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Творческие истории

Сказочный король

Сегодня у меня знаменательное событие. В моем великолепном дворце соберутся лучшие люди Мира! Меня посетит сам Аристотель! Я побеседую с прекрасной мадам Рекамье, великим Моцартом, Вагнером и Сенекой. Скорей бы, скорей бы…

До вечера еще далеко. У меня важное дело. Я плаваю на ладье в королевском пруду. Слуги старательно прячутся. Они знают, что я не люблю, когда кто-нибудь из них попадается мне на глаза. Я сосредоточен на своем важно деле. Моя прекрасная ладья рассекает воду, сияющую лазурью. Как красиво! Сегодня я Лоэнгрин, я рыцарь Грааля. Где мой лебедь?

Олухи солдаты пытаются поднять волны на пруду. Не получается. Я кричу на них, а потом машу рукой. Настроение испорчено. Пора переодеваться.

Я в роскошной мантии римского патриция стою посреди тронного зала. Вокруг меня собираются гости. Я им приветливо киваю, они склоняют головы. Хорошо. А вот и герр Рихард! Я спешу к нему.

— Маэстро! Я обожаю Ваши оперы!
— Мне очень приятно, Ваше Величество, — скромно отвечает он.
— Я непременно хочу спеть для Вас и всех моих дорогих гостей!

Я взмахиваю рукой, и все замолкают. Медленно обвожу взглядом прелестные лица и начинаю петь. Ах, как прекрасно я пою! Сила моего роскошного голоса сотрясает зал. В глазах моих дорогих гостей слезы! Зал взрывается аплодисментами, когда я заканчиваю петь. Это невероятно! Даже лучше, чем мои великолепные дворцы, стерегущие покой милой Баварии.

Вдруг в зале появляется верный слуга, старина Клаус. Он подходит ко мне и протягивает склянку с проклятой микстурой.

— Что, опять? — жалобно вопрошаю я.
— Ваше Величество, герр доктор велит пить микстуру каждый день. Там совсем чуть-чуть. Она совсем не горькая.

Клаус разговаривает со мной, как с ребенком. Обидно. Я вздыхаю и выпиваю горькое лекарство. Горькое. Морщусь. Опять обман.

Опасливо озираюсь на своих дорогих гостей. Видели ли они мой позор? Но в зале никого нет. Где все? Где я? Кто я?

В это время в маленькой каморке за тронным залом.

— Кто это воет? Наш безумный Вигге? — спрашивает молодая служанка
— Грета, так нельзя говорить о короле, — назидательно отвечает старый дворецкий.
— Король сегодня опять беседует со своими призраками, — вздохнув, продолжает он.

Грета отодвигает заслонку и припадает к отверстию, сквозь которое отлично видно тронный зал. В огромном пустом помещении в полном одиночестве сидит одутловатый господин исполинского роста и зябко кутается в рваную простыню.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:18
Сегодня, 17:18 by МатвеевскийПросмотров: 39Комментарии: 10
+4

Ключевые слова: Король безумие призраки авторская история

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 19:01
+1
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 661
Комментариев: 8 002
Как грустно. Хорошее королевство с добрыми жителями, раз безумного монарха ещё не спихнули.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#2 написал: Матвеевский
Сегодня, 19:14
+1
Группа: Посетители
Репутация: (55|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 169
Цитата: Летяга
Как грустно. Хорошее королевство с добрыми жителями, раз безумного монарха ещё не спихнули.
+++

Людвиг II Баварский не имел реальной власти, так, что никому его безумие особенно не мешало
Зарегистрирован: 5.03.2018
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:18
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1448|-1)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 228
Мир глазами безумца… Печально и горько.
Не могу вспомнить как его звали же на самом деле? Я поняла о ком рассказ, он потом с психиатром вместе утоп. Ещё в музее каком-то есть альков, который готовили к его несостоявшемуся браку.

Цитата: Матвеевский
Людвиг II Баварский

Точно!
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#4 написал: Матвеевский
Сегодня, 19:23
0
Группа: Посетители
Репутация: (55|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 169
Цитата: зелёное яблочко
Печально и горько

думаю, что он был вполне счастлив. Тем более, что имел все возможности поддерживать тот образ жизни, который ему нравился
Зарегистрирован: 5.03.2018
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:28
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1448|-1)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 228
Горько было жителям его королевства. Он же разбазаривал деньги на свои прихоти, как я понимаю. Типа замков в горах. Излишней роскоши и прочее.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#6 написал: Матвеевский
Сегодня, 19:31
+1
Группа: Посетители
Репутация: (55|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 169
Цитата: зелёное яблочко
Горько было жителям его королевства. Он же разбазаривал деньги на свои прихоти, как я понимаю. Типа замков в горах. Излишней роскоши и прочее

Может быть. Сейчас, как мне кажется, жители Баварии ему только благодарны. Замки приносят львиную долю доходов от туризма в казну
Зарегистрирован: 5.03.2018
#7 написал: kusi
Сегодня, 19:40
+1
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (2905|-1)
Публикаций: 350
Комментариев: 6 915
Мне история понравилась. Чётко , ясно, без лишних слов, нагромождений. В общем прочитала с удовольствием. Спасибо автор )
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#8 написал: Матвеевский
Сегодня, 19:43
0
Группа: Посетители
Репутация: (55|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 169
Цитата: kusi
Мне история понравилась. Чётко , ясно, без лишних слов, нагромождений. В общем прочитала с удовольствием. Спасибо автор )

Я очень рад)
Зарегистрирован: 5.03.2018
#9 написал: Tigger power
Сегодня, 20:04
+1
Онлайн
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Публикаций: 7
Комментариев: 3 907
Печально, хотя в минуты без лекарства поистинне счастливый человек был. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#10 написал: Матвеевский
Сегодня, 20:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (55|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 169
Цитата: Tigger power
Печально, хотя в минуты без лекарства поистинне счастливый человек был. +

Да, у нас всех свое счастье
Зарегистрирован: 5.03.2018
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