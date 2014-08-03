Сказочный король

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:18

Матвеевский Просмотров: 39 Комментарии: 10 +4 Сегодня, 17:18 by

Сегодня у меня знаменательное событие. В моем великолепном дворце соберутся лучшие люди Мира! Меня посетит сам Аристотель! Я побеседую с прекрасной мадам Рекамье, великим Моцартом, Вагнером и Сенекой. Скорей бы, скорей бы…До вечера еще далеко. У меня важное дело. Я плаваю на ладье в королевском пруду. Слуги старательно прячутся. Они знают, что я не люблю, когда кто-нибудь из них попадается мне на глаза. Я сосредоточен на своем важно деле. Моя прекрасная ладья рассекает воду, сияющую лазурью. Как красиво! Сегодня я Лоэнгрин, я рыцарь Грааля. Где мой лебедь?Олухи солдаты пытаются поднять волны на пруду. Не получается. Я кричу на них, а потом машу рукой. Настроение испорчено. Пора переодеваться.Я в роскошной мантии римского патриция стою посреди тронного зала. Вокруг меня собираются гости. Я им приветливо киваю, они склоняют головы. Хорошо. А вот и герр Рихард! Я спешу к нему.— Маэстро! Я обожаю Ваши оперы!— Мне очень приятно, Ваше Величество, — скромно отвечает он.— Я непременно хочу спеть для Вас и всех моих дорогих гостей!Я взмахиваю рукой, и все замолкают. Медленно обвожу взглядом прелестные лица и начинаю петь. Ах, как прекрасно я пою! Сила моего роскошного голоса сотрясает зал. В глазах моих дорогих гостей слезы! Зал взрывается аплодисментами, когда я заканчиваю петь. Это невероятно! Даже лучше, чем мои великолепные дворцы, стерегущие покой милой Баварии.Вдруг в зале появляется верный слуга, старина Клаус. Он подходит ко мне и протягивает склянку с проклятой микстурой.— Что, опять? — жалобно вопрошаю я.— Ваше Величество, герр доктор велит пить микстуру каждый день. Там совсем чуть-чуть. Она совсем не горькая.Клаус разговаривает со мной, как с ребенком. Обидно. Я вздыхаю и выпиваю горькое лекарство. Горькое. Морщусь. Опять обман.Опасливо озираюсь на своих дорогих гостей. Видели ли они мой позор? Но в зале никого нет. Где все? Где я? Кто я?В это время в маленькой каморке за тронным залом.— Кто это воет? Наш безумный Вигге? — спрашивает молодая служанка— Грета, так нельзя говорить о короле, — назидательно отвечает старый дворецкий.— Король сегодня опять беседует со своими призраками, — вздохнув, продолжает он.Грета отодвигает заслонку и припадает к отверстию, сквозь которое отлично видно тронный зал. В огромном пустом помещении в полном одиночестве сидит одутловатый господин исполинского роста и зябко кутается в рваную простыню.

Ключевые слова: Король безумие призраки авторская история

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