуркой. Однако в тех краях мне настоятельно посоветовали не показываться…Я уже вышел на пенсию, рыпаться не стал, но начал искать другие порталы. Читал всю литературу, которую находил по этой теме, встречался с очевидцами. Но их рассказы, впрочем, как и мой, не имели фактических подтверждений. И вдруг я случайно наткнулся на невероятное описание событий в книге, которые изложил некий Ахмед ибн Фадлан в 922 году. В книге описывается путь посольства багдадского халифа к царю волжских булгар для принятия булгарами ислама как государственной религии. Булгар — древний город, почти в 200 километрах от Казани. В стародавние времена был отдельным царством, достаточно известным и богатым.Среди многочисленных приключений посольства за год пути есть такое описание:Я понял, что нашел границу миров, документально зафиксированную еще в X веке! Потому решил поехать в Булгар…Летним вечером, когда автобусы с экскурсантами уехали, музеи и магазины закрылись, я смотрел на Волгу из-под шатра над руинами ханского дворца и увидел, как из воздуха материализовалась конница, стрелой пронесшаяся от пристани к Черной палате. Все длилось несколько секунд. Я увидел воинов тысячелетия, лавиной прокатившихся передо мной на взмыленных конях! В пещере, вероятно, была граница с будущим, в Булгаре — с прошлым. Все это неважно. Важно то, что я готов ждать сколько угодно, лишь бы иметь возможность сделать шаг и вместе со всадниками пересечь границу миров…Автор - Алексей.

Ключевые слова: Необъяснимое параллельные миры портал город Булгар

Другие, подобные истории: